Слуцкий устроил просмотр в «Рубин», а от Тутберидзе ушла очередная звезда

Спортивный Instagram-обзор недели

Большой спорт все чаще оказывается в «большой» повестке дня в разных уголках мира. Коронавирус вроде как отступает, идет масштабная подготовка к новому сезону. Но в разных вида спорта свой взгляд на проблему пандемии. Так, в фигурном катании в ближайшие дни должны объявить о том, что до 1 января 2021 года не будет никаких международных соревнований. Юниорские турниры уже отменены, на очереди — взрослые этапы Гран-при. Однако и без непосредственно прокатов в «фигурке», как обычно, весело и насыщенно. О том, как от властной и яркой Этери Тутберидзе ушла очередная талантливая фигуристка, каким образом Леонид Слуцкий оценил перспективы футбольного фристайлера в казанском «Рубине» и в чем продолжают свое заочное соперничество Мария Шарапова и Серена Уильямс — в традиционном обзоре социальных сетей мира спорта от «Реального времени».

Тутберидзе взорвала информационное пространство

Вечером пятницы главной спортивной новостью стала информация, которую Этери Тутберидзе опубликовала в своем Instagram-аккаунте. В ней сообщалось, что от тренера ушла очередная воспитанница — Алена Косторная, действующая чемпионка Европы, победительница мирового Гран-при и, без вопросов, лучшая фигуристка прошедшего сезона в фигурном катании. Напомним, в мае из группы Этери уже ушла Александра Трусова. Таким образом, из знаменитого трио ТЩК под началом Тутберидзе осталась только Анна Щербакова. Трусова и Косторная теперь в рядах «Ангелов Плющенко» из Санкт-Петербурга. Именно Евгений Плющенко объявил священную фигурную войну Тутберидзе и стал то переманивать, то просто брать под свое крыло обиженных девушек из группы Этери.

— Приходят к нам милые, добрые, с открытым взглядом, желающие добиться результатов, доказать себе и другим. Проходит время, мы продуктивно работаем и добиваемся порой колоссальных результатов. А дальше... такое ощущение, что внешний мир влияет на наших милых и добрых. Появляются все новые и новые условия для продолжения совместной работы (как повышение платы за любовь).



Когда-то Юля [Липницкая] выдвинула требование не выходить на один лед с Женей [Медведевой]. Мы постарались удовлетворить все условия — не помогло. Потом Женя отказалась кататься с Алиной [Загитовой]. И вот сейчас от Алены [Косторной] мы получили целый список девочек нон грата. Вот на этом мы с ней и расстались...

Будем ли мы что-то менять в своей системе подготовки? Нет. Мы все делаем правильно. Уверена, что среди тех, кто с нами — есть и цельные, верные, устойчивые к внешним раздражителям, — написала Тутберидзе.

Действительно, даже с уходом Трусовой и Косторной ряды Тутберидзе по-прежнему выглядят мощно: Щербакова, Загитова, Валиева… А там на подходе, глядишь, и новые продукты «фабрики Тутберидзе». Вот только где гарантия, что и они когда-то не уйдут от Этери Георгиевны, если она уверена, что права и что в выбранном курсе ничего менять не следует?

«На просмотре у Слуцкого»

На неделе главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий стал гостем одного из самых популярных спортивных изданий страны. В редакции «Спорт-Экспресса» в прямом эфире Леонид Викторович не только отвечал на злободневные вопросы, связанные с прошлым, настоящим и будущим «рубиновых», но и оценил перспективу попадания известного футбольного фристайлера в свою команду.

Ролик получил название «На просмотре у Слуцкого». Главный тренер казанского клуба оценил технику потенциального игрока, обратив внимание на то, что сам он ничего не покажет и сможет только покритиковать. Затем Леонид Викторович спросил: «На какой ты уровень претендуешь: как у Дзюбы или повыше?». Соискатель чуть замялся, зато Слуцкий не растерялся: «Слушай, ты вот хочешь в «Рубин». Это высокий уровень. Начни, пожалуй, со «Спартака».



Отметим, что на отдых у Слуцкого и его команды было меньше двух недель — новый сезон в РПЛ стартует уже 8 августа.

Ибрагимович готов играть до 50 лет?

38-летний шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович — уникальный футболист. Кажется, с годами он совсем не стал хуже. То же касается и чувства юмора игрока.

Швед выставил фотографию со своей цитатой: «Я мог бы играть на том же уровне до 50 лет» — и своим же состаренным лицом.

«Согласен со Златаном», — подписал публикацию Ибрагимович.

Первый шаг, чтобы играть до полтинника, скандинав уже сделал — на днях он продлил на год соглашение с «Миланом».



Битва перекошенных лиц от Серены Уильямс и Марии Шараповой

Многократная чемпионка теннисных турниров «Большого шлема» Серена Уильямс неожиданно для подписчиков выложила фотографию с перекошенным лицом и обратилась с вопросом: «Вам нравится, как я строю гримасы?». Поклонники американки в комментариях оценили ее юмор и посоветовали продолжать в том же духе:

Кстати, Серена заявилась на оба американских турнира перед US Open — в Лексингтоне и Цинциннати — и строит большие планы именно на Открытый чемпионат США-2020. Поэтому она даже постелила у себя дома точно такой же корт, как в Нью-Йорке.



Зато ни к каким турнирам теперь не надо готовиться завершившей карьеру Марии Шараповой. Однако старое неформальное соперничество россиянки и американки никуда не делось. Оно было на корте, за его пределами и даже в пределах мужского сердца теннисиста Грегора Димитрова.

И не успела Серена опубликовать фото с искривленной физиономией, как то же самое сделала у себя в аккаунте и Шарапова:

— Я просила придать мне естественный вид. Наверное, они немного потеряли навык, — написала россиянка в комментарии под фото, имея в виду, что гримеры слегка перестарались.



Действительно, складывается впечатление, что Серена и Маша перенесли свое непримиримое соперничество с кортов в социальные сети и зачем-то начали кривляться друг перед другом. До этого знаменитые теннисистки заочно соревновались, выкладывая видео своих тренировок. Что же будет дальше?

Шумаков переболел коронавирусом и готовится к сезону

Нападающий омского «Авангарда» Сергей Шумаков стал первым хоккеистом Континентальной хоккейной лиги, о чьем заболевании COVID-19 было объявлено публично. Ранее президент лиги Алексей Морозов лишь называл цифры — несколько человек больны вирусом в «Северстали», «Спартаке» и так далее. О болезни Шумакова омский клуб сам сообщил на своем официальном сайте. Всего же в «Авангарде», по некоторой информации, около 20 заболевших, включая игроков и сотрудников клуба. Все это, естественно, не может не сказываться на подготовке к новому сезону. Подопечные Боба Хартли тренируются и живут в Балашихе. На днях к ним присоединился Шумаков:

— Сергей славно потренировался. Теперь ждем остальных! — написано в официальном Instagram-аккаунте «Авангарда».



Пока что старт регулярного чемпионата намечен на 2 сентября, однако как сложится вирусная ситуация во всем мире к осени, предсказать нельзя. Почти во всех клубах КХЛ имеются зараженные и изолированные хоккеисты. Казанский «Ак Барс», в стане которого есть как минимум один такой игрок, предпочел не раскрывать, кто это. «Авангард» и Шумаков пошли другим путем.