Гончаренко и Мусаев поборются за свои кресла, «Динамо» зацепит «Зенит», «Рубин» и «Уфа» проверят судей

Прогноз на 5-й тур РПЛ

Всего четыре тура сыграно в новом чемпионате РПЛ, а судейскими скандалами он оброс так, что уже сейчас может дать фору многим полноценным сезонам. Сюда же можно отнести и угрозу сняться с турнира, озвученную представителями сразу двух команд. Чемпионат начался огненно, и это дополнительный повод следить за ним с особым вниманием. «Реальное время» по традиции представляет четыре главные пары предстоящего тура и пытается спрогнозировать, каких матчей стоит ожидать с опаской, учитывая назначения арбитров, что может противопоставить чемпиону «Динамо», каким будет «Локомотив» без Миранчука и Баринова и сумеет ли атакующий потенциал «Рубина» разобраться с поставленной обороной «Уфы».

«Краснодар» — ЦСКА: игра на грани увольнения

Один из двух центральных матчей тура пройдет на юге, где встретятся команды, которые еще несколько недель назад сражались за последнюю путевку в Лигу чемпионов. Победителями в этой схватке оказались краснодарцы, урвавшие в последнем туре бронзовые медали за счет крупной победы над «Ахматом» (4:0).

Непопадание в ЛЧ для ЦСКА — куда большая трагедия, чем для кого бы то ни было из российских топ-клубов. Здесь всерьез формируют бюджет и трансферы исходя из доходов, а участие и набранные очки в Лиге чемпионов могут серьезно их пополнить. Теперь же армейцам второй год подряд придется довольствоваться Лигой Европы.

Будет ли этот матч принципиальным из-за событий последнего тура? Возможно, москвичи и имеют где-то в подкорке желание доказать «быкам», что они были достойнее, но это точно не основная мотивация. Куда больше их злит провал в предыдущей игре, где была упущена сначала победа (благодаря сейву Юрия Дюпина), а потом и ничья в матче с «Рубином». Да и вообще старт сезона у армейцев не слишком задался — две победы над андердогами чемпионата «Тамбовом» и «Химками» и два поражения от «Зенита» и «Рубина» позволяют команде Виктора Гончаренко лишь замыкать первую восьмерку.

Старт сезона у армейцев не слишком задался. Фото pfc-cska.com

У «Краснодара», впрочем, дела не лучше — здесь тоже две победы и два поражения, самое обидное из которых — в прошлом туре от «Урала», когда «быкам» пришлось доигрывать вдесятером. Так что к матчу команды подходят в одинаковом психологическом состоянии и соседями по турнирной таблице.

В этом противостоянии интригует еще и то, что у тренеров обеих команд сейчас не самые крепкие позиции. Об увольнении и Виктора Гончаренко, и Мурада Мусаева ходило много разговоров еще по ходу второй половины прошлого сезона. Но, к удивлению многих, оба специалиста свои посты сохранили, несмотря на то, что не сумели полностью выполнить задачи на сезон — «Краснодар» не вышел в ЛЧ напрямую, ЦСКА и вовсе не пробился в главный еврокубок. Уже ближайшие туры могут стать судьбоносными для каждого из этих специалистов.

Прогноз «Реального времени»

Из хороших для ЦСКА новостей — форвард Федор Чалов, пропустивший три последних матча, может вернуться аккурат к игре с «быками». Его креатива впереди сильно не хватало команде, в том числе в последнем матче против «Рубина». «Краснодар» подходит к встрече без травм, но и без бразильского полузащитника Кайо Панталеао, который, впрочем, ничем полезным пока не отметился.

Победа «Краснодара» — 2:1

История старта сезона для бело-голубых всегда одна и та же — поражения и победы чередуются от тура к туру. Фото fcdynamo.ru

«Динамо» — «Зенит»: не без шансов для москвичей

Сколько бы не меняло «Динамо» тренеров и не пропускало через свой конвейер различных футболистов, едва заигравших где-то в клубах пониже, а история старта сезона для бело-голубых всегда одна и та же — поражения и победы чередуются от тура к туру, стабильностью и не пахнет. Вот и в последнем матче против «Арсенала» москвичей похоронил их бывший игрок Евгений Луценко, а ведь начинался чемпионат с двух побед и одной ничьей.

Что может противопоставить Кирилл Новиков чемпиону? Московская команда научилась хорошо доставлять мяч в атаку — это происходит быстро, и чаще всего мяч доходит до адресата. Команда не зависит от одного игрока, будто то Комличенко или Игбун — четыре динамовских гола забивали разные футболисты. С другой стороны, московская команда быстро сыпется, если пропускает первой.

Прогноз «Реального времени»

С «Зенитом» все ясно как день — питерская команда продолжает свою победную поступь, которой шла и в прошлом сезоне после выхода из пандемических каникул. И вряд ли в Санкт-Петербурге настроены на что-либо кроме победы. Но москвичи могут попробовать выстроить «оборонительные редуты» и забрать свое очко.

Ничья — 1:1

«Уфа» пошла дальше «Рубина» и вслед за «Спартаком» пригрозила снятием с текущего чемпионата. Фото vk.com/ufafc

«Рубин» — «Уфа»: расстроенные судьями

Так получилось, что тренд нового сезона жаловаться на судейскую предвзятость и непрофессионализм после московского «Спартака» подхватили сначала в Казани, а в последнем туре к «челленджу» присоединилась и «Уфа».

Называть предстоящее противостояние «дерби обиженных» не будем, хотя бы из-за неоднозначности эпизодов, к которым команды имеют претензии. Правда, «Уфа» пошла дальше «Рубина» и вслед за «Спартаком» пригрозила снятием с текущего чемпионата. Председатель совета директоров клуба Ростислав Мурзагулов заявил, что намерения у руководства ФК серьезные, поскольку ошибки Михаила Вилкова стали определяющими в матче с «Ростовом», и даже более того — могут быть связаны с получением им денег:

— Сегодня мы играли не вдесятером против 11, а вдесятером против 15 — соперников и всей судейской бригады. То, как работал Вилков, — отвратительно. Это в разы хуже, чем Казарцев на матче «Спартак» — «Сочи». Требуем, чтобы Вилкова проверили на полиграфе на предмет коррупции и воровства. Его судейство было предвзятым, — заявил Мурзагулов «Спорт-Экспрессу».

Накануне стало известно, что, в отличие от судейской бригады матча «Спартак» — «Сочи», арбитры уфимско-ростовского противостояния проверки на полиграфе избегут, и информация об этом наверняка еще больше раззадорит футболистов и тренерский штаб «Уфы».

Надо сразу отметить, что дерби соседей рассудит бригада во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. В нынешнем сезоне этот арбитр работал на двух матчах РПЛ, в которых успел показать три красные карточки и назначить три одиннадцатиметровых, так что обеим командам нужно было быть предельно осторожными.



Прогноз «Реального времени»

Очень многое в этом матче будет зависеть от одной простой вещи — как отреагируют уфимские футболисты на последние события. По словам Мурзагулова, они расстроены и растеряны. Так ли это на самом деле, или эти слова были добавлены для большего эмоционального окраса и описания трагичности произошедшего — вот вопрос.

«Рубин» после московской победы на подъеме, и полновесные три очка должны добавить турнирного аппетита команде. Да и атака у казанцев объективно сильнее, чем у уфимцев. Вот только обороняться и убивать чужое нападение «Уфа» пока умеет лучше, чем «Рубин» — конвертировать свой атакующий потенциал в голевой «профит».

Ничья — 1:1

Марко Николичу нужно срочно выигрывать. Фото fclm.ru

«Локомотив» — «Ахмат»: Смолову придется играть за себя и «за тех парней»

Неплохой старт серебряных призеров прошлого сезона был несколько смазан в последних двух турах, когда «железнодорожники» набрали лишь одно очко, в том числе проиграв «Спартаку» в московском дерби.

Марко Николичу нужно срочно выигрывать, иначе недовольство фанатского сектора, направленное в основном в сторону генерального директора клуба Василия Кикнадзе, назначившего балканского тренера, может постепенно перейти и на самого специалиста. Ведь именно его рокировка с Юрием Семиным стала последней каплей для болельщиков красно-зеленых, тогда и начались локальные «протесты». Беспроигрышная серия Николича в РПЛ прервалась спустя 14 матчей (это если не считать поражения в Суперкубке России).

У «Ахмата» между тем те же семь очков в активе, и под руководством Андрея Талалаева грозненская команда выглядит весьма прилично, существенно прибавив даже по сравнению с волевой концовкой прошлого сезона.

Прогноз «Реального времени»

Не в пользу «Локомотива» довольно ощутимые потери: из обоймы выпали главные творцы в атаке — Алексей Миранчук и Дмитрий Баринов. Именно на них опирался Николич при выстраивании своего «креативного» футбола. Сумеет ли спасти ситуацию и взломать оборону «Ахмата» осиротевший Федор Смолов? Матч со «Спартаком» показал, что пока получается не очень.

Ничья — 0:0