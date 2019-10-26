«У нас повторяется история»: «Рубин» снова не забил и не пропустил

В четырех последних матчах — три нулевые ничьи

Казанский футбольный клуб уже четвертый тур кряду не проигрывает. Однако за это время была лишь одна победа, в домашней игре против «Тамбова» (2:1), все остальные игры последнего месяца закончились со счетом 0:0. Накануне у подопечных Докампо — Шаронова был отличный шанс и забить, и набрать три очка, но они его не использовали. О том, как «Рубин» и «Урал» сыграли не самый скучный матч, но голов так и не забили — в репортаже «Реального времени».

Памятная дата

В предыдущей выездной игре со «Спартаком» только ленивый не предрекал «Рубину» поражение, но его не случилось, а в определенные отрезки казанцы выглядели даже интереснее соперника. Обычно нулевую ничью не принято называть успешным исходом матча, но в случае с «рубиновыми» это был определенно успех, так как это был дебютный матч Доменико Тедеско в роли главного тренера «красно-белых».

Дома с «Уралом», естественно, были все основания рассчитывать на победу. «Рубин» до этой игры трижды за сезон сыграл 0:0 и, пожалуй, только в домашнем матче против «Уфы» выглядел по-настоящему блекло.

— У «Урала» есть лидеры, вы все прекрасно их знаете. Они играют в комбинационный футбол, поэтому нас ждет интересная игра, — так коротко охарактеризовал соперника Роман Шаронов на предматчевой открытой тренировке.



В «Рубине» снова стараются стать максимально открытыми, вернув практику регулярных предматчевых встреч со СМИ. А еще в клубе достойно вспомнили легендарное событие 10-летней давности: большая часть программки к матчу с «уральцами» посвящена легендарной игре Лиги чемпионов, которая состоялась 20 октября 2009 года в Барселоне («Рубин» выиграл у Месси и Ко со счетом 2:1). В ней, например, приводятся воспоминания вратаря Сергея Рыжикова:

— Я перед игрой думал: «Лишь бы не опозориться». Не пропустить семь — восемь голов. Пять — еще куда ни шло. А оно вон как повернулось, мы сыграли выше всяких похвал и выиграли.

«У «Урала» есть лидеры, вы все прекрасно их знаете. Они играют в комбинационный футбол, поэтому нас ждет интересная игра», — охарактеризовал соперника Роман Шаронов

Тренерский «Урал»

Команда из Екатеринбурга довольно уверенно выглядела на старте сезона, одержав две победы в первых же двух турах, но постепенно подопечные Дмитрия Парфенова стали одной из самых непредсказуемых команд РПЛ. «Урал» легко мог как разгромно проиграть, так и переломить ход любого матча.

Показательной была игра недельной давности в Тамбове, по ходу которой хозяева вели в счете, но за 3 минуты пропустили голы от Ильина и Арояна. Все закончилось отставкой Александра Григоряна с поста главного тренера тамбовского клуба. Позиции же Парфенова в Екатеринбурге довольно прочны. Более того, его называли в расширенном списке кандидатов на тренерский пост в «Спартаке», пока тот был вакантен. Но «Урал» — это во многом тренерская команда, и с уходом Дмитрия Владимировича это был бы совсем другой коллектив.

Набранные очки в Казани позволяли уральцам как минимум на сутки обогнать в турнирной таблице «Крылья Советов» и занять шестую строчку.

«Наша проблема в том, что ни один из нападающих не забивает»

Состав казанцев на игру был совсем непредсказуем. Так с первых минут за хозяев сыграл Николай Поярков. В последний день летнего трансферного окна 20-летний защитник перешел из «Локомотива» в «Ростов» и сразу же был отправлен в аренду в «Рубин». Получается, лишь спустя два месяца он дебютировал за «рубиновых». Пропускал игру и Олег Данченко, который получил травму в игре против «Спартака». Снова в старте вышел исландский нападающий Видар Кьяртанссон, а в запасе остался другой игрок атаки Евгений Марков, который уже восстановился от травмы, но своего шанса пока не получает.

— Которую игру у Кьяртанссона не получается забить, хотя моменты есть. Что у него с реализацией? — спросили после игры у исполняющего обязанности главного тренера «Рубина» Эдуардо Докампо.

— Я не знаю. Мы тренируемся, делаем на этом акцент. Он старается, очень хочет забить, поэтому, думаю, все впереди.

— Почему вы отдаете предпочтение Кьяртанссону, а не Маркову? Исландец лучше работает на тренировках?

— Не скажу, что лучше. Наша проблема в том, что ни один из нападающих не забивает. Мы просили Видара сделать определенную работу, он ее сделал, но голов нет, а это самое главное у нападающих. Исходя из схемы соперника, они хотели, чтобы мы их прессинговали, нужно было забегать за спины сопернику. В такой игре мы действительно могли выпустить Маркова, но вышел Бека Микелтадзе и хорошо открывался за спинами, хорошо цеплялся за мяч, играл головой, делал такую работу, которая не всем заметна.

Казанцы создали минимум три классных голевых ситуации, но ни Коновалов, ни Зурико, ни все тот же исландский форвард забить не смогли

Первый тайм остался за «Рубином». Упомянутый Видар имел просто шикарный момент, когда после прохода Давиташвили по лицевой линии его удар практически в упор заблокировали. В целом, игра смотрелась, казанцы создали минимум три классных голевых ситуации, но ни Коновалов, ни Зурико, ни все тот же исландский форвард забить не смогли.

После объявления о подписании контракта с «Краснодаром» и последующей передачей в аренду в «Рубин» перестал получать место в составе защитник Егор Сорокин. Но против «Урала» сыграл и он, отметившись желтой карточкой.

— Мы на правильном пути, движемся вперед в положительном русле, — уверял после игры Сорокин. — Сегодня, единственное, не хватило голов, чтобы заработать три очка. Но мы контролировали игру. Наверное, героями матча были голкиперы. И Дюпин, и вратарь «Урала» Годзюр вытаскивали сложные мячи.

Я отыграл 90 минут и готов играть постоянно. Очень рад, что появился на поле, спасибо тренерскому штабу за место в стартовом составе. Буду стараться оправдать доверие ко мне.

Обмен суперсейвами

После перерыва пошел еще более открытый футбол. Гости выровняли игру и тоже создали несколько неплохих моментов, но здорово действовал вратарь «Рубина» Юрий Дюпин. Позже в составе казанцев мог отличиться вышедший на замену Хвича Кварацхелия, но с его обводящим ударом вратарь гостей Ярослав Годзюр чудом справился. На повторе его сейв смотрится эффектно. После игры вратарь рассказал «Реальному времени», каково быть одним из главных героев матча:

— Работы было не скажу что много. Мы старались, хотели выиграть, но так получилось. Когда перед игрой показали ролик про Льва Яшина, больше ответственности было. Все-таки его легендарные кепки нам раздали. Не хотелось опозориться.

После игры Ярослав Годзюр рассказал, каково быть одним из главных героев матча

Отмечу, что сегодня главную роль сыграло поле. Оно было вязким. Не особо комфортное. Ну а мы сыграли лучше во втором тайме. Были коррективы недочетов, показали кое-что по видео. Чувствовали, что можем дожать «Рубин» и набрать три очка. Они были для нас очень важны.

Мой сейв? Сделал все, чтобы отбить тот удар. Все было так быстро, что даже добавить нечего.



Юрий Дюпин также стал одним из героев игры, но после игры был менее многословен:

— Думаю, увеличь мы давление, могли бы создать больше моментов и выиграть. В целом, «Урал» давал играть, мы хорошо выходили в атаку, можно было сыграть чуть агрессивнее.

Мой сейв? Сегодня все было, как всегда. Повезло, что мяч пролетал недалеко от меня. Если бы в угол летел, было бы тяжелее.

В итоге команды показали довольно веселый футбол, на трибуны пришли вполне приемлемые 5500 зрителей при погоде в 8 градусов тепла. Но самого главного, забитых мячей, на «Центральном» в 14-м туре так и не увидели — 0:0.

Удачный дебют Пояркова и новости из лазарета

Дмитрий Парфенов после игры буквально все разложил по полочкам своим комментарием, даже не получив на пресс-конференции ни одного вопроса от казанских СМИ:

— Задача была сыграть организованно и дисциплинированно. «Рубин» неплохо играет дома, всегда атакует. Нужно было плотно сыграть между линиями. В первом тайме не все получалось, но акцентировали внимание в перерыве на ошибках. У нас были хорошие моменты, которые срывались из-за нашего технического брака.

Понимали, что в Казани будет трудно, старались выполнять, что планировали. Ребята молодцы, дотерпели. Результат закономерный. Ярослав Годзюр выручил нас в одном моменте, как и Юрий Дюпин выручил «Рубин» в другом.

Дмитрий Парфенов после игры все разложил по полочкам

Эдуардо Докампо при последних появлениях на публике не так многословен, как еще месяц назад, но вопросы к нему есть всегда:

— У нас повторяется история: начинаем хорошо, у нас были моменты, но во втором тайме, наверное, соперник был немного лучше, чем в первом. Футбол состоит из моментов, моменты были и у нас, и у них. Надеемся, что все впереди.

— Сегодня был дебют Пояркова, показалось, что он сыграл не хуже, чем Степанов или Денисов. Стоит ли ждать его в следующих матчах?

— Он играл очень хорошо, он справился. Нам его игра понравилась.

— Был эпизод с Кьяртанссоном, когда он повздорил с партнерами по команде и сразу покинул поле. Был какой-то конфликт?

— Нет, это плановая замена.

— Кварацхелия вышел на фланг и усилил игру? Он в состоянии проводить на поле больше времени?

— Мы возвращаемся к разговорам, которые были в начале сезона, когда он усиливал игру, выходя со скамейки. Мы планировали поменять Зурико немного раньше, но было решено выпустить сначала Микелтадзе вместо Кьяртанссона. Наверное, вы правы, можно было выпустить Хвичу раньше.

— В каком состоянии сейчас Гранат, Старфельт, Бегич, которого мы не видели вообще с начала сезона? Когда их ждать?

— Они восстанавливаются. Есть период восстановления, здесь не нужно торопиться. Что касается Старфельта, то у него были проблемы с голеностопом, и, возможно, из-за того, что не восстановился до конца, потом пришлось пропускать еще. У них есть своя программа восстановления, ее нужно строго соблюдать. Они даже не тренировались с командой, работают по индивидуальным планам.

Следующий матч «Рубин» проведет против «Крыльев Советов» 4 ноября. Команды этой игрой будут завершать для себя первый круг, по итогам которого расположатся совсем недалеко друг от друга в турнирной таблице, в которой очень высокая плотность у клубов, находящихся ниже пятого места. В середине чемпионата еще совсем ничего предсказать нельзя — даже аутсайдер «Тамбов» всего одной победой может улучшить свое положение.