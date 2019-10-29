«Рубин» выходит из кризиса

Что ждет «Рубин» во второй половине сезона и грозят ли ему стыковые матчи или вылет в ФНЛ

На нынешней неделе сезон в Российской премьер-лиге достигнет экватора, и уже можно подводить первые итоги для «Рубина». Казанский клуб, переживший в августе — сентябре серьезный кризис, похоже, возвращает себе какой-никакой результат. Но отрыв до четырнадцатого места, вынуждающего играть в стыковых матчах, — всего два очка. Поддержка болельщиков сегодня нужна команде как никогда. Спортивная редакция «Реального времени» размышляет, за счет чего «Рубину» удалось преодолеть психологическую яму, как изменилась игра команды в сравнении с началом сезона, почему команда Шаронова так мало забивает и грозят ли ей игры на вылет в ФНЛ.

К октябрю от стартового рок-н-ролла осталась только музыка над пустыми трибунами

Путь от претендента на главное открытие нового чемпионата до команды, потерявшей весь запал и интерес публики, «Рубин» проделал едва ли не за один месяц.

Еще в начале августа площадь Тысячелетия буквально ломилась под полукилометровыми (и это не фигура речи) очередями на игру против московского ЦСКА. Тогда все желающие попали в чашу Центрального стадиона лишь ближе к перерыву. Но уже игра с «Тамбовом» 5 октября показала: болельщик готов идти на стадион только при хорошем результате или хотя бы привлекательной игре. И с тем, и с другим у «Рубина» нынешней осенью большие проблемы.

Всего три недели заняла метаморфоза от аншлагов стартовых туров к промежуточному состоянию, когда Роман Шаронов отчитывал своих игроков, указывая на пустеющие трибуны после разгрома от «Сочи» (0:3).

— Посмотрите вокруг, посмотрите на реакцию людей! Они уходят с трибун. Они правы?! Мы не знаем, но это реакция на нашу игру, — говорил тренер в центре поля футболистам «Рубина».

Тогда никто еще и представить не мог, что поражение от плетущегося в конце турнирной таблицы «Сочи» станет лишь началом ужасной серии для казанцев. Осенью «Рубин» проиграл в семи играх из восьми. Команда буквально развалилась в Петербурге (0:5), а из кубка России ее и вовсе выбили «Химки», клуб из ФНЛ (0:3). Вместо атакующей и яркой игры, которая еще летом была главным товаром для маркетологов «Рубина», болельщики получили полную беззубость в завершении атак и очень нечеткую мысль на поле.



На матч с «Уфой» пришли всего 3 800 зрителей. Но и это был не предел. Апогея падение интереса к «Рубину» достигло к матчу с «Тамбовом»: 2 580 зрителей на трибуне в родном городе. Это стало антирекордом последних лет. Такого провала в посещаемости не было даже при возвращении Курбана Бердыева, который с 2012 года не заявлял о притязаниях на атакующую игру.

Сегодня средняя посещаемость матчей «Рубина» — чуть меньше девяти тысяч зрителей за матч (8 926), а все тот же Бердыев призывает болельщиков «не бросать команду в сложный момент». На игру с «Уралом» пришли уже 5 086 болельщиков. Это немного, но скачок почти в 100% после долгожданной победы, пусть даже и над аутсайдером «Тамбовом», подтверждает, что казанским болельщикам в первую очередь нужен результат, и только потом — яркая игра.

Докампо и Шаронов отказались от «безумно» атакующего футбола в пользу надежности

Если отложить дела околофутбольные (если таковым можно считать интерес болельщика к команде), в игровом смысле «Рубин» сегодня постепенно выбирается из ямы. Двенадцатое место, которое он занимал еще в конце сентября, к сегодняшнему дню сменилось чуть менее тревожным девятым.

Но турнирная таблица чемпионата такая плотная, что через один тур казанцы опять могут сползти в зону стыковых матчей. Четырнадцатое «Динамо» отстает от «Рубина» лишь на два очка: это легко преодолевается одной победой. Плетущийся в самом хвосте турнирной таблицы «Тамбов» отстает от команды Шаронова на пять очков — расстояние, восполняемое двумя победами. Повод для тревоги? Скорее нет, чем да.

Шаронов и Докампо поняли, что старое правило Бердыева, что «сначала фундамент дома (читай — оборона), и лишь потом можно подумать о крыше (атаке)», все-таки работает

Дело в том, что по сравнению даже с сентябрем игра казанцев стала заметно спокойнее и осторожнее. Фланговые защитники «Рубина» больше не уходят в атаку, оставляя центральных защитников в одиночестве. Шаронов и Докампо поняли, что старое правило Бердыева, что «сначала фундамент дома (читай — оборона), и лишь потом можно подумать о крыше (атаке)», все-таки работает.

Стартовый запал сезона и элементы удачи помогли быстро набрать очки. Но как только соперник изучил новый «Рубин», атакующая прыть с накрутками и дриблингом Зурико и Кварацхелии перестала работать — отсюда и 7 поражений в 8 играх. Лишь в последней паре игр Давиташвили вновь стал получать хорошее игровое время и даже забил свой первый гол. Кварацхелию пока отложили «до лучших времен».

В целом тренерский штаб стал давать грузинской связке меньше игрового времени и больше уповать на российских новичков с более спокойной манерой игры впереди и меньшими рисками потерять мяч. Тренеры решили идти мелкими осторожными шажками, без ненужного риска, и потихоньку набирать очки, растерянные за полтора месяца кризиса.

«Да, согласен, что тренеры «Рубина» слегка подуспокоили игру, — комментирует для «Реального времени» экс главный тренер клуба Ринат Билялетдинов. — Поражения ведь анализируются — где и почему получился провал. Обычно пропущенный мяч — это цепочка из людей, которые должны были предотвратить гол. Все это изучается, прорабатывается. Сложность вся в том, как это донести до игроков и как переложить на игру.

Но и это не значит, что теперь другие ошибки не придут. Тут ведь не предскажешь — такие настроения периодически сваливаются на каждую команду. Возьмите «Ахмат», «Крылья Советов» в начале сезона. Или вон «Уфа» сейчас повалится.

Ну а безумно атаковать — это обоюдоострое оружие. Если ты не забьешь, то можешь нарваться на ответную атаку».

Лишь в последней паре игр Давиташвили вновь стал получать хорошее игровое время и даже забил свой первый гол

«Рубин» не проигрывает больше месяца

Да, побед пока кот наплакал, да и голов практически нет, но пропускать казанцы стали значительно меньше — три из четырех последних игр «Рубин» закончил всухую (0:0), а однажды выиграл, пропустив один (2:1 с «Тамбовом»). Так что после провала на «Газпром Арене» 27 сентября «Рубин» в Премьер-лиге не проигрывает.

Ожидать от «Рубина» новой ямы, подобной сентябрьской, в нынешнем сезоне вряд ли стоит — тренеры на горьком опыте, похоже, поняли свои ошибки, успокоили команду и добавили щепотку фундаментальности в оборону. «Безумно» атакующий футбол они больше не исповедуют — благодаря этому вернулись очки.

«У каждой команды есть подъемы и спады, Америку не открою, — продолжает Билялетдинов. — Но если команда работает, то обязательно пройдет период спада — вот сейчас у ЦСКА идет этот период, а у «Динамо», наоборот, пошел подъем. Поэтому единственный выход — работа. Удача улыбается терпеливым и усердным.

Тут ведь цепная реакция: удачно пробил или вратарь удачно мяч поймал — и, как говорится, «курочка по зернышку», выправляется психологическая ситуация в команде».

Удержаться в Премьер-лиге «Рубину» должны помочь традиции

Процент владения мячом «Рубин» в последних матчах показывает приятный — и против «Урала», и в игре с «Уфой» показатель был больше 60%. Кроме хорошего владения, появляются и моменты, осталось только начать забивать: голов мы пока видим совсем немного. Два мяча удалось забить только в матче с «Тамбовом». С остальных игр «Рубин» уходил либо с минимальным счетом 1:0, либо с поражением.

Футболистам Шаронова порой удаются мощные первые таймы (так было и с «Уралом», и с «Тамбовом», и с «Уфой»), но во втором тайме команда проседает: создает меньше голевых моментов, а соперник начинает чувствовать себя более уверенно на половине поля «Рубина».



Сейчас перед тренерами «Рубина» огромное поле для работы, но последние тенденции внушают оптимизм: вряд ли «Рубин» доиграется до вылета в ФНЛ. Да и удержаться выше 14 места ему, скорее всего, тоже по силам.

— Все команды во второй половине таблицы ровные, — говорит Ринат Билялетдинов. — Там немного очков разницы: два тура — и ты поменялся с «Динамо» местами. У «Рубина» за плечами — годы традиций, на которых выросла казанская молодежь в команде. Поэтому «Рубин» ближе все-таки к тому, чтобы сохраниться в Премьер-лиге и, возможно, даже избежать стыковых матчей. Но для этого надо очень сильно попотеть и поработать.

«Звезд в команде нет, так что все определяется добротной подготовкой — физической, функциональной и тактической, а также моральным климатом в команде», — подвел итог футбольный эксперт.