В «Маккаби Тель-Авив» опровергли слухи о возможном назначении Слуцкого главным тренером

Спортивный директор израильского «Маккаби Тель-Авив» Барак Ицхаки опроверг информацию о назначении Леонида Слуцкого главным тренером команды, сообщает Sport24.ru.



— Слуцкий? Это слухи. Мы уже подписали контракт с тренером! — сказал он.

О возможном назначении Слуцкого главным тренером клуба ранее сообщал «РБ Спорт». По информации издания, представители предложили израильскому клубу кандидатуру специалиста после ухода Владимира Ивича в «Краснодар».

51-летний тренер покинул «Рубин» в ноябре 2022 года. Сейчас у него нет работы.

В конце 2022 года казанский клуб вернулся под управление Татарстана — он стал автономной некоммерческой организацией. Директором АНО «Рубин» назначен заслуженный экономист Татарстана Шамил Хуснутдинов. С 2004 по 2019 год он занимал пост директора ООО «СКП «Татнефть — Ак Барс».



Также «Рубин» официально представил руководителя Управления ФНС по Татарстану Марата Сафиуллина в качестве президента клуба. Он же возглавил его попечительский совет. Генеральным директором ООО «Рубин» назначен заслуженный работник физической культуры и спорта Татарстана Александр Айбатов.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко