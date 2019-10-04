Удержит ли лидерство ЦСКА и когда настанет время беспроблемного «Спартака»?

Превью 12-го тура РПЛ

Чемпионат России по футболу продолжает радовать громкими событиями. На прошедшей неделе неожиданно единоличным лидером стал московский ЦСКА, Павел Мамаев буквально через неделю после выхода из мест лишения свободы нашел себе команду в РПЛ, а вечером воскресенья прогремела новость о долгожданной отставке Олега Кононова с поста главного тренера московского «Спартака». В связи с этим интриг в предстоящем туре заметно прибавилось. Последний шанс «Рубина» на «легкие» 3 очка в этом году, потенциально результативный матч в Сочи, а также топ-игры в Москве и Краснодаре — в анонсе «Реального времени».

«Рубин» — «Тамбов»: лучшая возможность для казанцев наконец-то победить

В прошедшем туре в столице Татарстана состоялся, пожалуй, самый унылый матч сезона. «Рубин» и «Уфа» провели совсем не зрелищный первый тайм всего с одним ударом по воротам на двоих. Некоторое оживление в игре появилось во второй половине встречи, но все в итоге закончилось нулями на табло. Если мотивация Вадима Евсеева играть в суперзакрытый футбол в выездной встрече абсолютно понятна, то вот на что могли с такой игрой в атаке рассчитывать подопечные Докампо — Шаронова?

В начале чемпионата острота у ворот соперников создавалась в основном за счет активности молодых грузинских футболистов. Но сейчас они по разным причинам не выходят на поле с первых минут и нападение «Рубина» выглядит крайне невнятно. Плюс ко всему, встречу с «Тамбовом» может пропустить из-за травмы нападающий Евгений Марков — он был заменен по ходу игры с «Уфой» и покидал поле с явными болезненными ощущениями.

«Рубин» и «Уфа» провели совсем не зрелищный первый тайм всего с одним ударом по воротам на двоих. Фото rubin-kazan.ru

«Тамбов» в прошедшем туре играл в Самаре, где, как и в Казани, заждались побед от своей команды. В первом тайме подопечные Григоряна выполнили задачу-минимум, удержав нулевую ничью, но после перерыва «Крылья» наиграли на два забитых гола (хотя один из них был забит после назначения довольно спорного пенальти), рванули вверх в турнирной таблице сразу на четыре строчки, оставив после себя на последнем месте как раз тамбовчан.

Прогноз «Реального времени»

Если в матче с «Уфой» «Рубин» еще нельзя было назвать явным фаворитом, то в домашней игре против команды, замыкающей таблицу, казанцы просто обязаны брать очки. Правильно будет сказать, что эта игра — последний шанс в этом году для «рубиновых» набрать относительно «легкие» 3 балла в турнирной таблице и покинуть зону стыковых матчей. Дальше до конца года казанскому клубу предстоит играть дома с «Уралом», «Динамо» и «Зенитом», а также «Спартаком», «Крыльями Советов», «Ахматом» и «Сочи» — в гостях.

«Тамбов» здорово выглядел две недели назад в игре против «Ростова», но в Самаре неделю назад команда уже потеряла кураж. При должном настрое и удаче «Рубин» в этой игре может забить и два, и три гола. Но, учитывая, что сейчас в активе казанцев всего шесть забитых мячей за 11 игр, даже один победный гол будет в радость.

Победа «Рубина» — 1:0

Если нападающий самарской команды и второй бомбардир РПЛ (8 голов) продолжит забивать и в этой игре, то гости могут рассчитывать на очки. Фото kc-camapa.ru

«Сочи» — «Крылья Советов»: красивые голы против результативности Соболева

Хозяева в минувшем туре одержали первую домашнюю победу в истории клуба, обыграв «Ахмат» (2:0). Гол Кристиана Нобоа изящным «парашютиком» за спину вратарю грозненцев был признан лучшим в РПЛ в сентябре. А после игры в прямом эфире телеканала «Матч Премьер» Рашид Рахимов объявил о своей добровольной отставке — в Грозном он работал долго, но сейчас команде нужна встряска, поэтому специалист и принял решение уйти. Вообще, «Сочи» в этом сезоне забили 10 мячей — в основном красиво. Также у южан свои позиции от матча к матч у укрепляет главный тренер Александр Точилин. Хотя команда начала сезон крайне плохо и смогла впервые победить только 1 сентября, когда в Казани разгромила «Рубин». После этого сочинцы отметились еще одной выездной победой над «Динамо» (3:2) и уже упомянутой викторией над «Ахматом».

«Крылья Советов» неделю находились на дне турнирной таблицы, а после всего одной домашней победы сразу покинули даже зону стыковых игр. Но впереди у самарцев довольно непростой календарь, поэтому расслабляться рано. На неделе появилась информация, что бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера предлагал свои услуги как раз «крылышкам». Но в руководстве самарского клуба уверенно заявили, что все это слухи и главный тренер команды — Миодраг Божович. Черногорского специалиста сватают «на выход» уже последние полгода, но раз за разом он получает поддержку у руководителей, что нельзя не отметить.

Прогноз «Реального времени»

Сочинцы вошли во вкус и штампуют победу за победой, попутно укрепляя свое место в турнирной таблице. Есть у них все шансы на победу и в игре против «Крыльев», однако предположим, что одну из важных ролей в этом матче сыграет «фактор Соболева». Если нападающий самарской команды и второй бомбардир РПЛ (8 голов) продолжит забивать и в этой игре, то гости могут рассчитывать на очки. Рискнем спрогнозировать как очередной гол забивного форварда, так и результативный матч в целом, который закончится ничьей, устраивающей оба клуба.



Ничья — 2:2

Подопечные Валерия Карпина в минувшем туре уверенно обыграли московское «Динамо» (3:0). Фото vk.com/fcrostov

ЦСКА — «Ростов»: удержат ли армейцы первое место?



Матч тура пройдет в Москве на арене ЦСКА. После ничьей «Локомотива» и «Зенита» неделю назад подопечные Виктора Гончаренко уверенно победили в Екатеринбурге и с небольшим отрывом возглавили турнирную таблицу РПЛ. Главный фактор, который может помешать москвичам обыграть ростовчан — это игра Лиги Европы против испанского «Эспаньола» в четверг. Если же ЦСКА успеет восстановиться и грамотно распределить силы на две важные игры этой недели, то о факторе свежести в воскресенье, в день игры с «Ростовом», вспоминать не придется.

Подопечные Валерия Карпина в минувшем туре уверенно обыграли московское «Динамо» (3:0). Свои очередные голы забил Эльдор Шомуродов, который упрочил лидерство в гонке бомбардиров, наколотив уже 9 мячей. Но главное, чем запомнился ростовский клуб в последние дни — это официальное подписание контракта с полузащитником Павлом Мамаевым. Почти год он провел в местах не столь отдаленных (СИЗО, колония, суды), а теперь готов набрать форму и помочь «Ростову» уже в этом сезоне. Правда, раньше весны сделать это не получится — до конца календарного года ростовчане не будут заявлять футболиста, которому еще только предстоит набрать оптимальную физическую форму.

Прогноз «Реального времени»

ЦСКА будет фаворитом встречи, проведет больше времени в атаке, но «Ростов» обязательно удивит и как минимум на ничью будет претендовать. Подопечным Карпина в последних играх не хватает стабильности, но именно в этой встрече у них есть хороший шанс как заявить о себе, так и не выпасть из гонки в турнирной таблице. Пока что «Ростов» занимает третье место и отстает от лидирующих армейцев всего на 2 очка. Предположим, что после этой игры разрыв не изменится, так как команды сыграют вничью.

Ничья — 1:1

На место Кононова пока что назначен явный временщик Сергей Кузнецов. Фото vk.com/fcsm_official

«Краснодар» — «Спартак»: когда стартует новый цикл «красно-белых»?

Московский клуб потерпел очередное поражение, неожиданно уступив на своем поле скромному «Оренбургу». Многие болельщики «Спартака» уже заждались ухода Олега Кононова и в душе были рады такому развитию событий, так как лучшего момента для ухода тренера было сложно придумать. Олегу Георгиевичу перед пресс-конференцией журналисты положили чистый лист бумаги и ручку и заготовили кучу каверзных вопросов о вероятной отставке. Тренера ждали час, но он так и не явился, а на официальном сайте клуба появилась новость о его добровольной отставке.

Таким образом, завершился очередной цикл в жизни «Спартака». Обычно он начинается с громких слов в адрес пришедшего тренера, затем энтузиазм угасает, потом идет спад, затем небольшой подъем, а после оглушительных провалов — неминуемая отставка. Исключением был, пожалуй, только итальянец Массимо Каррера, приведший «Спартак» к чемпионству спустя много лет, которому болельщики «Спартака» респектуют до сих пор кричалкой «Атутти! Аванти!»

На место Кононова пока что назначен явный временщик Сергей Кузнецов. Очевидно, что в игре «Спартака» не будет больших перемен, поэтому выездной матч в Краснодаре (на домашнем поле «быков» очень непросто играть всем без исключения) случился для «красно-белых» очень не вовремя.

Есть ощущение, что парочку голов «быки» оставили как раз на встречу со «Спартаком». Фото vk.com/fckrasnodar

Краснодарцы, в свою очередь, прервали серию поражений победой над «Арсеналом» из Тулы (2:0). Подопечные Сергея Матвеева и Мурада Мусаева очень прилично выглядели в атаке в этой игре и могли забивать хоть 5 мячей. Есть ощущение, что парочку голов «быки» оставили как раз на встречу со «Спартаком».

Прогноз «Реального времени»

«Краснодар», как и ЦСКА, играет на неделе дважды. Главный плюс для южан в том, что матч Лиги Европы против «Хетафе» проходил дома и никакие перелеты не отняли у команды дополнительных сил.

Встреча будет очень и очень важной для обеих команд. Футболистам «Спартака» важно сразу показать, что команда не опустила рук и готова на что-то даже в этом сезоне, хотя отрыв от лидера турнирной таблицы достиг уже 11 очков. Москвичам явно неуютно на 9-м месте — фанаты заждались уверенной игры и побед. «Краснодар» же набрал 23 очка и входит в обойму команд, которые в этом году продолжают находиться в лидерах. Терять очки явно не входит в их планы и, спрогнозируем, именно хозяйский настрой, уверенная игра в атаке и домашние трибуны станут решающим фактором итоговой победы «Краснодара». А время беспроблемного «Спартака» еще не пришло.

Победа «Краснодара» — 2:0