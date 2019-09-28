Шаронову пора выходить из кризиса, а Погребняку — вспомнить молодость

Превью 11-го тура РПЛ

Чемпионат России по футболу продолжает радовать настоящими сенсациями и просто неожиданными результатами абсолютно каждую игровую неделю. Между 10-м и 11-м турами вклинились сразу 16 матчей Кубка России с участием всех команд РПЛ. Почти половина из них выбыла из кубковых баталий и теперь сосредоточится на ближайшем туре российского первенства. О том, держится ли за свое место Миодраг Божович, чем недоволен Юрий Семин, на что еще способен Павел Погребняк и кто расслабится в казанско-уфимском противостоянии — в анонсе «Реального времени».

«Крылья Советов» — «Тамбов»: уйдут ли самарцы с последнего места?

Самарский клуб на старте сезона сразу дважды проигрывал буквально на последних секундах матча. И оба раза дома московским командам — сначала «Локомотиву», затем «Спартаку». В последних играх удача на стороне «крылышек», везет на последних секундах уже им. Сначала так было во встрече с «Динамо», когда москвичи били опаснейший штрафной, но выручил вратарь самарцев Сергей Рыжиков. В прошедшие выходные подопечные Миодрага Божовича буквально спасли уже проигранный матч в Грозном, все-таки вырвав ничью 1:1.

«Тамбов» неделю назад отметился довольно неплохой игрой с «Ростовом». Правда, сначала подопечные Александра Григоряна не реализовали пенальти, затем уступали 0:1, а также были близки к еще одному пропущенному мячу. Вовремя напомнил о себе бывший полузащитник «Спартака» Георгий Мелкадзе, который отметился за тамбовчан сразу дублем. Эта важная победа позволила команде чуть улучшить свое турнирное положение и обогнать как раз «Крылья», пусть и по дополнительным показателям, так как у клубов равное количество очков. В кубковой игре в среду «Тамбов» проиграл в Томске со счетом 0:4, и Григоряну пришлось даже извиняться перед болельщиками «за это безобразие».

В последних играх удача на стороне «крылышек», везет на последних секундах уже им. Фото kc-camapa.ru

Прогноз «Реального времени»



Несмотря на заработанное очко в прошедшем туре, «Крылья Советов» опустились на последнее место в турнирной таблице. После поражения на этой неделе в гостевой игре против московского «Торпедо» в рамках Кубка России Божовича спросили о возможной отставке, и он ясно дал понять, что не станет держаться за место главного тренера, если его вдруг попросят уйти. Но пока не просят, значит, лимит доверия еще не исчерпан.



Тамбовчане плохо проводят выездные матчи, и мало оснований предполагать, что игра в Самаре что-то изменит. Хозяевам очки нужны как воздух, на последнем месте находиться неприятно даже на промежуточном этапе, поэтому, вероятнее всего, волжане своего добьются. Пусть все будет не так очевидно, как в игре «Томь» — «Тамбов» (4:0), но хотя бы в один мяч самарцы побеждать обязаны. В случае потери очков в этом матче Божовича, кажется, уже ничто не спасет.

Победа «Крыльев Советов» — 2:1

«Локомотив» — «Зенит»: матч тура с участниками Лиги чемпионов

В столице состоится, без вопросов, игра с самой громкой афишей предстоящего уикенда, а возможно, и первой половины чемпионата. Москвичи и питерцы здорово начали выступление в Лиге чемпионов на прошлой неделе, проведя гостевые встречи: «Локомотив» одержал громкую победу над «Байером», а «Зенит» сыграл вничью с крепким «Лионом». На минувшей неделе команды, которые в турнирной таблице РПЛ разделяет всего три очка, синхронно одержали победы: «Локо» выиграл в Оренбурге (3:2), а «Зенит» разгромил дома казанский «Рубин» (5:0).

Скорее всего, в субботнем матче не сыграют из-за травм братья Миранчуки и Джефферсон Фарфан. «Локомотив» провел четыре гостевых матча за 11 дней, это очень много, что, вероятно, как-то скажется на хозяевах. Главный тренер команды Юрий Семин уже раскритиковал такой график для своих подопечных:

— Считаю, что для «Локомотива», как для участника Лиги чемпионов, можно было бы сделать более щадящий календарь. Но в который раз этого не произошло.

«Зенит» после разгрома «Рубина» возглавил турнирную таблицу РПЛ. Вот только есть некоторые проблемы с травмированными: Малком тренируется по индивидуальной программе и точно не сыграет в субботу, Дриусси получил сотрясение мозга в матче против казанцев, а Азмун повредил связки голеностопа в игре с «Лионом». Что касается Дриусси и Азмуна, то клуб примет решение об их участии лишь в день встречи. График у «Зенита» был чуть менее загружен: четыре матча за 12 дней и два из них — домашние встречи.

«Локомотив» провел четыре гостевых матча за 11 дней, это очень много, что, вероятно, как-то скажется на хозяевах. Фото fclm.ru

Прогноз «Реального времени»



И «Зенит», и «Локо» в кубковых матчах в среду, по сути, сэкономили силы, выпустив далеко не всех игроков основного состава. Вот только результаты москвичей и питерцев получились разными — первые сенсационно уступили «Балтике» в Калининграде и завершили свой поход за Кубком России, а вторые кое-как обыграли «Енисей», который занимает последнее место в ФНЛ.



По идее, в лучшем расположении духа к отчетной игре подходят как раз питерцы, но рискнем предположить, что железнодорожники даже откроют счет в матче и будут иметь преимущество на старте игры. Однако все равно все закончится ничьей. Скорее всего, довольно результативной.

Ничья — 2:2

«Урал» — ЦСКА: сколько еще забьет Погребняк?

Если «Локомотив» и «Зенит» в еврокубковых баталиях порадовали, то вот ЦСКА уже привычно разочаровал. В Болгарии армейцы играли против местного «Лудогорца» в Лиге Европы и уступили с разгромным счетом 1:5. Однако это не мешает им оставаться на втором месте в турнирной таблице РПЛ. На минувшей неделе об армейском клубе говорили довольно много и в контексте интервью, которое бывший игрок ЦСКА Зоран Тошич дал Евгению Савину и его видеоблогу «КраСава». Сербский футболист признался, что очень скучает по России. И не стал скрывать, что больше всего скучает по зарплате, которую ему платили в московском клубе.

«Урал» по итогам прошлого тура поднялся на шестую позицию. Правда, разрыв до пятого места вырос аж до шести очков, а у команд, которые сейчас занимают строчки с шестой по девятую, одинаковое количество очков. Таким образом, матч с ЦСКА может стать чуть ли не ключевым для уральцев на данном этапе.

«Урал» по итогам прошлого тура поднялся на шестую позицию. Фото fc-ural.ru

Прогноз «Реального времени»



ЦСКА сейчас идет по довольно непростому графику и стабильно проводит по два матча в неделю. Есть у команды и проблемы с играми не на своем поле. Однако сил у подопечных Виктора Гончаренко предостаточно, многочисленный лазарет начинает потихонечку пустеть. Но и у «Урала» Дмитрия Парфенова есть свои козыри, которые должны помочь команде из Екатеринбурга завоевать в этой встрече хотя бы очко. В первую очередь, это боевой характер.



В Кубке России в среду обе команды выступили успешно: армейцы обыграли в гостях «Аланию» (3:1), а уральцы — «Черноморец» (2:0). То есть к воскресной игре и те, и те подходят в отличном настроении. Спрогнозируем довольно упорный матч, в котором небольшим преимуществом будет владеть ЦСКА. Но закончится все ничьей, которая вполне устроит оба клуба.



В Новороссийске в кубковой игре дублем отметился неувядающий нападающий Павел Погребняк. Очень многое будет зависеть от того, в какой форме 35-летний футболист подойдет к отчетной встрече. Будучи в самом расцвете сил, форвард немало голов «отгрузил» в ворота армейского клуба, выступая еще за «Зенит». Остался ли запал у Павла на закате карьеры и продолжит ли он свою результативную серию?

Ничья — 1:1

«Рубин» — «Уфа»: прервут ли казанцы «черную полосу»?

Команда Романа Шаронова угодила в настоящее пике: пять поражений подряд и ужасающая разница забитых и пропущенных мячей — 2:15. Уже месяц казанский клуб не знает, что такое набранные очки. Сейчас у «Рубина» наступает благоприятный промежуток в календаре, когда команда играет два подряд матча дома — с «Уфой» и «Тамбовом», и хотя бы раз побеждать казанцы просто обязаны.

— Видите ли вы какой-то выход из сложившейся ситуации? Все-таки пять поражений подряд плюс кубковая игра, — спросили у полузащитника «Рубина» Евгения Башкирова после поражения от «Химок» в среду.

— Выход один — забирать три очка в ближайшей домашней встрече, — отвечал временно исполняющий обязанности капитана команды.

Руководство клуба на днях опровергло все слухи и домыслы о смене тренера, выступив с заявлением, в котором уверенно сообщается, что Роман Шаронов обладает полной поддержкой и никакой отставки в ближайшее время ждать не стоит.



Довольно слабо начав сезон, подопечные Вадима Евсеева вдруг стали единым кулаком и готовы брать свое, выходя на поле абсолютно в любом составе. Фото fcufa.pro

Уфимцы первую треть чемпионата провели как на американских горках. Довольно слабо начав сезон, подопечные Вадима Евсеева вдруг стали единым кулаком и готовы брать свое, выходя на поле абсолютно в любом составе. Домашние победы над «Зенитом» (1:0) и «Спартаком» (1:0) явно придали команде сил в психологическом плане, и уфимские футболисты понимают, что им по силам обыгрывать абсолютно каждого соперника. Другое дело, что настоящей победной игры у башкирского клуба пока нет. Например, тот же «Спартак» они обыграли, не нанеся по воротам москвичей ни одного удара в створ ворот — все решил автогол красно-белых.

Но Евсеев и компания настроены по-боевому. После победы над «народной командой» главный тренер ФК «Уфа» поднял важную тему в прямом эфире Матч ТВ: «Мы «Зенит» обыграли. Два слова о нас, сто — о «Зените». Мы «Спартак» обыграли. Будет двести слов о «Спартаке» и одно о нас. Привет студии».

Посыл Вадима Валентиновича сработал и был услышан: об «Уфе» говорили не только эксперты в студии канала и итоговой программе о событиях тура, которую ведет Георгий Черданцев, но даже и комментаторы во время трансляций матчей Лиги чемпионов.

Прогноз «Реального времени»



Казанцы и уфимцы в последние годы все чаще играют ничьи. Напрашивается ничейный исход и в прогнозе на предстоящую встречу, и все же предположим, что мотивация «Рубина» решит исход матча в его пользу. ФК «Уфа» на неделе впервые за 28 матчей одержал гостевую победу, обыграв в Кубке России «Чайку» (1:0), а казанцы разгромно уступили в Химках (0:3). Однако Роман Шаронов получил необходимую публичную поддержку от клуба и вряд ли подопечные подведут его уже в ближайшей игре. В свою очередь, футболисты Евсеева чуть расслабятся после последних успехов и один гол обязательно пропустят. А вот забьют ли — большой вопрос.

Победа «Рубина» — 1:0