Казанский «Рубин» покидает Оливер Абильдгор
Футболист Оливер Абильдгор покидает «Рубин». Он переходит в итальянский клуб «Комо».
— По условиям трансфера «Рубин» получил право на компенсацию от дальнейшей перепродажи игрока, — сообщает пресс-служба казанского клуба.
На этой неделе казанский «Рубин» объявил о переходе в клуб нападающего Мирлинда Даку. Контракт подписан на три года.
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