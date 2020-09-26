Слуцкий едет в родной город, а Евсеев — в логово к раненому зверю

Превью девятого тура РПЛ

Российский чемпионат набирает ход после двухнедельной паузы на матчи сборной. В РПЛ уже произошла и первая отставка — накануне «Химки» официально покинул Дмитрий Гунько, а его место занял Игорь Черевченко. В верхней части таблицы «Зенит» удержал первое место, но «Спартак» и ЦСКА совсем близко. Вспоминая прошлый сезон, можно ожидать любопытных турнирных перестановок и в нижней части таблицы. О том, как «Зенит» будет налаживать атакующие действия с непредсказуемой командой Вадима Евсеева, краснодарцы проэкзаменуют «Сочи», Леонид Слуцкий приедет с «Рубином» в родной Волгоград, а в Москве состоится очередное дерби, — в анонсе девятого тура РПЛ от «Реального времени».

«Зенит» — «Уфа»: у Питера не чемпионская игра

Команда Сергея Семака в предыдущем туре провела сложный матч в Екатеринбурге (1:1). Спорный момент с голом Дзюбы обсуждали еще долго, и в итоге РФС признал, что мяч был забит не по правилам — нападающий питерцев находился в офсайде. Не будь этого гола, «Зенит» мог бы легко и проиграть. Чемпион летом хорошенько позаботился об обороне, сделав размен Ивановича на Ловрена, однако в атаке «зенитовцы» пока дают откровенный сбой. Связке Дзюба — Азмун не хватает креативной помощи кого-то из полузащитников, нет острых передач и классных решений. А это тревожный звоночек перед стартующим совсем скоро групповым этапом Лиги чемпионов. Скорее всего, до закрытия трансферного окна Питер кого-то прикупит, не ограничившись возвращением из аренды Кругового и Мостового.

Команда Сергея Семака в предыдущем туре провела сложный матч в Екатеринбурге. Фото fc-zenit.ru

В «Уфе» перед матчем в Санкт-Петербурге испытывают справедливые опасения. Глава совета директоров башкирского клуба Ростислав Мурзагулов высказался накануне так:

— Едем в логово к раненому зверю. Понятно, что «Зенит» недосчитался очков в последнее время. В Башкирии много медведей, и охотники знают, что если медведь ранен, лучше с ним не связываться. Тут еще и ранили его не мы, а достаться может нам.

Прогноз «Реального времени»



«Уфа» в начале чемпионата отступила от принципа Вадима Евсеева «Футбол что, в забитии голов что ли?». Горожане все чаще играют сами и дают играть сопернику. В предыдущем матче с ЦСКА это вылилось в то, что во время взятия их ворот свободных зон в штрафной оказалось слишком много и армейцы свой гол забили. Хотя Евсеев назвал эту игру одной из лучших в сезоне по скоростной работе, однако сделал акцент на том, что соперник пробежал больше и был эффективнее в переходных фазах быстрых атак.



В матче с «Зенитом» уфимцам придется много обороняться, однако именно в сбое атакующего потенциала питерцев и будет шанс команды Евсеева. Предположим, что получится тяжелый вязкий матч. Естественно, с преимуществом «зенитовцев», которое выльется лишь в один гол во втором тайме.



Победа «Зенита» — 1:0

«Сочи» — «Краснодар»: экзамен для «выскочки»

Гости озабочены лигочемпионскими баталиями с ПАОКом. На этой неделе «Краснодар» выиграл первый матч у греков дома (2:1), а уже на следующей сыграет в гостях. Матч с «Сочи» может отнять много сил у команды Мусаева, поэтому у краснодарцев появляется прекрасный шанс дать передохнуть многочисленным проверенным легионерам и выпустить в стартовом составе побольше своих воспитанников — то, о чем так грезит владелец клуба Сергей Галицкий.

На этой неделе «Краснодар» выиграл первый матч у греков дома (2:1), а уже на следующей сыграет в гостях. Фото fckrasnodar.ru

Вообще, матч должен получиться очень интересным. Команды соседствуют в таблице: «Сочи» идет четвертым, опережая всего на очко расположившегося на шестом месте грозного соперника. У команды Владимира Федотова получился просто сумасшедший старт — промежуточно они даже возглавляли турнирную таблицу, не имея в своем активе поражений вплоть до предыдущего тура, когда уступили в Туле. Сейчас в гости к сочинцам приедет по-настоящему сильный соперник, который проэкзаменует их на предмет стабильности.

Прогноз «Реального времени»



В этом календарном году «Сочи» уже принимал «Краснодар» и уверенно выиграл в марте со счетом 2:0, упустив еще кучу возможностей. Но тогда на стадионе «Фишт» зажигали Александр Кокорин и Андрей Мостовой, уже покинувшие сочинский клуб. Совсем недавно команду Федотова пополнил Ивелин Попов, однако он уже получил травму и выбыл на неопределенный срок. Есть шанс, что продолжит свой голевой спурт Кристиан Нобоа — лучший бомбардир РПЛ прямо сейчас. На его счету уже 6 голов в 8 матчах.



Предположим, что «Краснодар» здорово начнет матч и даже откроет счет, однако в концовке начнет сознательно экономить силы на встречу в Греции и обязательно пропустит.



Ничья — 1:1

ЦСКА — «Локомотив»: снова топовая афиша в столице

Безусловно, центральный матч тура. ЦСКА очень вдохновенно сыграл со «Спартаком» (3:1) в недавнем дерби столицы, а тут волей календаря подоспело еще одно. Армейцы постепенно набирают ход, их игра по-настоящему радует глаз, легионеры во главе с Влашичем просто в ударе, поэтому скрытыми фаворитами в этой встрече можно назвать именно их.

Армейцы постепенно набирают ход, их игра по-настоящему радует глаз. Фото pfc-cska.com

Однако по-настоящему важным матч станет именно для «Локомотива». Старт сезона у железнодорожников получился довольно невнятным — команда Николича идет лишь на восьмом месте, отставая от лидера в лице «Зенита» на пять очков. После отъезда Алексея Миранчука в «Аталанту» главный тренер «Локо» видоизменил тактику и теперь играет практически строго в 4-4-2 со сдвоенным центром нападения. В прошлом туре наконец-то забил Смолов, однако домашняя победа со счетом 1:0 над «Тамбовом» вышла довольно скромной. Атакующий потенциал команды намного выше, поэтому не зря на неделе все больше обсуждалась новость о переходе в стан железнодорожников уже не молодого хорвата Марио Манджукича . К тому же недешевого. Понятно, что это усиление под Лигу чемпионов, однако в «Локо» просто обязаны забивать и те нападающие, которые уже есть в команде.

Прогноз «Реального времени»



По накалу и зрелищности матч может не уступить недавнему противостоянию «Спартака» и ЦСКА. «Локомотив» обязательно наиграет на один гол, однако пропустит, скорее всего, минимум два. Виктор Гончаренко не боится рисковать и наверняка удивит соперника стартовым составом. Также тренерский штаб армейцев довольно часто видоизменяет тактическую схему по ходу игры. Не всегда делает это удачно, однако в дерби не ошибется. ЦСКА продолжит свой победный спурт, одержав непростую победу.



Победа ЦСКА — 2:1

«Ротор» — «Рубин»: волгоградцы не согласятся на третий «технарь» подряд

Проведение матча по состоянию на вечер пятницы под вопросом, однако «Ротор» вряд ли с легкостью примет третье подряд техническое поражение в РПЛ и на игру с «Рубином» необходимое количество футболистов все же насобирает. В стане волгоградцев вспышка коронавируса, которая парализовала весь тренировочный процесс, и даже непонятно, кто из игроков основного состава в состоянии выйти на воскресный матч с казанцами.

В стане волгоградцев вспышка коронавируса, которая парализовала весь тренировочный процесс, и даже непонятно, кто из игроков основного состава в состоянии выйти на воскресный матч с казанцами. Фото rotor-vlg.com

— В распоряжении главного тренера команды Александра Хацкевича 14 футболистов, среди которых есть ребята из молодежки. По мере выздоровления и сдачи двух подряд отрицательных тестов на наличие коронавирусной инфекции к основной обойме будут присоединяться находящиеся на самоизоляции члены команды, — говорится в официальном заявлении волгоградского клуба.

«Рубин» уже был в похожем положении в концовке прошлого чемпионата. Тогда за семь часов до начала игры было непонятно, прилетит ли в Казань пораженный ковидом «Оренбург» или нет. В итоге гости выглядели не так уж и плохо, а «Рубин» выиграл скромно (1:0) после точного удара Дениса Макарова.

Наверняка с особыми чувствами пожалует в Волгоград тренерский штаб «Рубина». Леонид Слуцкий — уроженец этого города, а его помощник Олег Веретенников — легенда «Ротора» прошлых лет.

Прогноз «Реального времени»



В прошедшем туре «Рубин» провел довольно приличный по игре второй тайм против «Спартака», однако голов так и не забил. Уже второй тур подряд соперники казанцев получают удаления по ходу игры, не справляясь с хитрыми забегами Кварацхелии и его партнеров. В Волгограде вернется в обойму Хван Ин Бом, пропускавший предыдущую игру из-за дисквалификации. Это еще больше раскроет атакующий потенциал «Рубина».



В «Роторе» играет целый ряд футболистов, некогда выступавших за «Рубин». Однако нет гарантии, что Данил Степанов, Зурико Давиташвили, Бека Микелтадзе или Камиль Муллин сыграют, так как результаты всех тестов на COVID-19 пока неизвестны. Но кто бы ни вышел против команды Слуцкого, в такой встрече побеждать она просто обязана.



Победа «Рубина» — 2:0