Дожали на опыте. «Рубин» недотерпел в сумасшедшем матче в Ростове

В противостоянии тренеров-мотиваторов победил более мастеровитый состав

Рок-н-ролльный антураж, который сопровождает казанский «Рубин» с начала нынешнего сезона, перед матчем в Ростове приобрел несколько иной смысл — маркетологи южан попытались повернуть его в свою пользу. Надо сказать, и на поле подопечные Валерия Карпина сыграли в лучших традициях панк-рока — агрессивно, быстро и бойко. А вот «Рубину» в силу сравнительной молодости и меньшего индивидуального мастерства пришлось довольствоваться ролью «разогрева» у хозяев сцены. О том, как «Ростов» троллил «Рубин» в интернете и как опыт вновь сыграл за южан, — в материале «Реального времени».

«Ростов» подхватил казанский тренд интернет-троллинга

Не успел «Рубин» хорошенько потроллить коллег из маркетингового отдела хоккейного «Ак Барса», а именно так и не понятую болельщиками концепцию «843» — с кодом устаревшей стационарной телефонии (напомним, «Рубин» в шутку застолбил за собой цифры «1005» — год основания Казани, а позже идею подхватили и волейбольный «Зенит», УНИКС и челнинский «КАМАЗ»), как казанцам уже самим пришлось принимать порцию доброго подтрунивания от маркетологов из Ростова. Повод все тот же — рок-тематика, вокруг которой казанский клуб строит свою работу с болельщиками.

Южане как бы намекнули: «На чужой каравай рот не разевай», и начали свою кампанию медийного давления. Сначала маркетинговый отдел ФК «Ростов» анонсировал предстоящий матч изображением своего наставника Валерия Карпина в компании рокеров на «железном коне» (голова Карпина явно добавлена с помощью фоторедактора). «Валерий Георгиевич был металлистом-мотиватором до того, как это стало мейнстримом. До матча с «Рубином» всего пять дней! Покажем, кто в РПЛ настоящие рокеры!» — говорилось в афише 7-го тура в социальных сетях «Ростова».

Маркетинговый отдел ФК «Ростов» анонсировал предстоящий матч изображением своего наставника Валерия Карпина в компании рокеров на «железном коне». Фото twitter.com/rostovfc

На этом южане не успокоились, обратившись вскоре уже к одному из самых известных арбитров РПЛ с приглашением на матч. «Уважаемый Сергей Геннадьевич [Карасев], футбольный клуб «Ростов» первым в России проведет матч под аккомпанемент тяжелой музыки. Мы знаем, что вы тру-ценитель рока и даже берете уроки игры на гитаре. Приглашаем Вас на «Ростов-Арену» 25 августа. Обещаем, что на стадионе будет звучать музыка вашей любимой группы Slayer», — говорилось в сообщении «Ростова».

Ну а окончательно ростовчане «добили» уже в день матча, когда установили в гостевой раздевалке барабаны в желтых клубных цветах, подписав соответствующее фото в своем «Твиттере»:

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Раздевалка @fcrk уже готова к матчу. Парни, только не забудьте захватить тарелочки и палочки ????



Встреча «Ростов» — «Рубин» начнется в 19:00! pic.twitter.com/TGk7rT2PdU — Football Club Rostov (@rostovfc) August 25, 2019

В общем, «Ростов» сделал все, чтобы создать вокруг матча по-настоящему живую атмосферу и вызвать к нему интерес не только в двух городах. И это получилось — новостные ленты пестрили упоминаниями акций маркетологов южан на протяжении нескольких дней.

«Ростов» — в «бане» у РФС, «Рубин» — с заполненным лазаретом и проблемами в обороне

Впрочем, за пределами социальных сетей в жизни «желто-синих» не все так радостно и беззаботно. За три дня до игры палата по разрешению споров РФС наказала клуб за долги еще перед Курбаном Бердыевым и его ассистентами, которые отработали в Ростове с 2014 по 2017 год. Так что пока ростовчане не заплатят долги, не видать им новичков: РФС наложил запрет на их регистрацию.

«Рубин» уже закончил свою эпопею околофутбольных юридических прений, и в этом смысле казанцам дышится куда легче, что, несомненно, должно сказываться и на поле. А вот с составом проблемы оставались — у хорватского защитника Филипа Уремовича был перебор желтых карточек, так что в ростовском матче он принять участие не мог, и тренерскому штабу пришлось искать замену. Сложностей добавлял и довольно загруженный командный лазарет. По-прежнему лечится лидер середины поля Павел Могилевец, никак не проведет свою первую игру за «Рубин» другой защитник из бывшей Югославии — Сильвие Бегич, так же как и еще один оборонец, швед Карл Старфельт.

Наставник «Рубина» Роман Шаронов в беседе с казанскими СМИ на открытой тренировке за пару дней до игры сообщил, что уже знает, кем заменить Уремовича.

— А что касается предстоящего соперника, то «Ростов» поменял свое направление, играет сейчас по другой схеме, в более открытый футбол. Команда обладает очень хорошими игроками, имеет свое лицо, харизматичного главного тренера и прекрасный стадион, — отметил Шаронов.

«Ростов» обладает очень хорошими игроками, имеет свое лицо, харизматичного главного тренера и прекрасный стадион», — отметил Шаронов. Фото rubin-kazan.ru

Агрессия «Ростова», суматошность обороны «Рубина» и предатель-рикошет

В итоге в обороне «Рубина» вышла такая четверка — слева Степанов, в центре Сорокин и Плиев, справа — Данченко. Видимо, Гранат пока так и не готов выходить на поле, а Старфельт, оставшийся в запасе, не набрал нужных кондиций. В атаке вышла тройка Микелтадзе — Марков — Зурико, в средней линии — Башкиров, Коновалов и Подберезкин.

Инициативу на старте игры ожидаемо забрал «Ростов» — только за первые три минуты хозяева создали два полумомента. «Рубин» ответил дальним ударом из-за штрафной от Маркова. Но по-настоящему жарко для казанцев стало начиная с десятой минуты, когда ростовчане вынудили их окопаться всей командой на своей половине поля, методично сжимая свое кольцо в позиционной атаке. Крайне опасно действовал Эльдор Шомуродов, который постоянно проходил по левому флангу, врывался в штрафную площадь и опасно простреливал вдоль ворот. Мяч у «Рубина» практически не держался — приходилось тратить много энергии в игре без игрового снаряда.

И именно это и сыграло с южанами злую шутку. Подопечные Карпина настолько заигрались на чужой половине поля, что упустили простейшую контратаку «Рубина» — Подберезкин из глубины поля вывел Маркова на ударную позицию, и тот проткнул мяч мимо дебютанта «Ростова» Егора Бабурина — 1:0. Марков забивал примерно в том же стиле и в прошлом матче с «Арсеналом» — аккуратно, по низу, мимо вратаря.

И тут же Дюпину вновь пришлось «тащить», когда Еременко практически положил мяч в девятку. Вскоре растерялся Степанов, выдав мяч прямо под удар Саплинову, — снова выручил голкипер казанцев. Ошибки и суматошность в обороне у «Рубина» никуда не деваются с самого старта сезона.

Темп игры был такой сумасшедший, что не передохнуть. При этом уровень футбола радовал глаз — редко увидишь такие скорости в матчах не самых топовых команд РПЛ.

Уровень футбола радовал глаз — редко увидишь такие скорости в матчах не самых топовых команд РПЛ. Фото rubin-kazan.ru

Снова давил «Ростов», и снова в контратаке казанцы могли удваивать свое преимущество — это Зурико пробивал из центра по воротам Бабурина, но после рикошета мяч угодил в штангу. На сердитом лице грузина читалось: «Да сколько же можно, не идет мяч в ворота, и все!» А буквально через пять секунд мяч был уже у ворот «Рубина» в ногах у Шомуродова, вот только на этот раз рикошет сыграл в пользу «Ростова» — 1:1. Дюпин, который вышел слишком далеко из ворот, был бессилен.



Надо отметить и то, как легко Шомуродов отобрал этот мяч в центре поля и убегал с ним к казанской штрафной, — если прежде за такие провалы «Ростов» прощал, то на этот раз наказал по полной.

Темп спал лишь ближе к концу тайма — «Рубин» стал навязывать борьбу в середине поля за каждый метр, и именно в такой плотной игре получил повреждение капитан команды Подберезкин. На замену вышел Хвича Кварацхелия.

Роковое противостояние Степанова и Саплинова

Куда наглее «Рубин» стал действовать после перерыва. Хозяева по-прежнему владели мячом больше — в первую очередь за счет большего индивидуального мастерства, но казанцы отодвинули игру от своих ворот, а огрызаться стали заметно чаще. Моменты у «Ростова» с периодичностью в минуту больше не возникали, а игра все больше разворачивалась в центре поля. Но как только казанцы устранили одну проблему, тут же появилась другая — начал чудить Дюпин, выбегая далеко из штрафной площадки (и однажды чуть не поплатившись за это). Да и в верховой борьбе на выходе из ворот игра у него разладилась — неуверенно стал принимать мяч, один раз даже выронил его, едва не привезя гол.

Когда голкипер наконец успокоился, окончательно стал проседать на левом фланге Степанов. Данил то пас выдавал слишком слабо, то отдавал мяч прямо в ноги ростовским футболистам, то давал себя легко обыгрывать. Было похоже, что молодой защитник оказался не готов к такому давлению и высокому темпу на протяжении всего матча.

Такие недочеты в игре Степанова были и в первом тайме, но во втором неуверенная игра защитника на левом фланге сыграла ключевую роль. Именно из-под него уже на 87-й минуте без каких-либо проблем (хотя и, как показалось, с микроскопическим офсайдом) забивал головой Саплинов — ему даже перевешивать в воздухе Степанова не пришлось, он свободно выпрыгнул и вколотил мяч в ворота Дюпина. Невысокий Данил лишь развел руками.

Хотелось бы сказать, что казанцам не повезло, но цифры говорят сами за себя: за матч «Ростов» нанес 29 ударов, в то время как «Рубин» — всего шесть. Сложно рассчитывать на победу в таких обстоятельствах. Понятно, что у «желто-синих» куда более опытная и индивидуально сильная команда. И пока приходится констатировать факт: «Ростов» взял мастерством и опытом, которые Казани еще предстоит набирать.