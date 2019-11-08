Соболеву пора снова забивать, а «Рубину» — побеждать

Превью 16-го тура РПЛ

В чемпионате России по футболу на минувшей неделе завершился первый круг. По его итогам в турнирной таблице РПЛ образовалось четкое деление на пять клубов-лидеров и всех остальных. Расстояние между пятой и шестой командой (ЦСКА и тульским «Арсеналом») — восемь очков, а расстояние между шестым и шестнадцатым местом («Арсеналом» и «Сочи») — шесть, это всего лишь две победы. Такая плотность делает каждый новый тур чрезвычайно интересным, и предстоящие три игровых дня — не исключение. Сможет ли «Рубин» прервать свою антирекордную серию, забьет ли Александр Соболев в Москве, начудит ли судья Вилков в Оренбурге и о матче тура в Черкизово — в анонсе «Реального времени».

«Рубин» — «Динамо»: от очередных 0:0 можно будет сойти с ума

В понедельник «Рубин» провел в Самаре довольно яркий матч: 12 — 17 по ударам, драка фанатов, множество голевых моментов, даже розыгрыш автомобиля в перерыве. Но не было главного — голов. Для казанского клуба это была третья нулевая ничья подряд и четвертая — в пяти прошедших встречах. За весь первый круг подопечные Докампо и Шаронова забили всего 8 голов — это ничтожно маленькая цифра для команды, которая на старте сезона претендовала на звание самой безбашенной в РПЛ.

В Самаре «Рубин» провел два совершенно разных тайма — в первом казанцы были очень хороши, имели моменты, но выходящий уже третью игру подряд в стартовом составе исландский нападающий Видар Кьяртанссон снова не забил. Его результативность уже давно вызывает вопросы, хотя тренерский штаб поддерживает игрока и обещает, что скоро все наладится. Зато вратарь Юрий Дюпин снова был признан лучшим игроком матча, сыграв седьмой матч в чемпионате «на ноль».

Московское «Динамо» после отставки Дмитрия Хохлова не проигрывает уже больше месяца. Сейчас команда находится в зоне стыковых игр, занимает 13-е место и отстает от «Рубина», идущего 12-м, всего на два очка. С самого старта сезона о «динамовцах» говорят как о команде, которая явно не соответствует показателю цена/качество.

Казанцы не забивали уже больше месяца, поэтому пора бы уже сделать для этого чуть больше, чем требуется, и все же распечатать ворота именно в этой важнейшей игре. Фото rubin-kazan.ru

Прогноз «Реального времени»:

Накануне игры Роман Шаронов дал такую характеристику сопернику:

— У нас есть информация по «Динамо». Понятно, что у них главный тренер сменился, и рисунок игры изменился соответственно, но игроки остались те же самые, поэтому мы анализируем их, анализируем свою игру, готовимся.

На самом деле потенциал московского клуба в атаке в первом круге тоже не был раскрыт — всего 11 голов в 15 матчах. Поэтому в матче «малозабивающих» команд можно было бы и поставить на счет 0:0, но в «Рубине» этого постараются не допустить. Уже по стартовому составу в Самаре стало очевидно, что команда готова рисковать и играть на победу при любых условиях. Не пропустить от «Крыльев Советов» во втором тайме удалось во многом благодаря классной игре Дюпина. То есть казанцы могли легко как победить, так и проиграть. Игра с «Динамо» должна стать примерно такой же — победа позволит «Рубину» оторваться от соперника сразу на пять очков в таблице, а поражение или ничья ничего принципиально не изменят. Казанцы не забивали уже больше месяца, поэтому пора бы уже сделать для этого чуть больше, чем требуется, и все же распечатать ворота именно в этой важнейшей игре.



Победа «Рубина» — 1:0



«Спартак» — «Крылья Советов»: Соболев не забивает больше месяца

Если «Рубин» очередная нулевая ничья отправила в турнирной таблице вниз, то «Крыльям» она позволила чуть приподняться. Имея 18 очков в своем активе, самарский клуб отметился и 18 голами (как забитыми, так и пропущенными). Один только Александр Соболев забил 10 мячей за первый круг, плюс ко всему форвард — лидер РПЛ по такому показателю, как «заработанный на игроке фол». За 15 матчей на нападающем «Крылышек» фолили аж 44 раза. После игры с «Рубином» о Соболеве много говорили, правда не из-за его результативности, а из-за его двухлетнего сына, который очень настойчиво звал папу домой прямо во время послематчевого интервью в микст-зоне.

В прошедшем туре все 8 встреч закончились победами гостей или ничьими — это показатель высокой конкуренции и увлекательности нынешнего чемпионата страны. Казалось, что самый очевидный претендент на домашнюю победу, — это московский «Спартак», принимавший дома тульский «Арсенал». Но подопечные Доменико Тедеско уступили 0:1, и разговоры о прогрессивности нового тренера красно-белых чуть поутихли.

Победит, скорее всего, «Спартак». Дважды подряд проигрывать на своем поле — разве для этого звали Тедеско? Фото spartak.com

Прогноз «Реального времени»:

«Крылья Советов» после яркой трехматчевой победной серии не могут забить уже два тура подряд (0:2 от «Зенита» и 0:0 с «Рубином» в домашних играх). На самарцев это не похоже. Более того, уже больше месяца (с 5 октября) не может забить Александр Соболев. В последний раз он отличался в выездной игре против «Сочи» дублем (мог и хет-триком, но не забил пенальти). Предположим, что на «Открытие Арене» Александр будет чувствовать себя более раскрепощенным, а после игры его никто не будет звать побыстрее уйти домой. Гол нападающего прогнозируется.

Но победит, скорее всего, «Спартак». Дважды подряд проигрывать на своем поле — разве для этого звали Тедеско? Плюс ко всему у гостей последний матч дисквалификации будет отбывать главный тренер Миодраг Божович. Возможно, именно его эмоций и не хватает для забитых голов от «Крылышек». А вот у «Спартака», помимо эмоций, будет еще и сумасшедший настрой.



Победа «Спартака» — 2:1 (гол Александра Соболева)



«Оренбург» — «Уфа»: очередные приключения судьи Вилкова

Уфимцы не могут победить в чемпионате России уже почти два месяца — в последний раз в сентябре дома был обыгран «Спартак» (1:0). На минувшей неделе о башкирской команде снова много говорили. На этот раз — благодаря получившему вызов в сборную России 22-летнему полузащитнику клуба Даниилу Фомину.

— Для нас его вызов в сборную — это огромная неожиданность, — прокомментировал новость генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов. — Я понимаю, что Даниил очень сильный футболист, но это все равно неожиданно. Для футбольного клуба «Уфа» это большое признание. Надо отметить, что у Станислава Черчесова большой круг футболистов, которых он просматривает.

Наверняка такая новость приободрит футболиста, который и так хорош в последних матчах за свой клуб.

Оренбуржцы пока что в турнирной таблице чемпионата как на американских горках. От зоны вылета до шестого места буквально один-два тура. В прошедшие выходные команда Владимира Федотова одержала важнейшую победу в Екатеринбурге над «Уралом» (2:1) и поднялась на восьмую строчку, став единственной командой в РПЛ, которая по итогам первого круга забивала абсолютно во всех выездных матчах.

Вилков в этом сезоне отработал 8 матчей — и практически все заканчивались скандалами или разговорами о судействе. Фото fc-zenit.ru

Прогноз «Реального времени»:

Игру в Оренбурге будет судить Михаил Вилков, который неделю назад стал участником самого скандального матча тура «Зенит» — ЦСКА (1:1). В той встрече судья удалил игрока ЦСКА Яку Бийола в начале второго тайма и пропустил грубый фол Сердара Азмуна в начале игры, а также принял еще несколько спорных решений, которые долго обсуждались. Вилков в этом сезоне отработал 8 матчей — и практически все заканчивались скандалами или разговорами о судействе.

ФК «Уфа» — команда, которая больше всех в этом чемпионате завуалированно или напрямую говорила про судей. Так вышло, что игру пятого тура, в которой уфимцы сыграли вничью в гостях с «Арсеналом» (1:1), судил как раз Вилков, и это была единственная встреча сезона, по итогам которой к судье не было претензий ни у одной из сторон.

Что получится в Оренбурге? Все еще помнят игру первого круга, после которой главный тренер башкирского клуба Вадим Евсеев сказал такую фразу: «Один «Газпром» мы обыграли, а второй — не смогли» (намекая на победу в игре против «Зенита» и поражение от «Оренбурга», который также финансирует одно из подразделений «Газпрома»). Та игра в Уфе изобиловала странными судейскими решениями. Есть ощущение, что в Оренбурге будет не менее странный матч, в котором хозяева вряд ли проиграют.

Победа «Оренбурга» — 2:0 (и минимум одна серьезная судейская ошибка Вилкова)

«Локомотив» — «Краснодар»: матч тура на фоне отрицательных эмоций после «Ювентуса» и положительных — после «Ростова»

Встреча на «РЖД Арене» будет завершать 16-й тур, и по афише она явно в нем центральная. Плюс ко всему команды расположились друг за другом в турнирной таблице: «Локо» с 30 очками на третьем месте и «Краснодар» с 29 очками — на четвертом.

«Локомотив» в среду провел очень достойный матч в Черкизово против «Ювентуса». Лига чемпионов забирает у команды даже не физические, а моральные силы. Москвичи явно наиграли на ничью, но на последних секундах встречи все равно пропустили и проиграли с обидным счетом 1:2. Во многом от того, как подопечные Юрия Семина сумеют восстановиться от этого болезненного поражения, и будет зависеть результат стартовой игры второго круга в РПЛ.

Ничья вряд ли устроит команду Юрия Семина: лидирующий в РПЛ «Зенит» впереди на три очка. Фото fclm.ru

«Краснодар» тоже тратит немало сил на Лигу Европы, но на этой неделе в гости к южанам пожаловал аутсайдер группы, турецкий «Трабзонспор», поэтому матч не отнял так много сил. Зато краснодарская команда на большом позитивном подъеме после событий прошедших выходных — в игре против «Ростова» подопечные Мусаева проигрывали 0:2, но уже после 90-й минуты, в компенсированное время, смогли забить дважды и сравнять счет (2:2).



Прогноз «Реального времени»:

«Локомотив» даже в матче с «Ювентусом» отказался играть на удержание счета с первых минут, не став выстраивать жесткие оборонительные редуты. Против «Краснодара» «железнодорожники» будут стараться играть в атакующий футбол и искать счастье в атаке. Ничья вряд ли устроит команду Юрия Семина: лидирующий в РПЛ «Зенит» впереди на три очка. Скорее всего, хозяевам даже удастся забить первыми, но и «Краснодар» в этом матче свое возьмет. Чудесное спасение в прошлом туре заставит поверить футболистов южан в свои силы, и свой гол они обязательно забьют.

Ничья — 1:1