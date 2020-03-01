У Слуцкого нет времени на раскачку

«Рубин» не побеждает уже восемь матчей, забив в них только три гола

В первом матче Леонида Слуцкого во главе «Рубина» казанские футболисты не порадовали ни голами, ни опасными моментами у чужих ворот. Более того, мяч мог оказаться и даже оказался в воротах Юрия Дюпина, но гол отменил арбитр. Подробности — в материале «Реального времени».

Футбол прощеного воскресения



За день до игры «Тамбова» и Казани бомбардир «Ростова» Эльдор Шомуродов забил свой 11-й в сезоне мяч, после чего мог вызвать на челендж весь «Рубин»: кто в итоге забьет больше — один узбек из Ростова или весь казанский интернационал?

1 марта в этом году — это день православного прощеного воскресенья, и первым на большое прощение напросился водитель автобуса «Рубина», который привез команду не на тот стадион. Дело в том, что местом игры был определен «Нижний Новгород», построенный специально к чемпионату мира и принявший в своих стенах Англию с Панамой (6:1), Коста-Рику со Швейцарией (2:2), Хорватию с Аргентиной (3:0), Хорватию с Данией (1:1), Францию с Уругваем (2:0) и Швецию с Кореей (1:0), со средней результативностью в три с лишним мяча. Это, кстати, подтверждал и счет последнего матча на стадионе, в котором ФК «Нижний Новгород» под руководством Роберта Евдокимова принимал «Чайку» из Песчанокопского в чемпионате ФНЛ. На двоих команды забили три мяча, один из которых был на счету воспитанника «Рубина» Артура Сагитова.

Но первый тайм был таким небогатым на опасные моменты, что о взятии ворот можно было только мечтать. Атаки были из разряда таковых, которые сейчас принято называть подходами. Казанцы завершали свои подходы, в основном, неточными ударами по воротам, а вот «хозяева», тамбовчане, били прицельнее, несколько раз заставив вступить в игру голкипера казанцев Юрия Дюпина.

В числе дебютировавших в основе казанцев были Оливер Абильгор, Дарко Йевтич, Иван Игнатьев, Пабло Сантос, но они практически ничего не сделали для того, чтобы привлечь интерес к своим персонам

В остальном первые 45 минут были настолько лишены моментов, что трио комментаторов в какой-то момент увлеклось спичем в адрес Игоря Коновалова, обсуждая его игровые преимущества и перспективы. Все бы ничего, но обсуждение началось не после какого-то яркого эпизода, а когда Коновалов махнул мимо мяча в своей штрафной площади, создав очень опасный момент у своих ворот.

Между тем, в числе дебютировавших в основе казанцев были Оливер Абильгор, Дарко Йевтич, Иван Игнатьев, Пабло Сантос, но они практически ничего не сделали для того, чтобы привлечь интерес к своим персонам.

Роман Широков: ни слова матом

Кстати, в помощь дуэту комментаторов был отряжен не кто-нибудь, а сам Роман Широков, который после завершения игровой карьеры пробует себя во всех ипостасях. Фанатам, знающим Широкова с другой стороны, было бы удивительно узнать, что он практически полтора часа общался, обходясь без обсценной лексики, но, на самом деле, ваш комментатор помнит времена, когда Широков был очень любезен и вежлив. Было это во 2006 году, когда Широков ненадолго перешел в «Рубин», блуждал по стадиону «Динамо», на котором казанцы играли матч Кубка России с ярославским «Шинником»: «Извините, пожалуйста, вы не знаете, где здесь туалет?», — интересовался новичок «Рубина».

Да, 14 лет назад были времена, когда матчи Кубка России проводились на нейтральных полях в Москве — просто менялись стадионы. В «Лужниках» хозяевами выступали казанцы, на «Динамо» — ярославцы, и казанцы прошли дальше благодаря голу нынешнего «нефтехимика» Марата Бикмаева. А сейчас в роли команды без родного стадиона выступает ФК «Тамбов», осваивающий Нижний Новгород, и «Нефтехимик», который заменит тамбовцев на стадионе Саранска. В этом плане любопытно будет посмотреть последнюю игру нижнекамцев в чемпионате ФНЛ, где они в роли хозяев будут принимать в Саранске ФК «Мордовия».

Сейчас в роли команды без родного стадиона выступает ФК «Тамбов», осваивающий Нижний Новгород

Во втором тайме состоялся, наконец, момент, который монтажеры могли смело вставлять в нарезки с определением «голевой». Георгий Мелкадзе подхватил мяч, прошел по центру и хлестко пробил в правый от себя угол, но Дюпин, вытянувшись в струнку, «потянул» мяч. К этому времени прошло уже 70 минут игры, и дело даже не в том, что одна из команд выставила на поляне «автобус», в котором «рубиновые» блуждали по окрестностям Нижнего Новгорода. Вскоре тамбовчане даже забили — Михаил Костюков головой отправил мяч в сетку, но перед этим подтолкнул в спину Пабло Сантоса, что и зафиксировал Алексей Еськов.

Тамбовчане демонстрировали согласие на ничью

Глядя на происходящее, Леонид Слуцкий, блуждавший по бровке поля, старел на глазах. Если в первом тайме он еще поддерживал своих ребят позитивными репликами, то во втором поводов для оптимизма практически не было. При таком развитии игры удивляло, что тамбовчане демонстрировали свое согласие на ничью, в частности, их голкипер Гиорги Шелия готов был тянуть время в любом случае, когда мяч оказывался в его распоряжении.

В конце игры казанцы перешли на навесы, благодаря «мышечной памяти», которая подсказывала, что надо грузить в штрафную, а там Владимир Дядюн или Игорь Портнягин разберутся... Но сейчас в атаке казанцев другие игроки, в тренерском штабе другие тенденции, и из самой забивающей со стандартов команды «позднего» Курбана Бердыева казанцы, трансфером через Романа Шаронова, превратились в беспомощную на втором этаже дружину.

Хорошо еще, что не пропустили в концовке, когда Олег Данченко, которому никто не мешал, при приеме отбил мяч прямо на Мелкадзе. Георгий прошел вперед, но в этот раз в створ ворот не попал. Вышедший в концовке Денис Макаров, продираясь к воротам «Тамбова», заработал опасный штрафной, но реализацию стандартных положений казанцы явно отложили на следующий раз. В итоге нули на табло порядком подпортили карму нижегородского стадиона, на котором в прошлом году было забито 39 мячей в 16 играх, то есть, по 2,5 за матч. И только один из них — «Нижнего Новгорода» с «Чертаново» — завершился нулевой ничьей.

Хорошо еще, что не пропустили в концовке, когда Олег Данченко, которому никто не мешал, при приеме отбил мяч прямо на Мелкадзе

А послевкусием этого матча станет, наверное, комментарий Слуцкого по поводу экскурсионной поездки по Нижнему: «Хороший город, много новых и старых зданий, новые микрорайоны увидели. Получасовая экскурсия по Нижнему Новгороду пошла во благо, так что насладился видами… Чтобы нас 50 минут возили на автобусе по городу перед игрой — такого еще не было».

