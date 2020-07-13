Слуцкий не праздновал гол в ворота бывшей команды, а Кварацхелия снова включил турборежим

Итоги матча ЦСКА — «Рубин»

Казанский клуб не проигрывает уже четыре матча подряд и в игре против ЦСКА официально решил вопрос с невылетом из РПЛ. Более того, «Рубин» уже обогнал в турнирной таблице московский «Спартак» и теоретически еще может занять шестое место. Уже можно говорить о том, что приглашение зимой в Казань Слуцкого оправдало себя. Накануне Леонид Викторович играл против своей бывшей команды и практически лишил ее шансов на прямое попадание в групповой этап Лиги чемпионов. О том, насколько важен для Слуцкого был матч против ЦСКА, как Дюпин и Кварацхелия предопределили исход встречи, а Евгений Марков реализовал первый в сезоне пенальти «Рубина» — в материале «Реального времени».

Слуцкий впервые за 11 лет сыграл против ЦСКА

Нынешний главный тренер «Рубина» тренировал московский ЦСКА целых семь лет: с 2009 по 2016. За это время «армейцы» трижды становились чемпионами РПЛ, играли в четвертьфинале Лиги чемпионов, обрели собственную арену. До работы в ЦСКА Слуцкий 12 раз играл против этого клуба, возглавляя «Уралан», «Москву» и «Крылья Советов». Победил лишь однажды — в апреле 2007 года вместе со столичной командой. Результаты остальных матчей удручали: три ничьих и восемь поражений.

После ухода из ЦСКА Слуцкий начал европейский этап тренерской карьеры, который завершился минувшей зимой, когда он возглавил «Рубин». И вот первый матч против бывшего клуба. Можно только представить, какой это был волнительный момент для Леонида Викторовича, когда он вышел на «ВЭБ арену» и в предматчевом телевизионном интервью говорил о том, что вернулся на родной стадион.

Многолетний основной вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев перед игрой рассказал о работе под руководством Слуцкого:

— Викторыч по большому счету не изменился со времен карьеры в ЦСКА — такой же обычный человек с не особо смешным юмором, каким и был. Шутить у него не особо получается, хотя порой хорошие шутки и проскакивают. Сам-то он Васе Березуцкому постоянно говорил, что тот не умеет шутить, но я в этом моменте больше доверяю Васе. Если серьезно, то Слуцкий всем все доказал, он квалифицированный и, не побоюсь этого слова, топовый тренер.

Будь как-то по-другому, он бы не выиграл чемпионства, Кубки, Суперкубки. Это способен сделать только топ. В ЦСКА где-то, конечно, не все складывалось, порой — наоборот, происходили чудеса. Но мы ценили, что Викторыч всегда умел собирать, настраивать команду, если нужно — устраивал нам релакс. Ездили играть в пейнтбол, в рестораны на командный ужин, все это шло коллективу на пользу. У меня о Слуцком самые добрые искренние воспоминания, никогда о нем плохого слова не скажу, — приводит слова Акинфеева официальный сайт ЦСКА.



Тот же состав, что и с «Краснодаром»

Тренерский штаб «Рубина» пошел по незамысловатому, но эффективному пути «Победный состав не меняют» и выпустил с первых минут тех же футболистов, что выходили в победной игре с «Краснодаром» (1:0) на этой неделе: Дюпин — Зуев, Сантос, Уремович, Старфельт — Абильдгор, Коновалов, Йевтич — Кварацхелия, Макаров, Игнатьев.

Снова с капитанской повязкой вышел центральный защитник Филип Уремович, который до сих пор вынужденно играет на правом фланге обороны. Хотя ход игры заставил легионера вернуться в центр защиты, а на фланг вышел Самошников.

В ЦСКА к работе вернулся Виктор Гончаренко, и после фиаско в матче с «Зенитом» (0:4) команда выдала три победы подряд с общим счетом 10:0 и турнирный прогресс с пятого места на третье. Учитывая, что «Локомотив» снова потерял очки (теперь уже в домашней игре с «Уфой» (1:1) в воскресенье), то у «армейцев» перед игрой с «Рубином» была очень большая мотивация продолжить борьбу за второе место, дающее право прямого попадания в групповой этап Лиги чемпионов. Вездесущие букмекеры давали довольно низкий коэффициент на победу москвичей — 1,49 и довольно высокий на казанцев — 7,5. Последний раз «Рубин» обыгрывал ЦСКА в августе 2017 года (2:1), когда в команду уже вернулся Курбан Бердыев, а дублем отметился нападающий Жонатас. Но четыре из пяти последних матчей неизменно заканчивались победой «армейцев».



Голкипер казанского клуба однозначно стал лучшим игроком в составе команды Леонида Слуцкого в этом матче. Фото rubin-kazan.ru

Дюпин — лучший игрок «Рубина» в этом матче

С первых минут ЦСКА предсказуемо завладел инициативой. Первый более или менее сносный момент «Рубин» создал на 7-й минуте, когда Хвича Кварацхелия делал опасный прострел, но Игнатьев не дотянулся до мяча. «Рубин», как и в предыдущих матчах, имел преимущество по стандартным положениям в начале первого тайма. Но постепенно хозяева перехватили инициативу и в этом компоненте.

На 17-й минуте ЦСКА организовал классную атаку и создал опасный момент усилиями Федора Чалова. Попади он в ворота, Юрий Дюпин уже не успевал среагировать. Спустя 10 минут вратарь «Рубина» уже был вынужден спасать, проявив чудеса реакции — нападающий москвичей бил в упор. Позже Дюпин снова отметился сейвом и отбил мяч ногой после прострела Фернадеса. Голкипер казанского клуба однозначно стал лучшим игроком в составе команды Леонида Слуцкого в этом матче. Он много выручал, а однажды после удара Сигурдссона его владения спасла перекладина.

«Рубин» пытался отвечать своими контратаками, но при их организации случались проблемы. Если в предыдущей игре «Краснодар» давал много пространства, то ЦСКА играл максимально высоко и много прессинговал, не оставляя казанцам пространства для маневров.



Очередное спасение в концовке игры и первый в сезоне пенальти

Во втором тайме ЦСКА начал еще активнее, чем в первом. Несмотря на отсутствие голов, игра проходила достаточно живо, у казанцев снова самым активным был Кварацхелия.

Спустя 15 минут второго отрезка матча «армейцы» все же добились своего. Во время гола Федора Чалова защитник «Рубина» Сантос лежал на газоне. Судья Алексей Матюнин уверенно показал на центр, но с ассистентами позже все-таки проконсультировался. Сантоса пришлось менять на Самошникова, а чуть ранее повреждение получил и Абильдгор, вместо которого на поле вышел Дмитрий Тарасов.

Против ЦСКА в нужный момент включилась грузинская ракета Хвичи, который заработал для казанского клуба первый в сезоне пенальти. Фото rubin-kazan.ru

— Пабло мог играть дальше, но случилось микроповреждение и была нужна перестройка по тактике. Его замена была связана с этими двумя вещами, — пояснил после игры Слуцкий.

«Рубин» в этом сезоне уже не раз спасал, казалось, проигранные матчи в самых концовках. Так и против ЦСКА в нужный момент включилась грузинская ракета Хвичи, который заработал для казанского клуба первый в сезоне пенальти. На нем сфолил Иван Обляков. Команде Слуцкого помог VAR, так как сразу момент не впечатлил судью Матюнина. На «точку» он уверенно показал только после того, как отсмотрел эпизод в повторе.

Кварацхелия упал на газон и буквально молился за то, чтобы его усилия не пропали даром, и одноклубник реализовал 11-метровый. Нападающий Евгений Марков не подвел и хладнокровно переиграл Акинфеева, разведя «армейского» вратаря и мяч по разным углам. Все это случилось на 87-й минуте, а в добавленное время «Рубин» даже заработал потенциально опасный штрафной. Но все так и закончилось ничьей — казанцы не проигрывают уже третий матч подряд.

Почему Слуцкий не праздновал гол «Рубина»

Главный тренер казанского клуба после игры не скрывал, что этот матч для него был особенным и рассказал, почему не стал эмоционально праздновать гол своей команды:

— Первый тайм у нас получился не очень хорошо. Мы не могли правильно расставиться в атаке, не получалось выйти в «позиционку» и пришлось сосредоточиться на обороне. Во втором тайме мы пропустили гол при достаточно курьезных для нас обстоятельствах. Абильдгор покинул поле, и мы еще не успели выпустить Тарасова, а второй центральный защитник Пабло Сантос лежал на поле в том эпизоде — и поэтому «провисла» центральная зона. Я рад, что не бросили весла, продолжили играть, создавать моменты, и, в конце концов, сумели отыграться.

— Удивил ли чем-то ЦСКА?

— Как вы понимаете, я смотрю все матчи «армейцев» и понимаю, в какой тактической модели они играют. Просто даже когда ты знаешь, что будут идти диагональные пасы на Марио и он будет включаться, то какой бы у тебя план на игру ни был, его очень сложно сдержать. Это только один маленький пример.

Фото rubin-kazan.ru

На протяжении всего матча, скажу честно, у меня было совершенно другое внутреннее состояние, нежели в любой другой игре чемпионата

— Почему не праздновали гол, который Марков забил с пенальти?

— Для тренеров, пожалуй, тема их прошлого не так актуальна, как для игроков, но вот такая была моя внутренняя оценка ситуации.

— Спустя три с половиной года вернулись на стадион ЦСКА. Какие ностальгические ощущения испытали?

— Были очень приятные ощущения. Какая-то внутренняя теплота. На протяжении всего матча, скажу честно, у меня было совершенно другое внутреннее состояние, нежели в любой другой игре чемпионата. Да, было крайне приятно вернуться на этот стадион. Пусть я непосредственно на нем не так много тренировал ЦСКА. Это было незабываемое время.

— «Рубин» после этой ничьей официально сохранил прописку в РПЛ. Можно сказать, что вы полностью удовлетворены проведенным отрезком сезона?

— Так сказать можно. Мы удачно провели отрезок после карантинной паузы. Это касается и качества игры, и результата. Задача минимум, как и задача максимум была в сохранении прописки в РПЛ. Мы эти задачи выполнили. Но оставшиеся две игры дома все равно постараемся провести как можно более качественно и подняться в турнирной таблице как можно выше. Это важно и для итогов нынешнего сезона, и для будущего чемпионата, учитывая, какая короткая пауза будет.

— Насколько важно для вашей команды в психологическом плане добиваться таких ничьих на последних минутах?

— Я скажу так: здесь и ничья в Москве, с сильным соперником. Плюс концовка встречи, когда нужно было переламывать ход игры. Такие ничьи как сегодня, или победа в предыдущем матче против «Краснодара», для нашей молодой команды в плане внутренней уверенности очень важны.

После игры с ЦСКА «Рубин» официально решил вопрос с невылетом по итогам сезона из РПЛ. В параллельной игре «Крылья Советов» уступили «Динамо» (0:2), теперь даже теоретически самарцы не смогут догнать подопечных Слуцкого и отправить их на предпоследнее место. Таким образом, казанцы уже обогнали на одно очко московский «Спартак», расположились на девятом месте и еще могут занять итоговое шестое. Однако оно все равно не позволит «Рубину» играть в еврокубках на будущий сезон, так как у клуба до 2021 года сохраняется запрет от УЕФА из-за нарушения финансового «фейр-плей».

