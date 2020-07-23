Три пенальти от Кукуяна и гол Игнатьева, который казался фантастикой. Итоги матча «Рубин» — «Спартак»

Как подопечные Слуцкого заняли итоговое десятое место

С матчем заключительного тура РПЛ казанскому «Рубину» очень повезло — в столицу Татарстана приехал самый популярный клуб страны. И команда Слуцкого, и «Спартак» в этой игре не имели турнирной мотивации, поэтому могли сыграть в открытый футбол, что и сделали. О том, как нападающий Игнатьев все-таки забил за казанский клуб в последнем матче сезона, а судья Кукуян из Сочи назначил аж три пенальти — в материале «Реального времени».

Татарстанская прописка как гарантия прохода на матч

В казанском клубе пошли на беспрецедентные меры безопасности: билеты перед матчем продавались только в кассах стадиона. Заветные квитки отпускались только по паспорту или свидетельству о рождении, причем на один документ можно было купить один билет. Помимо этого, судя по объявлению на кассах, на матч могли попасть только болельщики с татарстанской пропиской.

Действительно, у первых входивших на стадион болельщиков сотрудники правопорядка очень внимательно смотрели документы. Однако примерно за час до матча начали делать это выборочно. Так, компания из трех человек с элементами символики «Спартака» на своей одежде прошла без особых проблем, а один из молодых людей, по его словам, давно болеющий за «Рубин», не мог попасть на арену из-за того, что у него не было с собой никаких документов.

— Да я вот тут рядом на Чистопольской квартиру снимаю. И прописки у меня нет татарстанской все равно, но это повод, что ли, не пускать на стадион поддержать «Рубин»? — предъявлял аргументы парень.

В итоге он сделал попытку прорваться через охранников, однако вежливая девушка-стюард просто посоветовала попробовать зайти с другой стороны стадиона через других стражей порядка. Вообще, все эти меры безопасности изначально выглядели довольно сомнительными. Все равно болельщиков «Спартака» на матче было ожидаемо больше, в углу одного из центральных секторов собралась внушительная красно-белая торсида, которая без умолку скандировала речевки весь матч.

Два пропущенных гола не позволили стать Юрию Дюпину абсолютно лучшим вратарем сезона по проведенным «сухим» матчам. Фото vk.com/fcsm_official

Дюпин пропустил два гола с пенальти, но объективно остался лучшим вратарем сезона

Леонид Слуцкий произвел ротацию в линии обороны казанцев. Так, впервые за долгое время Сантос остался на скамейке запасных, а его место в центре защиты занял Уремович. По краям сыграли Самошников и Зуев. В центре поля вышел Йевтич.

На 7-й минуте Хвича шикарно пробил в падении с лета, но точно во вратаря гостей Максименко. Кварацхелия имел еще минимум два момента в первом тайме. На днях бывший главный тренер «рубиновых» Роман Шаронов позволил себе критику в адрес молодого грузина, который, по его мнению, не отрабатывает в обороне. Однако именно активность грузина в атаке и привела к двум пенальти, заработанным казанцами в этом сезоне. У Слуцкого он расцвел новыми красками, а у Шаронова был хорош лишь в самом начале чемпионата.

Самое интересное случилось в концовке первого тайма, когда сочинский судья Павел Кукуян назначил сразу два пенальти за 3 минуты. Сначала в ворота хозяев, затем — в ворота гостей. Зелимхан Бакаев долго готовился пробить и в итоге развел мяч и Дюпина по разным углам, пробив низом довольно издевательски. У «Рубина» отличился Игнатьев, а на 71-й минуте Кукуян еще раз показал на «точку» за игру рукой игрока хозяев в своей штрафной. Пенальти так же издевательски легко, как и Бакаев, реализовал Джордан Ларссон.

Два пропущенных гола не позволили стать Юрию Дюпину абсолютно лучшим вратарем сезона по проведенным «сухим» матчам. Голкипер «Рубина» остановился на цифре «13». Столько же на счету уфимца Александра Беленова, который пропускал последний тур, и армейца Игоря Акинфеева, который как раз догнал Дюпина в последнем туре. Однако именно «рубинового» вратаря стоит признать лучшим в закончившемся сезоне РПЛ. На его счету ровно 50 сейвов за 30 туров — никто из преследователей Юрия даже не перебрался за отметку в 40.

Пенальти так же издевательски легко, как и Бакаев, реализовал Джордан Ларссон. Фото vk.com/fcsm_official

Игнатьев все-таки забил за «Рубин»

Это случилось. Нападающий казанского «Рубина» Иван Игнатьев забил свой первый гол за команду Слуцкого. Пусть и не с игры, но форвард все же посрамил наши прогнозы. За гол Иван должен благодарить Хвичу: на 44-й минуте именно Кварацхелия вынудил фолить защитника москвичей Айртона.

— Учитывая, что мы пробили всего второй пенальти в сезоне, то мы сами не знаем, кто у нас бьет пенальти. Для этого нужна какая-то практика. Поэтому я назначаю группу из трех игроков, которая претендует на удар, туда входит и Игнатьев. Они уже сами определяют, кто из них бьет, в зависимости от уверенности в своих силах, — прокомментировал выбор пенальтиста после матча Слуцкий.

Это первый гол Игнатьева за 11 встреч, проведенных в составе «Рубина». На то, чтобы забить, ему потребовалось 1 049 минут чистого игрового времени. Ранее Слуцкий неоднократно говорил о том, что задействовать форварда эффективно не получается.

Напомним, что 21-летний нападающий перешел в казанский клуб из «Краснодара» зимой за 7 миллионов евро. Его трансфер стал самым дорогим в РПЛ в зимнее трансферное окно. До этого последний раз он забивал в ноябре 2019 года, играя за «Краснодар» в Лиге Европы в матче с «Трабзонспором» (3:1). В следующем сезоне конкуренция в нападении в составе «Рубина» усилится прилично — уже подписан трехлетний контракт с сербом Джордже Деспотовичем.



В итоге после победы на «Ак Барс Арене» «красно-белые» заняли седьмую итоговую позицию. Фото vk.com/fcsm_official

«Спартак» не побил свой антирекорд, а Слуцкий привык решать другие задачи

Из любопытного: в этом матче впервые вышли друг против друга братья Бакаевы. Солтмурад — в стартовом составе «Рубина», а Зелимхан — за «Спартак». Также по итогам игры москвичи могли побить собственное неприятное достижение. В завершившемся сезоне дела у столичного клуба были настолько плохи, что команда Доменико Тедеско рисковала в Казани превзойти клубный антирекорд 17-летней давности, когда под руководством Владимира Федотова «красно-белые» заняли в чемпионате России лишь десятое место.

В итоге после победы на «Ак Барс Арене» «красно-белые» заняли седьмую итоговую позицию. Это худший результат с 2008 года. «Рубин» же занял десятую строчку в турнирной таблице, которую в своей истории занимал не раз. На десятом месте казанский клуб финишировал не так давно — в сезоне 2017/18.

— Для вас принципиально было занять более высокое место? — спросили на послематчевой пресс-конференции Слуцкого.

— Я привык решать немного другие задачи, — ответил тренер «Рубина», большую часть своей карьеры тренировавший ЦСКА.

— «Рубин» вошел в число лучших команд после карантинной паузы. Вы довольны концовкой сезона?

— Сложно сказать. Тренеры всегда считают очки, которые они недобрали. А которые получили, но могли не получить, воспринимаются как должные. На самом деле, финальная турнирная таблица отражает то, на что мы наиграли в этом сезоне. Безусловно, сегодня остался осадок даже не от самого факта поражения, а от того, как мы проиграли. Глупая ошибка привела ко второму одиннадцатиметровому в игре, где у нас было много моментов. Не могу сказать, что мы доминировали, это будет неправдой. Но шансы на успех у нас были.

Фото vk.com/fcrk

Безусловно, сегодня остался осадок даже не от самого факта поражения, а от того, как мы проиграли

В целом мы сработали достаточно качественно. Даже, может быть, не зимнюю предсезонку, а вот эту, после карантина. Я лучше понимал возможности игроков, потому что со второго раза четче был вариант стартового состава. Часто бывает, что в контрольных матчах игрок проявляет себя одним образом, а в официальных выглядит совсем иначе, когда уровень напряжения, мотивации и ответственности выше. Не всегда контрольные матчи являются объективным показателем.

Мы создали большую группу молодых игроков, у которых не было практики в РПЛ. Тот же Кварацхелия еще очень молод и почти не выходил в стартовом составе до зимы. Макаров, Самошников, Бакаев — это все люди, имеющие игровую практику преимущественно в ФНЛ. Конечно, когда появляется такая большая группа молодых, то ты не можешь на сто процентов быть уверенным в том, как они себя проявят. Рад, что многие из них проявили себя достаточно неплохо, поэтому следующий сезон я начну с командой, о которой буду иметь достаточно много информации.

«Рубин» начнет подготовку к новому сезону уже в понедельник

В самом конце игры Кварацхелия мог заработать еще один пенальти для своей команды. Судьи внимательно смотрели VAR, но не углядели повода для четвертого в игре 11-метрового. После игры у Слуцкого спросили:

— Как оцените эпизод с неназначенным пенальти в самой концовке? Показалось, что Максименко все-таки фолил на Кварацхелии…

— Мне тоже так показалось.

В итоге «Рубин» проиграл со счетом 1:2 пусть и по делу, но, как это бывало в последних матчах, выглядел довольно неплохо. Никакой обреченности образца прошлогодней осени, когда тренировали Докампо и Шаронов, уже не осталось. Слуцкий вдохнул жизнь в казанский клуб и решил задачу на концовку чемпионата. Последнее в сезоне общение главного тренера «Рубина» со СМИ предполагало ряд вопросов о том, кто из футболистов уходит и приходит, а также о ближайших планах:

В итоге «Рубин» проиграл со счетом 1:2 пусть и по делу, но, как это бывало в последних матчах, выглядел довольно неплохо. Фото vk.com/fcsm_official

— Есть ли понимание насколько сильно изменится состав команды и останется ли в «Рубине» Дмитрий Тарасов?

— Понимание, безусловно, есть. Уже скоро мы обо всем объявим. У нас у многих игроков заканчиваются контракты, сроки аренды, поэтому я изначально говорил о том, что положение будет сложное, так как между чемпионатами будет всего лишь две недели, и некоторые изменения нужно будет провести очень быстро. К счастью, уже подписаны некоторые контракты с качественными футболистами. С теми же Деспотовичем и Меркуловым. Я очень сильно на них рассчитываю.

— Какие планы у «Рубина» на эту короткую предсезонку?

— У нас сейчас четыре выходных. С понедельника мы начинаем подготовку к новому сезону.

Чемпионат стартует уже в начале августа, поэтому на подготовку у Слуцкого и компании будет даже меньше двух недель.