Злой ЦСКА жаждет мести, «Сочи» может стать самым нелюбимым клубом, а Слуцкому пора покинуть зону стыков

Превью 23-го тура чемпионата РПЛ

Вот мы и дождались того дня, когда российский футбол наконец-то возвращается из вынужденной спячки. Сразу две игры должны были открыть программу оставшейся, уже третьей части чемпионата РПЛ, однако еще до рестарта российский футбол преподнес зрителям сюрприз, точнее, скандал, и один матч мы, похоже, так и не увидим. Причина — вспышка коронавируса в стане одной из команд. «Реальное время» разбирается, каковы шансы ЦСКА взять реванш за обидную и скандальную игру в Питере, что приготовит «Уралу» Слуцкий и сумел ли Тедеско как следует настроить «Спартак».

ЦСКА — «Зенит»: армейцы злы, Азмун на чемоданах

«Это просто праздник какой-то» — могут воскликнуть любители российского футбола, увидев, какая вывеска ждет их в первом же после возобновления чемпионата туре. Об особенности этого матча свидетельствует хотя бы тот факт, что только здесь в телетрансляции будут графически «подрисованные» болельщики (в остальных играх — лишь интершум).

Обросшее скандалами противостояние петербургского «Зенита» и московского ЦСКА прошлой осенью лишь добавило в градусе напряжения. Всему виной странный матч, где судейская бригада в очередной раз была замечена в повышенной лояльности петербургскому клубу. Сколько тогда полилось на арбитра Михаила Вилкова, когда он не отреагировал на грубое нарушение правил Сердаром Азмуном, наступившим на икру Облякова, а позже удалил Яка Бийола, оставив ЦСКА вдесятером. Не дал арбитр красную иранцу и во втором тайме, когда тот шипами влетел в колено Магнуссону.

Неприятными последствиями эта история обернулась для бывшего арбитра и эксперта «Матч ТВ» Игоря Федотова, который отмечал в перерыве, что Азмуна нужно было удалять в первом тайме. Он был отстранен от эфира (напомним, учредителем канала является «Газпром-медиа»). В итоге питерцы отыгрались в большинстве, и, естественно, армейцы остались недовольны и судейством, и «Зенитом».

Получится ли реванш у команды Виктора Гончаренко — вот главная интрига тура. У ЦСКА пока еще есть шансы запрыгнуть в зону Лиги чемпионов, но для этого надо выигрывать все оставшиеся поединки. Судьей матча назначен Сергей Иванов.

Прогноз «Реального времени»

После трехмесячного перерыва сложно говорить о раскладе сил. Одно понятно — пауза позволила вернуться в строй практически всем армейцам, находившимся в лазарете. У «Зенита» же Азмун уже «сидит на чемоданах». Поэтому дерзко предположим, что Петербург уедет из столицы без очков.

Победа ЦСКА — 2:1

«Урал» — «Рубин»: Слуцкому пора начать набирать очки



Несмотря на разрыв в таблице — 10-е место «Урала» и 14-е «Рубина», команды находятся на расстоянии всего двух очков. Выиграв в Екатеринбурге, казанцы вполне могут порвать (хотя бы временно) с доковидным прошлым команды, «претендующей» на стыковые игры.

«Урал» в течение сезона показал себя клубом, способным забирать очки на своем поле и у топов, и у крепких середнячков. В столице Урала их теряли «Спартак», «Ростов» «Арсенал»… Но вот в марте екатеринбургская команда забарахлила, проиграв (уже в гостях) «Сочи» (0:2) и «Зениту» (1:7).

Так же, как и в остальных матчах, измерить физическое состояние команд и предсказать фаворита этой встречи дело неблагодарное — кто знает, как подготовились те и другие. Вот и главный тренер казанцев Леонид Слуцкий указал на это, отметив, что результат будет зависеть в том числе от качества скамейки.

— Всегда очень сложно после такой длинной паузы говорить о том, готов ты или нет, потому что тебе может казаться, что готов, а фактически получится, что ты не готов. Когда мы говорим о нормальной предсезонной подготовке, то мы говорим о том, все ли выполнено. Мы можем оценить качество контрольных поединков, которые были проведены. Здесь все-таки все было достаточно специфично, — высказался наставник «Рубина» через клубную пресс-службу. — Мой прогноз на оставшуюся часть чемпионата: практически все будет зависеть от качества замен. Каждая команда имеет возможность выпускать пять свежих футболистов на футбольное поле. Я думаю, что почти все команды будут пользоваться этой возможностью. В первых играх это будет необходимо, потому что просто очень сложно держать игровой тонус после такой длинной паузы. В последующих матчах это будет необходимо, потому что мы будет играть в очень жестком игровом микроцикле.



Прогноз «Реального времени»

Напомним, казанская команда обыграла в последнем туре перед перерывом тульский «Арсенал» на его поле благодаря простой тактике забросов на нападающих. Вряд ли это сработает и сейчас, учитывая, что «Урал» — домашняя команда. Посмотрим, что Слуцкий придумает на этот раз.

Победа «Рубина» — 0:1

«Ростов» — «Сочи»: команда Ротенберга повела себя нечестно

Неприятная история случилась перед южным дерби, когда снова напомнил о себе все тот же опостылевший всем коронавирус. В среду «Ростов» объявил о положительных результатах тестов на COVID-19 сразу у шестерых своих футболистов — Романа Еременко, Денниса Хаджикадунича, Хорена Байрамяна, Матиаса Норманна, Ивелина Попова и Арсения Логашова. Более того, на карантине на базе клуба остались 42 человека: игроки, тренеры и персонал.

Уже сегодня «Ростов» должен был сыграть с «Сочи» у него в гостях, но из-за карантина команда не может лететь в соседний город. Поэтому ростовчане попросили о переносе игры, как, например, было еще в первом круге, когда «Оренбург» и «Сочи» перенесли игру из-за эпидемии ОРВИ в стане сочинцев.

Однако в четверг в «Сочи» заявили, что переносить игру не желают, а это означает, что «Ростов» получит «баранку» — 0:3. Хозяева поля объясняют это тем, что у соперника есть возможность играть оставшимися игроками или задействовать «молодежку», а также плотностью графика. Генеральный секретарь РФС Александр Алаев уже опроверг эту позицию, заявив, что вариант для переноса все-таки есть. Свободен день 19 июля, когда пройдут полуфиналы Кубка, в которых нет ни «Сочи», ни «Ростова». Да и молодежным составом ростовчане сыграть не смогут — основа провела с ним товарищеский матч, и молодежь тоже сейчас на карантине.

«Мы не хотим комментировать и давать оценку решению ФК «Сочи». Пусть это будет на их совести. Для нас здоровье наших игроков и игроков соперника важнее, чем три очка», — таков был ответ президента «Ростова» Арташеса Арутюнянца.

При этом следует заметить, что и «Ростов» оказался не такой уж жертвой — клуб легко отпускал игроков по родственникам. «Нулевым» зараженным называют экс-«рубиновца» Хорена Байрамяна, который ездил погостить к родителям.

Прогноз «Реального времени»

Так или иначе, история выглядит очень неприятно. Владелец «Сочи» Борис Ротенберг уже заявил, что позиция клуба не поменялась и пойти против команды он не может. Наверняка после этого случая сочинцы станут одним из самых нелюбимых среди болельщиков коллективов в российском футболе, и им придется с этим считаться.

Техническое поражение «Ростова» — 0:3

«Арсенал» — «Спартак»: сумел ли Тедеско отладить механизм в перерыве?

В еще одном важном матче тура сыграют соседи по турнирной таблице (соперники делят 7-8 места). Москвичи и туляки решают свои задачи, далекие от борьбы за место в Лиге чемпионов. Равное количество очков и неплохой по российским меркам состав «Арсенала» делает команду Игоря Черевченко как минимум не андердогом этого противостояния.

Между тем, очень серьезный козырь красно-белых во всех матчах, а именно их многочисленная поддержка на трибунах, на этот раз команде не поможет — гостевые секторы закрыты в целях безопасности.

«Мощная поддержка болельщиков всегда была визитной карточкой «Спартака» — в том числе на стадионах соперников. Мы с нетерпением ждем, когда вы снова сможете путешествовать за любимой командой. А пока берегите себя и поддержите красно-белых из дома!» — написано на сайте «Спартака».

Прогноз «Реального времени»

«Спартак» отпустил ряд игроков, не оправдавших свои громкие имена и, конечно, ожидания. В первую очередь здесь стоит упомянуть Андре Шюррле, отправившегося из аренды домой в Германию. Еще раньше команду покинули Роша и Марко Петкович. Зато пришелся ко двору Александр Соболев, которого «Спартак» все-таки решился выкупить. Насколько Доменико Тедеско удалось сплотить состав за три месяца — покажет матч в Туле. Есть ощущение, что ему это удалось.

Победа «Спартака» — 2:0