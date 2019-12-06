Дорогой Дзюба, поволжско-уральские засухи и реабилитация «Рубина» в Сочи

Превью 19-го тура РПЛ

Чемпионат России по футболу с ближайшего понедельника уходит на зимнюю паузу. Календарь заготовил множество интереснейших матчей на прощальные футбольные выходные 2019 года, после которых расстановка в турнирной таблице снова претерпит серьезные изменения. А ведь в новом году останется сыграть всего 11 туров. О том, кто из трио Шомуродов — Соболев — Дзюба имеет наибольшие шансы стать единоличным бомбардиром чемпионата, почему «Краснодар» и ЦСКА — главные неудачники прошлого тура, сколько на двоих не забивали «Крылья» и «Урал» и удастся ли «Рубину» реабилитироваться за разгром первого круга, — в анонсе самых интересных игр очередного тура РПЛ от «Реального времени».

«Зенит» — «Динамо»: Новиков готовится удивить Семака

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба стал самой обсуждаемой фигурой российского футбола в прошедшем месяце. Все началось с оскорблений фанатов в адрес форварда на игре сборных в Сан-Марино, а продолжилось публичной обидой игрока и его отпиской в соцсетях от официального аккаунта сборной России и партнеров по национальной команде. Казалось, игра со «Спартаком» в прошедшие выходные должна была стать красивой точкой в разговорах про Дзюбу — Артем поучаствовал в победной голевой атаке «Зенита» и дал ответ фанатам (правда, лишь усилив критику в свой адрес). Но нет, прямо перед матчем с «Динамо» снова появилась новость о самом популярном футболисте страны: сообщается, что он подписал новый контракт с питерским клубом, по которому будет получать 3,6 миллиона евро в год (порядка 288 миллионов рублей). Отметим, что 31-летний нападающий является самым высокооплачиваемым игроком «Зенита» среди россиян.

«Динамо» можно смело назвать самой прогрессирующей командой нынешнего сезона. Опустившись на самое дно турнирной таблицы в начале чемпионата, после отставки Дмитрия Хохлова московский клуб так преобразился при Кирилле Новикове, что не проигрывает уже более двух месяцев. «Бело-голубые» в прошедшие выходные обыграли «Локомотив» и заслуженно занимают единоличное шестое место, оторвавшись от «Арсенала», «Спартака» и «Уфы» на два очка.

Прогноз «Реального времени»

Уже давно стало ясно, что на зимнюю паузу «Зенит» уйдет в ранге лидера. Сейчас отставание питерцев от второго места составляет восемь очков, и такой задел позволяет им чувствовать себя вполне комфортно, играть раскрепощенно и особо не заморачиваться на ближайших результатах. Как раз в этом будет шанс «Динамо». Если москвичи сыграют в открытый футбол, то побороться за ничью им вполне по силам. Предположим, что именно это и удастся подопечным Новикова, которые увезут с «Газпром Арены» ничью. Команда здорово атакует флангами, наладила игру в нападении и готова удивить Сергея Семака и его тренерский штаб. «Зенит» в свою очередь ответит голом Дзюбы — Артем постарается возглавить гонку снайперов РПЛ перед зимней паузой.

Ничья — 1:1

Краснодарцы в последних пяти турах четырежды сыграли вничью, и очередной мирный исход их вряд ли удовлетворит. Фото fckrasnodar.ru

«Краснодар» — ЦСКА: битва неудачников предыдущего тура

Неделю назад и «быки», и «армейцы» имели прекрасную возможность подняться на второе место, но крайне досадно упустили ее. В воскресенье «Локомотив» неожиданно проиграл на своей арене «Динамо» (0:1), а в понедельник идущим следом в турнирной таблице «Краснодару» и ЦСКА предстояло играть дома с не самыми сильными соперниками. Но южане в итоге так и не смогли распечатать ворота «Тамбова» (0:0), а москвичи и вовсе уступили тульскому «Арсеналу» (0:1). Теперь оба претендента на медали захотят обязательно реабилитироваться в последнем туре уходящего года.

Кстати, и «Краснодар», и ЦСКА представляют Россию в Лиге Европы. Правда, если «армейцы» провалились на групповом этапе, досрочно заняв четвертое место, и теперь точно вылетят из турнира, то у «быков» еще есть шанс заработать баллы для нашей страны в клубный рейтинг УЕФА. Вряд ли южане захотят ехать в Испанию на решающий групповой матч против «Хетафе» в плохом настроении, так что они сделают все, чтобы наконец-то выиграть на родном стадионе. Кстати, в игре первого круга эти команды выдали потрясающий по зрелищности матч в Москве, в котором сильнее был ЦСКА (3:2).

Прогноз «Реального времени»

В домашней игре против «Арсенала» ЦСКА, уступая в счете, ничего не смог сделать в атаке в кризисный момент. Это уже далеко не первая встреча сезона, в которой подопечные Виктора Гончаренко попросту вязнут в защитных порядках соперника. Краснодарцы в последних пяти турах четырежды сыграли вничью, и очередной мирный исход их вряд ли удовлетворит. Пусть даже и против сильной команды уровня «армейцев». Подопечные Мурада Мусаева не имеют больших проблем с составом, практически все ключевые игроки в строю, поэтому реабилитироваться за упущенные возможности прошедших выходных удастся именно им, а не гостям. Победа может позволить «быкам» уйти на перерыв в чемпионате на единоличном втором месте.

Победа «Краснодара» — 2:1



Команда Миодрага Божовича не может забить уже на протяжении пяти туров — последний раз футболисты «Крыльев» отличались в выездной встрече в Оренбурге 20 октября. Фото kc-camapa.ru

«Крылья Советов» — «Урал»: кто прервет голевое молчание?

Поволжский клуб после удачного начала осени совсем сдал к зиме. Команда Миодрага Божовича не может забить уже на протяжении пяти туров — последний раз футболисты «Крыльев» отличались в выездной встрече в Оренбурге 20 октября. Домашнее поражение от «Уфы» в прошлые выходные (0:1) тянет пока что на главный самарский «фейл» этого сезона. Башкирский клуб не мог выиграть на выезде почти 30 игр и добился своего в матче против соседей, хотя не был фаворитом. Подопечные Вадима Евсеева и вовсе могли побеждать с крупным счетом, так как по ходу встречи были и попадания в штангу, и в перекладину, и неназначенный пенальти, который скорее был, чем нет, а в одном из эпизодов хозяев откровенно спас вратарь Сергей Рыжиков.

Уральцы в трех последних турах сыграли нулевые ничьи. Таким образом, суммарно эти команды не забивали уже 8 туров. Любой гол на «Самара Арене» прервет чью-то неприятную серию, и почти наверняка одной из команд это удастся сделать.

Прогноз «Реального времени»

Прошлый матч у «Крыльев Советов» из-за дисквалификаций пропускали сразу трое игроков: Александр Соболев, Александр Гацкан и Срджан Мияйлович. Продолжают оставаться в лазарете также трое футболистов: Дмитрий Комбаров, Паул Антон и Денис Якуба. Однако глубина состава самарской команды позволяет ей оставлять большинство потерь незамеченным. Но отдельно снова стоит сказать о Соболеве, голевой запал которого остановился на отметке в 10 голов. В игре с «Уфой» он вряд ли бы серьезно помог своей команде — слишком уж хорош был соперник. А вот в домашнем матче с «Уралом» Александру надо забивать. В зимнюю паузу мы услышим еще много слухов о переходе этого футболиста, поэтому нападающему ни в коем случае нельзя снижать свою рыночную стоимость длительной безголевой серией.

«Урал» в матче первого круга уступил волжанам на своем поле по всем статьям — 1:3. Кажется, что Божович точно знает, как играть против таких команд. Подопечные Дмитрия Парфенова будут отчаянно сопротивляться в ответной встрече, но предположим, что единственный гол все-таки забьют хозяева, уйдя на зимний перерыв в приподнятом настроении и догнав в турнирной таблице как раз клуб из Екатеринбурга (у «Крыльев» сейчас 18 очков, у «Урала» — 21).

Победа «Крыльев Советов» — 1:0

Казанский клуб заблаговременно прибыл в Сочи для подготовки к матчу. Фото rubin-kazan.ru

«Сочи» — «Рубин»: казанцы постараются отыграться за 0:3 в первом круге

Казанский клуб заблаговременно прибыл в Сочи для подготовки к матчу. Все в «Рубине» понимают важность результата именно этой встречи. Да, предстоит игра против аутсайдера турнирной таблицы, но у южан есть игра в запасе (в прошлые выходные из-за эпидемии был отменен их матч против «Оренбурга»). Совершенно непонятно, в какой физической форме выйдут на поле футболисты «Сочи» после массовой болезни. Неизвестно также, насколько благотворно на команде сказалась отставка Александра Точилина, которого сменил Роман Березовский.

Зато очевидно, что в приподнятом настроении выйдет на матч «Рубин». В прошлом туре казанцам удалось вырвать ничью в Грозном. Главное теперь учесть ошибки встречи первого круга, в которой подопечные Докампо — Шаронова проиграли на своем поле с сенсационным счетом 0:3. Именно с той игры начался глобальный кризис «рубиновых» в нынешнем сезоне.

Прогноз «Реального времени»

Вряд ли эта игра получится очень зрелищной, однако вряд ли она получится и безголевой. Благоприятный сочинский климат наверняка поспособствует забитым мячам с обеих сторон. Обе команды находятся в сложном турнирном положении, поэтому захотят улучшить свои дела перед новогодними футбольными каникулами непременной победой. Но ни у тех, ни у других это не получится — команды разойдутся миром.

Ничья — 1:1