Реванша не получилось: «Рубин» сыграл вничью с аутсайдером РПЛ

Последний тур перед большой зимней паузой подкинул «Рубину» прекрасную возможность поправить дела и уйти на перерыв с более-менее хорошим настроением — в соперниках был главный аутсайдер РПЛ ФК «Сочи», еще и едва оправившийся после эпидемии ангины. Что еще нужно, чтобы заработать первые 3 очка за последние два месяца? В итоге «Рубин» показал интересную комбинационную игру, но лишь всплесками — стабильного доминирования не вышло, и, как следствие, ничья. «Реальное время» рассказывает, как на эпидемию в «Сочи» отреагировали в Уфе и в остальной России и в чем казанцы были чуть лучше южан.

Ангина в стане «Сочи» всколыхнула чемпионат

Афиша игры двух аутсайдеров сезона (а «Рубин» и «Сочи», напомним, расположились на предпоследней и последней строчках таблицы РПЛ соответственно) и так не обещала зрелищного футбола. «Рубин» почти не забивает и осенью не побеждает, «Сочи» забивает побольше, но тоже практически не выигрывает — последняя победа южан датирована аж 30 сентября (у «Рубина» — 5 октября в игре с «Тамбовом»).

А тут еще вмешалась и история с ангиной, которой в конце ноября заболели сразу несколько игроков «Сочи». Так что о какой-то более-менее хорошей форме южан перед матчем с «Рубином» говорить не приходилось. Не лучший бэкграунд для декабрьского футбола, согласитесь.

История с болезнью, к слову, запустила некий шутливый флешмоб в российском футболе. Например, ФК «Уфа» попытался высмеять сочинцев, выложив в социальных сетях видео с хромающим наставником команды Вадимом Евсеевым и подписав, что в связи с этим «событием» тоже подумывают о переносе своей игры (с «Ахматом»). Насколько эта шутка уместная и забавная, судите сами.

Другие усмотрели в переносе игры заговор — мол, два «газовых» клуба, управляемые из Петербурга, договорились об этом из турнирных соображений.

Казанцы играли лучше, но растворились к перерыву

По заявлению врачей, с температурой слегли десять футболистов «Сочи», включая Заболотного, Бурмистрова, Цаллагова и Померко. Те же доктора утверждали, что для полного восстановления им потребуется около двух недель. Весть о болезни из стана южной команды пришла 29 ноября, так что к игре с «Рубином» о полном выздоровлении, по идее, говорить не стоило.

Впрочем, в стартовом составе хозяев поля оказались практически все игроки, обычно выходившие с первых минут — разве что Цаллагова на поле не оказалось. Зато были Кудряшов, Новосельцев, Бурмистров, Померко, Мостовой, Мевля, Карапетян, Полоз. В общем, Роман Березовский вывел команду в оптимальном составе.

У «Рубина» же в атаке вышло трио Зуев — Марков — Зурико, в средней линии действовали Могилевец, Коновалов и Подберезкин, а в защите слева неожиданно появился Поярков, справа вышел Данченко, и Сорокин с Плиевым составили центр обороны.



Довольно неплохой футбол с хождением мяча пошел с первых же минут в исполнении «Рубина». Казанцы забрали игровой снаряд, и уже на пятой минуте в их исполнении случился двойной опасный момент. Сначала Зуев обыграл защитника на своем левом фланге и прицельно пробил в дальний угол с границы штрафной — вратарь сочинцев Николай Заболотный с ударом справился, но выбил его прямо на Данченко. Однако защитник слишком долго готовил удар, а когда все-таки пробил, его уже накрыли защитники, и хозяева тут же побежали в контратаку — казанцев спасла штанга.

Вместо быстрых комбинационных атак в касание подопечные Шаронова сбились на набросы вперед

В целом же последние действовали правильно и быстро, и казалось, что у «Рубина» хорошее взаимопонимание на поле, хотя по-прежнему не хватало четкого завершения.

Переломным моментом тайма можно назвать эпизод со столкновением, в котором повреждение получил защитник хозяев Федор Кудряшов. Сочинцы постепенно стали оживать и все чаще убегать в опасные контратаки, наконечником которых обычно оказывался Карапетян. Лишь точности удара не хватало армянскому форварду, чтобы реализовать опасные выпады «Сочи».

Чем ближе был перерыв, тем проще действовали казанцы. Вместо быстрых комбинационных атак в касание подопечные Шаронова сбились на набросы вперед в надежде, что борьбу выиграют нападающие. Ни к чему хорошему это привести не могло, ведь южане окончательно освоились на поле и их опасные выпады рано или поздно должны были сработать.

Так и вышло. В одной из атак Бурмистров навешивал с левого фланга в штрафную «Рубина», после нескольких отскоков мяч попал в ноги Душану Лагатору, тот почти по-зидановски прокрутился в штрафной площади «Рубина» с мячом (другой вопрос, умышленно ли так получилось) и следующим касанием отправил его в «домик» Юрию Дюпину — 1:0.

Кварацхелия снова выстрелил. Почему он начинает на скамейке?



После перерыва тренеры «Рубина» решили выпустить своего «джокера», который уже дважды в этом сезоне спасал казанцев — Хвича Кварацхелия красиво сравнивал счет на «РЖД Арене» в начале сезона, а в прошлом туре на последней минуте добыл ничью в игре с «Ахматом».

Сработало и на этот раз. На 49-й минуте Хвича получил мяч у левой бровки в середине поля, красиво прокинул его вперед, по дороге в борьбе обошел Лагатора и, прибежав к штрафной, выдал прямо под удар Евгению Маркову — тот отправил мяч над Заболотным — 1:1.

Вообще, Хвича серьезно оживил игру «Рубина» эффектным дриблингом и индивидуальной смелостью — он не боялся идти в обыгрыш, сближаться с соперником, входить в чужую штрафную площадь и обострять. Вскоре в очень похожем эпизоде грузинский нападающий протащил мяч с правого фланга к штрафной «Сочи» и мягким навесом выдал под удар все тому же Маркову, но на этот раз прицел у Евгения сбился.



«Сочи» вначале как-то подрастерялся под натиском «Рубина» и за 25 минут после перерыва не мог помечтать даже о полумоменте. Пока дебютант Премьер-лиги Никита Колдунов, вышедший на замену, не накрутил защиту «Рубина», по дуге отправив мяч над Дюпиным — снаряд попал в перекладину. После отскока последовала целая серия промахов — «Рубину» сильно повезло, что никто из сочинцев так и не воспользовался добиванием.

От стартовой прыти «Рубина» и Кварацхелии к этому моменту уже ничего не осталось — грузин по-прежнему старался обострять, но действительно опасных эпизодов в его исполнении уже не было. После игры Хвичу признают лучшим игроком матча, но это скорее от того, что остальные игроки не показали ничего более вразумительного.

Грузин по-прежнему старался обострять, но действительно опасных эпизодов в его исполнении уже не было

Игроки «Рубина», похоже, думали об отпуске, а не о потере очков

Показательный момент случился на 87-й минуте, когда тренеры «Рубина» решили поменять довольно бесполезного Зуева на Нику Кипиани. Когда уходящего Александра показали крупным планом, на его лице светилась такая улыбка, будто он отметился хет-триком, а его команда идет в зоне лидеров. Но есть большое подозрение, что у игроков уже было «чемоданное» настроение — отчего не улыбаться, если впереди Бали или Дубай?



В целом же «Рубин» за первую (большую) часть сезона так и не научился проводить матчи сбалансированно и стабильно. Команды не хватает на ровную игру с постоянным владением мячом или перманентное давление. Только рваные отрезки в пять-десять минут, а далее выключение и «сдача позиций».



Реванша за разгромное поражение первого круга (0:3) не вышло, однако казанцам удалось хотя бы немного приподняться в таблице — 13-е «стыковое» место уже не выглядит таким безысходным. Тем не менее с таким футболом и набором исполнителей сложно рассчитывать на качественный рывок в исполнении «Рубина» по весне.

— Куда делать атакующая игра «Рубина»? — спрашивали журналисты на послематевой пресс-конференции у Эдуардо Докампо.

— Играем лучше, чем в начале сезона. Соперники изучают нашу игру, готовятся к нам. Очень мало голов мы забили. Это давило на нас. Мы хотим выиграть, забить. Думаем, что в большинстве игр мы заслуживали большего. Были много подходов, но забили один гол.