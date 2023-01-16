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В «Маккаби Тель-Авив» опровергли слухи о возможном назначении Слуцкого главным тренером

13:10, 16.01.2023
В «Маккаби Тель-Авив» опровергли слухи о возможном назначении Слуцкого главным тренером
Фото: rubin-kazan.ru

Спортивный директор израильского «Маккаби Тель-Авив» Барак Ицхаки опроверг информацию о назначении Леонида Слуцкого главным тренером команды, сообщает Sport24.ru.

— Слуцкий? Это слухи. Мы уже подписали контракт с тренером! — сказал он.

О возможном назначении Слуцкого главным тренером клуба ранее сообщал «РБ Спорт». По информации издания, представители предложили израильскому клубу кандидатуру специалиста после ухода Владимира Ивича в «Краснодар».

51-летний тренер покинул «Рубин» в ноябре 2022 года. Сейчас у него нет работы.

В конце 2022 года казанский клуб вернулся под управление Татарстана — он стал автономной некоммерческой организацией. Директором АНО «Рубин» назначен заслуженный экономист Татарстана Шамил Хуснутдинов. С 2004 по 2019 год он занимал пост директора ООО «СКП «Татнефть — Ак Барс».

Также «Рубин» официально представил руководителя Управления ФНС по Татарстану Марата Сафиуллина в качестве президента клуба. Он же возглавил его попечительский совет. Генеральным директором ООО «Рубин» назначен заслуженный работник физической культуры и спорта Татарстана Александр Айбатов.

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Маргарита Головатенко
СпортФутбол Татарстан ФК РУБИН

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