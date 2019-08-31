Бывшие казанцы обыграли нынешних: «Сочи» разгромил «Рубин»

Несмотря на поражение на последних минутах и серьезное доминирование соперника в предыдущем туре в Ростове-на-Дону, говорить о настоящем кризисе в игре «Рубина» не приходилось. Матч против «Сочи» на своем поле в последний день лета также не выглядел непреодолимым препятствием для набора очков. Однако бывшие игроки казанского клуба провели свой лучший матч в сезоне и одержали историческую, первую для «Сочи» победу в РПЛ. О том, за счет чего они так легко выиграли в Казани — в репортаже «Реального времени».

Пустой гостевой фан-сектор «Сочи»

В стартовом составе сочинцев на игру в Казани было заявлено сразу пятеро бывших футболистов «Рубина» — Сослан Джанаев, Федор Кудряшов, Ибрагим Цаллагов, Кристиан Нобоа и Дмитрий Полоз. Если в последние два-три сезона особую принципиальность для казанского клуба представляли игры против «Ростова», то этим летом, с выходом в РПЛ «Сочи» и его летним усилением, можно смело говорить о том, что ситуация изменилась.

«Сочи» — это самый молодой клуб в РПЛ, созданный лишь в прошлом году накануне чемпионата мира в России на базе расформированного «Динамо» из Санкт-Петербурга. Возглавляет команду бывший игрок московского «Динамо» Александр Точилин, а владелец клуба — Борис Ротенберг, совладелец и член совета директоров СМП Банка.

Этим летом в «Сочи» из «Зенита» перешли семь игроков. И в ближайшее время это число может увеличиться — у питерцев есть конкретное предложение от сочинского клуба по Михе Мевле. Ясность должна наступить в ближайшие дни. Словенский защитник может перебраться в «Сочи» на тех же условиях, которые у него есть в «Зените». Однако приличные летние усиления южному клубу пока не особо помогают — команда не могла выиграть на протяжении семи игр, прочно осев на дне турнирной таблицы РПЛ. Показательно, что в гостевом фан-секторе сочинцев на казанском «Центральном» было абсолютно пусто — такое увидишь нечасто.

Сорокин уйдет в «Краснодар»?

В ночь на понедельник в РПЛ закрывается трансферное окно. На этой неделе в СМИ больше всего обсуждался вероятный переход защитника «Рубина» Егора Сорокина в «Краснодар». Официально о сделке еще не объявлено, ни один из официальных источников ее пока не подтверждает.

Безусловно, потеря молодого талантливого игрока, полезного и в обороне, и в атакующих действиях при стандартах, пойдет «Рубину» в пассив. Однако в игре против «Сочи» именно с ошибки в зоне Сорокина началась голевая атака гостей. В целом Егор провел довольно неуверенный матч, который может стать для него последним в форме «Рубина» в этом году. Так вышло, что увереннее Сорокина смотрелся даже 18-летний защитник Никита Макаров, который впервые в сезоне вышел в стартовом составе.

— Согласитесь с тем, что Егор Сорокин провел не самый лучший матч? Первый гол был забит после его ошибки, — спросили на пресс-конференции у главного тренера «Рубина» Эдуардо Докампо.

— Все игроки ошибаются, мы сами ошибаемся. Понятно, что он не хочет пропускать голы, он хочет быть сильнее соперника в эпизоде. Как я уже сказал, сильнее можно становиться только через игры.

Мы хорошо начали сезон, но сейчас не стоит говорить о том, кто ошибся и кто виноват. Сейчас все сравнивают нашу игру с тем, что было в начале сезона. Мы играем, наверное, на пределе своих возможностей. А сейчас, может быть, ошибаемся, но я хочу сказать, что ребята стараются и будут стараться еще больше.

Моментов у казанцев хватало



В первые 15 минут команды показали довольно яркий футбол, имея хорошие голевые моменты. Ближе к голу были гости, хотя казанцы через Давиташвили привычно оживляли центральную зону в атаке.

Отметим, что посещаемость «Рубина» на «Центральном» пока что ожидаемо падает. Если прошлый матч с «Арсеналом» еще выпал на жару, то в последний день августа собралось всего около 9 тысяч зрителей. Относительно многих игр на «Казань Арене» это неплохая цифра, а вот в сравнении с посещаемостью матчей этого сезона на «Центральном» ее можно назвать скудной.

Первый гол «Сочи» назревал — и его оформил экс-«рубиновец» Ибрагим Цаллагов на 22-й минуте. В начале второго тайма другой бывший игрок казанцев Федор Кудряшов забил после классной передачи еще одного «бывшего», Дмитрия Полоза.

На 55-й минуте Евгения Маркова, прервавшего свою двухматчевую забивную серию, заменил Видар Кьяртанссон. Евгений имел отличный момент, когда бил головой после подачи Олега Данченко. На 62-й минуте моментище был у Хвичи Кварацхелия — грузин здорово бил низом, но не попал в ворота.

Стоит отметить казанский фан-сектор, который до самого конца матча распевал «Роман Шаронов тренирует чемпионов» и «Все для победы». На 78-й минуте исландец Кьяртанссон выбегал один на один, но не смог переиграть Сослана Джанаева. А вот «Сочи» воспользовался оплошностью хозяев, убежал в контратаку и усилиями Александра Карапетяна довел счет до 3:0 в пользу южан. Так крупно «Рубин» в этом сезоне еще не проигрывал, а сочинцы провели лучшую игру в своей короткой истории в РПЛ, одержав первую победу.

«Всегда есть игроки, которые могут усилить команду, но не всегда они могут к нам пойти»

После игры главный тренер «Сочи» Александр Точилин сделал акцент на том, что это первая победа клуба в РПЛ:

— Долгожданная победа. Вдвойне приятно, что одержали ее в гостях. Это придаст нам дополнительную психологическую уверенность, плюс выиграли уверенно, крупно.

— Ожидали такой игры от «Рубина»?

— Мы понимали как сильные, так и слабые стороны «Рубина». Мы не дали им сыграть в футбол, который они показывали в последних встречах. Это острая атакующая игра большими силами, при этом появляется много свободных зон на флангах. Мы поставили туда быстрых футболистов, и это принесло нам успех.

— Делали упор на том, что многие игроки «Сочи» раньше играли за «Рубин»?

— Лично я нет. Мне это было особо не нужно. Думаю, для ребят, которые оставили здесь свой след, матч был принципиальный. Однако положение в турнирной таблице настраивало на победный лад еще больше.

— Счет по игре?

— Мы еще в первом тайме могли сделать счет больше. Да, думаю, по игре, мы превзошли «Рубин» сегодня.

— Уже долгое время ходит информация о вашем уходе из «Сочи». Вас это не напрягает?

— Нет, не напрягает. У вас, журналистов, есть слухи, а у меня есть контакт с руководством. И у нас взаимопонимание.

— Как оцените игру Заболотного?

— На сегодняшний момент мы им довольны. Нельзя забивать в каждой встрече, но он старается. В прошлом туре отличился, до этого создавал голевые моменты.

Главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо в этот раз не так уверенно говорил по-русски, но все равно ответил на все вопросы.

— Была открытая игра. Они оказались сильнее в игре в штрафной площади. При счете 0:1 мы могли сравнять счет, но после этого сразу пропустили. Похожая ситуация была в Ростове. Третий гол пропустили в контратаке, когда очень хотели забить.

— Кажется, что от матча к матчу оборона играет все слабее. Что будет предпринимать тренерский штаб, чтобы улучшить организацию игры в обороне?

— Нужно сделать анализ того, что произошло, и сделать выводы. Сегодня мы были не очень сильны в своей штрафной.

— Можно ли назвать первый тайм «Рубина» худшим за весь сезон?

— Может быть, не могу сейчас оценивать. Мне не нравятся такие оценки. Понятно, что хотелось бы играть лучше и агрессивнее, тем более дома.

— Молодой игрок Данил Степанов играет без замен с третьего тура. Ощущение, что он немного наелся футболом. Планируется ли ротация?

— Он молодой, может терпеть эту нагрузку. Он, как и Макаров, только через игры может становиться сильнее. Если мы будем строго их оценивать, будем оказывать давление, мы не сделаем им лучше. Им нужна стабильность, чтобы они могли работать без давления, которое мы сами оказываем. Не стоит после каждой игры акцентировать на их игре внимание.

— Вы с самого начала сказали, что была равная игра. Хотя проиграли 0:3, при этом у «Сочи» были удары в перекладину и выходы один на один. А у нас только выход Кьяртанссона. Почему так мало моментов?

— В первом тайме была пара моментов, а потом перед вторым голом Марков мог забивать. Для меня это чистый момент. Я не хочу здесь перечислять все моменты и спорить, кто лучше, кто хуже. Была открытая игра, обе команды хотели атаковать. В этом контексте соперник оказался сильнее.

— Какие планы у команды на двухнедельную паузу?

— Будем готовиться к следующей игре. Ищем соперника, чтобы провести [товарищескую] игру. Но это зависит не только от нас.

— Завтра закрывается трансферное окно. Тренерский штаб ожидает усиления извне?

— Здесь тоже не все зависит от нас. Всегда есть игроки, которые могут усилить команду, но не всегда они могут к нам пойти, если у них есть другие предложения.

— Но вы хотите усиления?

— Кого бы вы ни спросили, все хотят усиления.

Возвращение Нобоа и подключения Дюпина

Легенда казанского «Рубина» прошлых лет, а ныне сочинец Кристиан Нобоа после игры много улыбался и не скрывал эмоций от победы:

— Очень счастливы, что наконец-то победили в РПЛ. Я доволен, что удалось победить именно в Казани. В предыдущих играх мы были достаточно близки к выигрышу, но все никак не получалось. Чувствовалось, что мы играли сегодня очень хорошо, «Сочи» заслужил победу.

— Судя по показанной «Сочи» командой игре, сегодня точно играла не последняя команда чемпионата…

— У нас есть хорошие футболисты, но надо больше работать, лучше тренироваться, и результат придет. Надо еще лучше узнать друг друга и двигаться всем вместе вперед.

— Лично у вас были какие-то особенные эмоции в игре на стадионе «Центральный», где раньше играли против «Барселоны», «Интера» и других великих команд?

— Конечно. Это были потрясающие игры, волшебное время, которое останется в памяти на всю жизнь.

— Не велись ли с вами в последнее время переговоры о возвращении в «Рубин»?

— Нет, меня все устраивает в «Сочи».

Вратарь казанского клуба Юрий Дюпин рассказал о том, почему так далеко выходит из ворот.

— Если брать игру в целом, то нам не хватило агрессии в атаке. Создавали остроту, но не хватало заключительного паса. Плюс торопились, надо было в каких-то моментах сыграть хладнокровнее, создавать голевые моменты.

В целом сегодня хорошо контролировали мяч. Создавали походы, но, видимо, был не наш день. У «Сочи» залетело в наши ворота практически все.

— Два первых гола можно назвать схожими в том плане, что они были забиты после проигранных единоборств.

— Наверное, у защитников вышло какое-то недопонимание. Точно пока не могу сказать, будем разбираться. Может, сказался недонастрой, потеря концентрации на доли секунды.

— Вы практически в каждой игре выходите разыгрывать мяч в опорную зону. С чем это связано?

— Это требование главного тренера — помогать создавать дополнительные варианты для начала атаки. Раньше я поднимался достаточно высоко, сейчас подкорректировал выходы из ворот. В основном просят подходить к защитникам ближе. Для меня это не в новинку, в «Кубани» мы играли похожим образом.

В РПЛ наступает двухнедельная пауза. Следующую игру «Рубин» проведет в середине сентября против «Оренбурга», который сегодня также в какой-то мере сенсационно одержал гостевую победу в Уфе. Теперь плотность в турнирной таблице возрастает от тура к туру не только в верхней части, но и в нижней — очевидных аутсайдеров уже нет.