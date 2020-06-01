«Авангард» читает сказки, игроки «Рубина» троллят Слуцкого, а «Зениты» отмечают юбилеи

Обзор клубных YouTube-каналов российских команд

Фото: скриншот видео

В период застоя всего спорта телевидению больших клубов приходилось несладко — матчей нет, а спортсменов снять вживую невозможно — они на жесткой самоизоляции. Однако, к чести клубных маркетинговых служб, они сумели найти выходы из ситуации в эти два месяца для того, чтобы не болельщики «не теряли» свои любимые команды. О том, как «Рубин» поздравлял Леонида Слуцкого, «Авангард» устраивал викторины и чтение сказок, а «Зениты» отмечали свои памятные даты, — в обзоре активности на YouTube-каналах клубов КХЛ, РПЛ, Лиги ВТБ и волейбольной Суперлиги.

«Авангард» читает сказки

Традиционно активный канал балашихинского «Авангарда» не замолкал и во время двухмесячного режима самоизоляции. Понятно, что возможностей стало намного меньше, поскольку хоккеисты сидят по домам и задействовать их в съемках практически невозможно, поэтому маркетинговый отдел «ястребов» крутился как мог.

Во-первых, он придумал рубрику «Сказка на ночь», в которой ведущие канала и хоккеисты из дома читают сказки на фоне мультипликационных иллюстраций.

Идея интересная, но не совсем понятно, для кого это видео. Вряд ли фанатов хоккея, привыкших к брутальным стычкам и жесткой игре, можно удержать у экрана больше одной-двух минут с шепчущимися героями в кадре. Но для таких подписчиков канала «Авангард ТВ» тоже подкинул контента. Например, традиционный для многих команд юмористический сборник мемов под видео игровых моментов:

Ну и викторину на знание хоккея и спорта в целом хоккеисты «Авангарда» тоже прошли — по видеосвязи, разумеется. Идеи не новые, да и реализация в связи с ограничениями немного просела, но все-таки за стойкое продолжение намеченного юмористического курса YouTube-канал «Авангарда» стоит отметить.

«Рубин» поздравляет Слуцкого в стиле 90-х

Симпатичным видеороликом-поздравлением отметился пару недель назад «Рубин», который тоже не имеет возможности работать в живом режиме.

Пресс-служба казанцев решила выйти из ситуации с карантином оригинальным способом, стилизовав поздравление главного тренера команды Леонида Слуцкого с днем рождения под телепередачи начала 90-х годов, когда ведущий зачитывал письма, а в качестве «подарка» ставил клип, который заказывал телезритель. Ведущим передачи выступил основной вратарь команды Юрий Дюпин.

Остальные футболисты прислали свои поздравления «с мест», порой едва не переходя границы дозволенного.

— Нам очень не хватает вашего юмора, потому что вы очень смешно шутите. Но это не точно, — подкалывает нападающий «Рубина» Иван Игнатьев.

— Леонид Викторович, ходят слухи, что вы любитель поесть. В этот день желаю вам накушаться, быть веселым и улыбаться на все 32 зуба, — поддерживает троллинг коуча защитник Олег Данченко.

Ну и отметим видео с первой за два месяца тренировки команды в практически полном составе. Правда, непонятно, почему фоном была использована композиция из телесериала об интригах Ватикана «Молодой папа».

— Я очень рад, что будут болельщики, мы будем играть на своем прекрасном стадионе, а 10% [болельщиков] — это не такая уж маленькая цифра, отличное решение, — говорит за кадром Леонид Слуцкий, анонсируя возобновление чемпионата.

Аршавин и Петржела — гиды в прошлое «Зенита»

Северные коллеги «рубиновых» — петербургский «Зенит» в нынешнем году отмечает свое 95-летние, потому весь контент за последний месяц на канале «сине-бело-голубых» посвящен именно этому событию.

На прошлой неделе легенда клуба «нового» времени Андрей Аршавин вместе со съемочной группой канала заглядывал к ветеранам «Зенита» с праздничным тортом и поздравлял их со значимой датой в истории клуба. Вот только, произнося слова поздравления, экс-звезда «Зенита», «Арсенала» и «Кайрата» постоянно отводил взгляд, будто вспоминал текст и мечтал поскорее уйти. Вроде бы доброе видео, но «осадочек остался».

В другом ролике съемочная группа приехала в гости к бывшему наставнику «Зенита» Властимилу Петржеле, с которым связаны первые значимые успехи петербуржцев в постсоветской истории.

Чешский специалист почему-то ударился в воспоминания о своих дорожных авариях. Судя по всему, видео было снято сильно заранее, поскольку на действующих лицах нет никаких защитных средств, да и границы сегодня пересечь не так просто.

Волейбольный «Зенит» отмечает первый большой юбилей возобновлением тренировок

Волейбольный казанский «Зенит» в середине мая отмечал свой двадцатилетний юбилей (13 мая 2000 года была создана команда «Динамо-Таттрансгаз»), и, разумеется, в маркетинговой службе клуба не могли пропустить такое событие.

В поздравительном ролике под эпичную музыку приводятся все значимые победы в истории молодого, но уже самого титулованного клуба в российском волейболе.

Показали волейболисты своим многочисленным иностранным и иногородним поклонникам и свою первую тренировку в масках. Пока что «Зенит» позволил себе потренироваться на открытом воздухе — на песке. Наставник команды Владимир Алекно обещает, что занятия продолжатся вплоть до начала нового сезона.

БК «ЦСКА» вспоминает победу в Евролиге с мамами



Баскетбольный ЦСКА в годовщину победы в Евролиге-2019 решил немного разбавить свой контент, состоящий из непрерывных игровых хайлайтов и всего, что окружает «лучшую игру с мячом». Клубное телевидение постаралось сделать шаг в сторону душевности и ламповости, сняв видео «Мамы ЦСКА». В нем матери игроков делятся своими воспоминаниями, а также переживаниями во время финального матча годичной давности.

Видео, конечно, получилось милым, вот только идея эта тоже не нова. Хоккейный клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» уже давненько практикует приглашение мамы одного из игроков в раздевалку к хоккеистам, где она знакомится с одноклубниками сына и дает наставления команде. В ЦСКА же в условиях карантина чуть видоизменили эту задумку.

