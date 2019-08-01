От дерзких «Чертаново» и «Ротора» до притормозившего «Нижнего Новгорода»

Как начался сезон в «лучшей лиге мира»

Из-за целого ряда скандалов, разразившихся вокруг использования VAR в Премьер-лиге, а также благодаря приятным сюрпризам в виде отсутствия нулевых ничьих в РПЛ (ни одной за три тура) или огненного старта казанского «Рубина», несколько ушла в тень «лучшая лига мира» Олимп-ФНЛ. Между тем там тоже происходят интересные вещи: например, в высший дивизион страны рвутся дерзкое и молодое «Чертаново» и клуб с большими традициями (и стадионом ЧМ) — волгоградский «Ротор». «Реальное время» рассказывает, как начал сезон после повышения в классе нижнекамский «Нефтехимик», почему так сдал «Нижний Новгород» Дмитрия Черышева и за счет чего находится в группе лидеров «Чертаново».

«Чертаново»: самая дерзкая команда лиги

Бойкая молодежь из московского района Чертаново обещала, что прошлый и дебютный для нее сезон в Футбольной национальной лиге станет подготовкой к более важному второму. Ведь цель, в духе этой команды, поставлена дерзкая: выйти в Премьер-лигу уже во второй год пребывания в ФНЛ.

Сказано — делается. Последняя победа над «Балтикой», у нее дома в Калининграде, позволила «чертям» обосноваться уже на третьем «стыковочном» месте. Москвичи еще ни разу не проиграли в нынешнем сезоне — лишь одна ничья в гостях у «Факела» и четыре победы. Так что «черти» уступают двум лидерам таблицы «Томи» и «Химкам» лишь по дополнительным показателям (разница мячей), набрав столько же очков — 13.

Да, еще не совсем окрепшие парни «Чертаново» порой играют не очень уверенно, ошибаясь откровенно по-детски. Чего стоит только гол нападающего «Балтики» Михаила Маркина, который в стиле Роналду «бисиклетой» забил через себя после очень странной и неуверенной игры и голкипера Илья Абаева (что интересно — самого возрастного игрока команды) на выходе — он выбил мяч кулаками перед собой, и защитников, которые не сумели справиться с приземлившимся мячом и нормально вынести его из штрафной площади. Маркин воспользовался ситуацией красиво.

Но дерзость и задор в данном случае берут верх над опытом и выучкой. Ребята бегут вперед, а не отсиживаются сзади в ожидании ошибок соперника и им за это воздается. Эдакий аналог «Рубина» в ФНЛ. Пожелаем удачи московским доморощенным (и не только) футболистам и побольше зрителей этой симпатичной команде — пока что домашние игры «Чертаново» в среднем посещают около 1000 болельщиков.



«Нижний Новгород»: надежды на Премьер-лигу поколеблены, но Черышев пока не сдался

Неожиданно плохо начали сезон в Нижнем Новгороде. Еще за месяц до старта сезона подопечные Дмитрия Черышева бились с «Крыльями Советов» за место в Премьер-лиге и казалось, что в нынешнем чемпионате нижегородцы сделают все, чтобы уж на этот раз выйти в РПЛ без лишней нервотрепки и ненужных стыковых игр.

Однако в стартовых четырех играх нового сезона «Нижний Новгород» проиграл трижды и однажды сыграл вничью — с «Нефтехимиком». Уровень критики от болельщиков и местной прессы превышал умеренные нормы, хотя до разговоров об отставке Черышева все-таки дело не доходило — все-таки тренер «свой», да и в прошлом сезоне команду серьезно поднял.

Лишь в последнем туре команда Дмитрия Черышева в сложнейшей борьбе сумела вырвать первую победу у «Торпедо», проигрывая по ходу матча.

Лишь в последнем туре команда Дмитрия Черышева в сложнейшей борьбе сумела вырвать первую победу у «Торпедо». Фото vk.com/fcnn2018

— Мы же сегодня построили игру по-другому, стараясь забрасывать мячи за спину защитникам, и иногда это проходило. Но постоянно так действовать тяжело. Атакующие футболисты набегались, поэтому пришлось делать замены.

Я сейчас очень доволен, никак не могу подобрать слова, потому что было много критики в наш адрес. Благодарю команду за огромное желание, за ту работу, которую они выполняли на протяжении всего матча. Мы дотерпели и три очка остаются у нас», — говорил довольный Черышев после игры на стадионе «Нижний Новгород».

Ситуация пока не патовая, есть время исправиться, лидеры таблицы еще не успели убежать далеко — до четвертого «Ротора» шесть очков (две победы). Но если «Нижний Новгород» потеряет очки в ближайших двух встречах, то мечты о Премьер-лиге уже на следующий сезон можно будет забыть.

«Ротор»: ждать возвращения в высший дивизион уже в следующем году?

Задай вопрос любому из нейтральных болельщиков «кого бы вы хотели видеть в Премьер-лиге из нынешних ФНЛщиков, скорее всего услышите ответ: «Конечно, «Ротор».

Волгоградцы уже играли в главной лиге страны в 90-х, которая тогда так и называлась Высшая лига, и даже успешно играли в Европе, доходя до финала Кубка Интертото. На стадионе в Волгограде всегда были полные трибуны при далеко не всегда яркой игре местной команды.

О том, что любовь к футболу и «Ротору» никуда не исчезла в городе-герое болельщики заявили (ногами и рублем) уже на старте прошлого сезона. Тогда одухотворенные только что прошедшим чемпионатом мира волгоградцы ринулись на стадион в первых турах ФНЛ. 45-тысячная «Волгоград Арена» в то время заполнялась более, чем наполовину — по 23—25 тысяч зрителей, чему может позавидовать большая часть команд РПЛ. Правда, вот с результатами и качеством игры «Ротор» подкачал — всего 11-е место.

45-тысячная «Волгоград Арена» тогда заполнялась более, чем наполовину — по 23—25 тысяч зрителей. Фото vk.com/fc.rotor

Другое дело сегодня. Волгоградцы мощно начали, выиграв трижды уже на старте сезона — у «Авангарда», «Текстильщика» и «Енисея», но позже проиграли своим главным конкурентам — «Чертаново», сыграв вничью с лидерами таблица «Химками». Усиление в межсезонье дало свои плоды. Во-первых, уже в третий раз в своей карьере в «Ротор» пришел полузащитник Олег Алейник, прекрасно знающий эту команду и как тут все устроено. Из того же «СКА-Хабаровск» перебрались еще двое — опытный нападающий Эдуард Булия и спартаковский воспитанник Иван Хомуха. А из «Енисея», отыграв сезон в Премьер-лиге, в Волгоград перешел долгое время числившийся в казанском «Рубине» голкипер Юрий Нестеренко.

Но главной разгоняющей силой в «Роторе» по-прежнему остается еще один воспитанник академии «Спартака» Антон Пискунов. Защитник хорош не только в обороне, он частенько подключается в атаку и раздает шикарные передачи на гол. Лидер «Ротора» сыграл роль в нескольких определяющих голах и на старте нынешнего сезона.

«Нефтехимик»: стартовали уверенно, но потом забуксовали



Татарстанцы серьезно обновились к переходу в лигу повыше — «Нефтехимик» разгрузил свой чересчур грузный ростер (команду с учетом аренд покинули аж 12 игроков), а пришли только четверо, самым заметным из которых является молодой игрок «Рубина» Дмитрий Губанов.

А на днях стало известно и о переходе игрока сборной Узбекистана и экс-полузащитника «Нефтехимика» Вагиза Галиулина, который должен добавить статности и крепости в средней линии молодой команде.

Стартовали нижнекамцы довольно уверенно — сходу выиграли у «Мордовии», сыграли вничью с недавним участником стыковых матчей за выход в Премьер-лигу «Нижним Новгородом», выиграли у «Армавира» и вновь сыграли ничейные 1:1 с «Лучом». Довольно неплохой ход для новичка «лучшей лиги мира», который позволяет рассчитывать и на места в стыках.

Картину подпортило несколько нелогичное поражение от курского «Авангарда», который плетется внизу турнирной таблицы, тем более что моментов у нижнекамцев в Курске было предостаточно.

— Мы не реализовали свои моменты, и соответственно соперник нас наказал», — делился мыслями после курского поражения старший тренер «Нефтехимика» Олег Нечаев. — Будем разбираться, почему при таком мощном прессинге и обилии моментов не сумели реализовать, — сказал экс-рубиновец.

«Мы не реализовали свои моменты, и соответственно соперник нас наказал», — делился мыслями после курского поражения старший тренер «Нефтехимика» Олег Нечаев. Фото vk.com/fcneftekhimik

Сейчас татарстанцы обосновались на восьмой строчке с восемью очками, а до четвертого «стыкового» места, которое занимает «Ротор», — всего два балла. В ближайшей игре с «Текстильщиком» вполне можно нагонять и забираться в группу лидеров, тем более что команда из Иванова на сегодня является главным аутсайдером лиги, набрав всего одно очко в гостевом матче с «Краснодаром-2».