Деспотович чуть не уехал играть в США, бегал за моделью «Плейбоя» и конфликтовал с фанатами

О главном новичке «Рубина» в это межсезонье

В минувшем сезоне линия атаки стала самой проблемной для казанской футбольной команды. «Рубин» забил всего 18 голов в 30 матчах — меньше всех в Российской премьер-лиге. При этом в зимнее трансферное окно был куплен перспективный нападающий Иван Игнатьев, и этот трансфер стал самым дорогостоящим в лиге в тот период переходов. Однако игра у молодого форварда в Казани не задалась, и главной целью на летнем трансферном рынке для «Рубина» стало приобретение потенциально забивного игрока, знакомого с реалиями РПЛ. Лучше всех, по мнению главного тренера «рубиновых» Леонида Слуцкого, на эту позицию подходил 28-летний сербский нападающий Джордже Деспотович, который в итоге подписал с казанцами трехлетний контракт. О том, как футболист по прозвищу Деспот чуть не уехал играть в США, добивался расположения модели «Плейбоя», конфликтовал с сербскими болельщиками, а в это межсезонье стал главным новичком «Рубина» — в материале «Реального времени».

Зачем серб нужен Слуцкому

Мощный форвард штрафной — именно та характеристика, которая подходит новичку «Рубина». Это габаритный центрфорвард, который может сыграть и левого вингера. Его сильные стороны — верховая борьба, грамотный выбор позиции для удара, а также неоценимая помощь при стандартных положениях. Джордже Деспотович поможет команде Леонида Слуцкого разнообразить атаку, а не только надеяться на креативные проходы Кварацхелии. Учитывая, что сербский игрок достался «Рубину» бесплатно, этот трансфер выглядит пока чуть ли не идеальным для казанского клуба.

«Рубин» провел ужасный сезон с точки зрения атаки, хотя лучшим бомбардиром все равно стал именно игрок передней линии — Евгений Марков. Как правило, он выходил на замены во втором тайме, однако не убедил Слуцкого, что на него стоит сделать ставку и в следующем сезоне, поэтому после окончания срока казанской аренды, спустя год, Марков вернулся в московское «Динамо». Про другого нападающего, Ивана Игнатьева, сказано уже очень много. Свой первый гол за «рубиновых» он забил лишь в 30-м туре с пенальти «Спартаку». На это 21-летнему форварду понадобилось 11 матчей. Совсем не то, чего ждали от молодого и недешевого талантливого игрока. С приходом Деспота (никнейм и прозвище футболиста, — прим. ред.) есть шанс, что Иван наконец-то по-настоящему проснется и начнет приносить реальную пользу. Еще больше шанс на то, что болельщики и специалисты в новом сезоне увидят по-настоящему разнообразный в атаке «Рубин». Игнатьев и Деспотович — принципиально разные игроки одного амплуа.

У Джордже нет опыта игры в топ-клубах или серьезных чемпионатах. С большой натяжкой таким можно считать «Црвену Звезду» (12 матчей и 2 гола в сезоне-2014/15) и опыт выступлений в еврокубках за казахстанские «Кайрат» и «Астану». В составе «Астаны» он дважды становился чемпионом Казахстана, с «Кайратом» дважды выигрывал Кубок Казахстана. Деспот даже забивал в квалификации Лиги чемпионов в ворота черногорской «Сутьески», но на по-настоящему серьезном уровне играл только в Лиге Европы. Более шести лет назад серб пробовал свои силы в чемпионате Бельгии, но там откровенно провалился — сыграл 19 минут в четырех матчах за весь сезон в «Локерене».

В 2018 году он стал игроком «Оренбурга». Фото fcorenburg.ru

Самые успешные годы сербского таранного форварда пришлись как раз на российский период — в 2018 году он стал игроком «Оренбурга». В позапрошлом сезоне начал забивать только под конец чемпионата (всего отличился 4 раза), а в недавно завершившемся чемпионате забил 9 голов в 22 матчах, если учитывать и Кубок России. Плюс получил от тренерского штаба капитанскую повязку, что только подчеркнуло статус Джордже. Интерес к Деспотовичу со стороны «Рубина» изначально был логичен: забивной нападающий, который уже адаптирован к чемпионату России, владеет русским языком и хорошо знаком с реалиями РПЛ. К тому же в команде есть хорватский защитник Сильвие Бегич, с которым он играл в «Оренбурге», и другой игрок обороны из Хорватии — Филип Уремович. У новичка будет с кем найти общий язык, если оба этих игрока останутся в Казани.

Увольнял Кононова, мечтает об одной сцене с Роналду и Месси

В своем первом сезоне в «Оренбурге» (2018/19) Джордже стал вторым бомбардиром команды (4 гола), однако был лидером по ожидаемым голам (5,89 — по продвинутому показателю xG). Серб занял второе место по количеству ударов за 90 минут (2,98) и по еще одному показателю xG — вкладу в развитие атак с учетом завершающей стадии (8,51).

В завершившемся сезоне Деспотович стал уже лучшим снайпером оренбуржцев (8 мячей), а также первым по xG (10,07). Кроме того, балканец до коронавирусной паузы был лучшим в своей команде по выигранным единоборствам в воздухе (5,8 за матч) и вторым по этому показателю среди всех игроков РПЛ (выше только защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков, у которого 7,8).

В среднем во втором сезоне в России Деспот наносил уже 3,68 удара за игру. При этом у форварда есть небольшие проблемы с реализацией: в прошлом сезоне он недобрал 1,89 гола, в этом — 2,07, однако аналитики компании InStat отмечают, что это все равно один из самых правильно читающих игру форвардов РПЛ, так как он умеет грамотно выбрать позицию и знает, как использовать свои сильные стороны в штрафной соперника.

Именно его гол 29 сентября 2019 года на «Открытие Арене» уволил многострадального Олега Кононова из «Спартака». Фото spartak.com

«Оренбург» Деспотович покинул 31 мая этого года в связи с истечением срока контракта. В клубе форвард не планировал оставаться и заранее попрощался с ним в соцсетях. Оставшиеся 8 туров чемпионата Джордже досматривал как зритель. Как рассказали «Реальному времени» в оренбургской команде, о том, что серб покинет команду, было известно еще полгода назад. При этом футболист оставшиеся до ухода игры провел на высоком уровне и не раз признавался лучшим игроком матча с участием «Оренбурга». Любопытно, что именно его гол 29 сентября 2019 года на «Открытие Арене» уволил многострадального Олега Кононова из «Спартака».

Коронавирус лишь ускорил смену команды Деспотом. Так, в мае три футболиста «Оренбурга» не смогли улететь в Россию на частном самолете из Белграда. На борт попали главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович, игроки самарской команды и ФК «Уфа», а на представителей «Оренбурга» клуб не прислал необходимые документы. Деспотовича среди них не оказалось, так как он уже официально поставил в известность бывшую команду о своем уходе и 1 июня стал свободным агентом.

Чего не отнять у Деспотовича — форвард умеет забивать красиво:

Его удар через себя в падении в ворота «Ахмата» —как отдельный вид футбольного искусства. В интервью «Чемпионату» серб признался, что теперь хочет получить за этот гол премию Пушкаша, чтобы стоять на одной сцене с Месси и Криштиану Роналду:



— Видел гол, который был признан лучшим в этом году. Честно скажу — мой лучше! Тот парень тоже забил через себя, но у меня была сложнее ситуация, мяч летел быстрее.

Год назад Деспот забивал и Акинфееву, а в этом сезоне после его мощнейшего удара на 90-й минуте вратарь ЦСКА совершил, возможно, сейв сезона и сохранил армейцам победу. После этого матча Игорь подарил экс-форварду «Оренбурга» свой свитер. Ценный подарок висит в доме Джордже в Белграде у его отца и брата — оба они вратари.

Кстати, в сборную Сербии Деспот получил вызов достаточно поздно — лишь в ноябре 2019-го. В атаке у балканцев серьезная конкуренция: опальный Лука Йович из «Реала», один из лучших форвардов английского Чемпионшипа Александр Митрович и еще несколько молодых нападающих. Теперь за место в составе борется и Джордже, правда, пока ни одного официального матча он так и не сыграл. А за юношескую сборную U-19 дебютировал еще в 2010-м году.

Как Ибрагимович помешал Деспотовичу

Есть в футбольной биографии Джордже и любопытный эпизод: по вине легендарного шведского форварда Златана Ибрагимовича Деспот так и не поехал играть в США.

В декабре 2015 года серб выкупил за долги свой контракт у родного клуба «Црвена Звезда» и стал свободным агентом, но одним из условий ухода был запрет играть полгода за «Кайрат», в матчах против которого его и заприметили скауты. В феврале 2016 года он подписал двухлетний контракт с «Астаной». Сыграв 31 игру в чемпионате и забив 8 голов, он стал лучшим бомбардиром команды. Его ощутимый вклад помог «Астане» впервые сделать золотой дубль — выиграть и чемпионат, и кубок страны.

Сыграв 31 игру в чемпионате и забив 8 голов, он стал лучшим бомбардиром команды. Фото twitter.com/fc_astana

В квалификации Лиги чемпионов и в групповом турнире Лиги Европы 2016/17 Деспот сыграл 11 матчей из 12-ти и забил два гола — греческому «Олимпиакосу» и кипрскому АПОЭЛу. В феврале 2017 года был отправлен на год в аренду в костанайский клуб «Тобол», в котором провел 15 игр, забив 3 гола. 15 июня вернулся назад в преддверии игр Лиги чемпионов. Сыграл за «Астану» во втором круге 7 матчей в чемпионате. Однако в матче лигочемпионской квалификации против польской «Легии» 26 июля в Астане (3:1) на 20-й минуте получил серьезную травму и выбыл на четыре месяца. На поле вышел лишь к декабрю на замену в двух матчах группового этапа Лиги Европы против испанского «Вильярреала» (2:3) и пражской «Славии» (1:0), когда клуб впервые в своей истории прошел в стадию плей-офф Лиги Европы. 4 марта 2018 года, в 26-й день своего рождения, выиграл с «Астаной» свой первый Суперкубок Казахстана у «Кайрата» (3:0), и болельщики поздравили его праздничным тортом прямо с трибуны.

История с несостоявшимся отъездом в США началась той же весной. 11 марта 2018-го Деспот сыграл в первом туре чемпионата Казахстана, а через неделю вылетел в США. Там, пройдя медицинское обследование, он подписал двухлетний контракт с клубом «Лос-Анджелес Гэлакси». Сумма трансфера составила миллион евро. Вернувшись в Сербию, он начал получать рабочую визу США. В это время «Гэлакси» подписали давно планировавшийся контракт с великим Златаном Ибрагимовичем. Спустя неделю он дебютировал за лос-анджелесский клуб и забил в первом же матче. Американцы тогда еще не внесли Деспота в заявку, и в новых обстоятельствах трансфер серба сорвался. Переход Ибрагимовича порушил все планы Деспотовичу — от его услуг отказались.

Джордже вернулся в Астану и 11 апреля в матче второй лиги между дублями «Астаны» и «Тараза» (3:0) забил гол. В июне, разочарованный срывом карьеры в Америке, Деспотович объявил о желании уйти из «Астаны» и 22 июля в летнее трансферное окно покинул команду. Спустя неделю он подписал контракт на два года с «Оренбургом».

Вера в Бога, скандал с моделью «Плейбоя» и конфликт с болельщиками

Деспотовичу не привыкать быть в центре внимания. В Сербии он часто появлялся на страницах газет — то становился участником конфликта с фанатами его родной «Црвены Звезды», то совершал эксцентричные поступки, пытаясь добиться расположения местной модели журнала «Плейбой».

— У меня в Сербии было много проблем, в том числе с болельщиками. Люди, работавшие в клубе, негативно повлияли на ситуацию. У меня забирали игровой номер, не выпускали на поле, мне не давали проявить себя, болельщики меня много обсуждали, давили на меня. И когда, наконец, забил гол, у меня был эмоциональный всплеск! Но я сделал тогда большую ошибку, показав болельщикам, чтобы замолчали. В Сербии можно оказаться на улице, если будут проблемы с болельщиками. Потому что для них футбол — это жизнь. И я тогда сделал большую, очень большую ошибку и признаю ее. Я извинился и больше такого никогда не повторится, — рассказывал серб в интервью vesti.kz.

— В сербском языке слово «деспот» означает некий титул, так называют владык. Пожалуй, не самое худшее прозвище? — спрашивали у игрока в том же интервью.



— Да, у сербов раньше давалось что-то вроде титула, который назывался «деспот». А у меня фамилия Деспотович. Когда я начал играть за «Црвену Звезду», один тренер в первый же день дал мне такое прозвище. И с тех пор меня почти все зовут просто Деспот, Джордже зовут гораздо реже. Но так, наверное, удобнее.

— У тебя на руке браслет с крестиком...

— Я очень верующий! В Сербии многие носят такие браслеты, я тоже там покупал. У меня нет никаких примет или суеверий, не вру. Просто верю в Бога.

— Пару лет назад сербские СМИ пестрели заголовками о том, как ты добивался одной очень эффектной модели журнала «Плейбой» весьма эксцентричными поступками.

— Они писали то, что хотели. А не то, что было на самом деле. Честно, ничего не было с этой девушкой. Но на поступки ради любви я способен, — отвечал Деспот.

Деспотович, как писали сербские СМИ, выбрал себе модель постарше себя, однако получил отказ и пытался пролезть в ее гостиничный номер через окно

Та история с моделью «Плейбоя» наделала много шуму на родине футболиста даже в неспортивных изданиях. В те годы у популярных футболистов пошла мода на балканских девушек. Так, Неймар встречался с Сорайей Вучелич. Деспотович, как писали сербские СМИ, выбрал себе модель постарше себя, однако получил отказ и пытался пролезть в ее гостиничный номер через окно.



Бесплатный Деспот для «Рубина»

Еще в начале июня этого года появилась информация, что на 28-летнего серба претендуют «Сочи», ЦСКА, «Локомотив», «Ростов», «Рубин» и целый ряд турецких клубов. Казанцы изначально казались не приоритетным вариантом для продолжения карьеры форварда, однако Слуцкий настоял на его приобретении, когда стало известно, что Джордже точно не будет в ЦСКА:

— Там, видимо, посчитали, что тренер меня не хочет. Или руководство, не знаю точно, — сказал Деспотович в прямом эфире в своем «Инстаграме».

— Все написано на лице. Россия, снова увидимся, — написал Деспотович в своем аккаунте уже спустя месяц, когда договорился с казанским клубом о трехлетнем контракте.

Интересно, что это сообщение лайкнул Бегич. Кстати, сам Деспотович подписан и на Бегича, и на Уремовича.



По сведениям нескольких источников, зарплата футболиста в казанском клубе составит один миллион евро в год, и теперь он станет самым высокооплачиваемым игроком «Рубина». Этим летом в казанском клубе выбирают свободных агентов на рынке и избегают переходов с выплатами больших компенсаций. За того же Игнатьева зимой пришлось платить сразу 7 миллионов евро его предыдущему клубу, «Краснодару». Плюс еще и в том, что с приходом Деспотовича, повторим, у «Рубина» появится вариативность в атаке. Джордже почти идеально подходит под схему как с двумя нападающими, так и под 4 — 2 -3 -1, которую нередко применяет Леонид Слуцкий.