Футбольные клубы, которые мы потеряли

«Луч» не светит, «Жемчужина» не блестит, в Альметьевск больше не приезжают сильные соперники

Футбольный сезон 2019/20 в России, вынужденно продленный на 2 месяца, через полторы недели закончится. И уже в новом сезоне, который начнется почти сразу же, из-за пандемии мы наверняка недосчитаемся кого-то из команд. «Реальное время» вспоминает, каких ярких клубов лишился российский (и татарстанский) футбол за прошедшие годы

«Луч» (Владивосток)

Формально дальневосточники еще числятся в рядах клубов ФНЛ. До пандемии они боролись за сохранение прописки в лиге, но надежд было немного — слишком серьезные финансовые проблемы возникли у клуба, причем давно. Производство по делу о банкротстве Ассоциации «Футбольный клуб «Луч-Энергия» началось еще в 2016 году. 21 июня 2017 года в отношении должника ввели процедуру банкротства, и если раньше клуб еще надеялся на помощь Владивостокского морского торгового порта и на поддержку краевых властей, то сейчас надежды окончательно растаяли. Порт в число инвесторов так и не вошел, а в начале июня Приморский край прекратил финансирование клуба. Он лишился профессионального статуса.

«Луч-Энергия» ворвался в элиту нашего футбола в далеком 2006 году и сходу выдал лучший сезон в своей истории, заняв 7-е место. За два тура до окончания чемпионата команда шла аж на 5-м месте, которое могло позволить бы сыграть ей в Кубке Интертото. Конечно, за «Луч» как ни за одну другую команду играли «родные стены» — хороших результатов команда добивалась преимущественно на своём поле. Не все соперники выдерживали долгого перелета и разницы в часовых поясах.

Многие игроки из других команд РФПЛ намеренно стремились заработать четвертую желтую карточку в матче, предваряющем вылет во Владивосток. Дисквалификация помогала избежать изнурительного 8-, 9-часового перелета.

Но вскоре команды соперников приспособились играть с «Лучом», и дальневосточники в 2008 году опустились в первый дивизион. После этого сверкнуть «Лучу» удалось лишь однажды — в сезоне 2013/14 они вышли в полуфинал Кубка России, обыграв по ходу турнира казанский «Рубин», хабаровскую «СКА-Энергию» и томскую «Томь».

Все эти сезоны «Амкар», хоть и частенько боролся за выживание, мог дать бой любому сопернику. Фото fc-amkar.org

«Амкар» (Пермь)

Казалось, еще вчера неуступчивые пермяки бодались в квалификации Лиги Европы 2009/10 с английским «Фулхэмом», но не прошло и 9 лет — как 18 июня 2018 года уральский клуб был расформирован. До этого было целых 14 сезонов в Премьер-лиге, финал Кубка России в 2008, то самое 4-е место в том же, 2008-м, позволившее побороться за выход во второй по популярности европейский клубный турнир. Все эти сезоны «Амкар», хоть и частенько боролся за выживание, мог дать бой любому сопернику, особенно на родном стадионе «Звезда».

Через пермский клуб в свое время прошел ряд знаковых для нашего футбола личностей: там практически начинал свою тренерскую карьеру Станислав Черчесов, защищал ворота Владимир Габулов, цементировал оборону нынешний капитан «Спартака» Георгий Джикия. В составе «Амкара» выступало и множество качественных легионеров: болгарский десант в лице Захари Сиракова, Георги Пеева и Мартина Кушева, черногорец Никола Дринчич, словак Мартин Якубко — все они не один сезон радовали поклонников пермского футбола. И грустно, что такой самобытной команды больше с нами нет.



«Жемчужина» (Сочи)

В последний свой сезон 2011/12 «Жемчужина» вступила в качестве одного из фаворитов первенства ФНЛ, а команду возглавил Станислав Черчесов. Но уже 29 июля 2011 года клуб снялся с чемпионата и вернуться на профессиональный уровень ему уже было не суждено.

В первом же своем появлении в высшем эшелоне нашего футбола «Жемчужина» запомнилась болельщикам участием в рекордном по результативности матче со «Спартаком» в октябре 1999 года (3:7 в пользу красно-белых). Больше — 11 мячей на двоих — забили только «Асмарал» с «Зенитом» в 1992-м (8:3) и совсем недавно — «Сочи» с «Ростовом» (10:1) в знаменитом матче «детей» с профессиональными футболистами.

В последний свой сезон 2011/12 «Жемчужина» вступила в качестве одного из фаворитов первенства ФНЛ. Фото fc-zhemchuzhina.com

Вылетев в 1999 году из «вышки», «Жемчужина» в первый раз прекратила свое существование в 2003-м. А потом повела себя как птица Феникс. Домашняя арена сочинцев — центральный стадион имени Славы Метревели — пустовала недолго, и стартовав в 2007 с любительской футбольной лиги, к 2008-му клуб вернул себе профессиональный статус, а в 2009-м — вышел в ФНЛ.

С выходом в Первый дивизион клуб стал раскручивался на федеральном уровне. Вспомнить только рекламные ролики на федеральном телевидении со слоганом «Будущее за нами» или наружную рекламу команды в Москве с изображением Бекхэма и надписью «Мы от него отказались». Были у клуба планы по выходу в Премьер-лигу и участию в еврокубках. Во второй части сезона-2010 даже был заключен договор с «НТВ-Плюс» на прямые трансляции домашних матчей команды в эфире телеканала «Наш футбол». Команда в том году заняла 8-е место.

Словом, были яркие моменты у команды, выступавшей в яркой оранжевой форме. Нам ее тоже не хватает.



«Кубань» (Краснодар)

Из всех российских команд, которых на сегодняшний день нет с нами, «Кубань» просуществовала дольше всех. Ее история вела отсчет аж с 1928 года. В год своего распада — 2018-й — клуб отметил 90-летие.

В российский период своей истории «Кубань» успела сыграть в еврокубках (Лига Европы 2013/14), выйти в финал Кубка России 2014/15 и занять 5-е место в чемпионате страны в сезоне 2012/13. По итогам двух кругов переходного сезона 2011/12 РФПЛ «Кубань» стала самой посещаемой домашней командой. И еще раз первой по посещаемости домашних матчей «Кубань» стала в сезоне 2012/13.

В начале 2000-х краснодарский клуб можно было назвать командой-лифтом — они появлялись на сезон в Премьер-лиге и в этот же сезон вылетали обратно. В последние годы своего существования «Кубань» явно находилась в тени «Краснодара», который набирал тогда обороты. А сейчас клуб «Урожай», считающийся правопреемником кубанцев, выступает лишь в чемпионате Краснодарского края.

«Кубань», мы скучаем.

Наивысших своих успехов клуб добился под названием ФК «Москва». Фото zvezda-fc.ru

ФК «Москва»

Он же «Торпедо-ЗИЛ», он же «Торпедо-Металлург». Но все-таки наивысших своих успехов клуб добился под названием ФК «Москва». Под этим именем, которое «горожане» получили по личному разрешению Юрия Лужкова в 2004 году, клуб занял четвертое место в чемпионате России 2007 года, дошел до финала Кубка России 2006/07, выступал в Кубке Интертото и Кубке УЕФА.

Домашние матчи клуб проводил на стадионе имени Эдуарда Стрельцова. С командой связаны имена Леонида Слуцкого, делавшего там первые шаги в тренерской карьере, вернувшегося из «ПСЖ» Сергея Семака, защитника Олега Кузьмина, и конечно же, колоритного нападающего Эктора Бракамонте — рекордсмена клуба по сыгранным матчам и забитым мячам.



В те годы команда постоянно боролась за медали в отечественном первенстве. Но перед сезоном 2010 года генеральный спонсор «Москвы», концерн «Норникель», отказался от финансирования клуба, в связи с чем «Москва» снялась с розыгрыша Премьер-лиги. «Черно-гранатовые», хоть и никогда не пользовались успехом у болельщиков, оставили заметный след в нашем футболе.

«Уралан» (Элиста)

Почему 24 июля 2004 года на стадионе брянского «Динамо» болели за гостей?

Ответ простой. «Уралан», несмотря на страшные финансовые проблемы, приехал к ним на матч вдевятером с третьим вратарем в центре нападения (а главным тренером, кстати, был Леонид Слуцкий). Чартерным рейсом из Элисты в Брянск прибыли шестеро дееспособных игроков «Уралана». Еще трое — Казаков, Кузьмин и вратарь Окрошидзе — добрались в день игры из Москвы на поезде.

Конечно, смотреть на эту игру было больно — «Уралан» проиграл 0:6, но брянские болельщики после 2:0 в свою пользу поддерживали каждое удачное действие гостей и наградили их аплодисментами по окончании матча. Никто тогда не знал заранее, что это был последний матч команды из Калмыкии. А ведь почетный президент клуба Кирсан Илюмжинов обещал в 2005 году сыграть, ни много ни мало, в финале Лиги Чемпионов.

Руководство «Уралана». В центре — Слуцкий, слева позади — Кирсан Илюмжинов. Фото mtdata.ru

«Уралан» в элите нашего футбола провел пять сезонов: с 1998 по 2000 и с 2002 по 2003 годы. Высшим его достижением было седьмое место в чемпионате и полуфинал национального кубка сезона 1999/2000. Запомнился он также рекордным поражением 0:9 от «Локомотива». Ну а после распада «Уралана» в 2004-м на его месте образовался ФК «Элиста», который даже смог вернуться в профессионалы в 2006-м. Но в первый же сезон эта команда была расформирована из-за финансовых проблем.

Конечно, любые кадровые решения «Уралана» во многом принимались благодаря амбициям Илюмжинова, а они у главы Калмыкии были грандиозными. Кирсан Николаевич хотел сделать из «Уралана» суперклуб. И что-то даже получилось. В столице Калмыкии остался прекрасный стадион, отличные тренировочные поля. Верхом амбиций было приглашение в клуб в качестве главного тренера Игоря Шалимова. А появление в составе команды Игоря Чугайнова и итальянских легионеров, было настоящей сенсацией.

Но тот, кто дал «Уралану» жизнь, стал и виновником кончины клуба. Одним источником финансирования команды была офшорная зона Калмыкии, другим — персональный бизнес Кирсана. Когда офшорные зоны закрылись, глава Калмыкии не стал содержать клуб в одиночку, и футбол в Элисте тихо умер.

«Алнас» (Альметьевск)

Из футбольных клубов нашей республики особое внимание стоит уделить короткой, но яркой истории альметьевского «Алнаса». Существовал он с 2000 по 2008 год, до того, как альметьевский насосный завод сменил владельца. С историей клуба связан ряд известных персон. Выводил его во второй дивизион из третьего и проводил первые сезоны во второй лиге отец Александра Филимонова — Владимир. Играл за команду, а впоследствии тренировал ее чемпион России 1997 года Роберт Евдокимов. Отметился несколькими сезонами за «Алнас» брат Руслана Пименова Михаил, два сезона в команде провел младший из братьев Будылиных — Юрий.

«Алнас» был домашней командой, и в прессе тех лет получил четкое звание «гроза авторитетов» среди команд зоны «Урал-Поволжье». Неудивительно, в середине 2000-го здесь были биты и екатеринбургский «Урал», и нижегородская «Волга», и «Оренбург» (тогда еще называвшийся «Газовик») и ФК «Уфа», (тогда она была по очереди «Нефтяником» и «Строителем»), и стерлитамакский «Содовик». Но особенная атмосфера была на татарстанском дерби — играх с челнинским «КАМАЗом». Все эти команды пошли потом на повышение, но в годы их выхода из второго дивизиона в Альметьевске очков они недосчитывались.



А ведь знавал стадион и лучшие времена… Фото sportbox.ru

В зоне «Урал-Поволжье» тех годов было множество интересных команд: возрождавшийся из пепла нижегородский «Локомотив», саратовский «Сокол», богатый своей прежде всего советской историей челябинский «Зенит», так и не попавший в Премьер-лигу ФК «Нижний Новгород», команда академии Юрия Коноплева из Димитровграда, где капитанил Алан Дзагоев...

Сейчас все это позади, и на красавце-семитысячнике «Алнаса» играет на первенство Татарстана ФК «Нефтеград». А ведь знавал стадион и лучшие времена…