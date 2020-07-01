Поправки Слуцкого. «Рубин» увозит ничью из Уфы

Казанцы и уфимцы второй раз в сезоне сыграли по нулям

Чемпионат России по футболу вступает в свою самую активную фазу за много-много лет. За три июльских недели будет сыграно сразу 6 туров. Казанский «Рубин» за это время большую часть игр проведет дома, но сегодня сыграл важный матч в Уфе. Татаро-башкирское дерби в футболе не имеет такой классной истории, как в хоккее, но в последние годы становится все упорнее и упорнее. В игре первого круга в Казани яркого футбола не получилось — закономерные 0:0. В Уфе исход на табло повторился, однако сценарий матча был совершенно иным. О том, как Леонид Слуцкий снова изменил стартовый состав, а Вадим Евсеев не отказался от привычного футбола, — в материале «Реального времени».

Нервы Слуцкого, спокойствие Евсеева

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после субботней игры с московским «Локомотивом» (0:2) выглядел ходячим сгустком нервов. Леонид Викторович стойко принял на себя и ливень, и ответственность за результат. В послематчевых комментариях специалист рассказал, что его молодой и эмоциональной команде не хватило реализации.

Действительно, моментов у «Рубина» в предыдущей встрече хватало. Превзошли казанцы московскую команду и по количеству ударов: 13 — 11 (4 — 3 в створ). Но «Локо» все равно победил на классе с перевесом в два мяча. Команде Слуцкого нельзя было отказать в старании и желании, но необходимого мастерства и стабильности для соперника такого уровня попросту не оказалось. Именно поэтому «Рубин» сейчас в нижней части таблицы, и расслабляться еще рано: еще 2—3 поражения — и зона вылета неминуема.

А вот у ФК «Уфа» нынешний сезон складывается очень хорошо. Вадим Евсеев стал настоящей звездой карантина в социальных сетях, поддерживает высокую планку главный тренер башкирского клуба и на футбольном поле. После вынужденной паузы уфимцы обыграли «Тамбов» (2:1), а в минувшие выходные увезли ничью из Москвы (0:0). В игре со «Спартаком» команде Евсеева откровенно повезло, но именно этот результат позволил его подопечным еще плотнее закрепиться в верхней части турнирной таблицы. В отличие от «Рубина», «Уфа» образца этого сезона имеет ярко выраженный рисунок игры, в которой упор делается на оборонительный футбол с быстрым переходом в контратаки.

С натурального поля — на искусственное

В составе на игру с «Уфой» Слуцкий произвел сразу несколько изменений по сравнению с матчем против «Локомотива». Вернулся на поле после некоторого недомогания Зуев. Игравший на его позиции Самошников был переведен на другой фланг, а Уремович занял место Старфельта в центре защиты. С первых минут на поле появился Игорь Коновалов, выходивший два предыдущих матча подряд со скамейки запасных. В центре поля сыграл Давиташвили вместо Йевтича, а Макаров заменил Бакаева. Полностью состав «Рубина» выглядел так: Дюпин — Зуев, Сантос, Уремович, Самошников — Коновалов, Абильдгор, Давиташвили — Кварацхелия, Макаров, Игнатьев. Капитанская повязка досталась защитнику Уремовичу. Впервые в сезоне в заявку на игру попал Силвие Бегич, который наконец-то восстановился после травмы голеностопа.



«Уфа» сразу завладела преимуществом и не упускала его в первые 30 минут игры. Более или менее приличный момент «Рубин» создал только в самой концовке первого тайма, когда Денис Макаров классно закрутил мяч в дальний угол. Подопечные Евсеева сыграли в высокий прессинг, заставив казанцев буквально прижаться к своим воротам. Уфимцы уповали на дальние удары и в одной из пятиминуток сразу три раза опасно потревожили владения Дюпина, но вратарь «рубиновых» не дрогнул.

— Мы потеряли все мячи в первой половине тайма. Мы реально долго приспосабливались к качеству поля, так как играем и тренируемся на натуральном газоне, а здесь поле искусственное, — говорил после матча Слуцкий.

Леонид Викторович очень сильно переживал такое развитие игры и на бровке прошел суммарно, пожалуй, не меньше одного из игроков атаки его команды. В одном из эпизодов нападающий «Уфы» чуть было не убежал один на один с голкипером «Рубина», однако Дюпин и здесь сыграл уверенно, выйдя из ворот почти к центру поля и выбив мяч.

34 удара по воротам на двоих

Второй тайм никак не мог начаться из-за задержки, связанной с поломкой наушника в ухе главного судьи. Пока наушник не починили, арбитр матча не мог иметь никакой связи с рефери системы VAR. На это ушло несколько минут. Еще один забавный эпизод случился спустя 10 минут после ввода мяча в игру. Вадим Евсеев уже просигнализировал было судье о готовящейся замене, но румын Неделчару не дал сменить себя сербу Йокичу и отправил того и дальше сидеть на скамейке запасных. Вадим Валентинович на эпизод отреагировал с ухмылкой, лишь подбодрив ушедшего обратно Йокича.

— Мы видели у румына гематому на бедре в перерыве. Увидели в начале тайма несвойственные ему потери мяча. Приготовили замену, но он отреагировал адекватно и попросил его не менять, — рассказал после матча Евсеев.

«Рубин» провел начало второй 45-минутки поинтереснее. Активизировались грузинские игроки казанского клуба, и острота стала возникать у ворот Беленова все чаще. Гости стали бить по воротам чаще и точнее. Снова команда Слуцкого имела ощутимое преимущество по угловым, но по-настоящему голевых моментов так и не создала.

На 82-й минуте уфимец Фомин здорово пробил со штрафного, но Дюпин спас и тут. В компенсированное время казанцы уже откровенно играли на ничью, а «Уфа» создала полноценный момент, который, правда, ни к чему не привел. 0:0 — очередная ничья в татаро-башкирском футбольном противостоянии. Последние четыре встречи в нем неизменно заканчивались мирным исходом.

— Играли очень качественно. Особенно в первом тайме, — дал краткое резюме встрече Евсеев. Несмотря на отсутствие голов, на двоих команды по итогам встречи нанесли аж 34 удара: 18 — уфимцы и 16 — казанцы.

Слуцкий: «В день игры о голосовании не думал»

После матча главный тренер «Рубина» отметил, что его подопечные провели худшую игру после выхода из карантина:

— Тяжелый матч, было много ошибок с нашей стороны. В первую очередь из-за того, что тренировались на натуральном газоне, а играли на искусственном поле. Настраивались на три очка, но я не скажу, что разочарован ничьей. Хотя по качеству, стоит признать, мы сегодня провели нашу худшую игру после перерыва.

— В Казани есть искусственное поле. Почему не тренировались на нем?

— В моей богатой практике, например, когда я был тренером ЦСКА, нам приходилось играть в Лужниках на искусственном газоне. И мы никогда перед матчем не тренировались на нем. Качество искусственных полей везде разное. В Казани много крошки, в Уфе — мало. Нюансов хватает. Мы бы в итоге не подготовились нормально и к полю, и вероятность травматизма возросла бы в разы в таком плотном графике. Я работал в Голландии — там шесть искусственных полей. И никогда команды, которые играют на натуральном, не переходят на искусственный.

— Что думаете о переносе игры с «Оренбургом»? У «Рубина» получится в концовке сразу три домашних матча…

— Пока не готов комментировать ситуацию, так как она непонятна мне. Но я надеюсь, что игра с «Оренбургом» состоится.

— В каком состоянии Бегич, Гранат и Тарасов? Возможно ли их появление в ближайших матчах?

— Возможно. Хотя понятно, что они пропустили почти всю предсезонку. Сказать, насколько они готовы к играм, очень тяжело. Думаю, они и сами до конца не понимают, насколько готовы. Медицинских противопоказаний ни у кого из них нет.

— Почему Игнатьев за пять матчей в «Рубине» имел всего полтора момента?

— Мы все время говорим о том, что нужно более эффективно использовать нападающих, но пока не удается нам системно создавать моменты и использовать лучшие качества наших форвардов.

— Сумели ли игроки и тренеры сегодня проголосовать по поправкам в Конституцию?

— За всех говорить не буду. Но я точно в день игры об этом не думал.



Ближайший матч с «Оренбургом» вряд ли состоится

После ничьей в столице Башкирии «Рубин» с 27 очками спустился с 11-го места на 12-е. «Уфа» набрала 32 очка и обошла в таблице «Спартак», поднявшись на 6-е место. При этом плотность в турнирной таблице настолько высока, что казанцев от уфимцев отделяют всего 5 очков — по сути, всего две победы.

В следующем туре «Рубин» в Казани должен будет принять «Оренбург» 5 июля. Перед рестартом сезона РПЛ «Оренбург» был в таблице выше, но теперь замыкает турнирную таблицу. Клуб уже десять дней в полном составе находится на карантине и не может играть. Их сегодняшний матч с «Уралом» был отменен из-за того, что Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области не разрешило проводить игру в Оренбуржье из-за коронавирусной эпидемии в стане команды. Ранее спортивный директор оренбургского клуба Дмитрий Андреев заявил, что направит в «Рубин» письмо с просьбой о переносе игры.

По информации «Реального времени», вероятность того, что матч в Казани в это воскресенье состоится, крайне мала. В «Оренбурге» не рассматривают возможность игры юношеским или молодежным составом, поэтому основная надежда клуба — на «фейр-плей» со стороны казанцев и вероятный перенос встречи на 19 июля.