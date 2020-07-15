Последний шанс ЦСКА, кубковые приоритеты «Спартака» и расслабленный «Рубин»

Превью 29 тура РПЛ

Возможно, самый странный чемпионат России по футболу быстротечно подходит к завершению — чтобы тут же начался новый. А это значит, что все основные интриги сезона (кроме определения чемпиона) будут решаться прямо сейчас, на наших глазах. У ЦСКА нет права на потерю очков — иначе не удастся вернуться в тройку, «Ростов» заигрался в скандалы, «Спартак» переключится на Кубок России, а «Уфа» схлестнется с «Динамо» за шестое место. О том, какие расклады в РПЛ перед важнейшими поединками, — в прогнозе «Реального времени».

«Локомотив» — ЦСКА: пан или пропал для «армейцев»

Главный матч тура — московское дерби — проходит, как обычно, под знаменем прямой конкуренции команд в турнирной таблице и за медальные места.

«Железнодорожники», естественно, в положении привилегированном, опережая «армейцев» на 4 очка. Но этот отрыв при поражении от ЦСКА может сократиться до одного, а оно им надо? Разумеется, в «РЖД-Арене» будет рубка за так называемые банальные «шесть очков» — либо «Локомотив» побеждает и окончательно лишает команду Гончаренко шансов на второе место, либо побеждает ЦСКА — и перед последним туром имеет возможность влететь в лигочемпионскую тройку, потеснив «Локомотив» с «Краснодаром».

Какие у кого козыри? За ЦСКА может сыграть внутренний раздрай в стане соперника. Конфликт между фанатами «Локо» и руководством длится уже не первый месяц, а аккурат перед стартом матча он обострился до нового уровня — сор из избы повалился слишком большим потоком, чтобы этого не замечала вся футбольная Россия. Напомним, фанаты «Локомотива» предъявляли претензии генеральному директору Василию Кикнадзе еще с прошлого лета. Тогда болельщикам не понравилась политика раздачи талантливой молодежи в другие клубы. Среди прочих потерь — Хвича Кварацхелия, которого Кикнадзе решил не удерживать в клубе и не давать достойных условий, в то время как «Рубин» таковые ему дал. Конфликт обострился после никем так и не объясненной отставки Юрия Семина с поста главного тренера и назначения Марко Николича. И вот на неделе нервы функционера не выдержали, и тот обратился к фанатам с неприличными жестами в ответ на их нелицеприятное скандирование. Добавляет такая атмосфера боевого духа клубу? Вряд ли.

Конфликт обострился после никем так и не объясненной отставки Юрия Семина с поста главного тренера и назначения Марко Николича. Фото fclm.ru

ЦСКА пока не слишком удается стабильно набирать максимальные очки. Последняя потеря очков с «Рубином» может стоить клубу желанного места в итоговой таблице. Только шесть очков в двух оставшихся играх могут помочь «армейцам» напрямую выйти в Лигу чемпионов.

Прогноз «Реального времени»



Лихорадит обе команды, и очки нужны обеим «кровь из носу». По набору игроков «Локомотив» интереснее, но ЦСКА должен реабилитироваться, сыграв на внутренних проблемах «железнодорожников».



2:1 — победа ЦСКА

«Рубин» — ФК «Ростов»: война Карпина и РПЛ может сказаться на итоговом результате

Команда Слуцкого, на днях в Москве официально обезопасившая себя даже от стыковых матчей, сегодня может выдохнуть и начать играть в свое удовольствие. А вот в стане желто-синих, чей тренер с каждым новым флеш-интервью только нагнетает обстановку, довольно нервозно.

К сожалению, судя по тому информационному фону, который установился вокруг «Ростова», больше похоже, что в южном клубе сосредоточились на войне с РПЛ и РФС, чем на самом футболе и решении задачи завоевать медали. А ведь до перерыва «Ростов» мог быть претендентом на лигу.

Негодование Валерия Карпина после состоявшегося матча «детей Ростова» против «Сочи» не утихает до сих пор, и специалист не устает критиковать РФС и РПЛ за допущение того поединка и отмену других в похожих ситуациях.

От главы РПЛ Сергея Прядкина пришла «ответка», он обвинил Карпина в запятнанной репутации лиги.

«На наш взгляд, это выражения, наносящие ущерб деловой репутации РПЛ как спортивному продукту», — говорится в письме Прядкина, опубликованном Карпиным в своем аккаунте в Instagram.

Тренер «Ростова» сопроводил свой пост комментариями: «Ух ты! Оказывается у нас есть президент РПЛ, который заботится об имидже Российской премьер-лиги». После этого в аккаунте «Ростова» появилось голосование, где пользователям социальной сети предлагается выбрать человека, который сильнее вредит репутации РПЛ. В опросе два варианта — Карпин и Прядкин.

Прогноз «Реального времени»



«Рубин», расслабленный и отпустивший ситуацию, может спокойно забрать очередные очки у команды из верхней части таблицы. Тем более подопечные Слуцкого явно на кураже, в атаке многое получается, а пропускается мало. И наверняка они пожелают закончить сезон на мажорной ноте.



1:1 — ничья

«Спартак» — «Ахмат»: Тедеско думает уже о Кубке России

Нависшая грозовая туча над Доменико Тедеско не прибавляет команде уверенности в завтрашнем дне. Судя по поведению Доменико в матче с «Локомотивом», это была едва ли не последняя его возможность остаться у руля команды.

Типичная ситуация, когда игроки слышат, что нынешнего тренера в новом сезоне уже не будет, и просто перестают выполнять его установки в полной мере. В вечно проблемном «Спартаке» такую ситуацию представить проще простого — удивительным скорее будет, если этого не случится.

Слухи о том, что немцу по окончании сезона в Москве уже не работать, ходят с прошлого тура, а журналисты подкидывают перца, пуская инсайды о тайных переговорах с Бердыевым. Такая нервная ситуация ничем хорошим не обернется.

Впрочем, позитива может добавить пришествие грамотного специалиста Шамиля Газизова на пост генерального директора «Спартака». Правда, его приглашение рассчитано скорее на долгосрочную перспективу, нежели на решение кризисных моментов дня сегодняшнего.

«Ахмат» себя от зоны стыков еще не обезопасил. Но к последним играм набрал ход — за летнюю часть возобновленного чемпионата грозненская команда набрала 11 очков и покинула компанию абсолютных аутсайдеров. А после поединка с красно-белыми может и вовсе выйти из зоны стыков и приблизиться к первой десятке команд.

Нависшая грозовая туча над Доменико Тедеско не прибавляет команде уверенности в завтрашнем дне. Фото spartak.com

Прогноз «Реального времени»



Оставшиеся два тура стали для «Спартака» формальностью — так называемое «болото» таблицы, откуда уже никуда не денешься. Зато на другой чаше весов — полуфинал Кубка России с «Зенитом», к которому нужно подготовиться основательно. Тедеско наверняка рассчитывает на завоевание этого трофея в качестве аргумента перед Федуном в пользу того, чтобы поработать еще годик. Красно-белые будут делать упор на кубковый поединок с принципиальным соперником, а «Ахмату» победа нужна больше.



0:1 — победа «Ахмата»

ФК «Уфа» — «Динамо»: Евсеев не отдаст «Динамо» шестое место

Без Шамиля Газизова мы «Уфу» в РПЛ еще не видели, тем интереснее будет понаблюдать за этой командой — как эта машина поедет без ее главного рулевого. Наверняка Евсеев уже придумал несколько домашних заготовок, как ловить нестабильное «Динамо», которое тоже облизывается на шестое еврокубковое место в таблице.

К слову говоря, для справочки, фанаты «Локомотива» не против были бы видеть именно своего бывшего игрока на посту главного тренера после ухода Семина, о чем недвусмысленно намекали на матче с «Уфой». Евсееву такие знаки внимания понравились, флирт он принял и на него ответил. «Я даже от игры отвлекся» — подписал видео с трибунами «РЖД-Арены» наставник «Уфы».

По сути, этот матч и будет определять ту команду, которая, возможно, отправится в Еврокубки (это будет зависеть от победителя Кубка России). У уфимцев есть шанс победить и оттолкнуться от преследователей на 5 очков, что практически обеспечит им итоговое шестое место — вряд ли «Урал» выиграет во всех оставшихся матчах.

Прогноз «Реального времени»



Не без труда и, возможно, традиционных для Евсеева скандалов и эксцессов «Уфа» вытянет свои очки в этом матче, оставив «Динамо» позади. Другой вопрос, сколько именно очков удастся забрать?



1:1 — ничья