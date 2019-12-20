18 плюс. Какие реформы ждут Российскую премьер-лигу в ближайшем будущем

Глава Российской премьер-лиги Сергей Прядкин заявил, что РПЛ ждут серьезные изменения. «Реальное время» разобралось в вопросе и пришло к выводу: изменения действительно будут впечатляющими!

Голландия, Италия, Франция. Какую систему плей-офф выберет РПЛ?



«Рассматривалось расширение лиги до 18 команд и несколько вариантов с плей-офф. В настоящий момент стоит задача решить это до ЧМ-2022, но это сделать сложно. Мы работаем, и реформа будет однозначно!» — заявил 17 декабря глава РПЛ Сергей Прядкин. В ближайшее время лига изменится довольно серьезно, однако какие именно это будут изменения, пока загадка. Очевидно, Прядкин и его команда будут опираться на западный опыт.

Разнообразие плей-офф в западных странах самое что ни на есть широкое. Пока наиболее вероятной видится «голландская» модель. Там команды, занявшие два первых места по итогам «гладкого» чемпионата, проходят в Лигу чемпионов, третья — в Лигу Европы, после чего начинается самое интересное. Клубы, занявшие с 4-го по 7-е место, проводят плей-офф, победитель которого выходит в квалификацию Лиги Европы. В сезоне 2017/18 им стал «Витесс», но Леонид Слуцкий так и не смог вывести свою команду в групповой турнир ЛЕ. Плей-офф в борьбе за выживание отчасти похож на российский — 16-я команда Эредивизи играет с 3-й из Эрстедивизи.

Разнообразие плей-офф в западных странах самое что ни на есть широкое. Пока наиболее вероятной видится «голландская» модель. Фото footboom.com

Но система плей-офф есть далеко не только в Голландии. Самый специфичный играется, пожалуй, в итальянской Серии В. Первые две команды проходят в Серию А, а команды с 3-й по 8-ю бьются в плей-офф за повышение в классе. Причем в первом раунде между собой играют 5-я и 8-я, а также 6-я и 7-я команды, после чего в полуфинале в дело вступают 3-я и 4-я. Любопытно, что клуб, занявший 3-е место в Серии В, редко проходит в высшую лигу. Исключением в этом плане стало «Фрозиноне», завоевавшее бронзу в сезоне 2017/18. Вероятность того, что мы увидим столь странный плей-офф в РПЛ, маловата. Реформы будут серьезные, но не настолько.

Весьма специфический плей-офф существует и во французской Лиге 2. Первые две команды напрямую выходят в «вышку», а 3, 4 и 5-е места разыгрывают между собой право сыграть в финале плей-офф с 18-й командой Лиги 1. «Французская» система может слегка уменьшить «болото» в ФНЛ, ведь в таком случае будет смысл бороться за 5-ю строчку.

Будет ли в РПЛ «Боксинг Дей»? К какой катастрофе это может привести

Реформы РПЛ пока не коснутся судейства. 13 клубов из 16 проголосовали за отстранение главы судейского корпуса Александра Егорова, но решающим аргументом стали хорошие отношения Егорова с Прядкиным — последний защищает первого буквально в каждом интервью. Егорову даны еще полгода для исправления ситуации, а значит, весной нас ждет новая порция скандалов. В первой части сезона полыхало как никогда! Впереди же — решающая часть чемпионата, и цена судейской ошибки повышается.

В случае добавления двух команд в РПЛ лигу может ждать свой «Боксинг Дей». Фото readfootball.com

В случае добавления двух команд в РПЛ лигу может ждать свой «Боксинг Дей». Тогда осенняя часть чемпионата будет заканчиваться в 20-х числах декабря. И здесь составителей календаря могут ожидать гигантские проблемы. Представим, что «Ахмат» и «Сочи» вылетят в этом сезоне, «Ростов» обанкротится, а на их место придут команды не с юга России. Из южан в РПЛ в таком случае останется один «Краснодар», и ситуация станет такой, что большую часть декабрьских матчей придется проводить в Казани, Оренбурге, Саранске и других не самых теплых городах.

В ходе своей пресс-конференции Прядкин заявил, что намерен отсечь от РПЛ «бездомные» клубы. В этой связи тревогу вызывает положение «Тамбова»: первую часть чемпионата команда Сергея Первушина отыграла в Саранске из-за проблем с родным стадионом «Спартак».

Тамбовские фанаты с нетерпением ждут возвращения своей команды домой, но, судя по словам Прядкина, их может ждать новое разочарование. «В следующем сезоне необходимо будет иметь стадион только в своем регионе. Мы обеспокоены ситуацией с футбольным клубом «Тамбов». Там на сегодняшний день не выполняется дорожная карта. Общались с руководством региона и клуба. Пока обязательства не выполняются. Будем разговаривать дальше», — заявил Прядкин.

Прядкин заявил, что намерен отсечь от РПЛ «бездомные» клубы. Фото rfs.ru

По словам президента РПЛ, все реформы должны быть выполнены до ЧМ-2022 в Катаре. Работы в этом направлении очень и очень много. Российская премьер-лига нуждается в переменах, но формат плей-офф, увеличение числа участников до 18 команд и некоторые другие нюансы пока выглядят очень сырыми.

Какой плей-офф лучше всего подходит РПЛ?

Версия «Реального времени»: плей-офф Эредивизи.

Путевки в Лигу чемпионов закономерно должны получать команды, лучше других проявившие себя в «регулярке». Третья команда должна идти в групповой этап Лиги Европы, а вот за четвертую путевку стоит устраивать игры на выбывание, в которых будут участвовать команды с 4-го по 7-е места.

Готова ли РПЛ к переходу на 18-командный формат?

Версия «Реального времени»: да, но при одном условии.

Увеличение количества матчей позволит РПЛ увеличить прибыль, а болельщикам — получить лишние четыре матча любимой команды. Однако в таком случае команды должны будут играть не в 20-х числах декабря, а посреди недели в августе — ноябре. Этого можно достичь, отменив спаренные матчи в Кубке России, то есть вернув в этом турнире «олимпийскую» систему.

