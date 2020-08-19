Дюпин сдает, Игнатьев не радует, Хвича вновь тащит команду на себе: четыре итога матча с «Сочи»

Играет ли в «Рубине» кто-то кроме Кварацхелии?

«Одно очко в трех турах — это меньше, чем мы ожидали», — так отреагировал на вчерашнее поражение «Рубина» Леонид Слуцкий. Проблем у команды достаточно, но, по большому счету, «Сочи» укомплектованы куда более опытными игроками, и молодого задора казанцев для победы на этот раз не хватило. Почему по-прежнему молчат нападающие «Рубина», из-за нервничает Дюпин и как команда становится зависимой от Кварацхелии — об этом в материале «Реального времени».

Новая философия Слуцкого пока теряется — «Рубин» играет в атаку лишь эпизодами

Леонид Слуцкий много говорил о том, что «Рубин» под его началом будет исповедовать принципиально иную философию игры и болельщикам нужно забыть об оборонительной модели. На деле же мы пока видим, что в футбол, напоминающий атакующий, казанцы сыграли лишь два тайма из шести в матчах нового сезона. Вот и вчера они мучились всю первую половину встречи, показывая сумбурный и малопривлекательный футбол. Да и «Сочи» в основном уповали на стандартные моменты, поэтому игра обеих команд переваривалась с трудом.

В первой половине матча «Рубин» владел мячом даже больше соперника, но остроты его игре это не добавляло. В основном мы видели разрезающие передачи из глубины в надежде, что Игнатьев разберется, или же индивидуальные попытки Кварацхелии накрутить и пробить из-за пределов штрафной.

Благо ко второму тайму команда, благодаря заведенному Хвиче, разыгралась, и «Рубин» стал поджимать хозяев поля, что вылилось в два гола.

До того лишь в матче с «Локомотивом» казанцы сыграли тайм (первый), где была заметна попытка играть первым номером, и даже превосходили соперника в прессинге и опасных атаках. Возможно, Слуцкому еще предстоит донастроить этот механизм, чтобы казанская команда оправдывала выданные ей авансы. Пока это удается лишь эпизодически.

Игру «Рубина» вновь сделал Хвича

Как бы не пытался тасовать нападающих наставник казанцев и сколько бы не давал шансов Игнатьеву на острие атаки, а ее игру по-прежнему определяет один грузинский хавбек. Вот и во вчерашнем матче Кварацхелия был самым заметным и опасным даже в невразумительном первом тайме, пытаясь проверять реакцию Сослана Джанаева ударами из-за пределов штрафной.

Во втором тайме он в одиночку сотворил пенальти для Игнатьева, обыграв защитника и ворвавшись в штрафную площадь с левого фланга. Наверняка грузин может и сам исполнять одиннадцатиметровые, которые регулярно зарабатывает для команды, но, судя по всему, сегодня делается все, чтобы помочь Игнатьеву обрести уверенность.

Потом Хвича выдал суперпас вышедшему на замену Денису Макарову — тому оставалось лишь не промахнуться с линии штрафной. В итоге, даже не забив ни одного гола, он был признан лучшим игроком матча в составе обеих команд. И это несмотря на гол и голевой навес Кристиана Нобоа. Индивидуально сильный игрок в составе, конечно же, хорошее подспорье, но как бы «Рубину» не стать командой, зависимой от одного игрока.

Дюпин не впечатляет. У Медведева есть шанс сместить его уже в первом круге?

Юрий Дюпин сыграл на «Фиште» очередной неоднозначный матч. Как и в нескольких играх прошлого сезона, первый номер «Рубина» сделал несколько серьезных спасений, с которыми справился бы далеко не каждый вратарь, но провалился в эпизодах попроще.

Дюпин потащил, например, в опаснейшем моменте, когда Нобоа забросил на Жоаозиньо со своей половины поля и бразилец сумел убежать от защитников один на один с вратарем, но тот своевременно выскочил из ворот. Еще раз он спас после удара Жоаозиньо со стандарта, увидев мяч в последний момент.

Однако уже в следующем эпизоде Юрий зачем-то принялся разговаривать с Мевлей, проспав повторный навес и не сумев вовремя среагировать.

Уже в конце игры, когда хозяева поля получили право на опасный стандарт на самом углу штрафной площади, Нобоа спокойно обыграл Дюпина на противоходе. Эквадорец просто пробил в дальний угол (причем не в самую девятку), перекинув стеночку, а вратарь не угадал, двинувшись в ближний угол.

Лишь в третьем пропущенном мяче к Юрию не может быть никаких вопросов — тут уже откровенно зевнула вся оборонительная линия казанцев, дав Миладиновичу выскочить к воротам и перекинуть мяч через голкипера головой.

Похоже, перед новоприбывшим Никитой Медведевым открывается некое окно возможностей. Еще пара таких игр, и болельщики «Рубина» увидят нового вратаря в рамке.

Слуцкий по-прежнему верит в Игнатьева

Еще глубокой зимой был оформлен трансфер Ивана Игнатьева из «Краснодара» в «Рубин», и все, чем он за это время отличился — это три реализованных пенальти. В игре же у Ивана получается пока лишь неплохо обыграть одного защитника и тут же наткнуться на второго.

Очень не хватает уверенности молодому форварду в завершении атак — его совсем не сильные и предсказуемые удары легко берутся вратарями. Например, на 25-й минуте вчерашнего матча Игнатьева выводили из глубины поля на шикарную позицию для решения момента — удар вновь оказался «изи каткой» для Джанаева.

Надо полагать, что перед тренерским штабом стоит задача во что бы то ни стало оправдать перед спонсорами дорогостоящую покупку — Иван обошелся клубу в солидные 7 миллионов евро, он самый дорогой футболист в составе. При этом многообещающий новичок Джордже Деспотович по-прежнему полирует скамейку. Куда более опытный серб пока не пользуется доверием у Слуцкого настолько, чтобы выходить в старте. После игры Леонид Викторович заявил, что тот пока не готов проводить все 90 минут на поле.

Даже когда сербский форвард все-таки вышел вчера на поле, он заменил не Игнатьева, а Зурико Давиташвили, который выглядел как минимум не хуже Ивана. Первым же своим касанием после выхода на замену на 58-й минуте Деспот едва не забил, сыграв на отскоке и пробив с лета.

Пока что мы видим отсутствие в «Рубине» забивных нападающих — вчера голы сделали Хвича и Макаров. «Так и прокомментирую — моменты есть, а забить форварды пока не могут», — просто и без затей дал свою оценку сложившейся ситуации Слуцкий.