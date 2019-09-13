Чья серия продолжится в Сочи и сможет ли реабилитироваться «Рубин»?

Превью 9-го тура РПЛ

В чемпионате России закончилась двухнедельная пауза, связанная с матчами сборных, и сегодня стартует очередной тур. В РПЛ долго тянули с публикацией календаря на ближайшие игровые дни, однако в начале сентября обнародовали расписание сразу до конца зимы. Матч тура в Сочи, шанс исправиться для «Рубина», украденные часы Ари и игра вечных турнирных соседей — в анонсе «Реального времени».

«Сочи» — «Локомотив»: оправятся ли железнодорожники от игры с «Ростовом»?

Из-за отсутствия по-настоящему ярких вывесок именно этот матч претендует на звание главного в туре. Две недели назад «Локо» досадно уступил «Ростову» на домашней арене (1:2) и упустил шанс закрепиться в верхней части турнирной таблицы, отпустив конкурентов на 3 очка. Эльдор Шомуродов в этой игре оформил дубль и возглавил гонку бомбардиров РПЛ, однако настоящим хитом встречи стал сейв защитника ростовчан Евгения Чернова.

Сочинцы после успеха в Казани (3:0) провели товарищескую игру с питерским «Зенитом» (1:2). Южан давно и справедливо называют фарм-клубом питерцев, и даже в самом «Сочи» иронизируют на эту тему, публикуя в своих социальных сетях постер на тему «Омерзительной восьмерки» Квентина Тарантино. Связано это с тем, что после недавнего перехода словенца Михи Мевли в «Сочи» насчитывается уже восемь бывших футболистов «Зенита». Также в день закрытия летнего трансферного окна южный клуб покинул его капитан, Евгений Песегов.

Прогноз «Реального времени»

Очевидно, что команда Юрия Семина сделает выводы из обидного поражения от «Ростова». Но и у «Сочи» отличный настрой продолжить уверенную игру, показанную в игре с «Рубином» 1 сентября. Чья-то серия (успешная или неуспешная) продолжится, если не будет зафиксирована ничья. Хотя и такой результат можно будет считать успехом для сочинцев. Однако рискнем и предположим, что команда Александра Точилина продлит свой победный порыв. Южане очень плохо начали чемпионат, крепко обосновавшись на дне турнирной таблицы, но историческая первая победа в РПЛ должна придать им сил. «Локомотив» немного на спаде и наверняка хочет выйти на пик к первым матчам стартующей совсем скоро Лиги чемпионов, поэтому в Сочи команда вряд ли оклемается — и проиграет в один мяч.

Победа «Сочи» — 2:1

Рискнем и предположим, что команда Александра Точилина продлит свой победный порыв. Фото pfcsochi.ru

«Оренбург» — «Рубин»: помогут ли «боги» хозяевам?

В минувшем туре оренбуржцы одержали выездную победу в Уфе (2:1) в довольно скандальном матче. В башкирском клубе остались крайне недовольны предвзятым, по их мнению, судейством. Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев даже отметился такой фразой в послематчевом комментарии: «Мы один «Газпром» обыграли (намекая на победу над «Зенитом» 1:0 в предыдущем туре, — прим. ред.), а дочерний — не смогли». Однако эта победа команде не помогла — по иронии судьбы, «Оренбург» остался на последнем месте с 5 очками.

— Наши боги — это наши болельщики, которые приходят на стадион и страстно нас поддерживают, — заявил на днях клубной пресс-службе главный тренер оренбуржцев Владимир Федотов.

У «Рубина» в минувшем туре была пока что худшая игра в чемпионате, да еще и на своем поле. Полному доминированию «Сочи» подопечные Шаронова — Докампо не смогли противопоставить ничего, пропустив три безответных мяча. На турнирном положении казанцев это, правда, сильно не сказалось — команда продолжает располагаться в середине таблицы. Но с оговоркой, что до последнего места, принадлежащего «Оренбургу», всего 5 очков.

Прогноз «Реального времени»

«Оренбург» на флажке трансферного окна приобрел сразу двух легионеров: чешского защитника Уроша Радаковича и шведского полузащитника Филипа Рогича. «Рубин» в дедлайн отметился сразу тремя приобретениями: полузащитников Александра Зуева и Александра Ташаева, а также 19-летнего защитника Николая Пояркова. Очевидно, что уже в воскресной игре мы увидим кого-то из них. Остался в «Рубине» минимум до зимы и защитник Егор Сорокин, права на которого выкупил «Краснодар».

Самым вероятным прогнозом на игру видится результативная ничья. У «Рубина» до матча с сочинцами был хорош нападающий Евгений Марков, забивавший два тура подряд. У «Оренбурга» самым забивным игроком является Джордже Деспотович, который как минимум два своих гола из четырех забил очень красиво. Предположим, что именно эти игроки и будут близки к забитым мячам или обязательно отличатся.

Ничья — 1:1

Из «Краснодара» во время двухнедельной паузы было не так много новостей, а самая громкая не была связана с футболом — у нападающего Ари украли 12 часов общей стоимостью 23 миллиона рублей. Фото fckrasnodar.ru

«Краснодар» — «Крылья Советов»: инцидент с часами раззадорит Ари?

Самарский клуб продолжает лихорадить и в этом сезоне. Пока что у команды нет ни стабильной игры, ни стабильных результатов. Две недели назад домашняя ничья с московским «Динамо» (0:0) чудом не стала поражением. На последних минутах гости исполняли опаснейший штрафной, и лишь уверенная игра Сергея Рыжикова, признанного лучшим игроком встречи, спасла самарцев от очередного поражения в конце игры.

В трансферный дедлайн «Крылья» приобрели 24-летнего защитника Виталия Лысцова, перешедшего из «Бенфики». Воспитанник московского «Локомотива» последние 5 лет провел в Португалии, а сейчас подписал сразу трехлетний контракт в России. Линия обороны самарского клуба претерпела в межсезонье большие перемены, но эффекта это пока не дало.

Из «Краснодара» во время двухнедельной паузы было не так много новостей, а самая громкая не была связана с футболом — у нападающего Ари украли 12 часов общей стоимостью 23 миллиона рублей. Игрок прокомментировал инцидент так: «У меня словно украли сердце». Спустя 12 часов вор был пойман. Задержанный успел продать несколько украденных часов, другие спрятал в подвале заброшенного строения неподалеку от своего дома. Похищенное имущество изъяла полиция и передала Ари.

Прогноз «Реального времени»

Лишь в прошлом туре нападающий «крылышек» Александр Соболев упустил звание лучшего бомбардира РПЛ. Пожалуй, именно этот игрок — сейчас самый лакомый кусок в будущих трансферных окнах. Сам футболист заявил, что уедет из Самары, только если будет предложение из Англии. Атмосфера на стадионе в Краснодаре как раз близка к британской, поэтому Соболев в предстоящей игре может почувствовать себя словно в АПЛ. Однако подопечным Миодрага Божовича будет непросто даже забить, не говоря уже о выездной победе. У краснодарцев есть проблемы с составом, но есть и глубина скамейки. Победа хозяев в один-два мяча видится закономерным исходом.

Победа «Краснодара» — 2:0

«Уфа» в последнее время не так активна в медиапространстве, однако на днях привлекла внимание новость о том, что директор клуба Шамиль Газизов пройдет стажировку в «Манчестер Сити» предстоящей зимой. Фото vk.com/ufafc

«Динамо» — «Уфа»: встреча вечных турнирных соседей

Трансферные новости из московской команды обещали быть интересными, однако, как сообщил известный инсайдер и комментатор Нобель Арустамян, в последний момент сорвались переходы в «Динамо» сразу двух известных игроков — Ньяссе и Дабура. Много говорилось и о вероятном приобретении бывшего нападающего «Рубина» Жонатаса. Недавно он приезжал в Москву и вел переговоры сразу с несколькими столичными клубами. Две недели назад в Самаре «бело-голубые» были близки к победе, но и ничья в гостях может считаться для них приемлемым результатом.

Уфимцы довольно сильно переживали неудачу прошедшего тура — поражение 1:2 от «Оренбурга» прошло на фоне разговоров о скандальном судействе. Страсти поутихли, а осадок наверняка остался. И если он перерастет в дополнительную мотивацию для башкирского клуба, то в Москве есть все шансы увидеть довольно злую команду Вадима Евсеева. «Уфа» в последнее время не так активна в медиапространстве, однако на днях привлекла внимание новость о том, что директор клуба Шамиль Газизов пройдет стажировку в «Манчестер Сити» предстоящей зимой.

Прогноз «Реального времени»

Так выходит, что «Динамо» и «Уфа» уже второй год подряд идут где-то рядышком в турнирной таблице. Вот и перед отчетной игрой команды занимают 11-е и 10-е место соответственно, их разделяет всего одно очко. Московский клуб выглядит фаворитом встречи с очень небольшим преимуществом. Уфимцы много говорили о судействе, но и игровых проблем, судя по встрече с «Оренбургом», у команды Вадима Евсеева сейчас хватает.

Победа «Динамо» — 1:0