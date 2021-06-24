«Рубин» обыграл «Нижний Новгород» в дебютном матче тренера Кержакова

Репортаж с «Ак Барс Арены»

Казанский «Рубин» продолжает подготовку к старту нового сезона РПЛ. Команда Леонида Слуцкого провела контрольный матч на «Ак Барс Арене», соперником стал новичок элитного российского дивизиона «Нижний Новгород». Эта команда также активно готовится к новому сезону, теперь под руководством нового главного тренера Александра Кержакова. Бывший нападающий сборной России скоро дебютирует в качестве тренера клуба РПЛ, поэтому матчи с соперниками такого уровня, как «Рубин», являются для него важным элементом проверки состава.

С перерывами на водопой

В Казань прилетело лишь 17 игроков «Нижнего Новгорода», поэтому ротация у Кержакова была не такая большая. В отличие от Леонида Слуцкого, который заявил на игру 22 игрока. Правда, трое из них голкиперы, однако игровое время получил лишь Никита Медведев. Важная деталь, что даже при наличии столь большой заявки, в игре не участвовали сразу несколько игроков основной обоймы. В первую очередь это Хвича Кварацхелия, Филипп Уремович, Хван Ин Бом, Сильвие Бегич и Солтмурад Бакаев. Главный тренер обнадежил всех на послематчевой пресс-конференции, заявив, что «все игроки с завтрашнего дня будут тренироваться в общей группе, у них небольшие усталостные повреждения, и не было никакого смысла форсировать их участие в матче».

Игра проходила на «Ак Барс Арене», и время для начала матча было выбрано не самое очевидное — 11:30. Леонид Слуцкий объяснил это так:

«Для комфортного проведения матча нужно начинать матч в 22.00, логистически выигрывать один градус, при этом мы не успеваем восстанавливаться».

Даже при наличии столь большой заявки, в игре не участвовали сразу несколько игроков основной обоймы

В такую погоду нет большой разницы, во сколько по времени днем проводить встречу, поэтому было выбрано обеденное время.

Встреча проходила в не самом быстром темпе, во многом это связано с начальным этапом подготовки для обеих команд, плюс погодные условия сейчас таковы, что играть на такой жаре в быстром темпе очень сложно физически. В каждом из таймов было предусмотрено по два перерыва на питье воды, чтобы игроки на поле совсем не перегревались.

Дубль у казанцев, реализованный шанс у «Нижнего Новгорода»

«Рубин» провел по тайму в абсолютно разных составах, и первые 45 минут прошли при преимуществе казанской команды, пусть моментов было и не так много. «Нижний Новгород» действовал от обороны, выставив схему 3-5-2. «Рубин» же действовал в привычной формации 4-2-3-1 с Джордже Деспотовичем на острие. Контроль игры был на стороне казанцев, но первый тайм закончился нулевым счетом. Самым опасным был момент новичка «Рубина» Сеяда Хакшабановича. Босниец угодил в перекладину после отличного прохода Ильи Самошникова. Хакшабанович действовал под нападающим, хотя в предыдущих командах считался левым полузащитником.

«Он игрок большого уровня, и понятно, что по такой жаре и по тому уровню активности общекомандной, которая была, он свои эпизоды как мог сыграл. Попал в перекладину, был достаточно активным. Еще раз повторюсь, что это первая его игра», — отметил действия новичка Леонид Слуцкий на пресс-конференции.

Фото: Ринат Назметдинов

Он игрок большого уровня, и понятно, что по такой жаре и по тому уровню активности общекомандной, которая была, он свои эпизоды как мог сыграл

Тайм второй прошел в таком же небыстром темпе, плюс на поле появились резервисты, что у «Рубин», что у «Нижнего Новгорода». Однако все три забитых мяча пришлись на вторые 45 минут. Дубль у казанцев на счету Кирилла Косарева. 19-летний нападающий отлично провел отведенное ему время, забив два разных по стилистике мяча. Первый гол он забил из пределов штрафной площади после отличной комбинации, а второй стал целиком заслугой самого Кирилла. «Рубин» вышел в контратаку, и Косарев отправил мяч в нижний угол ворот «Нижнего Новгорода».

Также во втором составе казанцев здорово проявил себя Мицуки Сайто. Японец действовал в центре поля и был самым активным в составе своей команды. Полезен Сайто был как в созидательной части, так и в плане оборонительной работы. В общем, Мицуки доказывает, что не зря был приобретен «Рубином» и ближайший сезон способен провести на высоком уровне.

После счета 2:0 казанцы еще сбавили и без того слабый темп матча, и их соперники получили свои шансы на забитый мяч, одним из которых воспользовался Артем Галаджан. Молодой форвард новгородцев появился на поле во втором тайме и на 72-й минуте отквитал один мяч, но на большее его партнеров не хватило, и матч так и завершился со счетом 2:1 в пользу казанцев.

Также во втором составе казанцев здорово проявил себя Мицуки Сайто

Следующий контрольный матч «Рубин» проведет 27 июня, соперником будет «Урал». Встреча пройдет в Екатеринбурге в 15.00.

Игорь Белоногов, фото rubin-kazan.ru