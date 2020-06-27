Слуцкий справился с дождем, но не с «Локомотивом»: как большой футбол вернулся в Казань

Почему «антиковидные» правила соблюдали не все

Фото: Максим Платонов

Больше года казанский футбольный клуб не играл на самом вместительном спортивном объекте столицы Татарстана. За это время «Казань Арена» даже дважды сменила название — сначала на «Ак Барс Банк Арену», а затем и на «Ак Барс Арену». Прошли масштабные изменения и в самом «Рубине» — один из самых медийных тренеров страны Леонид Слуцкий в декабре стал главным тренером клуба и в этом статусе провел уже четыре матча. Однако до отчетной игры ни с одной из команд лидирующей группы РПЛ Леонид Викторович не встречался, так что поединок с «Локо» должен был стать первой серьезной проверкой. О том, как в Казани прошел первый домашний матч «Рубина» после «коронавирусного» перерыва, — в репортаже «Реального времени».



Бесплатные маски и перчатки, никакой еды и 35,8 на бесконтактном градуснике

Закрытые кассы в день футбольного матча — давно ли такое было в Казани? Правда, связано это было не с ажиотажем вокруг предстоящей важной игры, а с нынешней «ковидной» реальностью, которая диктует свои правила.

«По решению РПЛ в день матча касса работать не будет. Желающие приобрести билеты на игру «Рубин» — «Локомотив» могут сделать это на официальном сайте», — такое объявление встречало болельщиков на подходе к кассам.

По нынешнему регламенту проведения Российской премьер-лиги, согласованному с Роспотребнадзором, на футбольные матчи допускаются лишь 10% зрителей от вместимости стадиона. Соответственно, увидеть возвращение большого футбола своими глазами на трибунах «Ак Барс Арены» могли до 4500 болельщиков. Самый дешевый билет стоил 250 рублей.

Всех пришедших болельщиков ждал обязательный бесконтактный замер температуры и масочно-перчаточный режим

По данным пресс-службы казанской команды, за сутки до игры в продаже оставалось около 300 билетов. «Тикетов» в кассах оказалось еще меньше, потому что определенное количество было забронировано клубом для владельцев абонементов плюс нужно было учитывать спонсорские места. В итоге официальное количество болельщиков, посетивших игру, ограничилось цифрой 4189. Тут стоит отметить, что ни в одном из матчей предыдущего тура 100-процентной посещаемости не было ни на одном из стадионов. Казань не стала исключением.

Помимо закрытых касс, которые не провоцировали очередей и не заставляли людей скапливаться в одном месте, всех пришедших болельщиков ждал обязательный бесконтактный замер температуры и масочно-перчаточный режим. По словам одного из волонтеров, которому на входе была доверена столь важная процедура, средняя температура, которую показывал его прибор, — 35,8.

Что касается наличия масок и перчаток, то перед игрой возникла некоторая неразбериха. Заместитель главы Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина утром заявила, что болельщикам на матче 24-го тура РПЛ «Рубин» — «Локомотив» носить маски необязательно:

— Какого-то особого контроля в этой части не будет. Если стадион наполнится лишь на 10% от вместимости арены, то социальная дистанция сохранится. Перчаточно-масочный режим в Татарстане сохраняется, но маски на стадионе, на открытом воздухе, необязательны. Поэтому какого-то особого контроля с нашей стороны не будет, — сообщила Авдонина.

«Коронавирусный» свод правил РПЛ никаких поправок в вопрос наличия средств индивидуальной защиты не вносил. В случае если болельщик приходил без маски и перчаток, ему бесплатно выдавали их прямо на входе

Однако полицейские строго контролировали наличие масок и перчаток у всех заходящих на арену. Как стало известно корреспонденту «Реального времени», такое указание они получили непосредственно перед началом матча. Связано это с тем, что «коронавирусный» свод правил РПЛ никаких поправок в вопрос наличия средств индивидуальной защиты не вносил. В случае если болельщик приходил без маски и перчаток, ему бесплатно выдавали их прямо на входе.

На подходе к стадиону болельщиков ждало небольшое подобие шоу-программы в лице аниматоров и очень громко играющей музыки. Внутри арены во время встречи была строго запрещена продажа еды, однако за многочисленными стойками фуд-кортов в фойе продавали воду по цене 50 рублей за бутылку. На полу была разметка, призывающая соблюдать правила социальной дистанции в 1,5—2 метра и не создавать очередей. Хотя перед стоящим рядом столом с сувенирной продукцией такой разметки не было. Девушка-продавец с улыбкой сообщила, что ей все равно, как далеко друг от друга стоят покупатели. Главное, чтобы необходимую дистанцию они соблюдали лично с ней.

На подходе к стадиону болельщиков ждало небольшое подобие шоу-программы

Однако не на все сектора можно было попасть свободно. Для контроля социальной дистанции неиспользуемые сиденья отдельных секторов заклеили бумажным скотчем. На многие свободные места было откровенно неприятно смотреть: грязь, пыль, птичий помет. Создавалось ощущение, что некоторые пространства чаши арены не убирались с зимы.



Количество стюардов на матче было таким же, что и в обычной, «довирусной» жизни. Правда, на этот раз работы у них было больше — они активно передвигались по трибунам и заставляли тех, кто снял маску, надевать ее снова. Перчаточный режим принес интересный эффект — когда команды выходили на поле, аплодисментов практически не было слышно.

Оказались на матче и болельщики приезжей команды. Пусть на играх РПЛ до конца сезона запрещена гостевая квота, однако никто не вправе запретить посещать встречи фанам других команд, проживающим в Казани.

Оказались на матче и болельщики приезжей команды. Фото Андрея Лопаты

Болельщиков «Локо» в столице Татарстана несколько десятков. Однако из Москвы, по нашим сведениям, никто на матч не поехал. Представители местной фан-группы рассказали, что на входе их пытались заставить снять футболки и убрать с себя символику. В итоге их индивидуально проводили на сектор стюарды.



Пиджак Слуцкого и обновленная раздевалка

Еще на прошлой игре в Екатеринбурге главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий впервые в сезоне предстал перед широкой футбольной публикой в пиджаке, а не в спортивном костюме. Как стало известно «Реальному времени», специально на игру с «Локомотивом» костюм для казанского коуча сшил татарстанский предприниматель Адель Ягудин, который подобрал вариант с темно-синим пиджаком, на котором виднеется эмблема клуба, и серыми брюками. Вместо ботинок — классические кеды под цвет пиджака. Слуцкий в таком наряде смотрится очень гармонично.

Также пресс-служба «Рубина» до начала матча с «Локомотивом» показала обновленную раздевалку казанской команды на «Ак Барс Арене». Для казанских футболистов установили удобные кожаные кресла, которые расположены с соблюдением социальной дистанции. В раздевалке нанесли новый логотип арены и добавили большой лого «Рубина» — об этом попросил лично Слуцкий. Также над каждым креслом появилась табличка с фамилией игрока и его фото.

Поменялось и внутреннее оформление самой арены — в интерьере теперь используются обновленные логотипы переименованного стадиона. Еще в начале июня такого огромного количества логотипов «Ак Барс Арены» здесь не было. Теперь же никаких следов прежнего названия «Казань Арена» практически не осталось. Со стороны улицы Чистопольской заменили даже специальные объемные светящиеся буквы.

Страсти по Кварацхелии

До игры с «Локомотивом» казанская команда впервые за долгое время победила дважды подряд, причем оба раза в гостях. В марте был обыгран «Арсенал» в Туле (1:0), а в прошедшие выходные была одержана волевая победа над «Уралом» в Екатеринбурге (2:1). Героем матча стал молодой грузин Хвича Кварацхелия, который постепенно становится лидером нынешнего «Рубина». «Локо» — его бывшая команда, которой в этом сезоне он уже забивал — это случилось в самом первом туре чемпионата.



Официальное количество болельщиков, посетивших игру, ограничилось цифрой 4189

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе совсем недавно рассказал об уроке, который он вынес после перехода Хвичи из московского клуба в «Рубин» в феврале 2019 года:



— Увели же Кварацхелию. До сих пор переживаю. Игрок отличный, боец. Тяжелый урок. Но я усвоил! У нас была определенная договоренность. Которая вдруг за пять дней до истечения срока пребывания Хвичи в команде изменилась.



Так, несмотря на устную договоренность с «Локомотивом», футболист оказался в «Рубине». С казанским клубом он заключил полноценный контракт до 2024 года. Интересы Кварацхелии в том трансфере представлял грузинский агент Мамука Джугели. Бывший наставник «Локо» Юрий Семин признался, что плакал, когда узнал о переезде талантливого игрока в Казань.

В игре против бывшей команды Квара снова был хорош, но на этот раз отличиться не сумел.

Ливень и Минниханов

Леонид Слуцкий снова чуть удивил стартовым составом. С первых минут впервые на поле появился защитник Илья Самошников, который заменил Зуева на левом фланге обороны. В центре поля вместо удаленного в предыдущей встрече Подберезкина вышел Йевтич. В «Локомотиве» с первых минут вышел молодой футболист Дмитрий Рыбчинский, который скажет свое веское слово в моменте с первым забитым голом Миранчука.

Матч начался очень бодро — Слуцкий даже ни разу не присел за весь первый тайм, ходя от одной стороны бровки к другой. Тренер несколько раз покинул границы технической зоны, однако нарушение было не настолько критичным, чтобы делегат матча сделал Леониду Викторовичу замечание. «Рубин» действовал активно в атаке, легко проходил центр поля. Пожалуй, лучший момент был у Кварацхелии, плотный удар которого блокировали защитники «Локо». Если неделю назад в Екатеринбурге казанцы провалили старт игры, но прибавили во второй половине первого тайма, то в этой встрече все произошло наоборот.

На арену прибыл и президент РТ Рустам Минниханов

На 23-й минуте Алексей Миранчук открыл счет, а спустя 6 минут его удвоил, реализовав пенальти. Аккурат между двумя этими событиями на арену прибыл президент РТ Рустам Минниханов. Грусть от первого пропущенного гола на его лице скрывала защитная маска, когда главу Татарстана показали на большом экране стадиона. Кстати, во время назначения пенальти судья использовал систему видеопросмотров VAR. Во время чемпионата мира 2018 года именно в Казани ее применили впервые.

Через полчаса после начала игры пошел сильнейший дождь. Команды чуть сбавили темп, а вот Леонид Слуцкий природного катаклизма словно не заметил — он даже не сделал попытки спрятаться от дождя под козырек тренерской скамейки. В промокшем до ниточки пиджаке Леонид Викторович пытался докричаться до подопечных, однако первый тайм так и закончился в пользу «Локо» — 2:0.

Было заметно, что на фанатской трибуне «Рубина» болельщики забыли о социальной дистанции: встали плотно друг к другу, заряжая кричалки. Во время ливня они скинули с себя одежду и стойко приняли крупные капли дождя на голые торсы. Группа болельщиков «Локомотива», облаченных в защитные комбинезоны с капюшонами, тоже периодически вставала и скандировала кричалки, в которых в том числе требовала вернуть недавно уволенного Юрия Семина.



К началу второго тайма казанцы выглядели еще более активно, чем в начале игры, создавая момент за моментом

К началу второго тайма никакого дождя уже не было, а вот «Рубин» заиграл по-другому. Казанцы выглядели еще более активно, чем в начале игры, создавая момент за моментом. Была возможность отличиться все у того же Квары, классно подключался к нападению Уремович. Но все безрезультатно — «Локо» спокойно играл на удержание счета. Еще один хороший момент казанцы имели за 10 минут до финального свистка. А позже и вовсе был удар в перекладину от «рубиновых» и спорный момент с возможным пенальти в ворота москвичей. Правда, своего «Локомотив» уже не отдал, а «Рубин» многочисленные моменты хотя бы в единственный гол не воплотил — 0:2.

Пока Слуцкий побеждает в гостях, но проигрывает дома

После игры главный тренер казанского клуба очень много говорил о созданных, но не реализованных моментах:

— У нас было достаточно возможностей отличиться. Но виноваты сами. Во втором тайме, по крайней мере, один мяч мы обязаны были забивать. То, что мы не забили, — это основная причина поражения. При счете 0:0 создали первый же момент, который надо было реализовывать. А первый же момент «Локомотива» закончился пропущенным мячом. Что касается второго гола, то надо еще посмотреть повтор. Настолько уверенно судья поставил пенальти… У меня не было такой уверенности.

— Почему вы ставите в основной состав только Игнатьева?



— Ставлю тех форвардов, кто лучше готов и лучше выглядит на тренировках. У нас их всего двое. Поэтому пока на данном этапе доверяю Ивану.



— Давиташвили вторую игру начинает в запасе. Почему?



— То же самое, у нас конкуренция. На фланговых позициях есть четыре игрока, а в прошлой игре Кварацхелия и Бакаев забили каждый по мячу. Они сыграли хорошие матчи. Поэтому так бывает, и ты должен быть готов выходить с лавки.



«Локомотив» своего уже не отдал, а «Рубин» многочисленные моменты хотя бы в единственный гол не воплотил — 0:2

— Почему у Миранчука из «Локомотива» было столько свободных зон?



— Мы говорим о команде высокого уровня. И здесь вопрос не только Миранчука, нет такого, что закрой его, и все. У них есть еще Жоау Мариу, Крыховяк — футболисты, которые очень мобильны в середине поля и много получают мяч. Поэтому вопрос «закрыть только Миранчука» не стоял.



— Прокомментируйте работу судей.



— Я не видел, надо посмотреть эпизод с назначенным пенальти. С моей позиции, эпизод не выглядел настолько бесспорным, насколько быстро судья отреагировал и указал на точку.

— Как прокомментируете плохую реализацию моментов?



— Низкую реализацию можно объяснять только тем, что в каком-то эпизоде игроку не хватает либо концентрации, либо квалификации. Больше никак. Причем этот ответ универсальный, он подойдет любой команде.



— Второй матч подряд вы не носите маску и перчатки. С чем это связано?



— С тем, что главному тренеру можно находиться без маски и перчаток.



Таким образом, «Рубин» снова проиграл дома при Леониде Слуцком. До этого казанцы принимали 8 марта «Крылья Советов» на «Центральном» и уступили со счетом 0:1. Любопытно, что в остальных двух матчах, игравшихся в гостях, одержаны две победы. 1 июля «рубиновые» сыграют в Уфе, и гостевой фарт Слуцкого в этом матче был бы очень кстати.

1 / 51 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов