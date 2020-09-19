«Спартак» и «Рубин» померятся тренерскими задумками, а «Динамо» победит с тренером или без

Прогноз 8 тура чемпионата РПЛ

Восьмой тур чемпионата РПЛ не балует особенно яркими афишами — топы экзаменуют аутсайдеров или середняков, и лишь игра в Казани обещает серьезную интригу. И казанцы, и москвичи серьезно прибавили по сравнению с прошлым сезоном, в котором именно они боролись за седьмую строчку в последнем туре чемпионата. Тем временем «Динамо» получает шанс на реабилитацию, а «Зенит» и ЦСКА готовятся побеждать в Екатеринбурге и Уфе. Прогноз на эти матчи — в материале «Реального времени».

«Рубин» — «Спартак»

Центральный матч тура пройдет в Казани, где окрепший наконец-то «Спартак» сыграет с также нашедшим свою игру «Рубином». По сути, нас ждет противостояние двух тренерских команд, где очень важно четкое исполнение плана на игру и корректив по ходу матча от Леонида Слуцкого и Доменико Тедеско.

«Спартак», занимающий третью строчку турнирной таблицы, при определенном раскладе может и возглавить ее после игры на «Ак Барс Арене». В текущем сезоне команда проиграла всего однажды, не досчитавшись при этом очков в ничейной игре с «Сочи». Подпортило дела подопечным Тедеско поражение от ЦСКА в предыдущем туре, хотя фаворитами встречи изначально выглядели именно красно-белые. Впрочем, об уровне игры в главном дерби России если и стоит говорить, то точно без восторга — футбол был весьма среднего качества и больше походил на рядовую встречу середняков.

«Спартак», например, допускал откровенно детские оплошности. Под конец первого тайма команда просто выключилась до свистка, за что была наказана Влашичем. То же самое случилось в конце второго тайма, так что к Тедеско по этому поединку тоже есть серьезные вопросы.

Казанцы же неделю назад обыграли на «ВТБ-Арене» «Динамо», но не без вопросов от бело-голубых к арбитрам. Сейчас «Рубин» располагается в еврокубковой зоне, имея с опозорившимися в Лиге Европы динамовцами равное количество очков.

«Спартак» в Казани недосчитается одного из перспективных и даже ключевых игроков — полузащитника Максима Глушенкова. У него выявлен разрыв «крестов», а это не меньше полугода восстановления. Причем виновен в этом оказался сам московский клуб, который до последнего отрицал подозрение на серьезный диагноз, хотя врачи сборной России на нем настаивали.

Прогноз «Реального времени»

«Рубин» у себя дома в этом сезоне проиграл только «Локомотиву» в стартовом туре, и тоже не без некоторой помощи судей. Тогда же и «Спартак» недосчитался законных двух очков в Сочи. Как сложится матч при удачном судействе — вопрос, но дома казанцы очки отдавать не любят, хоть и побеждают пока в основном в Москве.

Половина состава казанцев получила отдых и не полетела в Новороссийск на матч Кубка России с местным «Черноморцем» в середине недели (4:2). А вот «Спартак» отыграл с московской «Родиной» основой (5:1). В этом матче забивали на любой вкус, и даже Урунов отличился. Более свежий состав казанцев у себя дома должен взять очки.

Ничья — 1:1

«Уфа» — ЦСКА

Уфимский коллектив будет принимать еще одного претендента на медали, и спасение от разыгравшегося не на шутку Влашича зависит только от того, насколько хорошо «Уфа» сделает то, что она так хорошо умеет — убивать чужую атаку «автобусом».

Правда, оставшиеся в Уфе игроки не столь мастеровиты в этом, отсюда и совсем другие результаты. Из последних «успехов» уфимцев — ничья с «Динамо» 1:1, а в остальном сплошной непроглядный мрак. Таким же мрачным приходит на пресс-конференции Вадим Евсеев, который отвечает на вопросы журналистов таким тоном, будто они заняли у него денег и не вернули. Почему должен вернуться позитивный настрой и как должна выправиться ситуация — пока непонятно. Разве что на Тимура Жамалетдинова делать ставку.

«Дисциплина, самоотдача и хорошая физическая подготовка у «Уфы» никуда не делись — просто так бывает, что на определенном этапе это перестает работать. Просто сейчас на клуб настраиваются уже по-другому, как на крайне опасного соперника. Плюс ряд значимых игроков покинули коллектив. Это все объективные трудности, но, думаю, что со временем «Уфа» их решит и начнет снова регулярно набирать очки, — цитируют «Известия» бывшего тренера «Уфы» Дмитрия Кириченко.

Прогноз «Реального времени»

За «Уфу» должно сыграть очень непростое поле, которое тоже помогает «убивать» техничные команды, любящие работать с мячом. ЦСКА на ходу, подход к воротам армейцы находить умеют, но вот с такой массированной обороной столкнутся впервые в сезоне. И все же, скорее всего, москвичи увезут свои три очка из Уфы.

Победа ЦСКА — 2:0

«Урал» — «Зенит»

Действующий чемпион отправляется в гости у «Уралу», который под руководством доморощенного специалиста Юрия Матвеева пока ничем не лучше, чем при Дмитрии Парфенове. Хотя местным болельщикам так наверняка болеется лучше.

Три последних поединка, впрочем, екатеринбуржцам удались. 30 августа подопечные Матвеева сыграли вничью с «Сочи» — 0:0. В Кубке России оранжевые разгромили ульяновскую «Волгу» — 3:0 (дублем отметился Панюков). А ранее благодаря своему лидеру Бикфалви обыграли аутсайдера «Химки» — 3:1. Но это все соперники совсем иного калибра. С топами дела у «Урала» пока не так хороши. «Динамо» проиграли, с «Локомотивом» ничья, уступили и «Ростову. График самого типичного представителя «болота» турнирной таблицы.

Прогноз «Реального времени»

«Уралу» сильно не хватает вариативности в атаке — команда забивает с большим трудом, а если забивает, то, как правило, не больше раза за матч. Даже если уральцам и удастся затолкать одну «банку», «Зенит» найдет чем ответить. Плюс должна сказаться усталость игроков «Урала», который играл в Ульяновске основным составом.

Победа «Зенита — 2:0

«Динамо» — «Ахмат»

Без преувеличения позорный вылет москвичей из третьего раунда Лиги Европы от скромного тбилисского «Локомотива» послужил катализатором очередной очень острой критики динамовцев и российского футбола в целом. Никто не забыл прошлогоднее фиаско абсолютно всех российских команд в еврокубках, и сегодняшняя ситуация оптимизма не добавляет — отечественные «делегаты» по-прежнему неконкурентоспособны даже на таких ранних стадиях.

Наставник «Динамо» Кирилл Новиков подвергся обструкции и, по сообщениям разных источников, оказался на грани увольнения — замену ему руководство «Динамо» уже якобы подыскивает. В московский клуб сватают Курбана Бердыева и даже Юрия Семина. А команда тем временем расположилась на приличном пятом месте чемпионата РПЛ. Во внутреннем первенстве «Динамо» играет не слишком стабильно, но очки у грандов периодически забирает.

Впрочем, доработает ли Новиков до матча с «Ахматом», или у команды будет исполняющий обязанности главного тренера — в контексте предстоящего матча даже не важно. «Динамо» и так наверняка заряжено сверх меры. Для того, чтобы реабилитироваться после такого позора, главный на тренерской скамье, пожалуй, и не нужен.

Прогноз «Реального времени»

Чеченская команда не из тех, что исповедуют красочный футбол. Практически при любом тренере коллектив из Грозного скорее убивает футбол, нежели его создает. В последних двух турах грозненцы вообще не забивали. Впрочем, Андрей Талалаев пытается разнообразить игру, и от случая к случаю это пока получается. Порой его подопечные и по три мяча выдают, как в игре с «Локомотивом» или «Ротором». Но в этой игре им вряд ли дадут это сделать.

Победа «Динамо — 2:1