Из Европы на щите: почему «Рубину» нужен Леонид Слуцкий?

Интересный, но противоречивый вариант

Сегодня днем казанский «Рубин» объявил о завершении сотрудничества с Романом Шароновым и его тренерским штабом. В интернете уже «решено», что сменщиком «рокера» станет Леонид Слуцкий, сам клуб косвенно подтвердил эту информацию в своих социальных сетях, а инсайдеры сообщают, что к переговорам с Леонидом Викторовичем подключилась «тяжелая артиллерия» в лице президента Татарстана. В качестве аргумента в пользу 48-летнего специалиста приводится намерение сделать его двигателем большого проекта с прицелом на возвращение в еврокубки уже в ближайшие годы. Сам вчерашний наставник голландского «Витесса» пока размышляет и контракт не подписал. «Реальное время» рассказывает о репутации Слуцкого-тренера и отчасти шоумена, а также делает экскурс в недавнее прошлое тренера в Европе.



Тренер-демократ

Казанский клуб сделал очень толстый намек на возможное назначение Леонида Слуцкого, разместив в своих социальных сетях качающееся кресло в клубных цветах. Все, кто следит за отечественным футболом, в курсе, что именно этому специалисту присуща «лобановская» манера раскачиваться во время игры на тренерской скамье.

Если копнуть в недавнее прошлое, то можно обнаружить, что семье Слуцкого казанский «Рубин» был близок задолго до появления слухов о назначении специалиста в клуб. Осенью 2009 года, когда «Рубин» триумфально шел к своему второму чемпионскому титулу в России, а параллельно обыгрывал «Барсу» на «Камп Ноу», съемочная группа телеканала НТВ+ наведалась к тренеру другой российской команды, принимавшей участие в Лиге чемпионов того сезона, — ЦСКА.



Леонид Викторович встретил корреспондентов в своей открытой и радушной манере, показав им не самые роскошные убранства. В один момент из соседней комнаты вышел сын Слуцкого Дмитрий... полностью упакованный в атрибутику с символикой «Рубина».

«Не обидно ли мне, что сын выбирает конкурента? Нет. Я даю ему свободу выбора», — отвечал удивленным журналистам герой сюжета.

Именно эта черта — демократичность — стала визитной карточкой молодого специалиста. С футболистами уроженец Волгограда, игравший когда-то в команде КВН местной физкультурной академии, так и остался позитивным, юморным и умеющим посмеяться над собой. Демократичная манера поведения на тренировках и за пределами поля создали Слуцкому репутацию самого открытого и «европейского» тренера России — в некотором смысле антипода Курбана Бердыева (при этом оба они фанаты тактики).

Никого не удивило, что после провального для сборной России ЧЕ-2016 и отставки из ЦСКА специалист заявил, что хочет попробовать себя в Европе и отправился покорять Англию.

Любит публичность и телекамеры

И после своей кавээновской любительской юности Леонид Слуцкий не единожды появлялся на сцене. В 2013 году, будучи действующим тренером московского ЦСКА, он сплясал в том же КВН за команду сборной МФЮА.

В 2014 году футбольный специалист вновь выйдет на сцену и сыграет в стэме другой команды КВН — и, заметим, очень неплохо справится с этой ролью. Сыграет в КВН Леонид Слуцкий и в 2018 году уже в статусе российского тренера в Европе.



«Когда я оказался в Москве, узнал, что Масляков-младший — болельщик ЦСКА. У нас с ним бартер: я ему билеты на ЦСКА — он мне билеты на КВН, — рассказывал Слуцкий Eurosport. — А насчет своих выступлений в будущем — не уверен. КВН — это все-таки для молодых ребят. Команды, играющие 4—5 лет, как правило, заканчивают с этим делом. Выступать я могу только разово, как было со сборной Физтеха. А в судейство попасть — еще сложнее. Надо заслужить. В жюри там сидят чересчур заслуженные люди».

Не отказывался Леонид Викторович приходить на передачу к Ивану Урганту (2014 и 2018 годы), где также не забывал пошутить над собой и своей командой (тогда это была национальная сборная).

Пойдет ли на пользу такая публичность и открытость «Рубину»? Однозначно да. Клуб серьезно нуждается в дополнительном внимании и интересе со стороны болельщиков внутри республики и от нейтральных поклонников футбола вне ее. Другое дело, что пока, учитывая нынешнее положение команды в турнирной таблице, увлекаться этим не стоит.



Провал на Евро-2016 и во второй английской лиге

Что же представляет собой Слуцкий-тренер и что получит в плане результата казанский клуб, согласись тот возглавить команду? Однозначно положительного ответа здесь, к сожалению, нет.

Три последних места работы специалист покидал скорее на щите, чем со щитом. Пост в сборной России он оставил после провального чемпионата Европы во Франции, где команда набрала на групповом этапе всего одно очко, забив два мяча и показав весьма безвольный футбол. А в заключительной, самой неудачной игре группового этапа против сборной Уэльса оборона, казалось, просто не знала, что делать, и сбивалась в кучу в середине поля — а Рэмси рвал нашу команду по флангу. «Мы *овно» — с такими словами заходили в номер к Слуцкому игроки той сборной, и их наставнику оставалось только соглашаться.

Не снискал особой славы специалист и в Англии, хотя доверили ему (по некоторым данным, с протекцией Романа Абрамовича) клуб не из Премьер-лиги, а из второго английского дивизиона.

Слуцкий возглавил «Халл Сити» 9 июня 2017 года, а уже в начале декабря того же года был уволен. Под его руководством «тигры» одержали четыре победы, семь раз сыграли вничью и потерпели девять поражений в 20 матчах Чемпионшипа. Команда занимала к этому моменту 20-е место, а ее болельщикам закономерно не нравился излишне закрытый, по их мнению, футбол, который она демонстрировала.

С той же проблемой специалист столкнулся в голландском «Витессе», который также является «клубом-партнером» «Челси» Абрамовича. Впрочем, в Нидерландах мнения болельщиков и местной прессы разделились.

Неоднозначный голландский период

Леонид Слуцкий возглавил «Витесс» летом 2018 года, и по итогам прошлого сезона клуб из Арнема дошел до финала плей-офф за попадание в Лигу Европы (в Эредивизи есть такой этап после «гладкого» чемпионата), но по сумме двух встреч уступил «Утрехту». В нынешнем сезоне «Витесс» стартовал очень неплохо, но в ноябре началась черная полоса — и тренер подал в отставку после пяти поражений подряд.

Большинство поклонников «Витесса» после оглашения этой новости с грустью констатировали, что при Слуцком их команда смотрелась интересно и что с «заявлением по собственному» российский наставник поспешил.

Правда, часть болельщиков и экспертов утверждали, что Слуцкий играет в недостаточно атакующей манере (что неудивительно для голландского чемпионата с его сумасшедшими исходами а-ля 4:3). Например, в недавнем интервью в программе Нобеля Арустамяна «Инсайдеры» сам наставник признался, что подвергался перманентной критике со стороны местной прессы:

«Зрителям было трудно смотреть наши матчи. Мне приписывали любовь к игре в защите, но мы забили 70 голов! — сказал Слуцкий. — Один из журналистов, который меня абсолютно ненавидел, говорил: «Волга-катеначчо». Я говорю: «70 голов забили. 70!»», — рассказывал тренер.

Покидая «Витесс», Слуцкий в свойственной ему манере общего доверия собрал команду и провел с ней ужин, тепло попрощавшись с каждым из футболистов.

«Я сделал все, чтобы переломить ситуацию, но, к сожалению, должен признать, что у меня не получилось. В данный момент нужно думать о клубе и его болельщиках. Вот почему я не мог не принять это решение. Клубу нужен кто-то еще, кто сможет вернуть его в нужное русло. Это было фантастическое время в Арнеме, но отставка — тоже часть футбола», — заявил специалист, уходя из голландского клуба.

Впрочем, за что-то похожее Леонида Викторовича критиковали еще во время заката его карьеры в ЦСКА. Фанаты армейцев утверждали, что им надоел «трусливый футбол» Слуцкого и призывали к его отставке, вывешивая соответствующие баннеры на «грядке» фанатской трибуны.

Фанаты армейцев утверждали, что им надоел «трусливый футбол» Слуцкого и призывали к его отставке. Фото: «Твиттер» RB World

В общем, сверхатакующего футбола в случае прихода Леонида Слуцкого в «Рубин» ждать не стоит — он исповедует сдержанную и прагматичную игру. Да и не к месту это с командой, пребывающей в зоне «стыков» по истечении почти двух третей чемпионата. Но и уповать на одни лишь стандартные положения специалист тоже себе не позволяет. Время покажет.

