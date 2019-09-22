«Этот тайм мы уже отыграли»: подопечные Романа Шаронова установили антирекорд

«Рубин» уступил «Зениту» в Питере — 0:5

Четвертое поражение подряд опускает казанский клуб в подвал турнирной таблицы. Среди них были обидные от «Ростова» и «Оренбурга», и разгромные от «Сочи» и теперь «Зенита». Два проигрыша до перерыва, связанного с играми сборных, два после него, и факт налицо: «Рубин» потерял уверенность в себе. Подробности — в материале «Реального времени».

В Саранске было поинтереснее



До матча «Рубина» с «Зенитом» ощущалась некоторая обида на телеканал «Матч ТВ», который выбрал для трансляции игру «Тамбова» с «Ростовом». Мало того, что там играли на нейтральном поле в Саранске, в городе, которому пока далеко до футбольной лихорадки, что творится в Санкт-Петербурге, так еще и вывеска выглядела заметно слабее. Но время показало, что эксперты канала угадали на все сто — в столице Мордовии была интрига, борьба, даже подобие сенсации, а в Питере случилось избиение младенцев, и в роли мальчиков для битья выступили футболисты Казани.

Увы, прошли те ре времена, когда футбольное противостояние второй и третьей столиц заставляло статистиков садиться за подсчеты — какое количество игроков той или иной команды надевало футболки обоих клубов. Тем самым, силы прежних команд виртуально сравнивались. Сейчас экс-казанцы оказались максимально сосредоточены в «Сочи», количеством семь, и поучаствовали в недавнем разгроме «Рубина». А у «Зенита» в составе был только один Магомед Оздоев, а в лазарете Сердар Азмун, которые ранее играли в Казани, и это не позволяло притянуть уровень взаимоотношений между командами к сверхпринципиальному. Хотя справедливости ради стоит сказать, что в составе «Рубина» было трое питерцев — Евгений Башкиров, Евгений Марков и Павел Могилевец, но все они оказались в Казани по причине невостребованности в родном городе и команде.

Оздоев уже в первом тайме проявил себя как отличный плеймейкер, выдав прекрасный пас на Олега Шатова. Там еще Артем Дзюба принял невольное участие в контратаке, остроумно пропустив мяч на партнера, но Шатов, выскочив один на один с Юрием Дюпиным, угодил тому в грудь. И это был единственный опасный момент в первом тайме, когда питерцы могли открыть счет, не нарушая правил.

Ошибки в обороне — вот то, что будет преследовать казанскую команду на протяжении всего второго тайма

Хотя уже в первом тайме «Зенит» мог вести со счетом 2:0 — оба раза судьи углядели минимальные нарушения правил у хозяев. Но настораживало, что первый свой мяч Дзюба забивал из-за грубейшей ошибки в обороне казанцев, когда Дюпин пытался вывести мяч в игру, а ему невольно помешал свой же капитан Башкиров. Ошибки в обороне — вот то, что будет преследовать казанскую команду на протяжении всего второго тайма. А пока она уходила на перерыв с чувством неплохо проделанной работы, как это было, к примеру, пару дней назад у футболистов ЦСКА в Болгарии, когда, казалось, ничто не предвещало грозы.

Странное мнение Семака

Накануне матча с «Рубином» болельщики больше не обсуждали недостаточно успешный старт «Зенита» в Лиге чемпионов, поскольку 1:1 во французском Лионе уже смотрелись достаточно солидно, а после разгромов «Краснодара» и ЦСКА вообще выглядят подвигом российского клуба в еврокубке. Нет, поводом для пересудов стала реакция Сергея Семака на то, что РФС не позволил его клубу дозаявить Александра Кокорина.

Честно говоря, новостники, освещавшие похождения Кокорина с Павлом Мамаевым, уже давно «путались в показаниях», какое-то время тревожа общественность сообщениями об ухудшении здоровья экс-форварда. Казалось, его дела настолько плохи, что консилиум врачей мучился нелегким выбором между ампутацией и реанимацией. А оказалось, что полежав на шконке, посидев на баланде и выучив новые негламурные выражения, Кокорин вышел на свободу полным сил и энергии. И невключение его в заявку так расстроило Семака, что он разразился гневным спичем в соцсетях. Вопрос: зачем тогда тренеры настаивают на предсезонных сборах, если Сергей Богданович готов так биться за человека, целый год проведшего вне футбола? И, в конце концов, невключение Кокорина в заявку не мешает тому приводить себя в нормальное состояние.

Тем более что даже при отсутствии Азмуна и Кокорина на скамейке запасных «Зенита» находится место и для игрока сборной Словакии Роберта Мака, и для Алексея Сутормина. Тот же Мак совсем недавно забил в отборочном матче чемпионата Европы венграм, выведя свою команду на второе место в группе. А в матче с «Рубином» оба вышли на замены и забили три гола в четыре ноги. Так что пусть Кокорин не торопится, а пройдет что-то вроде испытательного срока.

Сутормин заносил мяч в ворота, находясь в метре от них, но тут опять же вопрос к обороне, которая не смогла накрыть все того же Оздоева, делавшего филигранную передачу форварду. Фото fc-zenit.ru

Без вариантов

Что касается голов, забитых «Зенитом», то смысл разбирать их есть только с точки зрения беспомощности казанских футболистов. Казалось бы, когда Питер открывал счет, Шатов вообще выключился из борьбы, что не помешало Оздоеву подобрать мяч и заработать штрафной, подача с которого стала голевой. Сутормин заносил мяч в ворота, находясь в метре от них, но тут опять же вопрос к обороне, которая не смогла накрыть все того же Оздоева, делавшего филигранную передачу форварду. Перед третьим голом Далер Кузяев сделал настолько неудачную передачу на Дзюбу, что момент казался отыгранным. Но тут в дело вступил казанец Олег Данченко, которого смело можно назвать соавтором гола. В прошлой игре с «Оренбургом» он делал вынос через центр, подарив мяч хозяевам поля. И сейчас, контролируя мяч, Олег решил отыгрывать его через центр. Максимум, что можно было выжать из этой атаки, был аут, но действия Данченко превратили ее в голевую. И все три гола объединяет одно обстоятельство: каждый раз казалось, что атака «Зенита» уже захлебнулась.

Мак закатывал нам четвертый после того, как казанцы проиграли борьбу в центре поля. Заключительный гол Шатова — это вообще верх бестолковости. Любопытно, что когда Питер его забивал, телевизионщики решили порадовать зрителей повторами, поскольку сама ситуация не предвещала ничего опасного — деморализованный «Рубин» готовился ввести мяч в игру. Поразительно, как это простейшее игровое упражнение казанцы превратили в гол в свои ворота. Константин Плиев, видимо, не смотрел матч «Байера» с «Локомотивом», где немцы дважды пропускали, ошибаясь при контроле мяча около своих ворот. Иначе как объяснить его пас через центр, который питерцы перехватили так уверенно, как будто передача предназначалась им. Да, тут есть и вопрос к партнеру Плиева, проигравшему борьбу, но в любом случае неписанное правило футбола гласит: виноват дающий…

Кстати, голы Сутормина (второй) и Шатова также объединяет одно общее обстоятельство. Они забивались вторым темпом, то есть питерцы проводили атаку, она завершалась ударом мимо ворот, и тут же казанцы теряли мяч настолько быстро, что повторная атака становилась голевой. Одним словом, ни о какой контригре даже думать не приходилось.

Физиономия Артема на телеэкране, когда он узнал о том, что отменен и второй его гол, заслуживает отдельного описания. Фото fc-zenit.ru

Ужасный тайм

Ее в принципе и не было, контригры. Если по итогам первой половины еще можно было найти положительные моменты, поскольку легально голов мы не пропускали, то второй тайм — пожалуй, самый ужасный во всей истории казанского «Рубина». В самом что ни на есть катастрофическом 1994 году, когда в составе казанцев играли «старики» и «дети», у команды не было таких поражений. Мы и за всю историю не проигрывали больше чем 0:4. А тут пять пропущенных за один тайм, и спасибо VAR, благодаря которой было отменено три гола. Не будь системы видеоповторов, «Рубин» разделил бы сомнительную славу «Уотфорда», который в этот же вечер был разгромлен «Манчестер Сити» 8:0.

Любопытно, что два из незасчитанных голов забил Дзюба. Физиономия Артема на телеэкране, когда он узнал о том, что отменен и второй его гол, заслуживает отдельного описания. Похоже, у кинорежиссеров появится новая поговорка — перефразируя Константина Станиславского: невозможно переиграть детей, животных и расстроенного донельзя Дзюбу.

Что касается «Рубина», то следующий матч он проведет в рамках Кубка России — на выезде с «Химками». И, по идее, его надо выигрывать «кровь из носу», хоть мытьем, хоть катаньем, чтобы вернуть себе уверенность, которая пребывала в команде на старте чемпионата. Надо подойти к домашнему матчу с «Уфой» на некой позитивной волне.

