Огненный Слуцкий после красной карточки и свежий «Локо» после вечеринки. Итоги игры «Рубин» — «Локомотив»

Казанцы начали сезон скандальным матчем

Первый тур нового сезона Российской премьер-лиги получился одним из самых скандальных за всю историю существования российского футбола. Такого разговора о судействе и происходящем вокруг него не было давно. Кажется, даже очень далекие от футбола люди в курсе, что «Спартак» опять засудили, а в матче «Рубина» накануне случилось нечто необычное: главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий иных выражений, кроме как «позор», «ужас» и «из меня делают идиота», для происходящего не нашел. О том, как судейские решения арбитра Иванова затмили уверенную победу «Локомотива» в Казани — в материале «Реального времени».

45 дней спустя мало что поменялось

Казанский «Рубин» и московский «Локомотив» играли на «Ак Барс Арене» не так давно — 27 июня. Тогда, 45 дней назад, команда Слуцкого бледно смотрелась в первом тайме, однако немного преобразилась во втором. Но в целом победа «Локо» была абсолютно по делу.

Накануне на «Ак Барс Арене» словно было продолжение той встречи. Однако и до матча, и после него произошло столько событий, что хватило бы еще на пару игр этих соперников вперед. Так, перед поездкой в Казань, в минувшие выходные игроки «Локо» отметились в скандальной истории. В компании девушек они пришли в ночной клуб и попали пьяными на видео, которые были опубликованы позже в социальных сетях.

Как сообщает Sports.ru, некоторые «железнодорожники» после встречи с болельщиками команды отправились на вечеринку, посвященную дню рождения уроженки Татарстана Аиды Уразбахтиной, которая является девушкой защитника «Локомотива» Владислава Игнатьева. Одна из подруг Аиды, бывшая жена Александра Кержакова Милана Тюльпанова, выложила в свои соцсети многочисленные видео с пьяными футболистами. Больше всего болельщики обсуждали видео с полузащитником Станиславом Магкеевым, который еле ворочал языком.

При этом на следующий день (а по факту — в этот же, так как вечеринка закончилась за полночь) у «Локомотива» была тренировка, а через сутки — игра с «Рубином» в Казани. При этом накануне вечером капитан команды Ведран Чорлука на встрече с болельщиками пообещал, что игроки «Локо» в предстоящем сезоне будут максимально выкладываться на тренировках.

Гости выглядели очень свежо весь матч, словно и не было летом нон-стопа из восьми посткарантинных встреч подряд

История никак не повлияла не только на настрой москвичей, но и на их физическую форму. Гости выглядели очень свежо весь матч, словно и не было летом нон-стопа из восьми посткарантинных встреч подряд. Что же касается «Рубина», то неожиданно всплыл целый ряд старых проблем, о которых после ярких матчей концовки прошлого сезона уже даже позабылось. Стартовым составом Слуцкий в какой-то степени удивил: в защите на флангах вышли новичок Меркулов и молодой Самошников. Новичок Деспотович остался в запасе, однако вышел во втором тайме, но ничем особенным не запомнился.



«Увольняй Кикнадзе из клуба» как российский футбольный мем

Зато российским футбольным мемом запомнились болельщики «Локомотива». «Увольняй Кикнадзе из клуба» кричали они десятки раз сразу после стартового свистка, после забитых голов и по ходу обоих таймов. В минувшие выходные гендир москвичей накалил градус напряжения между фанатами команды и самим собой до небывалых высот, когда вступил в перепалку с болельщиками прямо на клубной встрече.

«Локомотив» забил уже на второй минуте матче. Алексей Миранчук бильярдным по точности ударом пробил и Дюпина, и оборонительные редуты казанцев. Болельщики гостей после гола еще сильнее зарядили кричалку про Кикнадзе, которого срочно нужно прогнать. Два раза за игру гендиректора «Локо» даже показали на большом экране, и в этот момент свистел почти весь стадион. Кстати, Миранчук забил уже четвертый гол в трех матчах в ворота «Рубина». Он был и автором первого официального гола в истории «Ак Барс Арены» (тогда еще «Казань Арены»).

Первую осмысленную атаку «Рубин» провел на 7-й минуте матча, заработав после нее угловой. «Локо» в целом выглядел мастеровитее и спокойнее. «Рубин» старался, но много суетился.

Первую осмысленную атаку «Рубин» провел на 7-й минуте матча. Фото Максима Платонова

На 18-й минуте Коновалов подавал со штрафного с левого фланга, с так называемой «точки Андрея Шевченко», эпизод был потенциально опасный. А вот на 24-й минуте случился тот самый скандальный момент, о котором будут говорить еще долго. С верхотуры арены это виделось так: нападающий Иван Игнатьев распластался в штрафной гостей после шикарного паса Хвичи Кварацхелии. Однако после первого же просмотра эпизода в повторе стало очевидно, что пенальти на Игнатьеве был. После игры Слуцкий и в прямом эфире «Матч ТВ», и на послематчевой пресс-конференции устроил настоящий разнос судьям в России:

— Я еще 20 раз посмотрел этот эпизод. Арбитр Иванов утверждает, что пенальти не было. При том, что я работаю футбольным тренером больше 20 лет. Что было бы в таком эпизоде в Голландии? Красная карточка Рыбусу, пенальти и еще под вопросом карточка Гильерме. Я спрашиваю у судьи Иванова: «Почему VAR не смотрели-то?». Он отвечает: «Неочевидный момент». Какой момент должен быть очевидным, чтобы вы его смотрели? Я не представляю, чтобы в Европе посмотрели повтор эпизода и не приняли в итоге правильного решения. VAR работает во всех случаях. Но вам он зачем, если вы его даже не смотрите?

Что это за судья Иванов, который считает, что не было пенальти? По мне, фолил и Рыбус, и Гильерме. Это просто ужас какой-то. Очень сложно давать комментарий по игре, когда она проходит столь эмоционально. Буквально позавчера был грандиознейший скандал, где назначили два пенальти «Спартаку», и, на мой взгляд, ни одного из них не было даже и близко. А потом судьи говорят: «Люди, опомнитесь, что вы нам пишете в соцсетях? У нас же семьи, дети». Ну так и вы будьте людьми. Подойди и скажи: «Я ошибся, извини, пожалуйста». А тут и красная карточка еще мне, уверяет, что он прав.

Плюс я сколько платил штрафы за эти маски. Это фантастические суммы. Но на ухе висит маска — мы не штрафуем. Я снял маску — штрафуем. Вы объясните почему. Вы у меня больше полумиллиона рублей на этих масках забрали. Это рейдерский захват чужих денег. Я отвык от этого. И я буду говорить об этих вещах. Это позор и ужас. Из меня делают идиота, — заявил после игры Слуцкий.

После игры Слуцкий и в прямом эфире «Матч ТВ», и на послематчевой пресс-конференции устроил настоящий разнос судьям в России. Фото Максима Платонова

Буквально в следующей атаке Дмитрий Баринов счет удвоил, классно пробив верхом. Дюпин ни в случае с первым голом, ни в случае со вторым выручать уже не мог — настолько ювелирные удары получались у игроков «Локо». Хотя лучшим игроком встречи в итоге стал Дмитрий Рыбчинский, отдавший две голевые передачи.

В концовке первого тайма «рубиновые» здорово разыгрывали мяч в чужой зоне, однако до завершающего удара дело так и не доходило. В перерыве защитник Илья Самошников отметил, что на его фланге соперник был особенно активен и ему непросто. Видел это и Слуцкий, который на второй тайм молодого футболиста уже не выпустил. Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме говорил о том, что такая игра очень опасна для голкиперов, так как соперник не создает много моментов, но в любой момент тот же Хвича может отдать суперопасный пас в штрафную.

Бегич дебютировал в «Рубине» красной карточкой

В перерыве разгорелись настоящие страсти. Слуцкий пошел в словесную атаку на Иванова, тот был невозмутим, а как только главный тренер «Рубина» перед свистком на начало второго тайма снова заговорил с арбитром, тут же увидел перед собой красную карточку. Встречу Слуцкий досматривал уже с трибуны — с первого яруса. Командой у бровки руководил помощник тренера Олег Кузьмин. Однако второй тайм был не так богат на события, как первый.

Запомнился первый выход на поле в футболке казанского клуба защитника Сильвие Бегича. Правда, отыграл он недолго и вслед за Слуцким также удостоился красной карточки. Позже, когда вместо Игнатьева вышел Дмитрий Тарасов, трибуны дружно взорвались аплодисментами сразу два раза. Во-первых, ушел с поля вновь не принесший много пользы Игнатьев (хотя стоит напомнить, что пенальти должны были дать именно на нем). Во-вторых, вышел бывший игрок «Локо», которого фаны обоих клубов, казанского и московского, всегда встречают довольно тепло.

Слуцкий пошел в словесную атаку на Иванова, тот был невозмутим, а как только главный тренер «Рубина» перед свистком на начало второго тайма снова заговорил с арбитром, тут же увидел перед собой красную карточку. Фото Максима Платонова

В концовке матча также запомнилось не происходящее непосредственно на поле, а фанатская перекличка на тему Кикнадзе. Оба фан-сектора болельщиков: и «Локо», и «Рубина» — дружно зарядили «Увольняй Кикнадзе из клуба». Теперь это точно мем уровня «А тутти! Аванти! Массимо Каррера!».

«Если я сейчас в этом зале пристрелю пять человек и буду говорить всем: «Ребят, да вы что? Это не я»?»

Однако все самое интересное и огненное началось после матча. Сначала главный тренер «Рубина» рассказал о скандальном эпизоде в прямом эфире «Матч ТВ». Так громко и откровенно тренеры после официальных игр РПЛ не говорили давно:

— Вчера арбитры впервые на моей памяти что-то объяснили, разжевали по поводу судейства. Я умоляю вас, вся общественность, все любители футбола, СМИ. Он мало того что не назначил пенальти, он еще меня уверял в этом. Предвзятость — это что? Судьям дали VAR — они не видят все равно. Они нас всех считают идиотами. Объясните нам правила. Давайте требовать этого все вместе.

Вы будьте ближе к людям. Мое мнение железобетонное: пенальти был. Я хочу привлечь внимание к судейской проблеме. Чтобы о проблемах говорили. Мы — не «Спартак», и наша ситуация не будет так широко обсуждаться, как два пенальти в их ворота. Я пытался задать судье кое-какие уточняющие вопросы. Он уверял нас, что пенальти не было, хотя мы 200 раз посмотрели и уверенны, что он был.

Начало пресс-конференции затянулось из-за происходящего вокруг. Однако Слуцкий пришел и выпалил как из огненного пулемета:

— Я не знаю, как поднять нашим судьям квалификацию или заставить их стать чуть более честными. Что значит заставить? Есть регламент. Я в Голландии с VAR работал два года.

Леонид Слуцкий: «Я не знаю, как поднять нашим судьям квалификацию или заставить их стать чуть более честными». Фото rubin-kazan.ru

— Будет ли клуб запрашивать объяснение судейских решений?

— Мы уже запросили. Еще до начала сезона запрашивали у судейской коллегии. В ответ — тишина. Вот я сейчас на этой пресс-конференции у главы судейского комитета Виктора Кашшаи спрашиваю: «Был пенальти или нет?». И если он был, то пусть судью Иванова дисквалифицируют до конца сезона, а лучше — пожизненно. Там фол был со стороны двух игроков команды «Локомотив». Более очевидного пенальти придумать сложно.

— Сильно расстроила игра вашей команды в атаке?

— Игра собственной команды в атаке меня не расстроила вообще.

— Как оцените игру новичков?

— Меркулов сыграл отлично. Деспотович сыграл так, как он готов на сегодняшний день. Что касается Шатова, то у него не очень серьезное повреждение, но учитывая плотный календарь, я не могу дать точный ответ, в какую дату он сыграет.

— И все же, что вы такого сказали судье Иванову?

— Когда тебе на черное говорят, что это — белое, еще и в категоричной форме, естественно, ты с этим не согласен. Когда еще из тебя начинают делать идиота. Если я сейчас в этом зале пристрелю пять человек и начну оправдываться и говорить всем: «Ребят, да вы что? Это не я. Это они в меня стреляли». Люди скажут: «Ты нормальный вообще?». Так же и я. Судья убил нашу команду. Он и так лишил нас очков. Но зачем дальше-то делать из меня идиота и уверять, что не было пенальти? — не мог остановиться Слуцкий.

События этой встречи и не назначенный пенальти будут обсуждать еще долго. Однако следующий матч «Рубина» уже в ближайшую субботу — в Казань приедет «Урал». Какое дисциплинарное наказание получит Слуцкий и сможет ли он руководить командой в этой игре, станет известно совсем скоро.

1 / 36 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов