«Спартак» выправит ситуацию, «Краснодару» надо опасаться Хвичу, а «Уфа» сможет остановить «Ростов»?

Превью 27 тура РПЛ

Стремительно бежит к концу чемпионат России, отыгрывая по два тура за неделю. Главная интрига РПЛ уже решена — «Зенит» стал чемпионом, остается лишь определить остальных участников еврокубков и аутсайдеров. С последними многое уже понятно, а вот в борьбе за медали по-прежнему плотная конкуренция. «Реальное время» в традиционном превью тура рассуждает о проблемах обеих команд-участниц московского дерби, о том, как «Рубин» и «Краснодар» решают свои вопросы в чемпионате, что закрытая «Уфа» противопоставит атакующему «Ростову» и что ждет многострадальный «Оренбург».

«Спартак» — «Локомотив»: проблемы Тедеско и Николича

Даже учитывая плачевное состояние московского «Спартака», центральный матч тура безоговорочно пройдет на «Открытие Арене». «Локомотив» все еще надеется на третью Лигу Чемпионов подряд. Судя по активным действиям высшего руководства команды, вознамерившегося приобрести очередного звездного хорвата в лице Манджукича, в РЖД определенно рассчитывают удержаться в зоне ЛЧ.

Вряд ли можно сказать, что оправдывает себя «ход конем» руководства клуба — смена Юрия Семина на сербского наставника Марко Николича. При нем красно-зеленые пока что сумели выиграть у обезглавленного «Оренбурга» и у «Рубина». Дальше «Локо» забуксовал: «Сочи» и аутсайдеры «Крылья Советов» отобрали в ничьих такие важные очки в борьбе за серебро. Тем не менее, ближайший преследователь — «Краснодар» — все еще отстает от железнодорожников на четыре очка.

«Спартак» под руководством Доменико Тедеско выглядит еще более проблемным, несмотря на стартовую убедительную победу в Туле. Старые проблемы немецкому тренеру исправить за три месяца так и не удалось. Если прошлым летом журналисты и болельщики в один голос заявляли, что такой плохой команды, как у Кононова (наставника в прошлом сезоне) не было со времен «смутных» нулевых, то после нескольких игр по возобновлении чемпионата уже говорят, что «Спартак» просто ужасен.

Кресло под Доменико Тедеско пока еще не шатается. Фото vk.com/fcsm_official

Команде не хватает скорости в атаке, а Джикия в качестве плеймейкера в одиночку не справляется. Высокий процент брака в передачах не позволяет красно-белым создать хоть что-то более или менее осмысленное, и потому «Спартак» просто сбивается на примитивные прострелы, что и показала провальная игра против «Тамбова».

Прогноз «Реального времени»:

Кресло под Доменико Тедеско пока еще не шатается (куда менее уверенной выглядят позиции Томаса Цорн, который его пригласил). Но если «Спартак» так и не наладит игру до конца сезона, это будет означать, что болельщикам не на что рассчитывать и в новом сезоне — он стартует едва ли не через неделю после окончания нынешнего. Времени у немецкого тренера немного. Но всё же у «Спартака» есть все шансы выиграть у «Локомотива» на своем поле.

2:1 — Победа «Спартака»

«Рубин» — ФК «Краснодар»: смогут ли южане нейтрализовать Хвичу?

Команды решают разные задачи, и если казанскому клубу достаточно просто удержаться на своем нынешнем месте, чтобы обезопасить себя от зоны стыковых матчей, то у «Краснодара» вся борьба еще впереди. Очки «Рубину», естественно, тоже нужны, иначе его нагонит «Ахмат», но сейчас команда в куда более выгодном и спокойном положении, чем это было до возобновления чемпионата.

А вот у южан все сложнее: если они все еще рассчитывают, наконец, попасть в основной раунд Лиги Чемпионов, то нужно нагонять «Локомотив», а это четыре очка разницы.

По всем раскладам «быки» в этом матче, конечно, выглядят фаворитами, даже учитывая фактор своего поля для «Рубина». У команды Мурада Мусаева всего четыре тура — набирать очки нужно в каждом из них.

По всем раскладам «быки» в этом матче, конечно, выглядят фаворитами, даже учитывая фактор своего поля для «Рубина». Фото vk.com/fckrasnodar

Тем более, что в матче с «Зенитом», как бы ни парадоксально это ни звучало (учитывая четыре пропущенных мяча), краснодарцы выглядели довольно убедительно. Атака у краснодарцев заметно вариативнее и более подкована технически, чем у «Рубина». Чего стоит только воспитанник «Краснодара» Даниил Уткин, положивший оба мяча своей команды в ворота «Зенита».

Против южан играют их не слишком хорошие кондиции, которые команда никак не наберет после перерыва, а еще — отсутствие баланса между атакующей и оборонительной линиями.

Прогноз «Реального времени»:

У «Рубина» после возобновления чемпионата игру определяет в основном один футболист — Хвича Кварацхелия, который если не забивает, то точно отдает на гол. Если «Краснодар» сумеет его нейтрализовать, это может обернуться огромными проблемами для Казани. Смогут ли?

Ничья — 1:1

ФК «Ростов» — ФК «Уфа»: столкновение атакующей и оборонительной философии

Другая южная команда тоже пока еще не выключилась из борьбы за медали и место в Лиге Чемпионов. Инцидент с матчем против «Сочи», конечно подкорректировал расклад в таблице, и теперь из всей лидирующей группы у «Ростова» самые слабые позиции в борьбе за Лигу.

Правда, подопечные Валерия Карпина выглядят очень хорошо функционально, даже учитывая недавно пережитую эпидемию коронавируса внутри команды. Ростовчане набрали 5 очков в трёх последних матчах, но чтобы запрыгивать в тройку, надо больше. У «Ростова» для этого есть сбалансированный стартовый состав и мощная атакующая игра.

Подопечные Валерия Карпина выглядят очень хорошо функционально, даже учитывая недавно пережитую эпидемию коронавируса внутри команды. Фото fc-rostov.ru

С другой стороны, имеется «Уфа», которая как-раз таки и любит ловить на контратаках именно такие открытые и «веселые» команды и искать счастье за счет стандартных положений. До ЦСКА «Уфе» уже не достать, но удержать шестое место в таблице вполне возможно. Для этого нужно уповать на промахи «Спартака» и набрать возможные очки самим.

Прогноз «Реального времени:

Переболевшие игроки «Ростова» постепенно восстанавливаются — возможно, и не на все 100%, но с каждой игрой южане играют все увереннее и напористей. «Уфе» в этой игре просто не будет — на своем стадионе «Ростов» обычно середнякам шансов оставляет мало.

2:0 — Победа «Ростова»

ФК «Оренбург» — ЦСКА: хозяевам остается только перетерпеть концовку сезона

Проблемы атмосферы внутри ЦСКА сказываются и на игре армейской команды. А тут еще и главный тренер Виктор Гончаренко опять уехал на родину в Беларусь. На этот раз по уважительной причине (на похороны матери), но это единства команде точно не добавит. Ведь именно с его самовольного отъезда после поражения от «Зенита» начались внутренние разборки в ЦСКА. А между тем, команде остается провести четыре важнейших тура в борьбе с «Ростовом» и «Краснодаром» за место в тройке сильнейших.

С «Оренбургом» ЦСКА справиться вполне способен и без наставника — главное, чтобы упаднические настроения и хандра в самый ответственный момент не взяли верх.

В свою очередь, шансов у «Оренбурга» спастись и остаться в РПЛ все меньше. Ко всем игровым проблемам и потере тренера во время паузы добавилась еще и эпидемия COVID-19. «Оренбургу» и в обычном-то составе было сложно конкурировать с командами классом выше, а теперь, без ряда футболистов и при новом наставнике, аргументов, которые можно было бы противопоставить ЦСКА,остается все меньше.

С «Оренбургом» ЦСКА справиться вполне способен и без наставника — главное, чтобы упаднические настроения и хандра в самый ответственный момент не взяли верх. Фото vk.com/pfc_cska

Прогноз «Реального времени»:

«Оренбург» в последних играх недосчитался почти всех своих легионеров, без которых атакующая сила команды окончательно растеряла вес. Как сообщает Telegram-канал Sport _Inside, инфекция была выявлена у полузащитников Тимура Аюпова и Рикарду Алвеша, а также у нападающих Мамаду Силлы и Джоэля Фамей. К игре с ЦСКА к ним могут присоединиться еще несколько футболистов, придется доигрывать теми, кто есть. Ни о каком достойном сопротивлении речи быть не может.

3:0 — Победа ЦСКА