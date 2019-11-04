Куда пойти в Казани: Instasamka, «Рубин»—«Динамо» и бесплатные музеи

Анонс интересных городских событий с 4 по 10 ноября

Фото: Максим Платонов

Эта неделя полна выходных, а значит потребность в интересном досуге у казанцев как никогда сильна. Горожанам предлагается разнообразная музыкальная программа — от наследников «Короля и Шута» и рок-хитов на виолончелях до скандальной рэперши Instasamka. Также в День народного единства можно будет бесплатно посетить любой муниципальный музей, а в День Конституции Татарстана познакомиться с прошлым региона в историческом парке. Кроме того, жителей и гостей столицы Татарстана ждут и спортивные зрелища. Эти и другие события недели — в обзоре «Реального времени».

День народного единства в парках и музеях

4 ноября в 11:00 в казанском парке «Комсомолец» в честь Дня народного единства пройдут игры, конкурсы и мастер-классы. В этот день в парке будет работать временный пункт приема макулатуры, а также сюда можно принести детские вещи и игрушки в хорошем состоянии — их передадут семьям, оказавшимся в трудной ситуации.

Кроме того, как сообщало ранее «Реальное время», в Казани вход во все муниципальные музеи в День народного единства 4 ноября будет бесплатным.

Вход свободный.

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Instasamka в Казани

5 ноября в клубе Bash bar выступит скандальная блогерша и рэп-исполнительница — Instasamka (Дарья Зотеева). В этот день Даша презентует свой новый альбом TRIPLE BABY.

Билеты — 900—1 700 рублей.

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5 ноября в клубе Bash bar выступит скандальная блогерша и рэп-исполнительница — Instasamka (Дарья Зотеева). Фото afisha.74.ru

Работа с аудиторией в «Штабе»

5, 7 и 8 ноября в резиденции «Штаб» пройдут лекции на тему: «Аудитория: ее типы, роли и методы вовлечения». Спикерами станут арт-менеджеры из России и Великобритании. Они рассмотрят теорию и практику менеджмента в сфере искусства на примерах зарубежных и российских кейсов.

5 ноября состоится лекция «Арт-лидерство: создание устойчивой организации и работа с командой». Ее проведет Айгуль Давлетшина, независимый арт-менеджер и консультант с 10-летним опытом работы в сфере искусства в России.

7 ноября Ксения Протасевич проведет лекцию «Арт-маркетинг: аудитория и барьеры. Можем ли мы стать ближе к собственной публике?». Ксения — независимый консультант из Ростова-на-Дону в области фандрайзинга, управления проектами, привлечения и развития аудитории.

8 ноября в 19:00 с лекцией «Роль культуры в жизни города и его сообщества» выступит Елена Юань — независимый консультант в области вовлечения аудитории, руководитель междисциплинарных и мультикультурных проектов из Лондона.

Начало в 19:00. Вход свободный.

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День Конституции Татарстана в историческом парке

6 ноября мультимедийный парк «Россия — моя история» приглашает на празднование Дня Конституции Республики Татарстан. Казанцы смогут посетить интересные тематические мероприятия, посвященные истории Республики Татарстан и города Казани. Мероприятия стартуют в 13:00.

Билеты — 100 рублей.

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6 ноября мультимедийный парк «Россия — моя история» приглашает на празднование Дня Конституции Республики Татарстан. Фото Олега Тихонова

Наследники «Короля и Шута» возвращаются на сцену

После смерти лидера панк-рок-группы «Король и Шут» Михаила Горшенева (Горшка) в 2013 году музыканты группы основали новый коллектив под названием «Северный Флот». За 5 лет существования коллектив выпустил несколько синглов и три полноценных студийных альбома. На этой неделе, 6 ноября, группа даст концерт в казанском Big Twin Bar.

Билеты — 900—1 600 рублей. Начало в 19:00.

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Рок-хиты на виолончелях

Петербургский виолончельный квартет RockCellos приедет в Казань с мощной программой каверов на рок-хиты. В программе вечера — мировые хиты: Nirvana, Rammstein, Metallica, Linkin Park, AC/DC, Muse и многих других. Группа выступит в концерт-холле «Эрмитаж» 7 ноября.

Билеты — 1 000—2 800 рублей. Начало в 20:00.

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Сергей Трофимов в «Пирамиде»

На сцене КРК «Пирамида» один из самых самобытных представителей российской поп-сцены Сергей Трофимов предложит публике свои лучшие работы, наполненные меткими жизненными наблюдениями и мужскими откровениями. Концерт состоится 8 ноября.

Билеты — 1 200—3 000 рублей. Начало в 19:00.

6+

9 ноября в рамках Премьер-лиги «Рубин» на Центральном стадионе примет московское «Динамо». Фото rubin-kazan.ru

Домашний матч «Рубина» против московского «Динамо»

9 ноября в рамках Премьер-лиги «Рубин» на Центральном стадионе примет московское «Динамо».

Билеты — от 160 рублей. Начало в 14:00.

6+

Чемпионат России по каратэ в Казани

9 и 10 ноября во Дворце единоборств «Ак Барс» пройдут соревнования чемпионата России по каратэ. В преддверии Олимпийских игр 2020 года в Казани соберутся лучшие спортсмены и тренеры из 65 регионов РФ, чтобы побороться за звание чемпиона России по каратэ.

Вход свободный.

6+

Спектакль «Мэхэббэт FM» в театре им. Галиаскара Камала

Они работают на радио. Он — диджей, она — звукорежиссер. Они любят друг друга, но мучительно долго идут к осознанию своих чувств. Главная сюжетная линия разворачивается на фоне стремительных диалогов и сцен в духе Тарантино, но без присущего американскому режиссеру и сценаристу насилия — таким образом описывают один из наиболее известных спектаклей Камаловского театра «Мэхэббэт FM». Его можно посмотреть10 ноября.

Билеты — 210—1 250 рублей. Начало в 18:00.

12+

