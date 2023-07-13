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Казанский «Рубин» покидает Оливер Абильдгор

12:44, 13.07.2023
Казанский «Рубин» покидает Оливер Абильдгор
Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

Футболист Оливер Абильдгор покидает «Рубин». Он переходит в итальянский клуб «Комо».

— По условиям трансфера «Рубин» получил право на компенсацию от дальнейшей перепродажи игрока, — сообщает пресс-служба казанского клуба.

На этой неделе казанский «Рубин» объявил о переходе в клуб нападающего Мирлинда Даку. Контракт подписан на три года.

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Татьяна Демина
СпортФутбол Татарстан ФК РУБИН

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