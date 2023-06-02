Бывшего игрока казанского «Рубина» признали лучшим футболистом сезона в Италии

Экс-игрок казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия и футболист «Наполи» был признан лучшим игроком чемпионата Италии сезона 2022/23. Информация опубликована на сайте Серии А.

В нынешнем сезоне 22‑летний уроженец Грузии помог своей команде досрочно стать чемпионом страны. Он провел на поле 33 матча. В его активе — 12 мячей и 13 результативных передач.

Фото: vk.com/fcrk

Напомним, что в конце марта 2022 года «Рубин» и Кварацхелия приняли решение о приостановке контракта. Контракт 21-летнего игрока с казанским клубом был рассчитан до лета 2024 года. После этого Кварацхелия перешел в «Динамо» из Батуми, а уже оттуда перебрался в итальянский «Наполи».

Позднее, грузинский спортсмен рассказал о причинах ухода из казанского клуба и отъезда из России.



В конце года Кварацхелия вошел в десятку самых подорожавших футболистов мира.

Его рыночная стоимость выросла на €44 млн.



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Айрат Назипов