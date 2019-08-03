«Избави бог нас от тренера, который несет такую чушь». Четвертый тур РПЛ будет еще более огненным!

В первых трех турах РПЛ ни разу не был зафиксирован счет 0:0 — чем не повод порадоваться за российский футбол, в кои-то веки так бодро начавший свой сезон. Четвертый тур еще только на подходе, а ряд клубов уже заставляют ждать его в нетерпении. «Реальное время» рассказывает, почему наступивший уик-энд будет еще более жарким, чем три предыдущих.

«Рометаллика» прозвучит и в матче с ЦСКА



Казанская «Рометаллика» все добавляет и добавляет басов! После победы над «Ахматом» «Рубин» набрал 7 очков и закрепился на третьем месте — кто вообще прогнозировал такое перед стартом? Маркетинговая служба «Рубина» моментально подхватила новое настроение болельщиков — перед играми и в перерывах матчей теперь звучат любимые Шароновым «Нирвана» и «Металлика», а стадион в это время все больше напоминает площадку для рок-концерта. В Казани наконец появляется хороший футбольный драйв.

«Получится ли у Шаронова дальше, покажет время, но желание играть в атаку радует. Конечно, крен в атаку понятен, потому что последние год-два было невыносимо смотреть на игру казанской команды, когда пять защитников здесь, пять защитников там, а двое атакуют пятерых, но с другой стороны — это достижение результата, важнейший критерий работы коллектива. Но я никого не осуждаю, каждый идет своим путем», — слова Рината Билялетдинова наиболее точно характеризуют футбольное настроение Казани. На матч с «Ахматом» пришел практически полный стадион, еще пара таких туров, и «Центральный» уже не вместит всех желающих.

На игру с ЦСКА все билеты просто обязаны быть раскупленными, тем более что и «Ак Барс» свой сезон в КХЛ начнет еще нескоро. Победить в третий раз подряд «Рубину» будет крайне сложно, поскольку «армейцы» после оплеухи в Самаре исключительно побеждают. Правда, не без везения: в игре с «Оренбургом» спас чудо-сейв Акинфеева, а в матче с «Локо» — VAR и пенальти.

Маркетинговая служба «Рубина» моментально подхватила новое настроение болельщиков. Фото rubin-kazan.ru

Прогноз от «Реального времени»

На такой «Рубин» смотреть приятно и любопытно. Роман Шаронов влил в «автобусную» и консервативную РПЛ свежую кровь — как тут не желать повторения пути Юргена Клоппа?! Однако «Рубин» объективно еще не до конца сбалансирован, да и состав у ЦСКА солиднее.

Предположим, что стремление нового «Рубина» атаковать подарит нам ярчайший матч тура. Но не победный для казанцев: 2:2.

«Избави бог нас от тренера, который несет такую чушь». Скандал в «Крыльях Советов»

Еще лет 10 назад противостояние «Крыльев Советов» и «Локомотива» становилось одним из центральных в туре. В чемпионских сезонах 2002 и 2004 годов «железнодорожники» уступали в Самаре, да и в целом выезд в этот город был для «Локо» проблемным. Однако 2010-е стали для «Крыльев» нелегким испытанием: команду сразило безденежье, ставшее причиной периодических вылетов в ФНЛ.

По ходу прошлого сезона руководители «Крыльев Советов» решили покончить с бесконечной «рубкой» за 12-е место и пригласили в клуб амбициозного Миодрага Божовича. Однако черногорец пока не оправдывает ожидания болельщиков. После уверенной победы над ЦСКА случились неудачи в матчах с «Уфой» и «Арсеналом». Календарь не щадит Миодрага: после домашней игры с «Локо» его подопечных ожидают тяжелейшие выезды в Ростов и Екатеринбург. Тут впору думать не о первой десятке, а опять о ней — борьбе за выживание…

Прямо перед игрой с «Локомотивом» в самарском клубе произошел небольшой конфликт. В ответ на вопрос об Александре Соболеве Божович заявил, что в перспективе видит нападающего в более амбициозном клубе. Ответ черногорца крайне не понравился губернатору Самарской области Дмитрию Азарову: «Он так и сказал? Дай бог, чтобы Соболева через какое-то время забрала сильная команда? Ну знаете, не очень, во-первых, верю, что это так, но вы мне приводите это как цитату... Тогда отвечу за всех болельщиков клуба, поскольку сам являюсь болельщиком «Крыльев Советов»: избави Бог нашу команду от тренера, который несет такую чушь».

Локомотив» обидно уступил ЦСКА в равной игре, и теперь в Самаре не потерпят другого исхода, кроме победы. Фото fclm.ru

Если в нулевые годы «Локомотив» регулярно проигрывал в Самаре, то в новейшей истории этот город едва ли не самый гостеприимный для «железнодорожников». Последний раз они терпели здесь поражение в уже далеком 2011-м — точным ударом тогда отметился защитник «Крыльев» Ненад Джорджевич. Однако вероятность повторения этого сценария достаточно мала. «Локомотив» обидно уступил ЦСКА в равной игре, и теперь в Самаре не потерпят другого исхода, кроме победы.

Прогноз от «Реального времени»

Рискнем предположить, что «Крылья Советов» навяжут бой и дома отберут очки у «Локомотива»: 1:1.

Москва слезам МВД не верит. Дерби проблемных команд состоится в срок

В Москве неспокойно. В прошедшую субботу полиция задержала свыше 1300 человек на стихийном митинге. По этой причине 3 августа столица России ожидает с тревогой, ведь точек соприкосновения по месту проведения очередной протестной акции оппозиция и власть так и не нашли. А значит, возможны новые массовые задержания, стычки и провокации.

В МВД прекрасно понимают, куда может вырулить ситуация 3 августа, и попросили руководство Российской премьер-лиги перенести матч четвертого тура чемпионата России «Спартак» — «Динамо». Однако лига в переносе категорически отказала.

От матчей с «Динамо» и «Туном» будет зависеть судьба Олега Кононова, и жертвовать этими играми тренер никак не может. Фото spartak.com

Против переноса на воскресенье категорически выступает и «Спартак»: на следующей неделе «красно-белые» стартуют в еврокубках. От матчей с «Динамо» и «Туном» будет зависеть судьба Олега Кононова, и жертвовать этими играми тренер никак не может. Спартаковцы не откажутся от лишнего дня восстановления, и их позиция понятна и логична.

Единственная сторона, заинтересованная в переносе игры на воскресенье-понедельник, — «Динамо». У «бело-голубых» нет занятости в еврокубках, у команды полно новичков, которые все лучше сыгрываются с каждым днем. Кроме того, больше времени для встраивания в игру динамовцев получит Клинтон Н’Жие. Звездный нападающий буквально накануне прилетел из Марселя и только провел первую тренировку за «Динамо». Вероятность его появления в субботу существует, но, скорее всего, только со второго тайма. Без Н’Жие центр нападения «Динамо» в лице Грулева и Шейдаева выглядит сиротливо.

Прогноз от «Реального времени»

На «Открытие Арене» пройдет дерби двух неблагополучных московских команд. «Динамо» победило «Урал» в прошлом туре, но второй тайм опять сильно разочаровал. Увы, не покидает ощущение, что победа над екатеринбуржцами — затишье перед сильнейшей грозой.

Предположим, что в критический для Кононова момент «Спартак» одержит победу: 3:1.

За «быков» теперь будет играть Реми Кабелла. Его переезд в Россию вызвал неоднозначную реакцию в «Сент-Этьене». Фото fckrasnodar.ru

«Досрочный финал». Почему у «Зенита» и «Краснодара» в этом сезоне не будет конкурентов

Если в Москве пройдет дерби самых проблемных грандов РПЛ, то в Санкт-Петербурге мы увидим дуэль двух фаворитов чемпионской гонки. Прямо перед очной встречей «Зенит» и «Краснодар» блеснули приобретениями: стан питерцев пополнил Малком, а за «быков» теперь будет играть Реми Кабелла. Переезд в Россию последнего вызвал неоднозначную реакцию в «Сент-Этьене». Особенно резко о Кабелла высказался форвард Лоик Шаверья, который назвал Реми наемником.

Эмоции Шаверья объяснимы: еще год назад Кабелла рисковал остаться в «Марселе», где его напрочь игнорировал Руди Гарсия. «Сент-Этьен» «подобрал» его буквально в последние дни летнего трансферного окна-2018, и Реми выдал фантастический сезон. «Этим летом я не планировал уходить. Я готовился продолжить играть за «Сент-Этьен» и был рад этому, там я чувствовал себя как дома. Мне потребовалось 10 дней, чтобы принять решение, но предложение было настолько большим, что я не смог отказать», — Кабелла тоже был честен перед краснодарскими болельщиками.

Трансферы Реми и Малкома — словно напоминание о беззаботной жизни РПЛ в 2012 году, когда в российском чемпионате выступали Это'О, Виллиан, Кураньи и Макгиди. Но экономическая ситуация в стране сейчас похуже, чем 7 лет назад. К «Зениту» уже появляются вопросы по соблюдению финансового фэйр-плей, но руководители клуба опровергают нехорошие слухи. Никто из клубов РПЛ не усилился так «сочно», как «Зенит» с «Краснодаром». И предстоящая очная дуэль будет одной из важнейших в борьбе за чемпионство.

Прогноз от «Реального времени»

«Краснодар» ожидает сложнейший август. Впереди у «быков» — лигочемпионские баталии с объективно превосходящим их в классе «Порту». Но полностью переключиться на ЛЧ не получится, ведь игра с «Зенитом» — это встреча двух главных претендентов на чемпионство.

Предположим, что «Краснодар» упрется и сумеет «на зубах» отобрать очки на «Газпром Арене»: 1:1.

