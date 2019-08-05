«Рубин» впервые проигрывает при Шаронове, но за команду не стыдно

«Шли всеми силами вперед» на глазах у 21 тысячи болельщиков

Давненько Центральный стадион не видел аншлагов (или аудитории, близкой к ним) — многолетний кризисный период и постоянные переезды «Рубина» на «Казань Арену» и обратно никак не способствовали поддержанию зрительского интереса к команде. Но старт нынешнего сезона уже породил в Казани настоящий футбольный бум, сравнимый с чемпионскими годами — на вчерашний матч с ЦСКА пришла почти 21 тысяча болельщиков. Да, столпотворение, которое устроили правоохранительные органы на территории вокруг стадиона, несколько омрачило праздник, да и итоговое поражение радости не добавило. Но то, что зрители увидели на поле в исполнении ярких и бойких хозяев, сильно скрасило эти неприятные моменты. Грузины по-прежнему «божат» на газоне, футболисты бьются до последней минуты, а полные трибуны аплодируют стоя даже после поражения. Корреспондент «Реального времени», побывавший на матче «Рубина» с армейцами, рассказывает, как команда Романа Шаронова впервые уступила, но продолжила влюблять в себя.

«Рубин» учится не просто быть интересным, но и зарабатывать

Футбольный бум, начавшийся в Казани со стартом нового сезона, уже второй раз выливается в реально ощутимый материальный профит для «Рубина» — стадион с каждой игрой заполняется все больше и больше.

Еще за четыре дня до игры с ЦСКА социальные сети «Рубина» отчитывались (кстати, прежде такую статистику казанцы не обнародовали) о 14 тысячах проданных онлайн билетов, а на утро дня матча — о 17 тысячах. Не остановил болельщиков, резко вновь полюбивших футбол, и повышенный прайс на билеты — самые дешевые из них стоили 400 рублей, а «люксовые» — больше 2 000. Даже на новенькой «Казань Арене» верхние ярусы обычно продавались по сверхдемократичным ценам (в районе 150 рублей в зависимости от соперника).

Здесь же казанский клуб довольно оперативно смекнул, что футбольную волну необходимо оседлать как можно скорее (в конце концов, никто не знает, сколько продлится этот праздник спорта номер один) и принялся ковать, пока горячо. Именно с этим связано резкое повышение цен на матч с именитым ЦСКА, который обязательно должен был привезти с собой платежеспособных зрителей.

Клуб традиционно пригласил прессу за два дня до матча на открытую тренировку, на которой журналисты не смогли обнаружить Хвичу Кварацхелия. Как, впрочем, и целый ряд футболистов, закупленных в межсезонье

Удача «Рубина» должна была перейти к ЦСКА. По словам москвичей

О самом футболе, впрочем, в «Рубине» тоже не забывают. Клуб традиционно пригласил прессу за два дня до матча на открытую тренировку, на которой журналисты не смогли обнаружить Хвичу Кварацхелия. Как, впрочем, и целый ряд футболистов, закупленных в межсезонье, но так и не выходивших на поле в стартовых играх. Это защитники Силвие Бегич, Карл Старфельт и Владимир Гранат, получивший травму еще в начале весны. Роман Шаронов лаконично утверждает, что футболисты восстанавливаются. Так что скамейка, и до того довольно скудная, укоротилась перед важнейшей домашней игрой.

Аргумент, которым казанские болельщики могли бы себя успокаивать, состоял в том, что армейцы так же молоды, как и сам «Рубин», средний возраст команды едва достигает 23 лет, а если убрать из нее Акинфеева, будет и вовсе 22. Два «ветерана», Фернадес и сам Акинфеев, и были главным подспорьем в этой игре армейских «юнцов». Все-таки таких опытных бойцов, умеющих вытаскивать в целом ничейные игры, у «Рубина» нет. Да и сыгранность москвичей куда лучше, нежели казанцев.

Стоит признать, что в первых трех турах удача по-разному относилась к ЦСКА и «Рубину». Казанцы спаслись в Москве, когда у них удаляли игрока и назначали пенальти, а армейцы при этом теряли очки в игре с «Крыльями» в довольно неприятных обстоятельствах. Вот и комментатор «Матч ТВ» Константин Генич, делая прогноз на игру, отдавал предпочтение москвичам, указывая, что удача рано или поздно должна повернуться к команде Виктора Гончаренко лицом.

«Мне кажется, ЦСКА не проиграет. Скорее всего, «Рубин» не забьет. Да, по игре он неплохо смотрится, но не сказал бы, что регулярно создает моменты. Оборона ЦСКА сыграет понадежнее и ничего не позволит создать. Ну и сам ЦСКА наверняка забьет. За те ошибки, которые были у «Рубина» в прошлых матчах, их кто-то должен наказать.

К концу игры диктор объявил: на арене присутствует почти 21 тысяча зрителей

Все то, что не залетело у ЦСКА в последних матчах, прилетит сейчас. Ставлю на минимум два гола в исполнении армейцев», — комментировал Генич для сайта одной из букмекерских контор.

Впрочем, как покажет матч, комментатор оказался прав практически во всем. Казанцам серьезно не хватило именно удачи, чтобы вырвать свои очки. В то время как ЦСКА выжал максимум из своей игры.

«Рубин» отлично работает с болельщиками. Но проблемы во взаимодействии с МВД дают о себе знать

Сегодня уже принято восхищаться подросшим уровнем работы с болельщиками казанского клуба. Все отметили, как здорово его маркетологи подхватили пресловутую рок-тему. Однако все же не обходится и без недоработок. Непонятно, для чего теперь Центральный стадион окружен сетчатыми ограждениями и всего несколькими пропускными пунктами, которые болельщикам необходимо пройти помимо основных входов на стадион. Так что вокруг стадиона на площади Тысячелетия открылся настоящий портал в ад — очередь от пропускных пунктов доходила аж до дороги у Кремля и загибалась на второй виток. В итоге многие из тех, кто пришел с намерением купить «живые» билеты непосредственно перед матчем, не дождались и уехали домой. Те же, у кого были билеты, попали на стадион ближе к середине тайма. А пришло людей в этот раз более чем достаточно — к концу игры диктор объявил: на арене присутствует почти 21 тысяча зрителей. Последний раз Центральный стадион видел такое количество болельщиков еще в лигоевропейские времена.

Зурико по-прежнему «божит», но остается без забитых голов

Грузины принялись терроризировать оборону ЦСКА с первых же минут. Микелтадзе, вышедший этом матче справа в атаке, замыкал головой навес от Зурико, который здорово накрутил сразу несколько игроков правого фланга обороны москвичей. Еще раз тот же Микелтадзе едва не убежал, стартанув с мячом в середине поля.

Зурико стал еще увереннее, чем в первых играх сезона и порой без проблем обыгрывал по два-три игрока и лишь в завершении ему не хватало доли секунд

В целом же по первому тайму по-настоящему «божил» Зурико, который стал еще увереннее, чем в первых играх сезона, и порой без проблем обыгрывал по два-три игрока и лишь в завершении ему не хватало доли секунд. Только за первые 15 минут матча жертвой грузина трижды становился хваленный Фернандес, которым пугали «Рубин» до игры все московские эксперты. Давиташвили легко прокидывал мяч мимо него и тут же оказывался у него за спиной.

Не обходилось и без традиционных провалов в обороне у «Рубина». Один раз серьезно «обрезал» поперек поля Сорокин, так что Обляков и Сигурдссон убегали два в два, наводя панику у ворот Дюпина. Подводил пару раз и Степанов, но каждый раз команда успевала вернуться и, пусть и не без паники, но количеством отбивалась. Ну и куда без дежурных «косяков» от Уремовича.

Уже после 30-й минуты армейцы основательно» осели на половине поля «Рубина» и принялись душить команду Шаронова, что вылилось в два стопроцентных момента. Если в первом в последний момент в подкате спас пустые ворота Уремович, то во втором — на 37-й минуте пришло время демонстрировать свою реакцию Дюпину, который вытащил «мертвый» удар от Сигурдссона, в упор замыкавшего прострельную передачу.

Впрочем, свое ЦСКА все-таки дожал. Армейцы в очередной раз длинным забросом перевели мяч на правый фланг, там его на лету подхватил Фернандес, который тремя касаниями на лету снаряд удержал, а затем выдал шикарный наброс на Чалова. Тот каким-то образом извернулся и отправил мяч мимо плеча Дюпина — в девятку ворот.

Скаут «Манчестер Юнайтед» Крсто Килибарда, который сидел в пресс-ложе, должно быть, остался доволен. Скорее всего, именно «звезд» ЦСКА Чалова или Фернандеса он и приехал просматривать.

Свое ЦСКА все-таки дожал

Казань могла дожать, но сил у молодежи пока не хватает

Второй тайм казанцы начали похрабрее и наглее, чем было перед перерывом, так что ЦСКА пришлось вынужденно отойти назад и уповать на эпизодические выпады. В основном же действовал «Рубин». Отыграться казанцы могли уже через 10 минут, когда после прострельной передачи не смогли замкнуть с метра сначала Подберезкин, а потом и Микелтадзе.

Вскоре Кьяртанссон после длинного заброса едва не перебросил Акинфеева, но вратаря подстраховали защитники. Армейцы откровенно перестали успевать за казанцами и просто перешли на откровенно грубую игру, «поломав» Могилевца — Шаронову пришлось выпустить Нику Кипиани впервые в сезоне.

Как после игры признавался другой тренер «Рубина» Эдуардо Докампо, в тренерском штабе рассчитывали, что Кипиани сумеет зацепиться за мяч и позволит команде нарастить владение им.

— Кипиани было тяжело, он совсем недавно у нас, — оценил игру дебютанта Докампо. — Мы хотели, чтобы он усилил игру, но не получилось. Впрочем, как и у всех остальных.

Сам Ника тоже был не в восторге от своего дебюта:

— Как оцениваю свою игру? Не хорошо и не плохо. Нормально. Все-таки это первая игра, и я себя чувствовал некомфортно. То же самое касается команды — если мы проиграли, значит, нельзя сказать, что сыграли хорошо.

Вслед за этим жестким приемом в живот армейцы встретили справа и Зурико, а вскоре Иван Обляков «словил» желтую карточку все на той же точке справа. На этот момент «Рубин» перестроился с привычных в этом сезоне 4-3-3 на 4-4-2, чтобы несколько насытить среднюю линию.

Прыткий Зурико во втором тайме как-то сник и пропал, что только подтверждает теорию, что грузины очень техничны и ярки на поле, но их «физика» для РПЛ пока не идеальна. Парней не хватает на весь матч, и есть серьезные опасения, что они не смогут отыграть на одном уровне весь сезон.

Игра стала рваной, свистки судьи участились до двух-трех в минуту. Правда , как и в первом тайме, к экватору второй половины гости отодвинули игру от своих ворот и постепенно стали наседать сами.

«Вы сами все видели — мы шли вперед всеми силами»

Свое преимущество «Рубин» упустил не окончательно — Роман Шаронов попытался оживить игру выходом Евгения Маркова, и тот, несмотря на свою тяжеловесность, сумел добавить казанцам цепкости впереди.

Подопечные Шаронова выдали мощный финальный навал на ворота ЦСКА в последние минут 7 — 8, заработав сразу несколько возможностей со стандартов и по-настоящему опасных навесов во вратарскую. Жадно выгрызал мяч Олег Данченко, который сам же и бежал вперед с мячом, выискивая партнера для навеса. После матча украинский защитник говорил, что никто на поле послаблений себе не позволял, и болельщики могут это подтвердить.

— Я думаю, что получилась хорошая качественная игра. Пропустили необязательный гол — мы заслуживали как минимум ничью. Мы старались играть на максимум, вы сами все видели. Мы шли всеми силами вперед, но случилось так, как случилось. Двигаемся дальше.

«Рубин» играл живо, было видно, что парни болеют за итоговый результат — никто рук опускать не собирался до самого конца. Показателен момент, что финальный свисток застал команды в штрафной площади ЦСКА, когда гости играли буквально на отбой.