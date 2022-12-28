Бывший игрок «Рубина» Хвича Кварацхелия за год подорожал на €44 млн

Экс-игрок казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия вошел в десятку самых подорожавших футболистов мира. Рейтинг опубликовал портал Transfermarkt.

За год его рыночная стоимость выросла на €44 млн. Рост составил +275%. Сейчас игрока «Наполи» оценивают в €60 млн.

Хвича Кварацхелия обрел популярность, играя за казанский «Рубин». В клубе он провел 3 года, где сыграл 69 матчей и забил 9 голов.

Фото: vk.com/fcrk

Самым подорожавшим футболистом в мире за год стал полузащитник португальского клуба «Бенфика» Энцо Фернандес. Его рыночная стоимость выросла на 1000%. Аргентинец за год подорожал на €50 млн.

Напомним, что в конце марта 2022 года «Рубин» и Кварацхелия приняли решение о приостановке контракта. Контракт 21-летнего игрока с казанским клубом был рассчитан до лета 2024 года. После этого Кварацхелия перешел в «Динамо» из Батуми, а уже оттуда перебрался в итальянский «Наполи».

Позднее, грузинский спортсмен рассказал о причинах ухода из казанского клуба и отъезда из России.

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Айрат Назипов