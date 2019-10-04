Как «Спартак» открыл детскую спортшколу на родине «Рубина»

В Казани с трудом подыскали место для филиала Академии мини-футбола «Спартак»

Спустя 2 года мытарств, академия мини-футбола «Спартак» открыла свой филиал в Казани и запустила набор детей с 6 до 12 лет. В беседе с корреспондентом «Реального времени» куратор казанского филиала Михаил Шутов и главный тренер местной академии Василий Антошин рассказали о том, как будет проходить отбор ребят, дорого ли будет стоить обучение и какие перспективы для них открывает новая спортшкола. Помимо этого, собеседники нашего издания поведали о предвзятом отношении к «Спартаку» хозяев стадионов в «рубиновом городе», проблемах детского футбола в Казани и дружбе со школой Сергея Рыжикова.

Акцент на школьников, женские команды и тренировки по схеме «Спартака»

Как рассказал «Реальному времени» куратор казанского филиала академии мини-футбола «Спартак» Михаил Шутов, открытие спортшколы в Татарстане обсуждалось на протяжении двух лет, и окончательное решение о ее запуске было принято этим летом. «В Казань приезжал Виталий Мутко, также эта тема была поднята в присутствии президента Татарстана. Тогда и было принято решение об открытии филиала в Казани», — поделился Шутов.

По словам главного тренера казанского филиала академии Василия Антошина, акцент будет сделан на детей дошкольного возраста (но не совсем малышей) и школьников, которые учатся во вторых, третьих и, возможно, четвертых классах.

— С 8 по 10 октября у нас будут проходить пробные занятия, и мы уже будем смотреть, кто будет приходить, в каком количестве, какого возраста, мальчики или девочки. Если будет огромное количество желающих, то тогда вопрос о расширении тренерского состава будет актуальным. На данном этапе мы рассчитываем на свои силы, — рассказал нашему изданию Антошин. — Что касается женских команд, то почему бы и нет. Женский футбол сейчас прогрессирует — как большой, так и мини. Для меня как для тренера это был бы очень ценный опыт.

К слову, все тренеры казанского филиала, прежде, чем приступить к работе с детьми, пройдут обязательное обучение в Москве. Изучив схему тренировок по теории «Спартака», они получат специальные сертификаты.

— На данном этапе абонементы на восемь занятий в месяц стоят порядка 3,5 тыс. рублей, — комментирует Василий Антошин. — В дальнейшем мы будем играть в товарищеские игры, заявляться в турниры. Плюс, так как у нас довольно много филиалов по всей России и мы держим между собой связь, в перспективе мы можем организовывать выездные матчи. Для детей и для родителей это должно быть интересно — мы не будем находиться где-то в одном месте.

Билет в большую игру



Стоит отметить, что, занимаясь в Казани, дети ежегодно будут просматриваться московскими представителями МФК «Спартак».

— В этом году у нас проходил отбор, из московской академии приезжали ее главный тренер и исполнительный директор. В течение трех дней детей по два часа мучили. По-другому не скажешь, потому что мини-футбол — очень быстрая игра. В общей сложности пришли 44 ребенка из других футбольных школ, из них двоих пригласили в Москву — жить и заниматься в столице за счет академии, и, насколько мне известно, один из них согласился, — рассказал куратор казанского филиала.

При этом ребятам открывается дорога не только в мини-футбол: по рекомендации основной академии, талантливых ребят могут отправить и в большой футбол.

— У нас подписан меморандум с Академией «Спартак» им. Черенкова о том, что, если мы видим детей, которые скорее подходят для большого футбола, то мы позовем московских представителей, чтобы они посмотрели кандидата и если что забрали его к себе, — поясняет Михаил Шутов.

Дефицит площадок и проблемы «красно-белых» в «рубиновом городе»



По словам куратора казанского филиала академии, открываться в Казани было намного сложнее, чем в той же Чите или Екатеринбурге. Причина кроется в нескольких факторах.

— Во-первых, Казань — немного тяжелый город, потому что все знают, что у нас здесь «Рубин». Это просто видно. Когда ты приходишь и даешь директору стадиона письмо, на котором большими буквами написано «Академия «Спартак» с московскими реквизитами, то на тебя сразу смотрят немного свысока. В основном реагируют так: «А, «Спартак», все понятно. У нас все время занято», — рассказал Шутов.

Помимо этого, владельцы площадок предпочитают отдавать праймтаймовое время взрослым, нежели детским школам или академиям.

— В целом у нас очень серьезный дефицит площадок. Все они отданы взрослым, а для детей практически ничего нет. Мы готовы арендовать площади, платить им те же самые деньги, но такой возможности нет. Вы приходите на любой стадион, а вам говорят: «Извините, время занято — будет играть МВД, ФСБ, другие госструктуры и так далее». А потом мы кричим, что у нас в стране дефицит кадров и на поле играют африканцы, грузины, а россиян нет. Мы не можем их вырастить, потому что нам негде это делать. Мы проводили бесплатные тренировки во дворах и получили очень много слов благодарности, а когда ушли, все начали спрашивать, почему это произошло и вернутся ли занятия. Мы можем приходить и точно так же бесплатно тренировать, но на улице осень и не очень хочется морозить детей, — сетует куратор казанского филиала «Академии «Спартак».

На просьбу о предоставлении площадки для воспитанников «красно-белых» отозвался директор стадиона «Электрон». Казанцы уже заключили с ним договор, и первая тренировка пройдет именно там.

На просьбу о предоставлении площадки для воспитанников «красно-белых» отозвался директор стадиона «Электрон». Казанцы уже заключили с ним договор, и первая тренировка пройдет именно там. Фото kuda-kazan.ru

— Мы пришли на стадион «Электрон» и нам сразу дали хорошее время, удобное и для родителей, и для детей. Наверное, причина еще и в том, что директор стадиона и сам фанат «Спартака», а с другой стороны я знаю, что он очень сильно дружит с казанской Федерацией мини-футбола и проводит для детей соответствующие турниры, — комментирует Михаил Шутов. — Замечу, что подбор площадки непростое дело в том плане, что наши воспитанники должны иметь возможность добраться до нас из любого района города, то есть, это в основном центр: «Трудовые резервы», Дворец единоборств «Ак Барс», «Электрон», «Манеж». Также важен ценник, важно, чтобы покрытием служил именно ламинат, поскольку трава только летом.

Дружба со школой легендарного «рубиновца»

Стоит отметить, что детские футбольные школы в Казани — не редкость. Как минимум можно вспомнить проект, запущенный бывшим игроком «Рубина» Сергеем Рыжиковым. Несомненно, направления у академии мини-футбола «Спартака» и детища легендарного «рубиновца» разные, однако обе спортшколы открывают детям дорогу в большой футбол, что, казалось бы, может усилить конкуренцию.

— У Сергея Рыжикова тоже хорошая школа с очень грамотными тренерами. Лично я всех малышей (к примеру, если ребенку буквально 3 года), которые обращаются к нам, стараюсь направлять именно туда, — делится Шутов. — Повторюсь, мы малышей не берем, потому что нет специализированного тренера, однако очень хороший специалист есть у Сергея Рыжикова. Мы знаем, что Сергей тренирует до 8 лет, а у нас занимаются дети от 7 и до 14. Мы были бы конкурентами, если бы совпадали по возрастным категориям воспитанников. Что касается переманивания, то я не хочу этим заниматься. Это будет просто некорректно по отношению к самому Сергею, которого я знаю лично. Он взращивает новое поколение, и я вижу, что там растут хорошие дети. И я не помню случая, чтобы от него кто-то уходил сам. Наоборот, я знаю, что очень многие просят продолжения, но у них нет таких тренировок и площадок.

«У Сергея Рыжикова тоже хорошая школа с очень грамотными тренерами. Лично я всех малышей, которые обращаются к нам, стараюсь направлять именно туда», — делится Шутов. Фото детскийфутбольныйклуб.рф

«Реальному времени» удалось связаться с отцом одного из воспитанников академии «Спартак» в Казани Айратом Халиуллиным, который объяснил, почему его выбор пал именно на проект Шутова, а не на ту же школу Сергея Рыжикова.

— Я прекрасно осведомлен про другие школы и вполне мог бы отправить своего сына туда, но я лично доверяю тем людям, которые открывали этот филиал. Плюс, мы хотели попасть именно к Василию Викторовичу. Сыну, конечно, интересен большой футбол, но он все равно будет пока заниматься здесь, — рассказал Айрат Халиуллин.