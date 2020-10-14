«Рубиновый» Макаров помог российской молодежке попасть на Евро

Игнатьев тоже вышел на поле

Разгромом сборной Латвии со счетом 4:1 завершили россияне отборочный цикл молодежного чемпионата Европы, и эта победа вывела нашу сборную в финальную часть турнира. Казанцы Денис Макаров и Иван Игнатьев вышли на поле на замену в последние 10 минут, и первый даже успел отдать голевую передачу на Ивана Ломовицкого. «Реальное время» рассказывает о сборной, игроки которой должны в скором будущем перейти в национальную команду страны.

Тщедушная Латвия



Никакой борьбы в решающем для нас противостоянии не было и быть не могло. Футбол в Латвии сейчас настолько слаб, что противостоять нам латвийцы способны, наверное, только на клубном уровне. Там да, там у нас какой-то мрак, наши клубы смех и радость дарят людям в лице болельщиков Израиля, Грузии, Азербайджана и т.д. А вот на уровне сборных жить стало лучше, жить стало веселей. Молодежная сборная и вовсе выглядела монстром в своей отборочной группе, несмотря на то, что ее «жеребили» только из третьей корзины, ниже Сербии и Польши.

Вчерашний соперник россиян деградировал на уровне взрослых насколько это возможно. Третья из республик бывшего СССР сборная, сумевшая попасть в финальную часть чемпионата Европы (было это в уже далеком 2004-м, а в нынешнем отборе этот список из России, Украины и Латвии может пополнить Грузия), прямо сейчас Латвия играет в слабейшей группе Лиги наций с Андоррой, Гибралтаром, Сан-Марино и другими карликами. Даже ниже Люксембурга и всех остальных стран бывшего СССР. Поэтому руководству местного футбола не до забот молодежного футбола, и в состав первой сборной отряжены все юные таланты (Онтужанс из «Баварии-2», Тоберс из польской «Легии», Улдрикис из «Сьона», Кроллис, Яунземс), не могли сыграть с россиянами еще два основных игрока молодежки, включая лучшего бомбардира Марко Регжи. Это, кстати, общая проблема прибалтийских стран, которые напичкали свои взрослые сборные талантливой молодежью (у Эстонии их вообще четверо, включая Маркуса Поома, сына знаменитого голкипера сборной Марта Поома), а в итоге достойного результата нет ни там, ни там. Те же латвийцы дома уступили вчера Мальте — 0:1.

Несмотря на то, что в заявках Латвии-М значились игроки «Андерлехта», «Мантовы», «Сампдории», «Эмполи», а тренирует ее Александр Басов, работавший с юношескими командами московского «Локомотива» и команды ФНЛ «Строгино», латвийская молодежка выглядела беспомощно. На последние 10 минут матча одновременно вышли двое «рубиновых» — Иван Игнатьев и Денис Макаров. Игнатьев постепенно теряет место в основе, раз за разом тускло играя в молодежке, а в игре с Эстонией еще и не реализовав пенальти, а вот Макаров сразу же отличился, практически вложив мяч в ногу Ломовицкого, забивавшего четвертый мяч латвийцам.

Экскурс в прошлое

Уверенный выход России в финальную часть Евро побудил высказаться о достигнутом успехе даже экс-президента РФС Виталия Мутко: «Отлично, молодцы! У молодежки такой состав, что было бы грех не пройти в финальную часть. Для них это проходные вещи», — сказал он «Спорт-Экспрессу». Только надо понимать, что событие случилось знаковое. Потенциальный фаворит группы Сербия располагала составом, в котором Лука Аджич из «Анкарагюджю»/«Андерлехта», Лука Илич из «Манчестер Сити»/«Твенте», Петар Мичин из «Удинезе», и руководство сербского футбола точно также могло рассчитывать, что «с таким составом» грех не пройти в финальную часть. Причем сербы могли сетовать на то, что Лука Йович родился 23 декабря 1997 года — случись его рождение на десять дней позже, и футболист «Реала» имел бы право играть за молодежку (напомним, выступать в ней имеют право те, кому не больше 21 года на момент старта отборочного цикла). У нас таким «неудачником» оказался Ильзат Ахметов, которому вообще помешал один день, он появился на свет 31 декабря 1997-го.

В шаге от «греха» находилась Польша, которая уступала в домашнем матче Болгарии, но итоговая ничья позволяет ей надеяться на попадание в финальный турнир молодежного Евро, который пройдет с 9 по 26 июня 2021 года в Словении и Венгрии. Впервые в истории в финальную часть отобралось 16 команд (с 2017 года было 12, а ранее — строго восемь).

Исторически наша молодежка выходила в финальную часть только трижды из 15-ти попыток. В 1994 и 1998 годах, когда еще был силен советский потенциал, и в 2013-м, когда из «советского» в сборной был только тренер Николай Писарев. Тогда у него в составе играли Алан Дзагоев, Федор Смолов, Денис Черышев, Георгий Щенников, нынешний рубиновец Олег Шатов, экс-«рубиновые» Тарас Бурлак, Максим Канунников и Александр Фильцов. Сборная заняла уверенное последнее место в группе, 0 очков в трех матчах, разница мячей 2:8, у нас забивали Дзагоев и Черышев. Помимо этого, у молодежных Евро раз в четырехлетие была дополнительная миссия — определять от четырех до пяти участников олимпийских турниров, и вот уже с 1992 года наши пропустили восемь Олимпиад, хотя даже Белоруссия умудрилась однажды отобраться (в 2012-м). Опосредованную радость могло нам доставить только серебро Питера Одемвингие, некоторое время учившегося в спортшколе «КАМАЗа», а в 2008-м году отличившегося в составе сборной Нигерии.

Исторически наша молодежка выходила в финальную часть только трижды из 15-ти попыток. В 1994 и 1998 годах, когда еще был силен советский потенциал, и в 2013-м, когда из «советского» в сборной был только тренер Николай Писарев. Фото: wikipedia.org

Кстати, именно Писарев руководил потенциальной олимпийской сборной перед Рио-2016, в составе которой тогда выступали такие полумифические ныне персонажи, как Артем Леонов и Петр Тен, оба ФК «Минск», Мирослав Лобанцев и Иван Соловьев, представляющие ныне чемпионаты Казахстана и Узбекистана соответственно. Вадим Манзон и Ника Чхапелия вообще забросили футбол. Целый ряд футболистов того набора засветился в «Рубине» (Егор Бабурин, Георгий Нуров, Альберт Шарипов). Но бог бы с ним, если бы из этого набора была какая-то польза нынешней национальной сборной. Но нет, только Вячеслав Караваев и Алексей Миранчук, двое из 39 (!) футболистов молодежки пополнили ее состав. Ну еще Аршак Корян, команда Армении, и Эмин Махмудов, ныне сборная Азербайджана. И это гораздо хуже непопадания наших в Рио — там была неудача, а здесь полный провал. Из трио главных талантов той молодежки — Константина Базелюка, ныне «СКА-Хабаровск», Александра Козлова, ныне «Арарат-Ереван», Дениса Давыдова, ныне «Томь», толком никто не заиграл.

Станет ли Михаил Галактионов «футбольным Брагиным»

Вообще, нынешняя «усушка-утруска» наших талантов по пути из молодежного футбола во взрослый просто ужасает. Не надо забывать, что из молодежек люди выпускаются в 22 года, это не U-17 или U-19, где еще можно смириться с большим процентом потерь.

И эта тема, конечно же, достойна отдельного разговора, но пока можно порадоваться за нынешний успех, проанализировав его истоки. Начнем с тренера Михаила Галактионова, который успел пережить крутой взлет и отрезвляющее падение. Будучи тренером U-17, он занял третье место на первенстве Европы 2015 года, отобрался на молодежный чемпионат мира, где его команда выиграла свою группу и была разгромлена в одной восьмой сборной Эквадора — 1:4. В том наборе у Галактионова были вратари Адамов и Максименко, плюс Калугин, Круговой, Ломовицкий, Татаев, Кучаев и Чалов. Был Георгий Махатадзе, мелькнувший в «Рубине», а по возвращении из Казани застрявший в «Казанке», дубле «Локомотива». Был реальный казанец Амир Гаврилов, который уже с 2018 года не имеет клуба.

Тем не менее, для Галактионова те турниры стали трамплином для штурма профессионального футбола — его пригласили на должность главного тренера «Ахмата». На тот момент Галактионов входил в тройку самых молодых тренеров Европы наряду с двумя немцами Нагельсманном и Тедеско, но уже через четыре месяца он подал в отставку, проиграв, кстати, «Рубину». В это время провалился очередной набор российской молодежки во главе с Евгением Бушмановым, не отобравшийся на Олимпиаду в Токио, и Галактионов в итоге принял эту команду.

Михаил Галактионов успел пережить крутой взлет и отрезвляющее падение. Фото: rfs.ru

Там его «поджидали» старые знакомые спартаковцы Максименко и Ломовицкий, армейцы Кучаев и Чалов, плюс их партнеры по командам Обляков и Рассказов, задействованные в олимпийской сборной. А в остальном это уже другой возраст, 1999 года рождения и моложе. Приехавший с Украины Даниил Лесовой, краснодарцы Сафонов, Сулейманов, Уткин и их бывшие партнеры Татаев, Голубев и Игнатьев, армейский интернационал Марадишвили и Тикнизян. Всех краснодарцев и армейцев, плюс еще одного сборника Данила Степанова, воспитанника «Рубина», выступающего сейчас за «Ротор», можно было найти в числе участников недавних турниров мемориала Ленара Гильмуллина в Казани, где они с юношеского возраста соперничали не с кем-нибудь, а со сверстниками из «Барселоны». Это реально новое поколение, воспитанное в своих академиях по бразильским, голландским, испанским, немецким, сербским, бразильским методикам.

С прицелом на ЧМ-2022

Уже скоро, в марте 2021 года, начнутся отборочные матчи чемпионата мира в Катаре, и следует признать, что нынешний набор Станислава Черчесова будет серьезно изменен. Гильерме и Джанаев, Жирков и Кудряшов, скорее всего, доигрывают последний цикл, и Станиславу Саламовичу уже необходимо задумываться о смене по позициям. Увы, но выпуск молодежек 2010-2018 был очень скудным. Неслучайно Газинский, Джикия, Жиров, Кузяев, Семенов, Мостовой, недавние сборники Глушаков, Ерохин, Смольников, не говоря уже о Нойштедтере и Фернандесе, практически не играли за российские юниорские и молодежные сборные. Центр защиты провисает с момента, как закончили играть Василий Березуцкий и Игнашевич. Жирков, по сути, закрывает чуждую для него позицию левого защитника.

Советские тренеры вспоминали, что наставники сборной периодически давали им «наказы», кого по позиции подготовить для сборной страны. Сейчас белорус Гончаренко в ЦСКА стал, по сути, главным помощником Галактионова по подготовке основы молодежной команды. Но трудно понять, можно ли довести подобные просьбы до спартаковца Тедеско, железнодорожника Николича, нового наставника «Динамо» Сандро Шварца.

В марте 2021 года, начнутся отборочные матчи чемпионата мира в Катаре, и следует признать, что нынешний набор Станислава Черчесова будет серьезно изменен. Фото: Олег Тихонов

Однако восстанавливать пирамиду сборных страны, «институт сборных», как об этом ранее говорилось, необходимо. Поскольку даже совсем недавние успехи наших юниоров U17 в 2006, 2013 и 2015 годах (два золота и одно серебро чемпионатов Европы) дали в национальную сборную только Дмитрия Баринова и Александра Головина.

