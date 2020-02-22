Хабиб готовится к Фергюсону, а «Рубин» заканчивает сборы пляжными играми

Instagram-обзор звезд российского и мирового спорта

Уходящая спортивная неделя не подарила нам запоминающихся ярких матчей, февраль можно назвать месяцем затишья перед главными событиями весны. В хоккее начнется розыгрыш Кубка Гагарина, Хабиб Нурмагомедов должен провести долгожданный бой против Тони Фергюсона, а казанский «Рубин» вот-вот стартует в весенней части чемпионата России по футболу. Футбольные и хоккейные персонажи, а также Алина Загитова, занимающаяся йогой, и Алексей Спиридонов, продолжающий оставаться молодым, — в традиционном обзоре спортивных Instagram-аккаунтов от «Реального времени».

Юлия Ефимова дразнит

Пловчиха Юлия Ефимова прекрасно понимает, что нужно подписчикам ее аккаунта. Их набралось уже 162 тысячи, и спортсменка для такой большой аудитории стабильно выкладывает в сторис свою роскошную фигуру, иногда на грани фола. В основном профайле Юлии скромнее, но тоже есть на что посмотреть.

Сейчас у девушки время отдыха, и проводит она его на Гавайях. На днях Ефимова порадовала новым дразнящим фото прямиком с американских островов.

Вечно молодой Алексей Спиридонов

Уфимский «Урал» переживает трудные времена, не попадая пока в зону плей-офф. В команде сменился главный тренер, а также прибыло усиление в лице олимпийского чемпиона Дмитрия Ильиных. После затяжной серии поражений уфимцам наконец удалось дома уверенно обыграть действующего чемпиона кемеровский «Кузбасс», однако через неделю в игре против питерского «Зенита» снова случилось поражение (1:3).

В той встрече одним из самых активных на площадке был доигровщик башкирского клуба Алексей Спиридонов. Спирику уже за тридцать, однако энергия на площадке по-прежнему бьет у него ключом. Волейболист по этому поводу даже сделал видеоколлаж с ироничной подписью «Молодость? Не слышал».

На видео Алексей в форме сборной России в игре 2014 года наносит разящий удар из четвертой зоны в четвертую. Технически в волейболе это не самый простой удар, поэтому удается далеко не в каждой встрече. В игре против питерского «Зенита» на днях Спиридонов повторил этот удар, заставив уворачиваться от мяча Ореола Камехо.

Вне спортивной жизни у Спирика все так же оживленно. Вот он, например, с младых лет прививает своим детям любовь к московскому футбольному «Спартаку».

Пляжные игры «Рубина», Артем Дзюба и казанские вратари

Казанский «Рубин» завершает третий турецкий сбор уже в эти выходные, а пока что на тренировках клуба по-прежнему весело. Команда Леонида Слуцкого на этот раз активно порезвилась на пляже, набирая баллы на импровизированных игровых станциях.

А еще голкипер команды Слуцкого Иван Коновалов опубликовал в своем аккаунте фото с напарником по вратарскому цеху Алексеем Городовым. Примкнул к стражам ворот «Рубина» и нападающий питерского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба собственной персоной.

«Три вратаря», — гласит подпись от Коновалова. Известно, что Дзюба на тренировках сборной России любит вставать в ворота и, по словам очевидцев, даже имеет некоторые успехи во вратарском ремесле.

Дмитрий Тарасов призывает любить животных

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов буквально на днях подписал с клубом полноценный контракт, хотя изначально приезжал на просмотр. Во время тренировки на сборе в Турции 21 февраля Тарасов получил травму, после чего сразу покинул поле. В больнице футболисту диагностировали «закрытый перелом со смещением левой малоберцовой кости, разрыв межберцового синдесмоза».

В марте этого года Дмитрию исполнится 33 года, поэтому вряд ли восстановление для футболиста пройдет быстро. По первым прогнозам, Тарасов выбыл до конца сезона и раньше лета в играх за «Рубин» теперь вряд ли появится. Таким образом, у спортсмена появляется еще больше времени на соцсети.

Буквально на днях он рассказал в своем Instagram трогательную историю о бездомных животных и о том, как им нужно помогать.

Загитова празднует двухлетие собачки и занимается йогой

Фигуристка Алина Загитова после приостановления (или все же завершения?) карьеры очень много внимания уделяет социальным сетям, поэтому становится традиционным героем нашей рубрики.

На минувшей неделе спортсменка отпраздновала двухлетие своей собачки по имени Масару.

«Еще такая маленькая, но уже умная, послушная и самая красивая. Обожаю», — подписала снимок Алина.

Неделю назад мы подробно рассказывали, как Загитова продвигает различные бренды. В нынешнем обзоре фигуристка продолжила продвижение товаров Puma, а также подчеркнула, что активно занимается йогой.

У Александра Радулова — новая пассия

Нападающий «Даллас Старз», бывшая звезда «Салавата Юлаева» Александр Радулов после развода с гимнасткой Дарьей Дмитриевой тщательно скрывал свою личную жизнь. Однако в последнее время спортсмен и его новая избранница, 27-летняя московская бизнесвумен Анна Бокий, не скрывают отношений и регулярно появляются вместе на публике и в соцсетях.

По информации издания «Стархит», Анна долгое время занималась своей фигурой, и строгие диеты сказались на ее здоровье. После встречи с Радуловым девушка буквально расцвела, и это видно даже по ее аккаунту в Instagram.

Хабиб начал активную фазу подготовки к бою с Фергюсоном

В ночь с 18 на 19 апреля должен состояться бой, который поклонники MMA ждут уже не первый год: поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном срывался четыре раза. Краткая хронология такая: весной 2015-го травмировался Хабиб, весной 2016-го — уже Тони, весной 2017-го россиянина госпитализировали из-за сгонки веса, а весной 2018-го Фергюсон споткнулся о кабельный провод после пресс-конференции и порвал крестообразные связки.

— Я больше никогда не буду организовывать бой между Хабибом и Тони, — заявил весной прошлого года Дейна Уайт в интервью ESPN. И хитро улыбнулся. Пятая попытка просто обязана быть удачной.

Любопытно, что у бойцов даже одинаковые победные серии в UFC — по 12 выигрышей на сегодняшний день. При всем при этом американец в этих боях не проводил ни одного титульного боя, имея лишь временное чемпионство.

В феврале Хабиб начал фазу активной подготовки к супербою. Как обычно, он делает это со своей командой в бойцовском лагере в Сан-Хосе.

На днях между Нурмагомедовым и одним из его тренеров, бывшим чемпионом UFC в двух разных дивизионах Даниэлем Кормье, состоялась забавная словесная перепалка.