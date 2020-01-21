А что у нас впереди? Рассказываем, как «Рубин» ищет еще одного нападающего

«Рубин» уже переманил у «Краснодара» Ивана Игнатьева, но этим дело явно не ограничится. «Реальное время» рассказывает, как обновляющийся казанский клуб борется за форвардов Александра Соболева и Николая Комличенко.

Как «Рубин» стал аутсайдером в гонке за Соболевым



28 декабря 2019 года «Рубин» приготовил болельщикам неплохой сюрприз: клуб подписал 5-летний контракт с экс-краснодарцем Иваном Игнатьевым. Однако казанцы на этом не остановились и сейчас предпринимают попытки заполучить еще одного форварда.

Состав казанского нападения не устраивает Леонида Слуцкого, что, в принципе, закономерно. В первой части чемпионата РПЛ «Рубин», опираясь на юных Хвичу и Зурико и не самых забивных Маркова и Кьяртанссона, поражал ворота соперников реже всех в лиге — всего 11 голов в 19 матчах. Позиция настолько проблемная, что одним Игнатьевым ее не закроешь. И «Рубин» продолжил действовать. 6 января клуб объявил о переходе Дениса Макарова из «Нефтехимика», наколотившего 11 голов за нижнекамцев в «осенней» части чемпионата ФНЛ. Но Денис все-таки тоже еще молод, ему всего 21 год.

В начале января сообщалось о серьезном интересе казанцев к Александру Соболеву. Форвард «Крыльев Советов» поразил всех своей результативностью в первой части сезона РПЛ — 10 голов. К нему якобы даже присматривается лондонский «Арсенал», однако у Соболева нет матчей за сборную России, что делает невозможным трудоустройство в АПЛ. По нашей информации, никакого конкретного предложения у Соболева из Англии нет, равно как и из Италии.

Форвард «Крыльев Советов» поразил всех своей результативностью в первой части сезона РПЛ — 10 голов. Фото kc-camapa.ru

Александр был близок к переходу в ЦСКА, ради этого он и летал в Москву. Стороны практически обо всем договорились, но сделка сорвалась в самый последний момент, и игрок улетел в Анталию на первый сбор «Крыльев».

Наставник самарцев Миодраг Божович воспользовался ситуацией, проведя с игроком длительную беседу, в ходе которой пообещал Соболеву гарантированный прогресс, если тот останется в клубе. Божович действительно здорово умеет раскрыть дар центрфорвардов: 2 года назад именно под его руководством расцвел Артем Дзюба. И сам Соболев к черногорцу готов прислушаться.

У Комличенко два варианта для перехода. И «Рубин» — не приоритетный

Если в случае с Соболевым «Рубин» изначально не числился среди главных претендентов, то в битве за Николая Комличенко казанцы намного более настойчивы. Информацию об интересе к форварду подтвердил лично спортивный директор клуба Олег Яровинский. Однако здесь существует одна загвоздка под названием «Динамо».

Игрок и его окружение провели весьма плодотворные переговоры с москвичами, в ходе которых поставили бело-голубым несколько условий. «Динамо» взяло паузу, которую держит до сих пор. Параллельно москвичи ведут переговоры с форвардом «Ривер Плейта» Сантосом Борре и еще несколькими игроками, имена которых нам узнать пока не удалось. Позиция нападающего — единственная в «Динамо», хромающая на обе ноги, поэтому москвичи подходят к выбору максимально тщательно.

Николай — форвард-гренадер и, что важно, тот игрок, который «не потерпит» регулярных невключений в стартовый состав. Фото fkmb.cz

Если «Динамо» откажется от Комличенко, главным фаворитом в гонке за него станет именно «Рубин». Николай — форвард-гренадер и, что важно, тот игрок, который «не потерпит» регулярных невключений в стартовый состав. В СМИ хватает слухов об интересе к нему со стороны почти всех топовых клубов РПЛ. И делящий 12—14-е места «Рубин» может заманить Комличенко только сладким контрактом плюс гарантированным местом в основе.

Сложить пазл нападающих

Леонид Слуцкий — тренер, предпочитающий схему 4-3-3, от нее он практически не отходил в «Витессе». В схеме находилось место только одному центрфорварду, что и привело к конфронтации с некоторыми игроками.

На этой позиции в «Витессе» играл (и забивал) Тим Матавж. Это очень расстраивало Роя Беренса, который вступил в открытый конфликт со Слуцким. «Леонид отобрал у меня год футбола. Я надеялся, что команда меня поддержит, но в футболе каждый думает о себе. Это жизнь. Я поступил так, как считал нужным и в итоге поплатился за это. Я всегда являлся футболистом основы, но у Слуцкого был свой план», — заявил Беренс.

Так что подход к двум амбициозным форвардам — Игнатьеву и Комличенко (в случае перехода последнего) Слуцкому предстоит находить максимально тщательно. К тому же Ивана, напомним, Леонид Викторович аттестовал как самого талантливого молодого футболиста России? А ведь есть еще Евгений Марков — лучший бомбардир «Рубина» в первой части сезона.

Подход к двум амбициозным форвардам — Игнатьеву и Комличенко (в случае перехода последнего) Слуцкому предстоит находить максимально тщательно. Фото rubin-kazan.ru

Прогноз автора

Николай Комличенко . Круг претендентов на него в 2020 году сильно сократился. Если «Динамо» откажется от Николая, тот практически стопроцентно окажется в «Рубине». В списке предпочтений самого футболиста на первом месте пока бело-голубые.

. Круг претендентов на него в 2020 году сильно сократился. Если «Динамо» откажется от Николая, тот практически стопроцентно окажется в «Рубине». В списке предпочтений самого футболиста на первом месте пока бело-голубые. Александр Соболев. По нашей информации, шумиха вокруг футболиста слишком раздута. Вариант с ЦСКА окончательно отпал, а «Рубин» не проявляет к нему такой заинтересованности, как к Комличенко. Вероятнее всего, Александр продолжит карьеру в «Крыльях», где ему пока еще есть что доказывать.

