«Рубин»? СК им. Урицкого? «Синтез»? Кто был сильнейшим клубом ТАССР?

Ответ в конце материала, и он вас удивит

Сегодня, в День Татарстана, отмечающего еще и 100-летие создания республики, «Реальное время» анализирует 70-летнюю историю спорта в автономной Татарии. И называет лучшую спортивную команду ТАССР.

Достижения команд



В этом разделе — пожалуй, самом главном в спорте, однозначное первенство за «Синтезом». Казанские ватерполисты четырежды становились чемпионами России, или же РСФСР. Золото в 1980, 1985, 1989 и 1991 годах, плюс восемь раз команда финишировала на втором месте, начиная 1976-м и заканчивая 1990 годом. Таким образом, она демонстрировала завидную стабильность.

Также дважды звание чемпионов РСФСР завоевывали хоккеисты СК им. Урицкого — в 1962 и 1976 годах. Но тут есть один нюанс. Хоккей с шайбой был развит преимущественно на территории РСФСР, а потому чемпионат России разыгрывался среди команд второй лиги. Так вот, в 1962 году «урицкие» финишировали бы 20-ми среди команд РСФСР. Дело в том, что тогда сильнейшие команды выступали в Классе А, а казанская команда соревновалась в Классе Б. И в Классе А из союзных республик выступали только рижские динамовцы, а из РСФСР были, помимо признанных авторитетов, команды СКА (Калинин), СКА (Куйбышев), представители Новокузнецка, Новосибирска, Омска, Перми, Электростали и сразу два ленинградских клуба — «Кировец» и ЛИИЖТ, помимо всем известного СКА. В числе соперников СК им. Урицкого по Классу Б были совсем уж захолустные команды — «Химик» из Новосибирска (вторая команда Новосибирска), «Металлург» и «Буревестник» из Челябинска, команды Пензы и Ангарска, а также Раменского и Серова.

Еще более скромным выглядит чемпионство 1976 года. Тогда СК им. Урицкого выступал во второй лиге и выиграл путевку в первую. Кстати, решающей была победа над командой «Апатитстрой» из заполярного города Апатиты, в которой выступал будущий президент ФХР Александр Стеблин. Но в российской табели о рангах Казань заняла в том году 22-е место.

Фото fhrt.ru

Что касается водного поло, то в высшей лиге играли только пять-шесть представителей РСФСР: московские «Динамо», МГУ, «Москвич», ЦСК ВМФ, ленинградская «Балтика». Иными словами, победа в чемпионате РСФСР означала, что команда стала шестой-седьмой в СССР. А водное поло в те годы развивалось на зависть. И Горький с Дзержинском в Среднем Поволжье, и Астрахань с Волгоградом плюс Туапсе на юге, Челябинск на Урале, Новосибирск плюс Прокопьевск в Сибири, Хабаровск на Дальнем Востоке и подмосковный «Маяк», бывший дублем при ЦСК ВМФ.

Дважды серебряным призером чемпионатов РСФСР становился футбольный «Рубин». В 1965 году, играя во второй лиге (будучи 23-м среди клубов из РСФСР), и в 1974-м (18-м в РСФСР).

«Знай наших!»



Высшее достижение воспитанника казанского клубного спорта — это третье место ватерполиста Николая Шарафеева на чемпионате мира 1986 года. Шарафеев защищал ворота столичного МГУ, четырежды становился призером чемпионатов СССР.

Лучше всего с делегатами спортивной Казани в сборных СССР дела обстояли в хоккее. Два чемпиона мира среди молодежных команд 1980 года — Валерий Михайлов и Ильдар Рахматуллин, плюс чемпион Европы того же года, но среди юниоров Валерий Гудожников… В 1989 году в победной команде сыграл Сергей Золотов. Правда, Гудожников и Золотов выиграли золото, будучи игроками московских «Крылышек». Но это воспитанники Казани, которые к тому же вернулись, соответственно, в СК им. Урицкого в скором времени и в «Ак Барс», пусть и с некоторым опозданием. На Универсиаде 1983 года второе место завоевали Алексей Пучков и Равиль Шавалеев. Наконец, в МЧМ-1987 сыграл Дмитрий Цыгуров. Правда, тут сразу две оговорки. И без медали вернулся, и был он не казанским воспитанником, а челябинцем, игравшим на тот момент за СКИУ.

Следует отметить, что среди футбольных «беженцев» из Татарии хватало тех, кто не имел никакого отношения к «Рубину». К примеру, Герман Зонин был воспитанником футбольной Казани, когда еще никакого «Рубина» и в помине не было, Виктор Колотов был уроженцем Юдино и воспитанником зеленодольской «Чайки», и все медали Колотова — это заслуга Зеленодольска и его первого наставника Геннадия Востокова. Воспитанники «Трудовых резервов» Ренат Камалетдинов, Евгений Кранатов и Александр Машин поиграли за бакинский «Нефтчи», «Торпедо» и «Зенит» соответственно, за «Крылышки» сыграл Валерий Мартынов из «Электрона». Что касается ФК «Рубин», то в советские времена это был прообраз сборной города Казани, а не команда одной конкретной школы или академии.

Фото footboom.com

Кстати, ворота футбольной «Чайки» из Зеленодольска защищал Винатолий Уваровский. Обладатель столь редкого имени по окончании карьеры перебрался в Чистополь и стал тренером, вырастив будущего двукратного чемпиона мира Вячеслава Рябова, также ставшего вратарем, но только в хоккее с мячом.

Достижения ДЮСШ



Здесь опять однозначная победа команды ватерполистов. «Синтез» в 1986 году выиграл первенство СССР, что не удавалось ни одной детско-юношеской клубной команде Татарии. Из того поколения победителей вышли будущий игрок сборной России Ирек Зиннуров (единственный татарстанский олимпиец, завоевывавший награды на двух Олимпиадах), будущие ватерполисты сборной Украины Олег Владимиров и Игорь Горбач (участники Олимпиады-1996).

Разве что талантливое поколение волейбольного тренера Эдуарда Семенова превзошло ватерполистов по результатам, когда два года подряд в 1967 и 1968 годах команда ДЮСШ Ленинского района Казани выигрывала первенство СССР. Вот только профессиональной команды или, как тогда говорили, «команды мастеров» в женском волейболе не было, и лучшие выпускницы того коллектива блистали уже в других городах.

Казанские баскетболистки под управлением тренера, а в будущем пресс-атташе УНИКСа Владимира Тамбова выигрывали первенство РСФСР в 1979 году, а два года спустя финишировали вторыми.

Хоккеисты добивались успехов только порознь. В 1977 году серебряным призером первенства СССР стала команда из Куйбышева, составленная на базе местного СКА. В ее составе играли казанцы Рустем Абдулхаев, один из нынешних тренеров школы «Ак Барса», а также Андрей Мартынов и Рафаэль Мингазов, в будущем поигравший за «Спутник» из Альметьевска. Первое попадание в финал первенства СССР датируется 1983 годом, когда отличился выпуск 1966 года рождения: Мухитов, Валиахметов, Шайдуллин, Рафик Якубов, Олег Бурмистров (отец Александра Бурмистрова).

На первенстве 1989 года в Уфе «Салават Юлаев», в рядах которого играли двое «урицких» Дмитрий Ячанов и Владимир Старостин, финишировал вторым. С учетом бронзы Эдуарда Кудерметова, завоеванной им в составе киевского «Сокола», турнир того года можно считать очень успешным. На последнем чемпионате СССР 1991 года Альберт Вафин, которого пригласили для усиления команды Свердловска, стал бронзовым призером.

Фото sintez-kazan.ru

Отдача от спортшколы



В этом плане впереди всех конкурентов «Рубин». Он может гордиться участниками еврокубков Николаем Осяниным («Спартак»), Игорем Савельевым («Черноморец») и Сергеем Жуковым («Торпедо»). Плюс Рубин Равилов выступал за сборную ГСВГ. Если говорить о высшей лиге, то Алексей Берючевский выступал в «Крылышках», Владимир Артамонов, Ильяс Галимов были игроками «Зенита»… Хотя в общей сложности все они провели в высшей лиге только 76 матчей, меньше, чем один Александр Корченов, сыгравший 126 матчей с «Пахтакором», в рядах которого погиб в авиакатастрофе в 1979-м.

СК им. Урицкого в этом плане был более плодотворен. Защитники «Спартака» Евгений Казачкин (семь медалей чемпионата СССР) и Владислав Найденов, форвард «Крыльев Советов» Сергей Котов (чемпион СССР) были воспитанниками клуба, хотя и тут можно найти нюансы. Котов начинал в … «Искре», то есть в том самом «Рубине», который тогда развивал еще и хоккей.

Ватерпольный «Синтез» в основном терял своих воспитанников, которых забирали служить в армию команды высшей лиги. ЦСК ВВС забрал на службу Ильдара Нурмухаметова и Ильдара Тазетдинова, Баку «забрило» в ККФ Александра Котерева, Алексея Сорокина, Андрея Ухова, Сергея Шепелева. Помимо них в высшей лиге чемпионата СССР играл еще один «синтезовец» — Владимир Ашаев, ВК «Торпедо». Но тут следует восхититься интенсивностью казанской ватерпольной школы. Будучи открытой только в 1974 году, ДЮСШ уже первый свой выпуск выдала таким, что более половины чемпионов РСФСР 1980 года представляло местных воспитанников, тренировавшихся у местных же тренеров Горюнова, Денисова, Лелюха, Мишина, Хисматуллина и Андрея Афанасьева, который вошел в число судей московской Олимпиады, а затем и в число ведущих арбитров мира.

Справедливости ради нужно сказать и о хоккее на траве, который, в отличие от нынешнего времени, был не таким успешным. В Казани было две команды «Буревестник» (мужская и женская), а также женская команда ТТУ, и две воспитанницы казанского травяного хоккея Светлана Иванова и Альмира Нуртдинова доросли до уровня сборной СССР, правда, выступая в составе подмосковного «Спартака». Там они и остались работать в хоккее после развала СССР, поскольку в родном городе обе женские команды прекратили существование, возродившись только в начале этого десятилетия.

Фото teamrussia.pro

Таким образом, «по совокупности» сильнейшей командой автономной Татарии следует считать «Синтез» (лучшие результаты собственно команды, ее спортшколы, лучшая динамика развития вида спорта, статус команды первой лиги). Вторым можно назвать СК им. Урицкого, подготовивший целую россыпь призеров молодежных и юниорских чемпионатов. И третьим будет «Рубин», на успехи которого работала вся футбольная Казань, включая школы «Трудовых резервов», «Электрона», «Ракеты», «Тасмы» и т. д.

