События недели: переименование «Казань Арены», дело челнинских наложниц и «розовая зима» в Татарстане

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

Фото: Максим Платонов

На уходящей неделе стало известно, что «Казань Арена» сменит название. Теперь домашний стадион «Рубина» будет именоваться в честь Ак Барс Банка. В Татарстане началось рассмотрение уголовного дела о крупнейшей в Челнах группе сутенеров. По нему проходят около 30 обвиняемых, в том числе бывшие высокопоставленные полицейские. По прогнозам синоптиков, республику ожидают теплые ноябрь и декабрь. Аномально мягкие погодные условия получили название «розовая зима». На 67-м году жизни после тяжелой болезни скончалась известный казанский журналист, корреспондент «Реального времени» Татьяна Мамаева.

Монументальный нейминг

На этой неделе руководители Ак Барс Банка и «Казань Арены» официально договорились о партнерстве. Главным для казанцев результатом стало переименование стадиона. Теперь официальное название «шляпы» будет звучать как падающие бетонные блоки: «Ак Барс Банк Арена». Далее запланирован ребрендинг всего спорткомплекса и создание нового логотипа.

«Реальное время» узнало, когда планируется презентовать новый лого «АББ Арены», во сколько эксперты оценивают такую сделку и для чего понадобился нестандартный PR-ход Ак Барс Банку.



Повальное вовлечение

В Набережных Челнах завершено расследование уголовного дела о крупной группировке, вовлекавшей девушек в занятие проституцией. В деле 140 томов, по нему следствие привлекает 30 человек. Потерпевшими признаны 15 человек, среди них четверо, кого похитили и продали в сексуальное рабство в возрасте 15—16 лет. Первый зампрокурора Татарстана Сергей Старостин утвердил обвинение 1 ноября.

В состав группировки входили высокопоставленные сотрудники угрозыска. Девять фигурантов уже имеют судимости, некоторые несколько. В том числе за организацию занятия проституцией.



В Набережных Челнах завершено расследование уголовного дела о крупной группировке, вовлекавшей девушек в занятие проституцией. Фото Ирины Плотниковой

Локальное потепление

Метеорологи ожидают более мягкой погоды в ноябре-декабре, чем обычно бывает в это время. Климатические нормы предусматривают минусовые температуры к началу ноября, однако на этой неделе в Татарстане столбики термометров поднялись до +12°С.

Непривычно теплая погода ожидается и в декабре. Синоптики употребили термин «розовая зима», говоря о температурах выше нормы. Ученые связывают потепление с глобальным изменением климата.



Скончалась Татьяна Мамаева

В ночь на 5 ноября после тяжелой болезни ушла из жизни культурный обозреватель «Реального времени» Татьяна Мамаева. Близкие и друзья Татьяны Валентиновны рассказали о том, какой ее запомнили.



Наша редакция собрала 50 текстов журналиста, выходивших в «Реальном времени».



Прощание с Татьяной Валентиновной и ее похороны состоялись 7 ноября. Отпевали казанскую журналистку в родном для нее Храме Параскевы Пятницы, упокоилась она на православном кладбище в Салмачах.



В ночь на 5 ноября после тяжелой болезни ушла из жизни культурный обозреватель «Реального времени» Татьяна Мамаева. Фото Максима Платонова

Мир культуры РТ постигла и другая утрата. Народный артист республики, актер Театра юного зрителя Александр Купцов скончался 6 ноября на 65-м году жизни. Он умер после спектакля. В среду в ТЮЗе шел «Маленький принц», где Купцов играл Короля.

Интервью миллиардера Колесникова

Сооснователь корпорации «Технониколь» Сергей Колесников дал интервью «Реальному времени». Он рассказал о первых результатах работы запущенного в «Алабуге» завода строительной пены BOERNER.

Входящий в топ-100 российского Forbes предприниматель рассказал о планах открыть в Заинске завод по производству субстратов для выращивания овощей в теплицах. При этом в городе уже работает предприятие группы, выпускающее каменную вату.



Трансферная политика «Ак Барса»

Казанский ХК «Ак Барс» попрощался с защитниками Игорем Ожигановым и Дамиром Мусиным. Фактически клуб признал ошибку майского трансфера, когда команда обменяла форварда Иржи Секача на Ожиганова. Возвращение в клуб Мусина тоже оказалось напрасным.

Взамен «Ак Барс» взял защитника Романа Рукавишникова и форварда Виктора Тихонова.

Мавлид в Казани и Болгаре

В Татарстане прошли торжества по случаю дня рождения пророка Мухаммада. Республиканский Мавлид состоялся в Болгаре в пятницу вечером. В казанской мечети «Ярдэм» «Мавлид ашы» провели 6 ноября. А 12 декабря в РК «Ривьера» (концертный холл «Эрмитаж») пройдет «КиноМавлид» — театрально-кинематографический проект, в рамках которого состоится премьера фильма «Плацебо».

Республиканский Мавлид состоялся в пятницу вечером в Болгаре. Фото Рината Назметдинова

Четких правил, как отмечать день рождения пророка, нет. Обычно Мавлид (Маулид ан-наби) представляет собой торжественное собрание, оно предполагает чтение Корана, рассказы о жизни Пророка, пение мунаджатов и нашидов, чаепитие.



Дело бывшего ректора КНИТУ-КХТИ

В Вахитовском райсуде Казани продолжается процесс по делу бывшего ректора КНИТУ-КХТИ Германа Дьяконова и еще семи сотрудников вуза, обвиняемых в мошенничестве. На этой неделе суд начал допрос экс-главы университета.

Дьяконов рассказал, что обладает организаторскими способностями и считался одним из лучших ректоров России. При этом все обвинения бывший глава КНИТУ-КХТИ отвергает. Его адвокат и бывший министр юстиции Татарстана Мидхат Курманов называет обвинение необоснованным, поскольку суммы ущерба следователь установил самостоятельно, без соответствующей экспертизы.



В Вахитовском райсуде Казани продолжается процесс по делу бывшего ректора КНИТУ-КХТИ Германа Дьяконова. Фото Екатерины Аблаевой

Бавлинские соседи

В Бавлах ссора между пенсионеркой и водителем замглавы района привела к суду и стрельбе. Пенсионерка Рашида Мулликаева жалуется, что ее сосед организовал автомастерскую в гараже, который должен был снести. По словам жительницы Бавлов, здание построено вплотную к ее участку, что нарушает действующие нормы.



Пожар на Назарбаева

В Казани дважды за квартал горело здание бывшего общежития на улице Салимжанова. Из дома спасли 28 человек, из них 13 детей. Пятерых жильцов дома пожарным пришлось спасать при помощи лестниц.

