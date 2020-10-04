Кварацхелия забил шикарный гол, но «Рубин» снова играет домашнюю ничью с середняком

Итоги матча «Рубин» — «Ахмат»

Последний тур перед двухнедельной паузой в РПЛ получился весьма противоречивым: то «Уфа» играет скучную нулевую ничью с «Ротором» дома, то Антон Заболотный снова забивает через себя в падении в ворота «Ростова» (4:2), плюс в Москве состоялся матч лидеров «Спартака» и «Зенита» (1:1). «Рубин» в этой иерархии нестабильности все-таки остался стабильным: команда Леонида Слуцкого снова не смогла на своем поле обыграть соперника из середины турнирной таблицы, а то и ниже. О том, как Хвича Кварацхелия забил второй матч подряд, а «Ахмат» легко мог выиграть на «Ак Барс Арене» — в материале «Реального времени».

«Рубин» дома не смог обыграть «Урал», «Тамбов» и «Ахмат». Почему?

Под руководством Леонида Слуцкого казанский клуб заставил забыть о кошмарных играх образца осени прошлого сезона. Нынешний «Рубин», даже проигрывая, играет ярко и создает много моментов. Однако по итогам первых 10 туров РПЛ одна важная закономерность не в игре, но в результатах команды прослеживается: казанцы явно недобирают очки в домашних встречах с далеко не самыми сильными соперниками, которые обычно обитают в середине таблицы или даже ниже. Так было в игре 2 тура с «Уралом» (1:1), так было в игре 5 тура с «Тамбовом» (2:2), так произошло и в игре 10 тура с «Ахматом» (1:1). Исключением можно назвать августовскую встречу с «Уфой» (3:0), но команда Вадима Евсеева переживает далеко не лучшие кадровые времена и сейчас закономерно расположилась в зоне вылета.

Матчи с «Уралом» и «Тамбовом» объединяет то, что «Рубин» пропускал первым и бросался в погоню, пусть и показывал неплохую игру. Накануне же казанцы забили первыми, но все равно сыграли вничью, а по игре, наоборот, уступили сопернику и могли легко проиграть. О том, почему так происходит, сразу после матча рассказал Слуцкий, отвечая на следующий вопрос:

— Позади уже треть чемпионата. Уже видите у «Рубина» игру, которую хотите?

— Все получается. Но где-то не хватает реализации. Считаю, что недобрали несколько очков из-за того, что реализация нас подводила. Еще нет сверхсолидного уровня у наших завершателей атак, потому что большая группа игроков молоды и нестабильны. Даже сегодня это было видно по тому, что Макаров не очень попал в игру, а Бакаев, наоборот, хорошо выглядел. Хотя была куча игр, когда все было наоборот. Если добавлять те очки, что мы недобрали, то это была бы борьба за самые высокие места. Но ни одна из этих десяти игр чемпионата не была провальной по качеству, — заявил главный тренер «Рубина».

Действительно, если бы казанцы сейчас имели в своем активе победы над вышеперечисленными соперниками дома, то получили бы в таблице еще 6 очков и делили лидерство с «Зенитом» и «Спартаком» с 21 турнирным баллом.

«Ахмат», как и «Рубин», играет нестабильно, но не так ярко, хотя временами команда проводит очень зрелищные голевые отрезки

«Ахмат» играл лучше и мог забивать минимум три гола

Грозненский клуб в межсезонье возглавил один из самых интересных, но в то же время неоднозначных тренеров российского футбола Андрей Талалаев. В прошлом чемпионате «Ахмат» практически до последних туров боролся за выживание, а в этом довольно быстро одержал ряд сенсационных побед и забрался даже в первую пятерку. Но по совокупности результатов и игры чеченский клуб прямо сейчас можно назвать ярко выраженным середняком РПЛ.

«Ахмат», как и «Рубин», играет нестабильно, но не так ярко, хотя временами команда проводит очень зрелищные голевые отрезки. В Казани грозненцы сыграли далеко не в оптимальном составе: полузащитники Антон Швец и Бернард Бериша пропускали матч из-за перебора желтых карточек. На неделе «Ахмат» дозаявил двух полузащитников — Артема Поляруса, купленного у «Химок», а также Амира Адуева из французского «Монпелье». Первый даже вышел в стартовом составе.

В начале встречи соперник казанцев играл поинтереснее, здорово проходил центр поля. После игры Слуцкий рассказал, за счет чего планировал обыгрывать команду из Грозного:

— Мы понимали, как будет проходить сегодняшняя игра. «Ахмат» — команда очень агрессивная, хорошо играющая в переходах линий. Понимали, что будет высокая игровая плотность. Были к этому готовы. Понимали, что где-то надо будет перетерпеть, сработать на подборах. И дальше, по мере того, как будут появляться свободные зоны, мы будем реализовывать моменты, — рассказывал Леонид Викторович.

Первый по-настоящему опасный момент создали Хвича и Ин Бом. Грузин здорово пропустил мяч между ног, а кореец бил из выгодной позиции, но выше ворот. Через пару минут судья воспользовался VAR и проверил, был ли пенальти в ворота «Рубина». Просмотр не занял много времени, так как эпизод был весьма очевидным. На 30-й минуте Юрий Дюпин сделал сейв матча, отбив удар в упор. Мяч все-таки побывал в сетке ворот казанцев, однако добивание случилось уже после офсайда. Разобраться в эпизоде судье Москалеву также помог VAR.

После игры Талалаев похвалил своих подопечных. Фото vk.com/fcakhmat

Самым активным в составе гостей был нападающий Георгий Мелкадзе. В одном из игровых моментов он сыграл в лучших традициях Зинедина Зидана, развернувшись прямо на мяче и быстро отдав передачу. В концовке первого тайма «Рубин» провел очень красивую комбинацию с участием Бакаева, Деспотовича и Ин Бома, когда все из перечисленных играли друг с другом в одно касание, а Деспот сделал точный пас пяткой. Но вратарь гостей Виталий Гудиев держал ситуацию под контролем. Сделал он сейв и после классного дальнего удара от Йевтича. Команды в первой половине встречи голов так и не забили. После игры Талалаев похвалил своих подопечных:

— Мне очень понравилось, как наша команда играла в первом тайме. Мы приехали в гости к очень разностороннему сопернику и поставили задачу лишить «Рубин» всех козырей. Чтобы пореже мяч выходил в атаку, особенно во фланги. Нам это удалось. В принципе, за исключением последних трех-четырех минут опасности у наших ворот в первом тайме не было.

Во второй половине понимали, что, забив пять мячей в первые 15 минут после перерыва до этого, казанцы выйдут и будут активно играть эти 15 минут после раздевалки. Поэтому у нас был приготовлен определенный план по перестройке схемы. Но настолько были удовлетворены игрой в первом тайме, что не стали это делать. В итоге пожалели, поплатились. В первые 15 минут был гол нам. Как часто в этой жизни говорят: «Сожалеешь не о том, что сделал, а о том, что не сделал», — заявил тренер «Ахмата».

Кварацхелия красиво забил вторую игру подряд

Второй тайм принес очередной гол Хвичи Кварацхелии. Талантливый грузин делает очень много полезных вещей на поле: зарабатывает для своей команды пенальти, желтые карточки — для футболистов соперника, играет очень ярко и красиво, радуя болельщиков. Однако непосредственно голы Квара забивает не так часто. Но тут отличается два тура подряд — это нерядовое событие для РПЛ вызвало настоящий восторг у комментатора «Матч ТВ» Георгия Черданцева. В своем твиттере он написал, что Хвичу нужно срочно продавать в «Барселону»:

Кварацхелию в Барселону нужно продавать срочно. — Cherdantsev (@cherdantsev) October 4, 2020

В ворота «Ахмата» он забил очень красивый гол, обокрав в центре поля защитника гостей Мирослава Богосаваца и протащив мяч по левой бровке. Талалаев после игры подробно разобрал эпизод:



— Что касается ошибки Богасаваца, когда мы получили гол: если бы не она, я назвал бы именно Мирослава лучшим игроком матча, потому что он и против Хвичи, и против Макарова, и в середине, сыграл очень грамотно и продуктивно для нас. При этом не на своей позиции.

Чем объясняется такая ошибка футболиста в моменте с голом Кварацхелии? Игрок хотел сохранить мяч. И это дилемма для тренера. С точки зрения достижения результата, наверное, нужно было кричать, чтобы он выбивал его в аут. С точки зрения построения игры, того, что мы делаем на этом этапе, я его поблагодарил. Потому что он пытался сыграть на команду — сохранить мяч и действовать на созидание. Это, наверное, самое сложное, на что не хватает тренерской работы. И на что игрокам не хватает психологической устойчивости.

Мы еще раз разберем этот момент, но наказывать за это не имеет смысла, потому что самое сложное — направить футболистов на нужную игру. Чтобы они не просто выбивали по аутам и не просто грузили длинные передачи, а еще и играли на созидание, когда соперник дает зоны, — рассказывал наставник грозненцев.

Как и в игре с «Ротором» неделю назад, момент Кварацхелия создал себе сам. Однако в завершающей стадии мог отдать передачу на абсолютно свободного Джордже Деспотовича. Однако Квара решил все сделать сам и точно пробил с острого угла, переиграв вратаря соперника.

— До красной карточки мы играли хорошо. Но нужно было выигрывать, — говорил в эфире «Матч ТВ» на русском языке по окончании встречи грузин.



Хвичу в итоге признали лучшим игроком матча. Второй раз подряд и третий раз за 10 туров. Его гол мог стать победным, однако за 10 минут до конца встречи «Рубин» получил пенальти в свои ворота, который реализовал Мелкадзе — 1:1. «Ахмат» играл лучше и создал минимум три опасных момента, один из них и привел к назначению 11-метрового. Несколько минут грозненцы откровенно «возили» казанцев и легко могли побеждать. «Рубину» за матч показали сразу две красных карточки — одну из них получил полузащитник Дарко Йевтич, а другую — тренер Олег Кузьмин.

О чем Слуцкий говорил с судьей после матча

Талалаев после игры был доволен игрой своей команды и не совсем доволен результатом, хотя часто бывает наоборот:

— По судейству у хозяев, наверное, будут претензии. Но мне показалось, что Москалев поднял уровень ведения единоборств в РПЛ. Мы не первую игру работаем с ним. Теперь мы уходим от этого уровня балетного футбола, который был буквально недавно, даже в концовке прошлого чемпионата — когда не давали вообще ничего делать. Это не может быть не оценено, потому что единоборства и футбол — это такие же неразрывно связанные понятия, как космос и невесомость. Хотел бы обратить внимание, что дерби вчера прошло при нормальном арбитраже и сегодня ничего вопиющего не было.

Что касается игры 11 на 10 — нам не хватило креатива. Есть причина: у нас нет всех креативных футболистов. Роши, Бериша, Исма — все травмированы, плюс сюда еще и Семенов, у которого лучшая первая передача. Ребята, как могли, конструктив в игру внесли. Опять же мы не стали менять схему, только подняли игроков по позициям и продолжили играть так же. Было два-три момента, когда, например, Мелкадзе промахнулся мимо мяча, Ильин не дотянулся.

Леонид Слуцкий уверял, что его команда контролировала ход матча:

— Считаю, что до удаления мы контролировали ход встречи. Забили гол и имели большое количество моментов в обоих таймах. После удаления больше сконцентрировались на обороне — попытались удержать счет, который был. Но другого варианта, наверное, у нас и не было. Но, к сожалению, не получилось этого сделать.

— Можете оценить игру Йевтича в целом и обе его желтые карточки?

— Положительно оценю его игру в целом, и сегодня, в частности, он провел качественный матч. Желтые сейчас не готов комментировать, особенно вторую. Если честно, когда она была показана, я вообще не понял, за что. На мой взгляд, был фол в другую сторону. Я после игры подошел к арбитру, и он мне объяснил. Но мне надо еще посмотреть эпизод в повторе, чтобы иметь свое мнение на этот счет.

— Сегодня в нападении мяч практически не доходил до Деспотовича. С чем связана не очень внятная игра в позиционной атаке?

— По существу, невозможно было играть в позиционной атаке. Это стиль «Ахмата»: они очень высоко переходят в прессинг, и у тебя есть два варианта: или ты форсируешь атаку, тогда она не может быть позиционной, или ты просто теряешь мяч. И тогда концентрируешься на обороне.

— Как прокомментируете красную карточку вашего помощника Олега Кузьмина?

— Не очень следил, что там происходило. Я уже увидел, как подошел арбитр и показал красную карточку. Если честно, я даже не знаю, что там случилось. Был слишком драматичный момент, и я пытался наблюдать за тем, что происходит на футбольном поле.

— Какие планы команды на паузу?

— У нас четыре выходных, и после мы продолжаем работать, — заявил Слуцкий.

«Рубин» уходит на очередной перерыв в чемпионате на девятом месте, «Ахмат» с отставанием в одно очко расположился на десятом. Сразу после перерыва у казанцев два очень сложных гостевых матча с «Краснодаром» и «Зенитом». Пока что молодая команда Слуцкого не может обыграть не самых трудных соперников на своем поле, но часто набирает очки во встречах против сильных клубов в гостях. Почему бы не замахнуться на сенсацию в Краснодаре или в Питере?