Докампо просит помощи у СМИ, а «Рубин» набрал первое очко за полтора месяца

Казанцы и уфимцы снова сыграли вничью

Футболисты «Рубина» последний раз набирали очки в зачет турнирной таблицы РПЛ аж 18 августа, когда дома обыграли тульский «Арсенал» со счетом 1:0. После этого у подопечных Докампо — Шаронова началась затяжная серия поражений, которая наконец-то завершилась в это воскресенье в домашней игре против ФК «Уфа». О том, как главный тренер казанского клуба выдал самую яркую пресс-конференцию в сезоне, а наставник уфимцев выпустил на поле «автобус» — в репортаже «Реального времени».

Пике «Рубина», подъем «Уфы»

Роман Шаронов часто говорит об атакующем футболе и своей философии, в которой главное — процесс и игра, а не результат. Но семь поражений в восьми матчах и разница голов 2—15 — это совсем не то, что ждали от казанцев после удачного старта. Осенью у «Рубина» начался кризис, и команда до игры с «Уфой» больше месяца не набирала очков, а также вылетела из Кубка России, уступив на этой неделе «Химкам» из ФНЛ (0:3). Сейчас у «Рубина» наступил благоприятный промежуток в календаре, когда команда играет два подряд матча дома с «Уфой» и «Тамбовом», и хотя бы раз победить казанцы просто обязаны.

Руководство клуба на днях опровергло все слухи и домыслы, выступив с заявлением, в котором уверенно сообщило, что у Романа Шаронова полная поддержка и никакой отставки в ближайшее время ждать не стоит.

Уфимцы первую треть чемпионата провели более успешно. Довольно слабо начав сезон, подопечные Вадима Евсеева стали затем единым целым. Домашние победы над «Зенитом» (1:0) и «Спартаком» (1:0) явно придали команде сил в психологическом плане, и уфимские футболисты понимают, что им по силам выигрывать абсолютно у каждого соперника. Другое дело, что настоящей победной игры у башкирского клуба пока нет. Например, тот же «Спартак» они обыграли, не нанеся по воротам москвичей ни одного акцентированного удара в створ ворот — все решил автогол красно-белых.

Но Евсеев и компания настроены бойко. После победы над «Спартаком» главный тренер башкирского клуба поднял важную тему в прямом эфире Матч ТВ о том, что о его команде мало говорят, и это дало соответствующий выхлоп: о ФК «Уфа» говорили на прошедшей неделе все.

Уфимские футболисты понимают, что им по силам выигрывать абсолютно у каждого соперника. Другое дело, что настоящей победной игры у башкирского клуба пока нет. Фото vk.com/ufafc

Казанцы и уфимцы в последние годы все чаще играют ничьи. В 10 матчах между этими клубами в РПЛ шесть раз был зафиксирован мирный исход, трижды побеждал «Рубин» и лишь раз — башкирская команда. Напрашивался ничейный результат и в прогнозе на предстоящую встречу, однако были и предпосылки, что мотивация «Рубина» все же решит исход матча. ФК «Уфа» на неделе впервые за 28 матчей одержал гостевую победу, обыграв в Кубке России «Чайку» (1:0). Но в чемпионате страны затяжная беспобедная серия у уфимцев по-прежнему продолжается.

Джентльменский «Рубин»

Накануне в одном из спортбаров Казани состоялся семинар РПЛ под названием «Структура РПЛ». На нем Российская премьер-лига определила лауреата премии «Лига FairPlay» за август 2019 года, и им стал «Рубин». Казанцы показали наивысший результат по системе FairPlay среди всех команд лиги по итогам матчей за прошедший месяц. При определении победителя команды оценивались по шести основным параметрам: желтые и красные карточки, зрелищность матча, уважение к сопернику, уважение к судьям, поведение представителей команд, поведение болельщиков. Премия вручается с 2017 года, и абсолютным лидером по количеству побед в ней является «Краснодар». «Рубин», благодаря августовскому титулу, вышел на второе место среди лауреатов приза.

На семинаре также обсуждались и дела будущего сезона. Например, стало известно, что будущему сопернику «Рубина», футбольному клубу «Тамбов» запретят в следующем сезоне играть на стадионе «Мордовия Арена», который команда сейчас арендует. Об этом заявил директор по связям с общественностью Российской премьер-лиги Сергей Алексеев:

— Да, в следующем сезоне «Тамбову» будет запрещено играть в Саранске. Каждая команда РПЛ будет обязана играть в том субъекте, где заявлена. Вступят в силу новые требования по работе с болельщиками, маркетингу, из-за которых некоторым клубам может быть проблематично получить лицензию для участия в РПЛ. Не соблюдаете их — уходите в ФНЛ.



Отметим, что «Тамбов» тратит на аренду «Мордовии Арены» 2,4 млн рублей за один матч. Та же «Уфа» долгое время в РПЛ играла в соседних регионах из-за реконструкции собственного стадиона.

Фото vk.com/ufafc

Не сказал бы, что у меня было много работы. Да, «Рубин» много владел мячом, но самый опасный удар был у нас в конце игры. Казанцы владели инициативой, но за владение мячом голов не дают

«Автобус» Евсеева: ноль ударов «Уфы» по воротам и ответ Беленова

Команды начали очень осторожно — «Рубин» больше владел мячом, но первую по-настоящему осмысленную атаку провел лишь на 20-й минуте, когда Марков головой в упор пробил во вратаря гостей Александра Беленова. «Уфа» совсем никуда не торопилась, подопечных Евсеева в этой игре априори устраивала и ничья. Башкирский клуб выстроил непроходимые редуты в центре поля, которые в футболе принято называть «автобусом». Команда даже не пыталась создавать моменты, а просто переходила в зону соперника лишь благодаря редким контратакам. А ведь поддержать уфимский клуб прибыли даже девушки из женского фан-клуба «Уфы» в весьма многочисленном составе и им явно хотелось видеть более зрелищную игру. По итогам тайма гости не нанесли по воротам Дюпина ни одного удара не то что в створ, а в принципе. «Рубин» имел преимущество владения мячом (71 процент), но не смог материализовать его во что-то большее, чем удар Маркова.

Вратарь «Уфы» Беленов после игры прояснил ситуацию:

— Не сказал бы, что у меня было много работы. Да, «Рубин» много владел мячом, но самый опасный удар был у нас в конце игры. Казанцы владели инициативой, но за владение мячом голов не дают.

— Почему «Уфа» так хорошо играет дома, а на выезде не получается?

— Нам всегда тяжелее, у нас искусственное поле на домашнем стадионе в Уфе. Мы приезжаем на натуральный газон и в первом тайме привыкаем, мышцы другие задействуются. Тяжело даются выездные игры.

— Ничья сегодня справедливый исход?

— Да, ведь у «Рубина» не было явных моментов. У нас тоже, кроме удара со штрафного.

— И все-таки, почему играли так пассивно в Казани? — вдруг спросил Беленова в микст-зоне напоследок один из представителей казанской прессы.

— Если бы пассивно играли, то очки бы не набирали. Соперник хорошо играл. Установки не было играть пассивно. Вы, наверное, футбол не смотрели. А если смотрели, то не разбираетесь в футболе.

На 59-й минуте прорыв по флангу удался Зуеву, который закончился акцентированным ударом в ближний угол. Фото rubin-kazan.ru

Повреждение Маркова и «отсутствие нестандартных решений»



Второй тайм внес оживление в игру — уфимцы даже опасно разыграли штрафной с помощью дальнего навеса в штрафную, но до ударов с их стороны дело так и не доходило. «Рубин» также заиграл поживее — команда перестала дорожить мячом, много владеть им, а стала делать упор на быстрые атаки. За первые 15 минут тайма у казанцев было уже два удара по воротам соперника.

На 59-й минуте Зуеву удался прорыв по флангу, который закончился акцентированным ударом в ближний угол. Беленов не имел права ошибиться и после отскока забрал мяч в руки. Через 5 минут Ташаев делал опасный навес в штрафную «Уфы», который неожиданно оказался ударом — мяч прошел буквально в полуметре от дальней «девятки».

На 77-й минуте уфимцы снова получили право на штрафной. Уроженец Люксембурга Оливье Тилль решил не навешивать, а пробил по воротам заскучавшего Дюпина, но тот легко справился с таким ударом. В последние 10 минут игра окончательно «зажглась» — «Рубин» раз за разом устраивал попытки осады штрафной гостей. Казанцы сделали ставку на длинные передачи и дальние удары, но это не помогло. В концовке команды обменялись опасными моментами: Фомин со штрафного здорово закрутил в ближний угол, но Дюпин спас, хотя мяч и чиркнул по штанге. В свою очередь, у казанцев здорово убегал Квара, у которого в последний момент сорвался удар — мяч улетел намного выше ворот.

Судья добавил сразу 5 минут компенсированного времени ко второму тайму — на 92-й минуте опасный удар удался Кьяртанссону, но он также не попал в ворота. «Уфа» выстояла — «автобус» Евсеева сработал, и гости увезли ничью из столицы Татарстана. В свою очередь, «рубиновые» набрали первое очко более чем за месяц.

— Нам не хватило последнего паса, нестандартного решения в атаке. Поэтому и не забили, — рассказал «Реальному времени» после игры нападающий казанцев Евгений Марков. — Опасных моментов у нас было немного. Контролировали ход матча, были подходы, но без забитых мячей не победить. Мало моментов у нас, объективно.

— В целом по сезону что скажете? Всего шесть забитых мячей у команды.

— Не хватает все того же, нестандартных решений в атаке.

— Вы ушли с поля с гримасой боли на лице. Насколько серьезное повреждение?

— Пока сам не знаю. Она в интимном месте, так скажем. Попали в нерв. Думал, что разбегаюсь, но не удалось. Надеюсь, в следующем матче вернусь в строй.



Фото vk.com/ufafc

Так складывается график, что соперник заставляет нас обороняться большими силами. Где-то не хватает количества в атаке, где-то не хватает в завершающей фазе. У нас в каждой игре есть моменты, но их нужно реализовывать. Их немного, но они есть

«Может, купить 20 грузин, чтобы не было вопросов?»

Вадим Евсеев после игры выглядел удовлетворенным результатом, но все равно нашел за что и кого покритиковать:

— Сейчас у «Уфы» в обороне наладилась игра. Как прокомментируете игру в атаке?

— Не первый раз мне такой вопрос задают. Когда забивали, спрашивали про оборону. Здесь нет единого, повторюсь: если есть работа над атакой, то будут ошибки в обороне. И наоборот. Так складывается график, что соперник заставляет нас обороняться большими силами. Где-то не хватает количества в атаке, где-то не хватает в завершающей фазе. У нас в каждой игре есть моменты, но их нужно реализовывать. Их немного, но они есть.

Вот все написали, что мы обыграли «Спартак», ни разу не ударив в створ. Вы посмотрите игру, а не статистику, чтобы такое писать. У нас были подходы и моменты. Где-то нам просто не хватает хладнокровия.

Эдуардо Докампо после игры по-настоящему «зажег». Он уже давно приходит на пресс-конференции без переводчика, а после игры с «Уфой» даже сам начал задавать вопросы журналистам:

— Сегодня мы провели матч с преимуществом во всех компонентах игры, но не смогли забить гол. В остальном все было в нашу пользу. Мы могли пропустить мяч после штрафного в конце матча, но это было бы несправедливо.

Фото rubin-kazan.ru

Есть хорошие русские футболисты — Подберезкин, Игорь Коновалов... Их много, все заслуживают уважения и похвалы. Помогите нам, журналисты, сберечь этих игроков. Когда им будет по 25 лет, когда они сыграют в Лиге чемпионов, будем о них говорить, а пять процентов с продажи достанутся вам, представители прессы

— В чем причина такой слабой реализации моментов?

— Если взять игру с «Уфой», то у нас было все для гола, кроме голов. Было много подач с флангов. Были моменты, хотя гости очень хорошо оборонялись.

— По большому счету, у «Рубина» было два голевых момента сегодня. Согласны?

— Был удар головой Подберезкина, удар Кьяртанссона, удар грузина… Понятно, что удар получился очень неточным у Квары, но считаю это хорошим моментом. Если бы он попал в створ, мог быть гол.

— Объясните, почему грузины потеряли место в составе?

— Давиташвили приехал травмированным из сборной. Кварацхелия? Мы думаем, что есть те, кто работает лучше него в определенных моментах. Он играл в Кубке России. Он очень хороший футболист, но пока молодой. Вы спрашиваете, когда он будет играть. А вы хотите, чтобы он играл хорошо и остался в «Рубине» надолго? Или у вас процент со следующей продажи игрока? Господа журналисты, это мой вам вопрос.

Лично я бы хотел, чтобы он остался в Казани надолго, но его нужно беречь. Если не будем беречь, мы его потеряем. Есть много игроков, которые изначально были «бомбой», а потом их теряли. Сколько вы знаете таких игроков? Это еще один мой вопрос вам, пресса. У нас не только грузины, поймите. Может, купить 20 грузин, чтобы не было таких вопросов? Есть хорошие русские футболисты — Подберезкин, Игорь Коновалов... Их много, все заслуживают уважения и похвалы. Помогите нам, журналисты, сберечь этих игроков. Когда им будет по 25 лет, когда они сыграют в Лиге чемпионов, будем о них говорить, а пять процентов с продажи достанутся вам, представители прессы.

«Рубин» следующую игру проведет в ближайшие выходные — примет на «Центральном» новичка РПЛ и команду «Тамбов», которая по итогам прошедшего тура заняла последнее место в турнирной таблице. А пока что после 11 игр казанцы занимают 11-ю строчку с 11-ю набранными очками.