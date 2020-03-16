Встреча «Рубина» и «Нефтехимика» может и не состояться

Казанцы начали побеждать, а нижнекамцы никак не могут сподобиться на викторию

«Рубин» после гостевой победы над тульским «Арсеналом» остался в зоне переходных матчей, а вот «Нефтехимик» (уже в ФНЛ) никак не может в нее подняться. Таковы итоги футбольного уикенда, который рискует стать последним в обозримой перспективе. Подробности — в материале «Реального времени».

Обошлось без «Мордвы великой»



Коронавирус ураганом прошелся по мировому спорту, отменяя соревнования по трем континентам — «родной» для вируса Азии, что естественно, Америке и Европе. Даже Австралия «отметилась», лишившись этапа гран-при «Формулы 1», и сейчас с каждым днем все меньше остается регионов, готовых принять у себя спортивное мероприятие. Пока держатся Африка и «сам себе континент» Великобритания, где назло всему играет не только АПЛ, Чемпионшип, Секондшип и другие дивизионы — там еще и первенство мира по синхронному фигурному катанию прошло. На котором участниц было поболее, чем на чемпионате мира по фигурному катанию, который в Канаде успели отменить.

В этом плане российскому спорту никакой ущерб не светит. К примеру, прошедшее без зрителей новоявленное дерби в Сочи между местным клубом и «Краснодаром» (на котором работал боковым казанский арбитр Наиль Сейфетдинов,), а также игра в Калининграде между местной «Балтикой» и «Армавиром» вряд ли ожидали бы наплыва болельщиков, которых в российском футболе и так немного. Особенно в ФНЛ, где футбол как зрелище находит массу почитателей только в Волгограде. И особенно в Саранске, где местная команда откровенно проваливает сезон, а гостящие здесь ФК «Тамбов» и ФК «Нефтехимик» не располагают крупными фанатскими группировками, да и интереса у местной публики не вызывают.

Поэтому стадион в Саранске на матче 27 тура ФНЛ между «Нефтехимиком» и «Химками» мало чем напоминал место опасного скопления граждан. Камера, через которую можно было видеть общий план, показывала, что стюардов на игре примерно столько же, сколько зрителей. Среди них, судя по всему, не было даже популярного среди маргиналов Витька, поскольку его привычный крик «Мордва великая» был бы слышен на пустом стадионе как никогда. Желание прийти на стадион в воскресный полдень, когда с утра зарядил мокрый снег, который повторился в первом тайме, возникло у очень небольшого количества саранчан.

Стадион в Саранске на матче 27 тура ФНЛ между «Нефтехимиком» и «Химками» мало чем напоминал место опасного скопления граждан

Хотя посмотреть в первом тайме было на что. Поначалу «Химки» организовали нечто похожее на опасный момент, когда после удара, нанесенного из пределов вратарской, мяч полетел чуть выше ворот Андрея Голубева.

В ответ на это «нефтехимики» соорудили гол из ничего. Мяч после углового, поданного новичком нижнекамцев Данилом Кленкиным, полетал по штрафной «Химок», трижды находя голову одного из футболистов, а на четвертый отскок нашел еще и руку игрока гостей. Чистейший пенальти, поскольку нарушитель взмыл в воздух с распростертыми руками. Илья Петров всем своим видом показал, что будет бить с левой ноги в левый угол, и так и забил, поскольку вратарь «Химок», не поверив ему, кинулся в свой левый угол, противоположный полету мяча.

Шла 23-я минута матча, в котором до гола нижнекамцев территориальным преимуществом владели химчане. Они тут же бросились отыгрываться, и это удалось Александру Трошечкину. Гол напомнил мяч, пропущенный нижнекамцами в предыдущем туре в Волгограде, когда защитники никак не помешали сопернику выдвинуться на ударную позицию и прицельно пробить из-за штрафной. Отбор? Блокировка мяча? Нарушение, наконец? Не, не слышали… Пусть бьет. Трошечкин пробил и забил — 1:1.

После чего нижнекамцы, и тут им надо отдать должное, организовали нечто похожее на штурм ворот соперника. За какие-то три минуты они трижды создавали моменты, каждый из которых мог завершиться голом. Вначале на хитрую подачу откликнулись сразу двое — Кленкин и Мераби Уридия, но эта пара просто не поделила мяч. Затем удар головой с углового парировал защитник «Химок». Следующий угловой привел к опасному удару из пределов штрафной, но Андрей Семенов угодил точно в голкипера Дмитрия Хомича.

Уридия отработал на все сто, достав мяч у лицевой и выдав пас-конфетку в штрафную

По «стандартным» заветам Курбана Бердыева

Голов не случилось, но можно было порадоваться хотя бы тому, что «Нефтехимик» создавал опасный момент практически после каждого розыгрыша стандартного положения. Как будто получив в наследство это умение, которым ранее владели футболисты «Рубина» времен Курбана Бердыева.

Начало второго тайма принесло очередной успех номинальным гостям, когда Трошечкин отличился, уже находясь в штрафной, где замкнул передачу с левого фланга. Обычно часто выручающий нижнекамцев Голубев в этот раз пустил мяч под рукой, поставив перед своими коллегами трудную задачу: отыгрываться. «Нефтехимик» не любит массированные атаки, да еще и потеря лучшего бомбардира Дениса Макарова лишила нижнекамцев ударной мощи. Пришедший вместо него из «Рубина» Роман Акбашев уверенно запорол голевой момент. Уридия отработал на все сто, достав мяч у лицевой и выдав пас-конфетку в штрафную, где Акбашев пробил мимо. «Голы забивать приятно, но главное — успехи всей команды» — так озаглавлено одно из немногочисленных интервью этого парня, и буквально минут через пять совпало, что и он забил, сделав себе приятно, и команда добилась успеха.

Хотя ситуация изначально не предвещала гола. Просто Петров перехватил мяч в центре поля, переправил его Давиду Хубаеву, принявшему правильное решение — бить. По такому полю и мячу, мокрым от снега, решение выглядело оправданным. Хомич, отбивая мяч, неловко принял его на уровне живота, откуда он отскочил прямо на ногу Акбашеву — 2:2. Таким образом, сыграли сразу две замены, сделанные коучем «Нефтехимика» Юрием Уткульбаевым.

Вторая ничья «Нефтехимика»

«Химки» в нынешнем межсезонье успели поинтриговать, вслух отказавшись от борьбы за выход в Премьер-лигу как конечной задачи на сезон, но задачи зарабатывать очки в каждом из последующих матчей перед ними никто не снимал. Поэтому наставник химчан Сергей Юран сделал ответный ход, выпустив на поле форварда Дмитрия Каменщикова, а не, допустим, Михаила Андреевича Тихонова, сына своего коллеги по «Спартаку» Андрея Тихонова, или Вадима Манзона, сына ресторатора Аркадия Манзона. Они, кстати, даже не были заявлены, как и двое химко-рубиновцев Дядюн и Кухарчук.

Следующую игру «Нефтехимик» проведет 23 марта в гостях с «Краснодаром-2», и, откровенно говоря, с сезонными планами команды, как и у «Химок», тоже не все понятно

В итоге команды сохранили ничейный счет, и это уже второй мирный исход для «Нефтехимика» после возобновления чемпионата. Хотя первый порадовал гораздо больше, поскольку был достигнут на реально гостевом поле, в матче с фаворитом сезона «Ротором», который за межсезонье стал еще сильнее. В клуб из «Рубина» перешли Виталий Денисов и Бека Микелтадзе, присоединившиеся к Юрию Нестеренко, Камилю Муллину и Денису Ткачуку. Не играли Николай Кипиани, «усиливший» скамейку запасных, где могли бы присесть, помимо прочих экс-рубиновых, еще и Альберт Шарипов, а также Данил Полубояринов, экс-игроки юниорских и молодежных сборных России разных лет. «Ротор», который стремится в Премьер-лигу, уже сейчас собрал вполне солидный состав, где не хватает только такой малости, как собственные воспитанники, поскольку из таковых только Олег Алейник и Азим Фатуллаев, большую часть времени проведшие где угодно, только не в родном Волгограде.

Но это допустимо, поскольку местной публике это все без разницы, и народ ходит на футбол с удовольствием — на местном стадионе собралось 20 с небольшим тысяч человек. Для стадиона, помнящего времена ЧМ, это вполне сносные цифры, создавшие неплохую картинку местным телевизионщикам, которые, увы, совершенно не умеют снимать футбол. Вместо опасных моментов какие-то выбросы мяча из аута, обводка в центре поля да демонстрация желтой карточки в адрес Микелтадзе. К счастью, хоть голы сумели показать, и оба получились на совести защитников. При первом голе Муллина защитник нижнекамцев пятился, стелился, но ни жестом, ни словом, ни блоком не помешал удару, получившемуся на зависть точным. В свою очередь волгоградцы вообще не мешали «нефтехимику» Уридии, который в очередной раз проявил себя героем штрафной, переправив мяч скрытым движением ноги.

Следующую игру «Нефтехимик» проведет 23 марта в гостях с «Краснодаром-2», и, откровенно говоря, с сезонными планами команды, как и у «Химок», тоже не все понятно. Состав, и без того не напоминающий тот, с которым можно штурмовать Премьер-лигу, потерял ключевого игрока — Макарова. Без дисквалифицированных перед игрой Михаила Канаева и Павла Шадрина у «Нефтехимика» вообще не было глубины скамейки. И если бы у «Нефтехимика» была большая задача, то именно в Нижнекамск отправились бы и Денисов, и Кипиани, и Микелтадзе. Ударная сила команды заключена в одном Уридии, поскольку после отзаявки Галиакберова и Гилязетдинова в линии атаки выходит такой игрок, как Котик, который во вчерашнем матче, находясь в ударной позиции, не смог сделать простого: ткнуть мяч в сторону ворот. Одним словом, загадка.

