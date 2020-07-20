Кто в РПЛ после карантина заиграл новыми гранями, а кто оказался слабым звеном?

5 лучших футболистов посткарантинной РПЛ и 5 ее главных разочарований

Нынешнее первенство России по футболу из-за двух пауз, одна из которых была незапланированной, невольно оказалось похоже на полуторагодичный сезон 2011/12, когда переходили на систему «осень-весна». Причем заключительный отрезок чемпионата проводится в режиме английского «Boxing Day», когда команды играют через два дня на третий. И конечно, этот период приносит неожиданные результаты — как для команд, так и индивидуально для игроков. В «Реальном времени» — попытка выделить пятерку лучших и пятерку не оправдавших ожиданий футболистов посткарантинного периода чемпионата России по футболу.

Лучшие: «головастый» Луценко, блистающий Хвича, Миранчук в роли локомотива...

1. Хвича Кварацхелия, «Рубин»

Когда наши команды вернулись после зимней паузы, «Рубин» в Международный женский день принимал на своём поле самарские «Крылья». Игра у хозяев не клеилась, а по окончании первой половины встречи тучи над казанцами сгустились окончательно — Хвича неудачно решил отработать в обороне и снёс в грубом подкате Дзиньковского, уже имея до этого «горчичник». Грузин был удалён с поля и подвёргся жесточайшей критике. Все говорили тогда, что авансы, розданные Кварацхелии до этого, были преждевременны.

Но его игра после ковидной паузы заставила скептиков замолчать. Не смущает уже даже то, что посткарантинная статистика пока не слишком красноречива — 1 гол, 1 голевая передача и 1 заработанный пенальти. Кварацхелия в «Рубине» сейчас — самый полезный, яркий, системообразующий игрок. Его проходы по флангу, множество созданных для партнеров моментов, огромное количество фолов и карточек соперников на нём, сумасшедшие дальние удары и отменная игра после стандартов на «втором этаже» — всё это сверкало разнообразными гранями в игре полузащитника «Рубина». Многие заговорили о том, что в Казани он не задержится. Будем надеяться на обратное.



Фото arsenaltula.ru

2. Евгений Луценко, «Арсенал»

11 июля в домашнем матче с «Тамбовом» нападающий тульских «канониров» довёл свой бомбардирский счёт в нынешнем чемпионате до полутора десятков мячей, причем все забил с игры! После пандемийной паузы Луценко отличился по разу в целых 6 матчах подряд, забивая важнейшие мячи команды на последних минутах игр, чаще всего — головой.

Безусловно, по окончании нынешнего чемпионата Евгения ждёт множество звонков из стана других команд премьер-лиги, а осенью вполне возможен звонок Станислава Черчесова.



Фото fclm.ru

3. Алексей Миранчук, «Локомотив»

7 матчей, 7 забитых мячей. Не забей в Уфе Фарфан, эти голы были бы единственными для «Локо» после паузы.

Алексей — практически без поддержки восстанавливающегося после травмы брата-близнеца Антона — без раскачки ворвался в летнюю часть сезона 2019/20, забив тогда еще не пострадавшему от коронавирусу «Оренбургу». И потом не понижал планку — правда, 4 из его 7 голов пришлись на пенальти.

В этой очень непростой для железнодорожников ситуации с увольнением Сёмина и прямой конфронтацией руководства с болельщиками, 59-й номер «Локомотива» повел себя как настоящий лидер и протащил команду в групповой этап Лиги Чемпионов.

Фото fcdynamo.ru

4. Антон Шунин, «Динамо»

Голкипера «Динамо», которого в молодежной команде бело-голубых называли «львенком» (в честь Яшина), футбольная судьба испытывала не единожды. Поражение 3:9 от «Зенита» в Кубке России 2007/08, неудачный дебют за сборную (2 пропущенных мяча от поляков в матче 2007 года) висели на совести кипера бело-голубых очень долго. Только к 33 годам Шунин смог показать себя во всей красе.

Всего 3 пропущенных мяча нынешним летом вывели «Динамо» практически из зоны вылета до потенциально еврокубкового, шестого места. Браво, Антон!

Фото fc-ural.ru

5. Эрик Бикфалви, «Урал»

Несмотря на удаление в матче с «Тамбовом», румын Эрик Бикфалви в постпандемический период был одним из лучших в чемпионате. Три забитых мяча и голевая передача — Эрик поучаствовал больше чем в половине голов уральцев за это время.

А гол через себя в падении ножницами в последней домашней игре с туляками стал одним из самых красивых в сезоне в целом. Правда, «Уралу» это не помогло, и на еврокубки екатеринбуржцы после вчерашнего проигрыша «Химкам» в полуфинале Кубка России могут больше не рассчитывать.

Пять разочаровавших: унылый Крыховяк, неоправданно дорогой Игнатьев, нервирующий Лунев...

Фото fckrasnodar.ru

1. Магомед-Шапи Сулейманов, «Краснодар»

В карьере молодых игроков часто действует правило «не было бы счастья, да несчастье помогло», когда тебе дают шанс из-за непростой в команде ситуации — парни из «Ростова», дебютировавшие в приснопамятном матче с «Сочи», не дадут соврать. И в связи с многочисленными потерями игроков «Краснодара» Шапи, как давно хотел, получил своё место в основе «быков» в гостевой игре с «Рубином». Но опять не забил и был в начале второго тайма заменён…

Не забил Шапи и в других играх «Краснодара» после коронавируса, где традиционно выходил в роли джокера. Молодой нападающий не воспользовался ни одним из представленных ему шансов.

Фото fclm.ru

2. Гжегож Крыховяк, «Локомотив»

В первом круге экс-игрок «ПСЖ» забил аж 9 мячей, что очень много как для амплуа опорного полузащитника, так и для самого поляка лично. Этого же ждали и после карантина, на это надеялись.

Но во втором круге Крыховяк удивительно бесцветен: он перестал активничать на поле, и даже в своей родной опорной зоне все время находится в тени внезапно разыгравшегося Баринова, не говоря уже о забитых мячах. Их нет.

Фото twitter.com/rostovfc

3. Эльдор Шомуродов, «Ростов»

Ситуация с Крыховяком не единственная. До пандемии и некоторые другие игроки нашего футбольного чемпионата «прикормили» болельщиков, избаловали отличной игрой — и все привыкли ждать от них чудес каждый матч.

Конечно, среди таких игроков был Эльдор Шомуродов, зажегший свою фамилию на табло до этого перерыва целых 11 раз. Но коронавирусная напасть, лишившая сейчас южан Лиги Чемпионов, сбила прицел и забивному нападающему из Узбекистана. После выхода из карантина Шома не забил ни единого мяча.

Фото rubin-kazan.ru

4. Иван Игнатьев, «Рубин»

Внутрироссийский трансфер, по стоимости почти равный переходу нынешнего«испанца» Смолова, пока никоим образом себя не оправдывает. За весь сезон экс-форвард «быков» сделал лишь одну голевую передачу.

Очень старался он в недавнем матче на «Ак Барс Арене» против своих бывших одноклубников, но не реализовал ни одного из созданных для него моментов. Но Леонид Слуцкий в форварда верит, регулярно ставит в стартовый состав и говорит, что забитые мячи — не самое важное даже для нападающего. Похвалим нашего прославленного тренера за взвешенное решение и посмотрим, что будет дальше.

Фото fc-zenit.ru

5. Андрей Лунёв, «Зенит»

Когда Игорь Акинфеев закончил карьеру в сборной, Станислав Саламович говорил, что основным голкипером главной команды страны станет петербуржец Андрей Лунев. Но этого не случилось — зенитовец стал очень часто ошибаться.

Безусловно, вратарь он талантливый, но нестабильный. Сергей Семак в «Зените» объяснял промахи Лунева накопившейся усталостью. Подоспел пандемический перерыв, вратарь отдохнул.... и продолжил нервировать собственную защиту и болельщиков. В итоге в последних матчах, когда питерцы уже досрочно стали чемпионами, Семак дал шанс сыграть в воротах Михаилу Кержакову и лучшему вратарю чемпионата Финляндии Александру Васютину.

