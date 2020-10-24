Слуцкий повторил трюк Бердыева: «Рубин» снова побеждает «Зенит» в Питере

Казанцы чуть не устроили чемпиону разгром

27 матчей питерская команда не проигрывала на «Газпром Арене» — с декабря 2018 года, когда резко омолодившийся «Рубин» Курбана Бердыева одержал там победу со счетом 2:1. И вот спустя почти два года Леониду Слуцкому уже со своим молодым и дерзким «Рубином» удалось выиграть с тем же счетом. Перед игрой все расклады были в пользу действующего чемпиона, казанцы пропустили первыми, однако сумели переломить ход встречи и могли победить даже с крупным счетом. Главные итоги сенсационной встречи в Питере — в материале «Реального времени».

Слуцкий обещал сюрпризы

На неделе «Зенит» опозорился уже в первом же матче группового этапа Лиги чемпионов. В Питер приехал обескровленный коронавирусом бельгийский «Брюгге», который забил победный мяч в добавленное время второго тайма и победил все с тем же счетом — 2:1. В то, что команда Сергея Семака могла проиграть дома еще и «Рубину», честно говоря, слабо верилось. Да, можно было рассчитывать на открытый и интересный футбол в исполнении подопечных Леонида Слуцкого, на ничью, но в победу в этот промозглый питерский вечер верили, пожалуй, лишь самые оголтелые оптимисты из Казани.

Проблемы с составом начались у «Рубина» еще после перебора желтых карточек — Макаров и Абильдгор пропускали матч. Перед игрой Слуцкий пообещал некоторые сюрпризы не по футболистам стартового состава, а по их позициям на поле. Так, Олег Шатов сместился в опорную зону на место Абильдгора, а много критикуемый болельщиками и специалистами Дарко Йевтич ушел выше, под нападающего. В итоге Йевтич забил победный гол и был признан лучшим игроком встречи.

Перед игрой Слуцкий пообещал некоторые сюрпризы не по футболистам стартового состава, а по их позициям на поле. Фото: rubin-kazan.ru

О том, что Шатов сыграет опорника, наставник казанцев решил еще в понедельник:

— С самого начала недели определил, что в опорной зоне будет играть Шатов. Считаю, что у него происходит реинкарнация из атакующего игрока. Он дает сумасшедший объем, выигрывает много единоборств, очень правильно определяет направление атак. Может быть, нет тех резких входов в штрафную и разящих ударов, но есть другие качества.



Он один из лидеров команды. Не переживал за его позицию и был уверен, что он справится. Понятно, что если бы шли длинные передачи в его зону на Дзюбу, то это создало бы проблемы. Но мы четко обговорили с центральными защитниками, как действуем в этом случае, — говорил Леонид Викторович после игры.

У «Зенита» с его гигантским бюджетом и раздутым составом, казалось бы, никогда не должно быть проблем на своем поле против команды, которая занимает девятое место в турнирной таблице. Однако перед игрой стало известно о плохом самочувствии Сердара Азмуна, который в итоге пропустил матч против своего бывшего клуба. Остался в запасе и «вечный» Юрий Жирков. Но даже тот вариант, который Семак предложил на старте, выглядел мощно. Наконец-то в стартовом составе появился Александр Ерохин. Зато уже который матч есть в заявке, но невидим на поле Артем Дзюба.

То, что Шатов сыграет опорника, наставник казанцев решил еще в понедельник. Фото: rubin-kazan.ru

Пятый гол Деспота и две штанги

«Рубин» очень активно начал и создавал остроту у ворот Михаила Кержакова буквально с первых секунд матча. «Зенит» свой первый более-менее опасный момент сообразил лишь на 10-й минуте, казанцы стабильно отвечали забегами Хвичи с его левого фланга.

В середине тайма Ерохин классно бил головой после навеса со штрафного, но не попал в створ ворот, защищаемых Дюпиным. Зато через пару минут ситуация повторилась, и Ерохин свой шанс уже реализовал — 1:0 в пользу питерцев. «Зенит» перед голом включил сумасшедший прессинг, три раза команда Слуцкого пыталась выйти из своей штрафной, но все было безуспешно и закончилось закономерным фолом близ штрафной. Хотя непосредственно сам эпизод с нарушением и свистком судьи не был однозначным.

После пропущенного гола «Рубин» не приуныл, и буквально в первой же атаке Ин Бом засадил мяч в штангу. До удара южнокорейца здорово комбинировали Кварацхелия и Деспотович. На 35-й минуте «Зенит» снизил активность и нарвался на еще одну дерзость от «Рубина»: теперь уже Филип Уремович потревожил штангу дальним ударом. Ну а под самый занавес первого тайма казанцы забили ответный гол, на который безусловно наиграли. Великолепно отыгравший встречу Солтмурад Бакаев, получив мяч, подал его точно на голову Деспота, который забил свой пятый гол в сезоне и стал лучшим бомбардиром казанской команды в этом сезоне.

— «Рубин» здорово выходит из обороны, быстро играет в пас, быстро ускоряется, — проанализировал в перерыве в телеинтервью автор питерского гола Ерохин.



— Когда «Зенит» использует высокий прессинг, мы стараемся его разбивать. Но испытали проблемы при назначении штрафных ударов, достаточно спорных, на мой взгляд, — рассказал в свою очередь защитник казанцев Карл Старфельт.

Деспот забил свой пятый гол в сезоне и стал лучшим бомбардиром казанской команды в этом сезоне. Фото: rubin-kazan.ru

В первой половине игры питерцы очень слабо выглядели в обороне — «Рубин» получал очень много свободных зон и пространства в своих атакующих действиях. Притом что «Зенит» владел мячом почти в два раза больше соперника (65% на 35%), казанцы гораздо чаще били по воротам: 7 — 2.



«Зенит» доигрался до вопросов Семаку об отставке

Второй тайм предсказуемо начался с атак хозяев. Правда, все чаще это было похоже на навал, чем на осмысленную атакующую игру. Проблемы в зоне атаки преследуют «Зенит» со старта сезона, и даже большинство победных матчей команда Семака не могла занести себе в актив с точки зрения потенциала в нападении.

«Рубин» во второй половине матча также предсказуемо играл от контратак и владел мячом ровно столько, сколько позволял соперник. Ничья полностью устроила бы команду Слуцкого, но еще в середине тайма стало понятно, что можно рассчитывать и на победу. «Зенит» нервничал, играл сумбурно, и оставалось дождаться своего шанса. Йевтич на замахе обманул Ловрена и здорово пробил в ближний угол, оформив свой первый гол в РПЛ — 2:1 в пользу «Рубина». Семак тут же сделал тройную замену: вышли Круговой, Кузяев и Сутормин.

Казанцы не ушли в глухую оборону, а продолжали кусать соперника грамотными контратаками. Так, Зуев попал в штангу — в третий раз со стороны казанского клуба (рекорд РПЛ по количеству попаданий в стойку за матч — четыре раза). «Рубин» был где-то рядом, а если бы реализовал все моменты, то легко мог громить питерцев на выезде. Но в итоге ограничился волевой победой с минимальным преимуществом. С тем же счетом, с которым в декабре 2018-го здесь побеждал Курбан Бердыев — 2:1.

— «Зенит» играл здорово, но у них не было голевых моментов, — был краток после игры Йевтич.

Главный тренер «Зенита» не выглядел расстроенным или опустошенным. Кажется, он был готов к такому развитию событий:

— После забитого мяча мы потеряли инициативу. Во втором тайме вышли более собрано, играли с преимуществом, с желанием, но нужно забивать — без голов нет результата. Мы рисковали, оголяли тылы, но не получилось.



После матча с «Брюгге» немного чувствовалась усталость, прежде всего психологическая, хотя матч начался нормально. Забитый мяч сыграл с нами плохую шутку. Стали играть излишне спокойно в обороне. Неправильно среагировали. После гола в обороне стали действовать не так, как хотелось бы, абсолютно заслуженно пропустили. В обороне опять дали пробить Йевтичу, после этого была ошибка у Ракицкого. Конечно, расстроены результатом.



Отставка? Такую возможность не рассматриваю. Бывают разные периоды, это часть футбола. Передо мной стоят задачи, которые я должен выполнять, — уверенно ответил Семак.

Главный тренер «Зенита» не выглядел расстроенным или опустошенным. Кажется, он был готов к такому развитию событий. Фото: fc-zenit.ru

Слуцкий: «Я привык, что шампанским обливают. Но начнем с воды»

После игры Леонид Слуцкий практически сразу промок до нитки. В «Рубине» шумно праздновали гостевую победу над действующим чемпионом.

— Словно кубок или чемпионат выиграли, залили меня водой. Если взять именно голевые моменты, то помимо двух голов мы еще три раза попали в штангу. Ну и самое главное, что мы качественно оборонялись.



Большая игра с чемпионом и лидером чемпионата. Мы сыграли со всеми ведущими командами, кроме «Зенита», и терпели много досадных неудач, как в игре с «Локомотивом», так и со «Спартаком», да и с «Краснодаром». Было очень важно для нашей молодой команды сегодня добиться положительного результата. Я очень рад. Он закономерен, учитывая голевые моменты. Три штанги. В целом наш план сработал, хотя было тяжело, где-то приходилось серьезно обороняться.

— Что скажете о реализации моментов?

— Да, если бы мы больше моментов реализовывали, то были бы гораздо выше в таблице. Есть удовлетворение от качества игры, но нет удовлетворения от того места, которое мы занимаем, и количества очков. Все в комплексе: молодым фланговым игрокам иногда не хватает мастерства, Деспотович приехал без предсезонки после четырех месяцев карантина и очень долго набирал кондиции. Надеюсь, уровень мастерства будет расти, как и уровень психологической устойчивости. Соответственно, уровень реализации будет выше.

Леонид Слуцкий: «На мой взгляд, если мы будем брать качеством игры, а не результатом, то все наладится». Фото: rubin-kazan.ru

— Почему оказалась такая короткая заявка?

— Медведев, Меркулов и Коновалов получили микроповреждения. Их не было и в прошлой игре. Уверен, к следующей встрече они будут готовы.

— «Рубин» в гостях играет лучше, чем дома. Почему?

— Не знаю. На мой взгляд, если мы будем брать качеством игры, а не результатом, то все наладится. Домашние игры у нас тоже были качественные. Это просто стечение обстоятельств.

— В раздевалке мокро. Как праздновали победу?

— Я привык, что шампанским обливают. Но начнем с воды, — заявил Слуцкий.

Качественная игра против топ-клубов РПЛ — это главное, к чему приучил нынешний главный тренер «Рубина» за почти год, что он у руля команды. По ходу этого сезона казанский клуб обыгрывал на выезде ЦСКА и «Динамо», лучше выглядел на протяжении тайма дома со «Спартаком». Для Слуцкого это была первая игра с «Зенитом» в качестве главного тренера «Рубина», и он начал с уверенной победы. Хотя с практической точки зрения она мало что изменила для казанцев в турнирной таблице — команда как шла на девятом месте, так на нем и осталась.

Сюрпризы в поединках с топ-клубами надолго запоминаются, однако в играх с командами уровня сопоставимого или ниже «Рубин» выглядит очень блекло. Изменить этот тренд Слуцкому и компании представится шанс уже в следующую субботу — в Казань приедет тульский «Арсенал».